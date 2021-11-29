Стефанчук о посте Бутусова: Правоохранительные органы зафиксировали факт и должны дать этому оценку. ВИДЕО

Председатель ВР Руслан Стефанчук будет ожидать результатов работы правоохранительных органов относительно поста главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в Фейсбук.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Я начну с двух вещей. Я являюсь председателем ВР - единственного законодательного органа страны. Я не могу себе позволить и не желаю этой работы - прийти и пострелять из "пушки". Я считаю, это абсолютно ненормально, когда гражданин Украины, который не является военнослужащим, позволяет себе делать на этом хайп и получать доступ к оружию, которое находится в ВСУ. Второе, я бы хотел, чтобы какие-либо такие вещи не получали просто критики или поддержки со стороны людей, которые не профессионально разбираются в этих вещах. Это соответствующие профессиональные органы - правоохранительные. Они зафиксировали этот факт и должны дать этому оценку", - подчеркнул спикер ВР.

Стефанчук считает, что парламент должен следить за тем, насколько профессионально правоохранительные органы выполняют свои обязанности.

"А диктовать им перечень версий и то, кого задерживать, кого допрашивать – ни парламент, ни кто-то другой не имеет права", – добавил он.

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Как отмечалось, 28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".