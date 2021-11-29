С 1 декабря планируется повышение пенсий, - Лазебная. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как повысится размер пенсионных выплат с декабря 2021 года.
Об этом она заявила в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ.
"С 1 декабря запланировано повышение пенсий. У пенсионеров, возраст которых достигает 60 лет и есть полный стаж, их минимальная пенсионная выплата возрастет на 200 гривен. Минимальная пенсия вырастет на 80 гривен. У нас растут все повышения и доплаты к пенсии, которые привязаны к прожиточному минимуму", - отметила министр.
По словам Лазебной, были повышены пенсии на 400 гривен, для тех, у кого возраст больше 75 и до 80 лет. Следующий год принесет несколько этапов повышения пенсий, в частности, индексацию, а также те пенсионеры, которые имеют возраст 70 и более лет - будут получать не менее 3 тысяч гривен.
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Стісняюсь спитать, - а Інтер не належить олігархам і не підляга бойкоту від бобіків?
През. ВАЗеленський
А Ринатик рыжий гудок при найвелычнишом удвоил свое состояние. Наверное, не кинул бубочке бабла в общак, вот найвелычнишый дрыщ вселенной и обиделся.
по их мнению
Просто як в кварталі)
здоров'я вам
Усім хто не має стажу, ніколи офіційно не працював, пенсію, послуги в лікарнях, дітей в школах не навчати, в дидсатки не пускати і тому подібне. В мене таких знайомих дуже багато, вони просто займаються «бізнесом» купляють худобу і перепродають.
Ви раніше не знали, що у пенсійному фонді діра ? Ви раніше не бачили, як розкрадаються державні підприємства ? Може бути так, що ваше підприємство збиткове і давно у боргах.
За кого голосував у 2019 ? За ЗЄ ?
"усе життя просиділи на мінімалці з доплатою у конвертах" - так роблять розумні.
вони хоч перед пенсією нормально похарчуються
Шах и мат вам, порохоботы!
Теперь заживу! От теперь попаную!
Как так вообще может быть, что сотни тысяч людей выброшены за борт пенсионной политики нашей страны? Почему никто из властьимущих уже вот скоро 8 лет как не реагирует на это? Борьба с коррупцией - это замечательно! Но при чем тут мелкие чиновники, аппаратчики, никакого отношения вообще не имевшие к системе коррупционных отношений? Почему всех по одну гребенку? И вместе с тем судейские, прокурорские и прочие имеют все блага повышения, индексаций пересмотров - а не они ли составляют основную массу коррупционеров?
Но.... Блин!!!! Какой ПОЗОР ЭТОМУ ГРЕБАННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ!!!!!
в 2018 году - 2479 грн ( +- $91)
в 2021 году - 3507,51 грн ( +-$126).