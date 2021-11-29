РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54265 посетителей онлайн
Видео Политика Украины
16024 138
уголовное дело (513) Бутусов Юрий (2395) ГБР (1635) Демченко Руслан (31) Ермак Андрей (894) Офис Президента (1325) Сухачев (45)

Ермак и Демченко даже не допрошены. В ОП ставят себя над Законом и не защищаются. Вместо этого направляют силовиков и следователей против меня - журналиста, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководство ГБР показало свои непрофессионализм и зависимость от Офиса Президента, возбудив уголовное дело, по сути, за журналистскую деятельность.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире телеканала  Украина 24.

"Против меня возбудили абсолютно безумное и незаконное дело, противоречащее всем украинским законам. В связи с этим хочу напомнить, что действующий и.о. председателя ГБР Сухачев провалил экзамен, когда подавался на конкурс главы ГБР, но все равно был назначен на руководящую должность. Это какое-то чудо. Это все сделано по заказу. Могу сказать, что в Украине организуется управляемый хаос, а организуется он из Кремля. Заказчиками дела против меня являются именно россияне из-за того, что по 437-й статье - планирование, развязывание и ведение агрессивной войны, ГБР возбудило дело против меня, но за восемь лет войны по этой статье ГБР не возбудило дело против Владимира Путина. Это похоже на анекдот: Президент России, отдавший приказ стрелять в украинцев и пославший сюда войска, по этой статье не проходит а прохожу я – украинский журналист", - сказал Бутусов.

Кроме того, Бутусов заявил о намерении поучаствовать в запланированных на первое декабря акциях протеста возле Офиса Президента.

"После того, как против меня возбудили уголовное дело, я должен прийти и рассказать людям о том, что происходит в стране. Это действительно позорно, когда есть тяжкие преступления, серьезные доказательства... а расследования нет. Не то, что никого не отстранили от должностей - ни Ермака, ни Демченко, а даже не допросили. То есть ОП ставит себя сверх Закона. Они даже не защищаются. Зато посылают силовиков и следователей против меня - журналиста, чтобы закрыть мне рот", - объяснил Бутусов.

Также читайте: "Бутусова убьют и это станет сигналом для массовых беспорядков", – советник Офиса Президента

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+36
Створювали ДБР для хороших цілей, але все хороше клован намагається зіпсувати.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:32
+30
показать весь комментарий
29.11.2021 11:48
+27
показать весь комментарий
29.11.2021 12:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я не верю что Вы меня не поняли, думаю прекоасно понимаете что Бутусова поднял до небес сам Зеленский своим неудачным поведением на прессухе. Это не субьективно, не обьективно это классика политтехнологий. Цепляться же за формальные признаки ( выстрел с гаубицы) это стиль Х..йла, он может бы эффективен в подконтрольных судах, но не более, и то еще доказать надо что Юрий стрелял незаконно
показать весь комментарий
29.11.2021 16:11 Ответить
Юра, при всем моем уважении, а ведь оно пришло к власти не без твоей помощи. Вспомни как 3-4 года назад на цензоре была развязана кампания по очернительству Пороха и сколько тогда расеянских и прорасеянских ботов отирались на сайте круглые сутки. Вспомни как сторонники Пороха отправлялись в бан по малейшему поводу и без повода. Я тогда несколько раз обращался к тебе в фейсбуке, но ответ от тебя каждый раз был таков, мол обращайтесь к админу сайта и модерам, а ведь именно они и банили. Так что именно ты приложил руки, позволив безнаказанно постить самые бредовые обвинения Пороху, тем самым способствовал приходу к власти нынешнего мусора и теперь пожинаешь плоды.....
показать весь комментарий
29.11.2021 15:47 Ответить
Это лирика. Выбор был во втором туре между котом в мешке и то, что мы видели 5 лет.
И этот выбор был очевиден для 73% страны.
показать весь комментарий
29.11.2021 16:07 Ответить
Эти 73% устали от войны, от воровства Пороха, от предательства интересов Украины, от того что Порох наживался на крови, от того, что Порох-вальцман, от липецкой фабрики, от агнета лолиты и тд по списку из эфэсбэшной методички и потому для этого "мудрогонаріда" выбор был очевиден? Мдя, на мой взгляд, такой "мудрийнарід" обречен на вымирание и, надо сказать, что он это заслуживает.
показать весь комментарий
29.11.2021 16:53 Ответить
Мы еще долго будем избирать и ждать своего Мазепу. Лет 30-100.
Потому что его просто не было на этих выборах.
Олигархат пока что предоставляет нам право сделать выбор из их шестерок, вот и весь выбор на этих выборах. Но ходить и избирать нужно, даже выбирая из этого г. Это важно если хотим жить лучше!
показать весь комментарий
29.11.2021 18:35 Ответить
Народу приходится выбирать из ставленников олигархата, которые скупают места в бюллетенях выборов президента через, невиданного нигде в мире размера, несколько миллионный денежный залог, который цинично называют "избирательным".
Необходимо незамедлительно перейти на аналог польских демократических выборов.

