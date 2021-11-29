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ЮАР (42) Ляшко Виктор (1175)

На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не зафиксирован, – Ляшко. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

По состоянию на сегодняшний день в Украине не зафиксирован новый штамм коронавируса "Омикрон", о котором ВОЗ впервые получила информацию из Южной Африки 24 ноября 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сообщение совпало по времени с ростом количества случаев COVID-19 в последние недели в Ботсване и Южной Африке. Но эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связан ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются", - подчеркнул он.

Ляшко также отметил, что сейчас неизвестно, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

"Мы отмечаем сейчас рост количества госпитализаций в Южно-Африканской Республике, но это может быть связано с увеличением общего количества инфицированных людей, а не в результате инфицирования именно штаммом "Омикрон". Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования "Омикроном" необходимо время - от нескольких дней до нескольких недель", - пояснил министр.

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По его словам, чувствительность ПЦР-тестов на ковид, используемых в Украине, должна так же реагировать на новый штамм, как и на предыдущие.

"Все не-Дельта образцы будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию в ЦОЗ", – отметил он.

"На сегодняшний день штамма "Омикрон" не было обнаружено в Украине", - сказал Ляшко.

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Топ комментарии
+5
А чим це одоробло збирається його фіксувати? Ці зави хитрозробленого брехливого виродка виключно для наляканих дебілів...
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29.11.2021 12:47
+4
Этот штамм не зафиксирован, поскольку выдуман.
Но если надо - его в Украине тнайдут и зафиксируют.
За это и платится всяким пройдохам Ляшкам.
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29.11.2021 12:45
+3
ничё-ничё. будем ждать вакцину от штама "10654984268547 Омега 85 Бетта Z Сириус 8".
раньше вакцинироваться не пойду - бо бестолку.
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29.11.2021 12:50
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Правила форума Совет форумчан
через місяць ці земегадослідники штамів будуть писати про те , що "нє так понялі і вирвалі с кантексту"
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29.11.2021 12:14 Ответить
Можно подумать, что у нас есть чем фиксировать
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29.11.2021 12:15 Ответить
ну чого ти так? от добре фіксують смертність. з цим проблем немає.
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29.11.2021 12:17 Ответить
Тому що ковідний вірус так досі і не виявили, проте його штами - легко!
Просто не було команди від Фаучі та Гейтса...
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29.11.2021 16:28 Ответить
це не порядок - завтра післязавтра вже потрібно його буде ідентифікувати ....- ато ВОЗ не зрозуміе ...
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29.11.2021 12:18 Ответить
Якщо не зафіксовано, то не повторіть помилку з Дельтою - закрийте наглухо кордони, поки нам його не завезли, бо як завезуть хоч 1, буде пізно !!!
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29.11.2021 12:30 Ответить
так как Украина "незалежна" только на бумаге и 24 августа по тв, то будет так как скажут "партнеры", а они границы в резервациях и колониях не закрывают.
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29.11.2021 12:38 Ответить
Еще обязательно добавь про фашистов и про выдуманную поляками "мову" - чтоб все было, как вы, русские, любите.
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29.11.2021 12:50 Ответить
обязателен так же внешний долг США
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29.11.2021 13:03 Ответить
Этот штамм не зафиксирован, поскольку выдуман.
Но если надо - его в Украине тнайдут и зафиксируют.
За это и платится всяким пройдохам Ляшкам.
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29.11.2021 12:45 Ответить
Та погодите. Всему своё время.
Помните новость была про самолёты из Африки в Нидерландах. Так вот, история получила продолжение.
В общем 60 больных с самолётов сняли и поместили в специально выделенную гостиницу на полный пансеон, с мед обслуживанием и бесплатно. Показывали фотки - обычная нормальная европейская гостиница. Но какой-то дедуля с бабулей решили, что им там скучно сидеть пять дней на карантине и свинтили оттуда. Поймали их в Схиполе при попытке улететь в Испанию. Сколько народа эти два престарелых ****** успели заразить - история умалчивает (Схипол - довольно густонаселённый аэропорт).
Так что скоро эта радость будет в Польше, а там и по Украине расползётся.
Берегите себя, мойте руки, носите маски. Ничего хорошего от этих микробов не будет.
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29.11.2021 12:45 Ответить
ничё-ничё. будем ждать вакцину от штама "10654984268547 Омега 85 Бетта Z Сириус 8".
раньше вакцинироваться не пойду - бо бестолку.
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29.11.2021 12:50 Ответить
да без проблем. каждый - сам кузнец своего счастья.
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29.11.2021 12:53 Ответить
ну, слава будде! хоть один за ухо штрыкаться не тянет.
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29.11.2021 13:01 Ответить
