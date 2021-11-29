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Беларусь (4104) война (6246) Лукашенко (2063)

"Если они развяжут войнушку на Донбассе или где-то еще на границе с РФ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне", - Лукашенко. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне в случае полномасштабного российского вторжения в Украину и "понятно на чьей будет стороне".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании в белорусском Министерстве обороны.

"Они прекрасно понимают, что в случае развязывания боевых действий на Донбассе или еще где-то вблизи российских границ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне. Они это понимают и потому начали усиливать свою северную - белорусско-украинскую - границу. Хотя для этого оснований нет никаких – ни причин, ни фактов. Там сейчас абсолютная тишина – спокойнее, чем было раньше. Однако там уже размещен военный контингент – около восьми тысяч военных", - заявил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Светлодарска из гранатометов, - штаб ООС

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Топ комментарии
+55
Интересно, этот конченный сам себе дизайн мундира нарисовал или кто то из ведущих психиатров бывшей страны Беларусь а нынче федерального округа Парашной Педерации "Белоруссия"?
И второй вопрос - гавядинка белорусская готова пойти на убой за этого утырка и его трёх выкидышей?
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29.11.2021 15:43
+47
Хформу одел клоун дурноватый ..и смешит народ ...
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29.11.2021 15:44
+36
Сам себе противоречит. Т.е. если Украина начнет военным путем освобождать свою же территорию, то они встанут на стороне понятно кого (читай рф, которых там по их словам нет). И тут же спрашивает - зачем украинцы усиливают военное присутствие на границе с Беларусью?.. Феерический д....б
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29.11.2021 16:40
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Еще одного "братана" мы вряд ли потерпим! От первого бы отбрыкаться!
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29.11.2021 17:53 Ответить
Я белорус, давно и счастливо живу в Украине. Как только, не дай Бог, полезут, пойду добровольцем и попрошусь именно на это направление, если разрешат. Немногим удавалось натравливать белорусов друг на друга: Наполеон, гитлер, сталин и вот эта мразь. Вот этим он изапомнится думающим белорусам, а не стабильнасццю и дорогами. Слава Украине! Жыве Беларусь!
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29.11.2021 17:55 Ответить
Конец бульбашке про братские народы. И это хорошо, когда знаешь кто тебе кто. А то что Лука всегда был скользким и лживым со своими братскими чувствами, так это легко читалось. И только не надо разделять белорусский народ и Луку. Это всё одно и тоже.
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29.11.2021 18:02 Ответить
Тогда и Зеленского от украинского народа не надо отделять. Это одно и то же , 73% однако .
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29.11.2021 18:59 Ответить
На стороне эмигрантов из Афганистана ? ))
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29.11.2021 18:05 Ответить
Бєлоруси! Алє! как ви дожились до етого ?
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29.11.2021 18:19 Ответить
Як Лукашенко собі все це уявляе?!
Так, має він дуболомів - ментів та гебістів скаженних, але ж він повинен розуміти шо всі вони гуртом на лініїї бою це на 2 часи для української армії шо б від тих "лукашенківських орлів" і попелу не залишилось....
Яке "мотивування" він може запропонувати білоруським військам шо б вони з охотою гинули за росіські "хотелки"?!
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29.11.2021 18:31 Ответить
... Яке "мотивування" він може запропонувати білоруським військам шо б вони з охотою гинули за росіські "хотелки"?!...
---------------
Тоже об этом подумалось. Слепить лазарными указками польских пограничников, зная, что тебе за это ничего не будет - это одно, а вот отдавать свои жизни за чужие хотелки - это совсем другое.
