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пенсия (695) Лазебная Марина (126)

С 1 декабря планируется повышение пенсий, - Лазебная. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как повысится размер пенсионных выплат с декабря 2021 года.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ.

"С 1 декабря запланировано повышение пенсий. У пенсионеров, возраст которых достигает 60 лет и есть полный стаж, их минимальная пенсионная выплата возрастет на 200 гривен. Минимальная пенсия вырастет на 80 гривен. У нас растут все повышения и доплаты к пенсии, которые привязаны к прожиточному минимуму", - отметила министр.

По словам Лазебной, были повышены пенсии на 400 гривен, для тех, у кого возраст больше 75 и до 80 лет. Следующий год принесет несколько этапов повышения пенсий, в частности, индексацию, а также те пенсионеры, которые имеют возраст 70 и более лет - будут получать не менее 3 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задолженность по выплате больничных составляет около 1,5 млрд грн, - Лазебная

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Топ комментарии
+17
заявила в ефірі телеканалу "Інтер"

Стісняюсь спитать, - а Інтер не належить олігархам і не підляга бойкоту від бобіків?
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29.11.2021 09:56
+15
Это сразу после переворота?
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29.11.2021 09:58
+14
На тлі загрози російського вторгнення я, як президент, змушений діяти рішуче. І ось мій перший крок: я стрімкоко підвищую зарплату Верховному головнокомандувачу!
През. ВАЗеленський
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29.11.2021 10:01
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заявила в ефірі телеканалу "Інтер"

Стісняюсь спитать, - а Інтер не належить олігархам і не підляга бойкоту від бобіків?
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29.11.2021 09:56 Ответить
На тлі загрози російського вторгнення я, як президент, змушений діяти рішуче. І ось мій перший крок: я стрімкоко підвищую зарплату Верховному головнокомандувачу!
През. ВАЗеленський
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29.11.2021 10:01 Ответить
Для бубочки есть свои олигархи, которые не олигархи и есть чужой олигарх, при упоминании фамилии которого у бубочки начинается неконтролируемая даффузная диарея и он даже во сне, когда ему приснится Порох, просыпается обосранным.
А Ринатик рыжий гудок при найвелычнишом удвоил свое состояние. Наверное, не кинул бубочке бабла в общак, вот найвелычнишый дрыщ вселенной и обиделся.
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29.11.2021 10:14 Ответить
Соромлюся запитати: а "бобики" - це хто? Твоя родина (дружина, теща, діти)? І батьки, звісно, ​​теж?
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29.11.2021 12:25 Ответить
Партия Европейская Солидарность
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29.11.2021 13:00 Ответить
не соромтесь, питайте) Я не зеленський, ДБР за запитання не нашлю.
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29.11.2021 13:23 Ответить
Это сразу после переворота?
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29.11.2021 09:58 Ответить
вместо.
по их мнению
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29.11.2021 10:01 Ответить
Тепер для пенса вибір простий - або переворот або підвищення пенсії.
Просто як в кварталі)
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29.11.2021 10:14 Ответить
пенсьі на путчи не ходят. низачот
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29.11.2021 10:01 Ответить
ходимо...
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29.11.2021 10:15 Ответить
є виключення)
здоров'я вам
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29.11.2021 10:18 Ответить
😡
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29.11.2021 10:20 Ответить
Підвищення відбудеться у доларах США, оскільки інша "фахівчиня" сказала сьогодні, що в України сьогодні найбільший доларовий ВВП. Біда лише в тому, шо гривневий ВВП дуже маленький...
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29.11.2021 10:03 Ответить
По курсу один до одного 🙂
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29.11.2021 10:09 Ответить
В Штатах таке "підвищення" лишають "на чай" офіціянту...
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29.11.2021 10:53 Ответить
Ну от як тепер робити державний переворот, коли "слуги" відкрили обіцяла на повну потужність? Тут вам і пенсії і зростання ВВП і масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на Півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів для подальшого нарощування експорту і купа інших плюшок. Треба лиш трішки потерпіти і "Астанавітєсь!!!" з державним переворотом.
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29.11.2021 10:05 Ответить
Так я не пойняв, що вавандєра поки вішать не будемо?
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29.11.2021 11:16 Ответить
В мене є чудова ідея щоб підвищити пенсії в 2-3 рази.

