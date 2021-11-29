На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не зафиксирован, – Ляшко. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на сегодняшний день в Украине не зафиксирован новый штамм коронавируса "Омикрон", о котором ВОЗ впервые получила информацию из Южной Африки 24 ноября 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сообщение совпало по времени с ростом количества случаев COVID-19 в последние недели в Ботсване и Южной Африке. Но эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связан ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются", - подчеркнул он.
Ляшко также отметил, что сейчас неизвестно, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.
"Мы отмечаем сейчас рост количества госпитализаций в Южно-Африканской Республике, но это может быть связано с увеличением общего количества инфицированных людей, а не в результате инфицирования именно штаммом "Омикрон". Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования "Омикроном" необходимо время - от нескольких дней до нескольких недель", - пояснил министр.
По его словам, чувствительность ПЦР-тестов на ковид, используемых в Украине, должна так же реагировать на новый штамм, как и на предыдущие.
"Все не-Дельта образцы будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию в ЦОЗ", – отметил он.
"На сегодняшний день штамма "Омикрон" не было обнаружено в Украине", - сказал Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
Просто не було команди від Фаучі та Гейтса...
Но если надо - его в Украине тнайдут и зафиксируют.
За это и платится всяким пройдохам Ляшкам.
Помните новость была про самолёты из Африки в Нидерландах. Так вот, история получила продолжение.
В общем 60 больных с самолётов сняли и поместили в специально выделенную гостиницу на полный пансеон, с мед обслуживанием и бесплатно. Показывали фотки - обычная нормальная европейская гостиница. Но какой-то дедуля с бабулей решили, что им там скучно сидеть пять дней на карантине и свинтили оттуда. Поймали их в Схиполе при попытке улететь в Испанию. Сколько народа эти два престарелых ****** успели заразить - история умалчивает (Схипол - довольно густонаселённый аэропорт).
Так что скоро эта радость будет в Польше, а там и по Украине расползётся.
Берегите себя, мойте руки, носите маски. Ничего хорошего от этих микробов не будет.
раньше вакцинироваться не пойду - бо бестолку.
а так да. каждый имеет право по Конституции свободы выбора.
по-перше дiд з бабою хворi i тести це довели, навiть якщо вони почуваються нормально; по друге вони є заразними для оточуючих, навiщо розносити заразу? По третє - якщо тобi потрiбнi пiдгузки, то це не значить, що вони потрiбнi всiм навкруги. Тримай свої дибiльнi поради при собi
бо невакцинований розуміє, що він не Дункан-Мак-Лауд.
нашо інших втягувати силуміць у власний треш?
я ж не тягну Вас на рибалку чи футбол, якщо Ви не бажаєте там бути.
(Я раньше думал, что аргумент о количестве вакцинированных и не вакцинированных среди умерших и тех, кто влетел в реанимации, будет иметь хоть какое-то действие, но оказалось, что каждый думает - умрёт кто угодно, только не я. И нифига этот аргумент не работает .)
И умирают наравне со всеми, только от осложнений после укола.
Кто вам доктор.
Пришелец вселяется в тело землянина с целью выведать слабые места землян перед вторжением его рассы. Пришелец с трудом учится управлять человеческим телом. Телом можно управлять, а вот как быть с сознанием землянина?
И они повязаны. Мафия бессмертна, особенно, при поддержке денег Гейтса.