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29.11.2021 19:58 Ответить
Муко. В Русьско - Литовском княжестве было 70 % территориии человеческих ресурсов - были русьские , кодекс ( конституция ) на русьском языке. В 11 веке Киеву много кто платил дань. У Русьских- украинцев , белорусов, литовцев, полабских немцев общие корни, генетически мы очень близки. Насчёт колонизации киевскими князьями - можно поспорить. Насчёт ,, тонкой кишки,,- может быть, хотя после войны у них некоторое время были ,,лесные братья, наверное их было немного
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29.11.2021 18:41 Ответить
Nebylo takogo nazvanija ruskogo litovskogo kniazestvo.Bylo litovskoje kniazetsvo i Velikoje kniazestvo Litvi,ruskije byli na vasalnix pravax do 15 veka gde to.Oni taze torgovat neimeli pravo
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29.11.2021 18:59 Ответить
V te vremena resurs liudej neimel znacenija,glavnoje kto im upravlial.Te resursi znali tolko to kto ix kniaz i komu dolzni byli pociniatsia
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29.11.2021 19:01 Ответить
О жмудзины подтянулись . Сейчас расскажут что Статут княжества был на летувиском языке написан .
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29.11.2021 19:02 Ответить
Jazyk neimel znacenije v te vremena.Vot francuzi vojevali s anglicanami 200 let,kak vy dumajete na kakom jazyke govorili anglicani tocnej ix elita,otveciu na francuzkim.Ot etogo anglicani vet nestali francuzami?
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29.11.2021 19:08 Ответить
Вы там готовьтесь скоро станете второй Швецией по составу населения , а лет через 5 будете называться северным Ираком и Афганистаном . Вяличие у жмудзинов похоже выше чем у московитов , а мозгов и возможностей для реализации меньше
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29.11.2021 19:12 Ответить
Priciom tut iraka,mi etim tolko odnomu dali ubezyce vot iz 3000 vse drugije dolzni pokinut stranu.Afgansov tut 100 prisli,tak etix nemozno vyslat,tak dajiom im gumanitarnuju propisku na 1 god. zyt Litve.S etoj bumagoj on mozet pojexat v Germaniju na 3 mesiaca,nu vi poniali sto eto znacit
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29.11.2021 19:18 Ответить
Никуда они вас не покинут . Плюс новые подойдут . Это гибридная война московитов как на донбассе . Ребятки из Брюсселя и Германии помогут ,заставят вас соблюдать права фальшивых беженцев - открытие школ для детей , мечетей , культурных центров . Дадут ващм даже немного денег на эти проекты , ваши чиновники согласятся , распилить не откажуться . Плодятся мигранты раз в пять быстрее литовцев так что дело за малым .
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29.11.2021 19:29 Ответить
Tak teper nepuskajet ix jesli i za 10 kilometrov pojmajut sto peresli granicu,obratno v Belorus zabrosit,pravda paket s jedoj im dajut.ES v kurse takze,pretenziji kak bi netu.Ujezdzajet oni kto domoj,kto sbezit gde derzit,kazdi den tak
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29.11.2021 19:41 Ответить
Да не торопись ты . Сейчас немцы свое правительство сформируют и начнется .
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29.11.2021 19:44 Ответить
Segodnia kak raz byli VIlniuse glava ES nemka Ursula i glava NATO.Oni poderzyvajet nas na 100%.
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29.11.2021 19:52 Ответить
Підр вусатий
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29.11.2021 18:53 Ответить
Барагозит усатый, ай барагозит... Толчёнки перехавал чёрт! Блефует фраер Путин, ой блефует - на понты нас берёт. Зеленский артист мастак выдумывать перевороты и войны. Зашатался трон под ним вот и булькает - шмурак еще то! Недолго ему осталось народ мучить ..
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29.11.2021 19:07 Ответить
Один шизофреник ляпнул то что ему его московский хозяин приказал и тут же стая идиотов бросилась унижать людей сидящих в тюрмах , погибших в борьбе с московкой оккупацией за свободу Беларуси и доказывать какие они правильные и главное исторически важные .
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29.11.2021 19:09 Ответить
Лука ты шизофреник??? Или у тебя Альцгеймера??? Ты же сам себе противоречишь… говоришь что будешь всегда на стороне рашки и в то же время задаёшь вопрос почему мы укрепляем границу с тобой? Да именно поэтому и укрепляем -потому что вы с куйлом кровожадные и непредсказуемые упыри!!!!
