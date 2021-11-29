Окопная война: "Я из Одессы и там очень много патриотов Украины", – Давид, боец ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В канун выдающихся праздников, а именно: Дня Волонтера и Дня Вооруженных сил Украины, - мы встретились с нашими защитниками на фронте, чтобы задать им несколько вопросов.
Что из этого вышло, смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
До попадания на фронт Давид служил в пограничных войсках, рассказывает журналист Михаил Ухман.
Полтора года назад он подписал контракт и теперь находится на фронте в одной из наших боевых бригад.
На вопрос почему он это сделал? Парень ответил так: ''Мне есть кого и что защищать. Тем более что за 8 лет войны украинская армия нуждается в новых силах!
Не забыл Давид поздравить с грядущим праздником волонтеров и своих побратимов.
Смотрите нашу рубрику и узнайте правду первыми.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Україна - Мати !
Одеса за Украйну -
буде воювати !!!
Одесса делает гешефты, и йети паРашинские идийоты - помеха бизнесу.
А за гешефты Одесса порвет кого угодно - как тузик грелку.
Таки да...
тут много патриотов.
И филантропов тоже
тут полно.