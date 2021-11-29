"Если они развяжут войнушку на Донбассе или где-то еще на границе с РФ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне", - Лукашенко. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне в случае полномасштабного российского вторжения в Украину и "понятно на чьей будет стороне".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании в белорусском Министерстве обороны.
"Они прекрасно понимают, что в случае развязывания боевых действий на Донбассе или еще где-то вблизи российских границ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне. Они это понимают и потому начали усиливать свою северную - белорусско-украинскую - границу. Хотя для этого оснований нет никаких – ни причин, ни фактов. Там сейчас абсолютная тишина – спокойнее, чем было раньше. Однако там уже размещен военный контингент – около восьми тысяч военных", - заявил Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Так, має він дуболомів - ментів та гебістів скаженних, але ж він повинен розуміти шо всі вони гуртом на лініїї бою це на 2 часи для української армії шо б від тих "лукашенківських орлів" і попелу не залишилось....
Яке "мотивування" він може запропонувати білоруським військам шо б вони з охотою гинули за росіські "хотелки"?!
---------------
Тоже об этом подумалось. Слепить лазарными указками польских пограничников, зная, что тебе за это ничего не будет - это одно, а вот отдавать свои жизни за чужие хотелки - это совсем другое.
Их погонят в первых рядах на трупорезкой ВСУ заградотряды расеян.
Перспектива!
Все эти лукашисты и уж тем более соплежуи в большинстве своём моментально обнаружат у себя плоскостопие и энурез, не позволяющие им служить в армии. Попомните моё слово...
Единственное, таракан воюет против белорусов уже лет 25. В прошлом году масштаб стал другим, и теперь абсолютно всем - кроме упоротых - очевидно, что происходит.
он -наполовину, по отцу - чеченец, восточная кровь! я знаю это, мне рассказывала одна чистая беларуска.
Тому ніякого безладу не допустимо, а тільки мирний, багатолюдний протест з вимогою невідкладних позачергових виборів.
Потому что такого идиота и долбодятла, каким есть Лукашенко, могут поддерживать только такие же дауны или олигофрены.
Россия не в счёт!
Там таких 86%.
Они это понимают и потому начали усиливать свою северную - белорусско-украинскую - границу. Хотя для этого оснований нет никаких - ни причин, ни фактов Источник: https://censor.net/ru/v3302246"
ЛОГИКА !!!!
Варіативності навчає,
Із партизанської сім'ї,
Тягав хтось личку поліцая.