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29.11.2021 19:19 Ответить
Видасику. В Русьско- Литовском княжестве Русь имела полную автономию, у Литвы физически не могло быть первенства при 30 процентах человеческого ресурса и территории. У Литвы в то время отсутствовал письменный язык - Кодекс был на русьском языке. Первые города начали строиться во второй половине 14 века(включая Вьнюс). Почитайте школьный курс истории.
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29.11.2021 19:23 Ответить
Ему бесполезно говорить . Это жмудзин . Тот же москаль только меньше размером .
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29.11.2021 19:30 Ответить
И второй правильный вопрос, он уже звучал, - белорусы вы пойдёте воевать с украинцами ради этого колхозника дебильного в генеральском мундире и его плешивого другана притвореющегося офигенным царём всех славян мирав мацкве?
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29.11.2021 19:25 Ответить
українці такі питання задавали в лютому 2014 в Криму. Результати розхльобуємо уже 8 років.
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29.11.2021 19:27 Ответить
Кому задавали? Белорусам про Крым? Шо то я такого не помню.
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29.11.2021 19:29 Ответить
никто не пойдет воевать против Украины . Лукашенко пустит через территорию Беларуси росийские войска . Когда же вы мозги свои включите ?
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29.11.2021 19:32 Ответить
підуть. мьішєбраття ж пішли, хоча ******* що вони за мір та дрюжьбу....
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29.11.2021 19:46 Ответить
цікаве формулювання: якщо щось буде на території України біля кордонів з рф, то вони втрутяться. Це вже гірше від гітлера: той створював приводи для війни - наприклад, напад поляків на радіостанцію на своїй території
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29.11.2021 19:25 Ответить
І у цього нелегітимного чмошника зЕ влада купує ел.енергію.Так воно-ж її і відрубає в найбільш не підходящий момент,коли клямка упаде, або по команді пуйла.
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29.11.2021 19:31 Ответить
Сбываются его пророчества фраза " Белорусский народ будет жить плохо,но недолго!".
Их погонят в первых рядах на трупорезкой ВСУ заградотряды расеян.
Перспектива!
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29.11.2021 19:36 Ответить
так тобі треба заявити на весь світ що ти підар, лукашєску?
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29.11.2021 19:45 Ответить
бульбофюрер давно лелеял эту мечту , крысюк
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29.11.2021 19:54 Ответить
Если в доме пи"""""дец ,найди врага соседа и ты на коне.
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29.11.2021 19:57 Ответить
и что ты сделаешь, балабол старый?
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29.11.2021 20:06 Ответить
Встанет за спинами ихтамнетов, которые стоят за спинами женщин, детей и стариков, и не дай бог их кто-то тронет! Вломит так, шо всю жизнь одной бульбой питаться будут через трубочку.
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29.11.2021 20:10 Ответить
Цікаво, якщо вусате ***** накаже, чи підуть білоруси на нас? Чи візьмуть вусатого за барки і ролеплейнуть долю Чаушеску?
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29.11.2021 20:09 Ответить
лукашисты и соплежуи пойдут, пусть и неохотно. они готовы белорусов в печи отправить, если таракан так распорядится, что им украинцы... маскальского рвения, конечно, не будет - не тот менталитет.
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29.11.2021 20:27 Ответить
Одно дело мирных беларусов избивать, насиловать и калечить на Окрестино, зная, что тебе за это ничего не будет..., разве что звание новое получишь, квартирку дадут, премию в пару тысяч подкинут, и совсем другое дело - знать, что у тебя лихо могут в ответ забрать и твою жизнь.
Все эти лукашисты и уж тем более соплежуи в большинстве своём моментально обнаружат у себя плоскостопие и энурез, не позволяющие им служить в армии. Попомните моё слово...
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29.11.2021 22:19 Ответить
Так и будет. Очень плохо - и это приговор отцам, братьям, сыновьям и мужьям жертв - что ни одна мусорская лукашистская гнида не отправлена в ад за убийства и истязания белорусов.
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29.11.2021 22:38 Ответить
Вы сами виноваты. Надо было в августе 2020 в хлам всё расх-уя-чивать.