Усім хто не має стажу, ніколи офіційно не працював, пенсію, послуги в лікарнях, дітей в школах не навчати, в дидсатки не пускати і тому подібне. В мене таких знайомих дуже багато, вони просто займаються «бізнесом» купляють худобу і перепродають.
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29.11.2021 10:08 Ответить
вы, наверное, не знаете, что с каждой купленной вами коробки спичек за 1 грн. - минимум 20% вы отдаете государству в качестве косвенных налогов. И так на все товары. Поэтому любой налогоплательщик имеет право на социальные выплаты.
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29.11.2021 13:21 Ответить
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потрясающая нищета
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29.11.2021 10:08 Ответить
не говори. ни шишек, ни лебеды
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29.11.2021 10:10 Ответить
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29.11.2021 10:15 Ответить
Хрюсский, расскажи лучше про бАгАтющую Засрашку,у которой мрот ниже,чем в Украине
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29.11.2021 11:34 Ответить
Ой ! Благовірні наші
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29.11.2021 10:10 Ответить
А тобі казали голосувати за інших.
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29.11.2021 10:19 Ответить
Пенсія 2200. Додадуть ще 200 грн. Цих грошей не вистачить на шнурок, щоб піти повіситись.
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29.11.2021 10:11 Ответить
Здається в минулому році чула, як одна жінка реготала зі свого підвищення - 1 грн
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29.11.2021 10:16 Ответить
200 добавят,кому 65+,а кому меньше 65ти - тому болт от правительства!!!
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29.11.2021 10:56 Ответить
жду не дождусь добавку в 80 грн к минималки... супер одтянусь...вот это праздник для души, наконец то порешаю некоторые проблемы жизнь удалась.... пенсия меньше прожиточного минимума (к стати так при всех властях!) какая то дич.у кого пенсия 20 тысяч тому добавят в процентном соотношении по 500 и больше суммы. которые и так жируют и не заметят что им дали 20 тысяч или 20.500 грн. для них это никак! странно как то.... добавлять всем поголовно не учитывая то что одни жируют и давятся всем от пенсии и не знают куда её потратить....а другие еле концы с концами сводят и им в процентном соотношении добавляют по 80 грн, которые ничего не решают! получается что надбавка ни одним ни другим не заметна, а в общем не справедлива...((
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29.11.2021 10:11 Ответить
переворот отменяется путчу не быть расходимся
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29.11.2021 10:11 Ответить
У мене 42 роки неперервного трудового стажу на державному підприємстві, з яких більше 35 років праці в особливо шкідливих умовах, за рахунок чого моя пенсія більше мінімальної. Держава не індексує мою пенсію і не підвищує її. Скоро той хто не працював буде отримувати стільки ж як я. Питання до влади: " Навіщо я гробив своє здоров'я, якщо тепер мушу половину пенсії витрачати на ліки"?
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29.11.2021 10:16 Ответить
Скоріш за все підприємство давно не державне. І в якій державі воно було ?
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29.11.2021 10:18 Ответить
Українська державна Південоукраїнська атомна електростанція, інженер з систем керування реактором. А ви, паночка, усе на колчаківських фронтах воюєте, чи усе життя просиділи на мінімалці з доплатою у конвертах.
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29.11.2021 10:26 Ответить
Ще можу похвалитись - два роки тому мені за понаднормований страховий стаж (період, коли я сплачував єдиний соціальний внесок, мені Пенсійний фонд підвищив пенсію на 42 гривні.
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29.11.2021 10:29 Ответить
Тому то у вас і пенсія мала - через хамство і дурість
Ви раніше не знали, що у пенсійному фонді діра ? Ви раніше не бачили, як розкрадаються державні підприємства ? Може бути так, що ваше підприємство збиткове і давно у боргах.
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29.11.2021 10:50 Ответить
Шкодую за часом, витраченим на дурепу найвеличнішого бджоляра Юща. Така ж нікчема як і колекционер битих горщиків.
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29.11.2021 10:57 Ответить
Довго тужився, щоб написати мені відповідь ?
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29.11.2021 11:01 Ответить
Ну і наостанок.
За кого голосував у 2019 ? За ЗЄ ?
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29.11.2021 11:02 Ответить
А яке ж то має значення. податки ж то державі йшли.
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29.11.2021 10:32 Ответить
А яка зарплата у нього була ? Податків три копійки. Те наразі і отримує.
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29.11.2021 11:07 Ответить
От я взяв і порахував скільки податків я заплатив Державі за свої 43 роки стажу, поділив собі то на років з 20 пенсії (розігнався ж, правда?) і вийшло мені в середньому 5000 грн. в місяць. Тобто я сам собі вклав в ДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД грошей стільки, щоб мені на 20 років вистачило по 5000 грн пенсії, щомісячно. І то при умові, що проживу ті 20. а враховуючи, що середній вік мужчин 63... Натомість та держава виплачує мені всього лиш 3900. О така ось херня, малята...
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29.11.2021 11:42 Ответить
А вашим батькам хто пенсію платив ?
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29.11.2021 11:46 Ответить
А вони ТАКОЖ ціле життя ґарували, так що... Повторюю, середній вік мужчини в Україні 63 (шістдесять три роки), всього лиш. У жінок 73. Тобто, в середньому пенсіонер і Україні отримує пенсію не більше 10 років, і все! То де ж наші бабки (гроші) на наші пенсії? О тож, блін...
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29.11.2021 11:51 Ответить
Я про те, чому грошей в пенсійному нема - а їх тупо роздеребанили і розікрали... Хоча, а що тут дивного.
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29.11.2021 11:52 Ответить
"Навіщо я гробив своє здоров'я" - тому шо дурний.

