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Окопная война: "Я из Одессы и там очень много патриотов Украины", – Давид, боец ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В канун выдающихся праздников, а именно: Дня Волонтера и Дня Вооруженных сил Украины, - мы встретились с нашими защитниками на фронте, чтобы задать им несколько вопросов.

Что из этого вышло, смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

До попадания на фронт Давид служил в пограничных войсках, рассказывает журналист Михаил Ухман.

Полтора года назад он подписал контракт и теперь находится на фронте в одной из наших боевых бригад.

На вопрос почему он это сделал? Парень ответил так: ''Мне есть кого и что защищать. Тем более что за 8 лет войны украинская армия нуждается в новых силах!

Не забыл Давид поздравить с грядущим праздником волонтеров и своих побратимов.

Также смотрите: "Окопная война": "Пусть дадут нам возможность стрелять в российских оккупантов, а не где-то на полигоне, тогда мы победим", - снайпер ВСУ, псевдоним Тринадцатый. ВИДЕО

Смотрите нашу рубрику и узнайте правду первыми.

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Браво , зема.
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29.11.2021 10:47 Ответить
Батько наш - Бандера !
Україна - Мати !
Одеса за Украйну -
буде воювати !!!
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29.11.2021 10:47 Ответить
Браво!!!
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29.11.2021 11:47 Ответить
Я из ДНЕПРА! - и там тоже очень много патриотов Украины!!!
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29.11.2021 11:02 Ответить
Ви таки да непгави.
Одесса делает гешефты, и йети паРашинские идийоты - помеха бизнесу.
А за гешефты Одесса порвет кого угодно - как тузик грелку.
Таки да...
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29.11.2021 11:51 Ответить
Героям слава !!!
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29.11.2021 11:16 Ответить
Я из Одессы,
тут много патриотов.
И филантропов тоже
тут полно.
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29.11.2021 11:42 Ответить
Слава Героям Одеси!
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29.11.2021 12:33 Ответить
Одесситам есть , что терять. Особенно бизнес. Поэтому они никогда не лягут, под парашу)
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29.11.2021 12:52 Ответить
 
 