После пресс-марафона Зеленского появилось еще больше вопросов по "вагнергейту", - Грозев. ВИДЕО

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского не ответил на все вопросы о "вагнергейте".

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы смогли установить, что это была хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском. Она была одобрена, в этом мы смогли удостовериться и на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов. И поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государством своей. Поэтому дальше уже вопросы, это авантюра или нет, нужно закрыть. До момента одобрения и сигнала, что можно ехать, можно было считать ее плохой. А дальше... Если она была плохая, нужно было заранее ее остановить. Поэтому, честно говоря, не хочу пускаться в оценочный анализ, но та пресс-конференция открыла больше вопросов, чем ответов, и я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время. Мы будем и дальше обращаться к Офису президента, чтобы получить эти ответы", - сказал он.

Грозев добавил, что он надеется, что фильм по "вагнергейту" выйдет через 6 месяцев.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.