А смысл? Всёравно никого не переубедишь. На прошлых выборах убеждал, рассказывал, пояснял на пальцах, что за Зелю не надо голосовать, даже по приколу. Все хихикали. Говорили "Ты шо! Вот щас наголосуем и заживём". Теперь те же люди хихикают про прививки. Как я уже отмечал выше - "каждый сам кузнец своего счастья". Не хочешь прививаться - имеешь полное право (равно как и голосовать за придурков). Мне то что с того?
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29.11.2021 13:09 Ответить
это разные люди. я за Пороха и собственный иммунитет. кто-то за зелегнома и ветеринарный паспорт с биркой в ухе.
а так да. каждый имеет право по Конституции свободы выбора.
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29.11.2021 13:14 Ответить
А щас никого за Зелю нет. Кого ни спроси - никто за него не голосовал. Я теперь удивляюсь как Зеля вообще те выборы выиграл
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29.11.2021 13:18 Ответить
да просто. пи-ар и чёрный пи-ар. как-бы наш мудрый нарид не повёлся на очередную куклу бабломойского или ахметова.
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29.11.2021 13:32 Ответить
Та выберут Зелю на второй срок и дело с концом
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29.11.2021 13:38 Ответить
Повідомлення для Жовтої Ящірки: По-перше, - дід з бабою здорові і прекрасно почуваються; по-друге, - навіть ВООЗ вже заявила, що цей штам хворі переносять легше ніж "дельту"; по-третє, - частіше міняй підгузки і в тебе все буде добре.
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29.11.2021 12:56 Ответить
Вiдповiдь для Слимака Київського:
по-перше дiд з бабою хворi i тести це довели, навiть якщо вони почуваються нормально; по друге вони є заразними для оточуючих, навiщо розносити заразу? По третє - якщо тобi потрiбнi пiдгузки, то це не значить, що вони потрiбнi всiм навкруги. Тримай свої дибiльнi поради при собi
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29.11.2021 13:03 Ответить
по четверте - будь-який вакцинований розносе заразу більш ніж невакцинований.
бо невакцинований розуміє, що він не Дункан-Мак-Лауд.
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29.11.2021 13:10 Ответить
Это вы привели аргумент почему не надо вакцинироваться?
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29.11.2021 13:13 Ответить
та вакцинуйтеся, будь ласка! кому потрібно, хто бажає, кому в голову надуло.
нашо інших втягувати силуміць у власний треш?
я ж не тягну Вас на рибалку чи футбол, якщо Ви не бажаєте там бути.
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29.11.2021 13:22 Ответить
Выглядит как начало очередной никому не нужной дискуссии . Но ладно. Ваш пример не состоятелен потому, что если люди не будут ехать на рыбалку или футбол, то остальным от этого хуже не будет (даже лучше, больше мест на трибуне и больше рыбы в речке). А учитывая то, что не вакцинированные по статистике в 6-10 раз чаще попадают в больницы и реанимации, тем самым забивая медицинскую систему и занимая места реанимациях. И получается, что антиваксеры своим отказом от вакцинации влияют на тех, кто таки вакцинирован. Потому что их плановые операции и прочее медицинское обслуживание оказывается отложенным из-за того, что антиваксеры забили все места в больницах. Согласитесь, это таки аргумент.
(Я раньше думал, что аргумент о количестве вакцинированных и не вакцинированных среди умерших и тех, кто влетел в реанимации, будет иметь хоть какое-то действие, но оказалось, что каждый думает - умрёт кто угодно, только не я. И нифига этот аргумент не работает .)
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29.11.2021 13:32 Ответить
Вакцинированные переносят вирус наравне со всеми.
И умирают наравне со всеми, только от осложнений после укола.
Кто вам доктор.
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29.11.2021 17:29 Ответить
Это не правда. Сами можете убедиться, статистики навалом. Вакцинированные в 6-10 раз меньше попадают в реанимации и умирают.
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29.11.2021 17:35 Ответить
Так ведь и плохое не от вирусов, которых до сих пор не выделили ни в одной лаборатории, а от букета бактерий в компоте под названием пфайзер...
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29.11.2021 16:31 Ответить
А чим це одоробло збирається його фіксувати? Ці зави хитрозробленого брехливого виродка виключно для наляканих дебілів...
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29.11.2021 12:47 Ответить
"На сьогодні штам "Омікрон" в Україні не зафіксований, -"а в кріслі припіzдєнта не шукав?
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29.11.2021 12:58 Ответить
При проведении ПЦР никто не определяет какой штамм.
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29.11.2021 13:26 Ответить
А у них є чим цей штам фіксувати?
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29.11.2021 13:51 Ответить
Omicron (1963) - комедийный научно-фантастический фильм



Пришелец вселяется в тело землянина с целью выведать слабые места землян перед вторжением его рассы. Пришелец с трудом учится управлять человеческим телом. Телом можно управлять, а вот как быть с сознанием землянина?
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29.11.2021 13:53 Ответить
Вирус - идеальный объект для манипуляций - его ничем не определишь, кроме лаборатирии, которая есть только в клинике или научном институте.
И они повязаны. Мафия бессмертна, особенно, при поддержке денег Гейтса.
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29.11.2021 17:31 Ответить
А когда этого персонажа оштрафуют за нарушение карантинных ограничений - а именно пребывание в общественном здании без средств индивидуальной защиты, плотно закрывающих рот и нос?
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29.11.2021 14:11 Ответить
 
 