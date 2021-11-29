Стефанчук о посте Бутусова: Правоохранительные органы зафиксировали факт и должны дать этому оценку. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель ВР Руслан Стефанчук будет ожидать результатов работы правоохранительных органов относительно поста главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в Фейсбук.
Об этом он сказал сегодня на брифинге в ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я начну с двух вещей. Я являюсь председателем ВР - единственного законодательного органа страны. Я не могу себе позволить и не желаю этой работы - прийти и пострелять из "пушки". Я считаю, это абсолютно ненормально, когда гражданин Украины, который не является военнослужащим, позволяет себе делать на этом хайп и получать доступ к оружию, которое находится в ВСУ. Второе, я бы хотел, чтобы какие-либо такие вещи не получали просто критики или поддержки со стороны людей, которые не профессионально разбираются в этих вещах. Это соответствующие профессиональные органы - правоохранительные. Они зафиксировали этот факт и должны дать этому оценку", - подчеркнул спикер ВР.
Стефанчук считает, что парламент должен следить за тем, насколько профессионально правоохранительные органы выполняют свои обязанности.
"А диктовать им перечень версий и то, кого задерживать, кого допрашивать – ни парламент, ни кто-то другой не имеет права", – добавил он.
Как отмечалось, 28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
Пожалуйста, подождите...
какая оценка ?
На вопрос не получится такая же ситуация у США с поддержкой Украины, в случае там нового переворота ,как получилась с Афганистаном .
Ответ - в Афганистане была огромная ошибка .Украина остается в приоритете. Да, сильная поддержка была Порошенко, надеялись на Гончарука. Очень токсичной остается история Трамп-Зеленский ... Да , у Зеленского очень низкий уровень доверия в США т и в Украине он катастрофически падает.П Тут в Украине не одобрим но и Зеленского в путче не поддержим .
С каким наслаждением ********* подвела итог - Зеленскому ХАНА!(дословно может и другое но не менее жесткое слово !)
"Путч в Украине не поддержим но и Зеленского в путче не поддержим тоже . "
Я не эксперт, но вывод сделаю субъективный- вову выставили Ермак с Демченко (не сомневаюсь что в этом дуэте шпионов работает мозг второго а не нэвдахы продюсера ), так выставили заведенного на именно эту идею путча , устроили возможность конфликта Бутусова и Ткача и прочих извержений НАЙВЭЛЫЧНИШОГО специально!!! разжигая костер беспорядков в Украине !!!
БЕРЕЖИ БОЖЕ КИЇВ 1ГРУДНЯ ВІД ПРОВОКАЦІЙ! ВПЕРЕД ДО МУДРИХ Й СМІЛИВИХ РІШЕНЬ!
Убивали и погибали за Украину, что бы эта зеленая скотина сейчас мораль нам читала..
А Бутусов приехал, пульнул, сделал селфачок и уехал.
Разницу чувствуешь?
- Юрко селфанулся
или
- у Гидранта самолет не на ходу?
Просекаешь аналогию? Логика та же.
***
кавунчик растет - хвостик вянет )))
Зеля - це сором України і ганьба зебілів, які викопали на нашу голову це лайно з купи Бєніного лайна...
і да.. - Стефанчук - одна з елітних депутан зекоманди, бо їх дебіли наголосували
Щоб стріляти з "пушки", треба, як мінімум, знати: що, звідки і як із неї вилітає.
Щоб пузіку своєму бо-бо не зробити.
А де "реакція правоохоронних органів" на відео про офшори? А на відео про "вагнерівців"? Там де й на відео про вбитого брата д₴Єрмака, що продає посади? Тобто відсутня, як клас?
Ну, норм, ****!
Правда танк не тёщина квартира, где он, бедолага, за наши деньги угол снимал и в люк он не пролезет, но посмеёмся от души.
В Интернете дохренища фактов Вагнергейты, офшоров, ПриватБанка, УкрНафты, ЭнергоАтом, Велике Крадивныцтво, .....
Но, никто НЕ СПЕШИТ открывать дела по этим фактам!
агит/материал о защите Родине и стрельбе по врагу - это преступление????
за этот выстрел Бутусов требовал УБД ??? наградное оружие??? медаль??? денег ????
а не пошли бы вы на хер, законники!!!!
может прицепитесь к "перестать стрелять" гланвно...ой нет верховноглавноКАКБЫкомандующего и вспомните Журавля, спасаемого "под личным контролем" отого вышеперчисленногоКАКБЫ...
больше не к чему пристебаться??? а отомстить за "брешете" хоэтцца...да????
Доиграется клоун.