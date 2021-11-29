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После пресс-марафона Зеленского появилось еще больше вопросов по "вагнергейту", - Грозев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского не ответил на все вопросы о "вагнергейте".

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы смогли установить, что это была хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском. Она была одобрена, в этом мы смогли удостовериться и на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов. И поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государством своей. Поэтому дальше уже вопросы, это авантюра или нет, нужно закрыть. До момента одобрения и сигнала, что можно ехать, можно было считать ее плохой. А дальше... Если она была плохая, нужно было заранее ее остановить. Поэтому, честно говоря, не хочу пускаться в оценочный анализ, но та пресс-конференция открыла больше вопросов, чем ответов, и я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время. Мы будем и дальше обращаться к Офису президента, чтобы получить эти ответы", - сказал он.

Грозев добавил, что он надеется, что фильм по "вагнергейту" выйдет через 6 месяцев.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

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Топ комментарии
+33
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29.11.2021 09:15
+23
А самый главный вопрос: "А был здоров ли мальчик???"
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29.11.2021 08:56
+20
Зеленський говорив абищо., тільки відчепіться. Ясно одне. Він брехав.
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29.11.2021 09:00
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Нагадаю всім, про що я писав як тільки з'явилась новина про операцію «Вагнергейт»- щоб виявити кацапських агентів у владі,зовсім не обов'язково когось фізично кудись переміщати. Кацапи тупі і недорозвинуті свині-їх легко надурити) ги-и-и)))
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29.11.2021 13:23 Ответить
Каким образом ликвидировать? а правдивый вы наш? На территории рашки? Фильмов про Бонда насмотрелся? Речь ведь шла не о ликвидации а о захвате и о дальнейшей обмене этих ублюдков на наших солдат , которые уже долгие годы парятся во всяких подвалах и изоляциях лугандона. Ферштейн? Вот в этом, что эти пленные там сидят до сих по и виноват зеля сливший обменный фонд и пререкший наших пленных на смерть в тюрьмах сепаров.
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30.11.2021 00:11 Ответить
ЛЕГЧЕ УБИТЬ ЧЕМ ЗАДЕРЖАТЬ !!! ТАК ЧТО ИХ УБИТЬ, А ПЛЕННЫХ ЗАБРАТЬ СИЛОЙ !!!
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30.11.2021 17:22 Ответить
Ну так вперёд! Вставай с дивана, езжай в сбу и предлагай план операции - как пробираться в рашку, легенду прикрытия, где место выжидания и т.д. и т.п. конечно киздеть не мешки ворочать….
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30.11.2021 18:36 Ответить
НУ ТАК НЕ КИЗДИ !)
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02.12.2021 13:53 Ответить
Я итак мешки таскаю и не предлагал то что ты предлагаешь школоло позорное…
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02.12.2021 15:09 Ответить
Зеленский Ермаку: Я так и не понял это я или ты слил операцию?

Ермак: А какая разница?
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29.11.2021 22:17 Ответить
Грозев выявил, что отели Беларуси сдают инфу о постояльцах в кгб в реальном времени.
Заехало 40+ боевиков из рф во время протестов.
Операцию отложили, вагнеров пасли с самого начала и взяли.
Сливать не обязательно было.
Более того вагнеры рассказали Грозеву, что кгб их прессовало на тему протестов.
КГБ не знало, что это укр операция.
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30.11.2021 04:12 Ответить
Це стан шизофренії якщо повторяти 75 разів що він президент то він точно Наполеон з шостої палати
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30.11.2021 04:42 Ответить
грозеву стыдно за нашего недоумка после прессмарафона . а вот интересно тем зебуинам что за него голосовали стыдно или ..какая ***** разница..
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30.11.2021 06:07 Ответить
Все чьотко.... але 30 найманих вбивць в літаку з цивільними, де більшість громадяни Туреччини.
"Руки вгору і виходь один за одним" - не пройде!!! Скоріше - "Льотчик, давай обратна в Маскву!"
Не...... звичайно, всіх можна постріляти))))
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30.11.2021 09:32 Ответить
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