"усе життя просиділи на мінімалці з доплатою у конвертах" - так роблять розумні.

вони хоч перед пенсією нормально похарчуються
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29.11.2021 10:48 Ответить
Ну всё, не видать теперь бесплатного ПУНША на 1 декабря.Кто ещё видел такую щедрость и заботу о пенсионерах хоть в одной стране мира? Ух зеленский, переиграл всех олигархов и троих пенсионеров МВД с Крыма.
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29.11.2021 10:16 Ответить
а отморозкам -чиновникам не стыдно по десять раз повторять про эту подачку позорную
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29.11.2021 10:17 Ответить
Самый лютый враг ПФ - пенсионеры. Чем мньше этих немощных и дряхлых нахлебников, тем для фонда-мо...да лучше.
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29.11.2021 10:17 Ответить
Вот ненада. Пенсионер - пенсионеру люпус эст.
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29.11.2021 10:26 Ответить
Можно у Тищенко в Велюре 4 кусочка хлеба заказать.
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29.11.2021 10:21 Ответить
Во сейчас зеленая плесень будет пытаться перебить все дерьмо за 2, 5года издевательств над гражданами Украины и предательством!
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29.11.2021 10:21 Ответить
АЖ НА 200 гр.!
Шах и мат вам, порохоботы!
Теперь заживу! От теперь попаную!
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29.11.2021 10:22 Ответить
КонЭчно заживешь, это же не 13я пенсия от попередников... Это аж целых 8 зелёных долларов ( и то не факт что дадут, бо клоуны по жизни брэхливые) ...
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29.11.2021 11:27 Ответить
Озвучте, будь ласка, кількість пенсіонерів від 75 років і вище (цікаво просто скільки доживає до цього віку).
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29.11.2021 10:22 Ответить
Как говаривал один президент: " Расчитывали на перелом, а получился вывих".
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29.11.2021 10:22 Ответить
а ещё на 2000 слабо повысить минималку?
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29.11.2021 10:23 Ответить
значить масло скоро 100 грн за литр перевалит ... ну это сразу после комуналки с бензином
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29.11.2021 10:23 Ответить
СМЕШНАЯ ТЕТКА И ЕЕ ЗЕЛЕНОЖАБЬЯ КОМАНДА
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29.11.2021 10:23 Ответить
И только горемык (бывших госслужащих мелких рангов), которых Порошенко с Яценюком лишили всех прав на индексацию, повышение, пересмотр - они снова получат от государства дулу с маком!
Как так вообще может быть, что сотни тысяч людей выброшены за борт пенсионной политики нашей страны? Почему никто из властьимущих уже вот скоро 8 лет как не реагирует на это? Борьба с коррупцией - это замечательно! Но при чем тут мелкие чиновники, аппаратчики, никакого отношения вообще не имевшие к системе коррупционных отношений? Почему всех по одну гребенку? И вместе с тем судейские, прокурорские и прочие имеют все блага повышения, индексаций пересмотров - а не они ли составляют основную массу коррупционеров?
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29.11.2021 10:31 Ответить
Бабка! Ты жаловалась шо плохо видишь ? Да. А пенсию видишь? Да. А чо говоришь шо мелкое не видишь?
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29.11.2021 10:32 Ответить
С 1 декабря планируется повышение пенсий ...интересно это произойдёт после или до переворота? скорее со 2 декабря
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29.11.2021 10:37 Ответить
С 1 декабря в долларах пенсию будут получать пенсионеры Украины?2021 год Украина завершает с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю: ориентировочно 195 млрд долларов.
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29.11.2021 10:41 Ответить
клоуны раздают "мудрому" нариду воздушные шарики, давно уже оплаченые зрителями...
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29.11.2021 10:42 Ответить
Рихтуєтє рейтинг зьозі? Не допоможе
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29.11.2021 10:45 Ответить
Цензор,не обманывай пенсов!Для тех пенсионеров,которым меньше 65ти лет и у которых стаж не менее 35ти лет пенсия с декабря не повысится,а так и останется 2200гр.!
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29.11.2021 10:50 Ответить
80 гривен это конечно..... не у всякого и этого нет.