А на выборах в парламент необходимо снизить проходной барьер до 2% или даже до 1%. 5%-ми они загоняют избирателей выбирать из нескольких олигархических партий, которые объявляются проходными.
показать весь комментарий
29.11.2021 22:52 Ответить
Выбор был только в первом туре и то призрачный, и этот выбор охлос про какал молниеносно. А во втором туре охлосу была предоставлена возможность выбирать из двух кучек дерьма, одну из которых он уже распробовал. Вот именно потому и случился такой выбор - сработали предвыборные технологии и качественная режиссура, и социально-низкий тупой паяц стал вашим королем. Это как игра в наперстки - выигрышной ситуации в принципе быть не могло! Вот такие у нас выборы!
показать весь комментарий
30.11.2021 09:18 Ответить
А тепер не все так однозначно, да ?
показать весь комментарий
29.11.2021 17:27 Ответить
Цей вибір очевидний лише для недоразвитих, інфантильних ідіотів.
показать весь комментарий
29.11.2021 21:45 Ответить
73% от 30% избирателей, пришедших на избирательные участки? позор таким выборам
показать весь комментарий
29.11.2021 23:39 Ответить
нечего ожидать ни от зэ, ни от пороха ничего хорошего, оба стремятся только обеспечивать себя и не собираются обращать внимания на какой-то там народ...
показать весь комментарий
29.11.2021 23:13 Ответить
ПОРА ЧТОБЫ К КОВИД СЕРТИФИКАТУ ПРИКРЕПЛЯЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА !!! ЧТОБЫ ВСЕ СТАЛИ ЖУРНАЛИСТАМИ !!!
показать весь комментарий
29.11.2021 15:57 Ответить
дбр это не ФБР.
показать весь комментарий
29.11.2021 16:27 Ответить
...к сожалению
показать весь комментарий
29.11.2021 23:15 Ответить
По тим статтям і таким же чином, як це роблять з Бутусовим, можна "пакувати" ВСІХ учасників АТО, волонтерів і всіх хто допомагав боронити Україну від московсько-русскіх ординців з 2014 року!
.
показать весь комментарий
29.11.2021 19:20 Ответить
А кто доказал, что он бабахнул именно по своим и что снаряд там был боевой, а не холостой? Тогда а в чем вопрос?
показать весь комментарий
29.11.2021 21:06 Ответить
Что то не понятно, если операция по "вагнеррвцам" плохая и Бурба заслуживает на увольнение , зачем ее надо было "переносить" , ее надо было просто отменять,такое впечатление что кто хочет и рыбку съесть и в кресле сидеть или сесть, при это виновав Бутусов, и вся пресса,которые "незаконно" добыли и "слили" инфу в прямой эфир в том числе и врагу, когда все идеи раз операция плохая уже были "хлопнуты" ФСБ.
показать весь комментарий
29.11.2021 17:39 Ответить
Жодного дня не сумнівався , що зеленський жалюгідна херня,
яка закінчить в клітці, але що цей гном буде як остання дрянь мститись Бутусову - це дно 😡
навіть для такого скунса. Володя, ти вже все.😠
показать весь комментарий
29.11.2021 17:47 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2021 19:23 Ответить
Вся притомна Україна разом з Бутусовим.
показать весь комментарий
29.11.2021 21:47 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2021 22:07 Ответить
ЗЕленожопые ублюдки! Бутусову СЛАВА!!!
показать весь комментарий
29.11.2021 22:54 Ответить
Бутусов в принципе пожинает плоды своих трудов
показать весь комментарий
30.11.2021 07:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VbgKWQO_ZAM
показать весь комментарий
30.11.2021 00:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VbgKWQO_ZAM
показать весь комментарий
30.11.2021 00:28 Ответить
Усе! як при СССР. Повний формалізм. Контроль на контроль, справка на справку, комісія на комісію-- то все запобіжники на безвідповідальність відповідальних за контроль над законністю. Це ми так проголосували. Аби тепер був Порошенко, ми б його кошмарили, то був би толку. А цих кошмарити не вдасться, а з нас вони кровушки посмокчуть. Я злюсь
показать весь комментарий
30.11.2021 00:38 Ответить
жвачка
показать весь комментарий
30.11.2021 00:54 Ответить
Я не фанатка Порошенка, до того ж проста темна людина. Розуміла, що у списку людей у кандидати на посаду не було. Окрім Порошенка. Після Вагнергейту, після стресконференції, я людей і не бачу. Бачу лише одне шоу-- розміши смішного перейшло в розізли пустого. Який сенс? з ваших судів, коли і суддів змило. В нас правосуддя нема. І запиту-попиту теж нема. Та й не було. Я можу помилятись, але я так думаю
показать весь комментарий
30.11.2021 08:34 Ответить
Чому Кошулинського (свобода) не розглядали як кандидата на посаду?
показать весь комментарий
30.11.2021 09:24 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 13:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 