Но.... Блин!!!! Какой ПОЗОР ЭТОМУ ГРЕБАННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ!!!!!
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29.11.2021 10:59 Ответить
Якщо коротко, то Пенсії будуть збільшені ще "на піввареника"...
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29.11.2021 11:22 Ответить
що робити людям, яки отримують близко 2 тис. грн. вона не хоче розповісти? Хоча зараз й на 3 тис. грн не можна вижити. Богато людей опинилося в пасці, і змушені всю пенсію, а де і більше, віддавати на сплату ком. послуг. Субсидії багатьом, за новими правилами не дають. А якщо сюди додати необхідність купувати ліки, то виникає думка про навмисне створення геноциду проти людей похилого віку.
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29.11.2021 11:46 Ответить
Принцип нашей власти - проблемы индейцев шерифа не трахают!
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29.11.2021 14:23 Ответить
средняя пенсия в Украине:

в 2018 году - 2479 грн ( +- $91)
в 2021 году - 3507,51 грн ( +-$126).
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29.11.2021 13:35 Ответить
Ну все, думал купить ласапед, куплю теперь хферари!!!
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29.11.2021 14:01 Ответить
бл... а як вже переворот??
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29.11.2021 14:22 Ответить
Зате молоді тієї пенсії взагалі не побачать
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29.11.2021 16:15 Ответить
При Януковичу було *********** пенсії в 2012 році. Де реально пенсіонери які давно вийшли на пенсію і хто багато років попрацюв і мав непагану зарплату отримав справедливе підвищення пенсії. Розрахунок пенсії був таким, як і у пенсіонерів, які тільки виходили на пенсію. Зараз кому більше 65 років і мають повний стаж ( чоловіки 35 років) будуть отримувати мінімальну пенсію 2600 грн, а тому хто має менше 65 років отримає мінімальну пенсію 1934 грн. Пенсіонери, які отримують пенсію більше 2600 грн - підвищень не буде, іде уравниловка. Влада просто сміється на найбільш незахищеними верствами населення, мотивуючи, що в країні дефіцит пенсійного фонду, але коли підвищують зарплату прокурорам та іншим чиновникам кожний рік, то чомусь забувають про дефіцит державного бюджету.
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29.11.2021 17:26 Ответить
 
 