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30.11.2021 09:10 Ответить
2% пассионариев, включая меня, к этому и призывали, сразу после 9-11. Увы, я не Кашпировский, чтобы внушить 98% делать то, чего они панически боятся.
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30.11.2021 19:54 Ответить
І хто ж то перконав луку що путлер ні в чому не винен і зовсім не хтів влаштовувати провокації аби змінити його на більш молодих та поступливих, які не будуть дурити путлера десятиріччами?
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29.11.2021 20:12 Ответить
Украинцы, огромная просьба - не отождествляйте белорусский народ с этим цыганским, обезумевшим выродком! Это фашистская мразь уже больше года ВЕДЕТ ВОЙНУ против белорусов! Убитые, покалеченные, десятки тысяч арестованных, уничтожение СМИ, журналистов, адвокатов, "вырезание" всех НКО, жесточайшее ужесточение всех административных и уголовных статей, снятие с карателей любой ответственности за применение оружия и насилия, развязывание гибридной войны на границе с ЕС - все это последствия этой продолжающейся войны и доказательства того, что эта иуда незаконно занимает свой пост! Поверьте, партизанская война в Беларуси против фашистского режима идет, да, пока еще не масштабная, но люди сопротивляются. И поверьте, белорусы не пойдут воевать в чужой войне, да еще и против украинцев! Я конечно не могу отвечать за его замазанных кровью белорусов обдолбышей-карателей, тем уже терять нечего, но то, что простые белорусы развернут оружие в обратную сторону - будьте уверены. Пускай своих байстрюков сперва отправит повоевать, это Коленьке не по пустой улице Минска с автоматом бегать. ШОС падаль кровавая!
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29.11.2021 20:18 Ответить
Всё так.

Единственное, таракан воюет против белорусов уже лет 25. В прошлом году масштаб стал другим, и теперь абсолютно всем - кроме упоротых - очевидно, что происходит.
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29.11.2021 20:20 Ответить
только почему он цыганский. Цыгане- безобидные люди, да, хитрые, вороватые но не жестокие, не агрессивные.
он -наполовину, по отцу - чеченец, восточная кровь! я знаю это, мне рассказывала одна чистая беларуска.
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29.11.2021 20:54 Ответить
По отцу, который как известно "погиб на войне"), этот выродок - цыган. Там где жила шакалица выродившая этого безумца, стоял цыганский табор, вот она и залетела. И в деревне этого байстрюка дразнили "цыганенок".
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29.11.2021 21:00 Ответить
Шото на цыгана он не сильно похож. Т.е. вообще не похож
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01.12.2021 08:19 Ответить
Ну шо тут скажешь? Жыве Беларусь!.
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29.11.2021 21:03 Ответить
Цей кордон з бульбашами треба було укріплювати ще років з 20 тому, н не кажучі вже про російський і щонайменьше візовий режим запровадити і з бульбашами й з московією. Не треба взагалі зважати на цього дурачка, захопившего владу в Білорусі, з допомогою свого московського шефа-терориста
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29.11.2021 20:44 Ответить
А сам щось може?
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29.11.2021 20:45 Ответить
А якщо (для прикладу, не дай Бог) буде сто відсотково зрозуміло, що кацап попре - чому б за тиждень не пальнути по них на їхній території, поки припарковані файно... Якщо без варіантів буде бій - бити першим. Плєшивий би окуїв... Бо тварі як розвернуться буде не просто, а так пару типу Точок відправити і хай потім на маршрутках їдуть захоплювати
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29.11.2021 21:10 Ответить
Вони стоять там для того, щоб напасти якщо на майдані буде безлад.
Тому ніякого безладу не допустимо, а тільки мирний, багатолюдний протест з вимогою невідкладних позачергових виборів.
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29.11.2021 21:26 Ответить
І ще. Сила в багатолюдності. Тому мають вийти сотні тисяч. А підтримка має бути всіх регіонів країни.
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29.11.2021 21:28 Ответить
Есть такая пословица - не трожь говно, вонять не будет. Но Зе захотелось тронуть, чтобы отвлечь от себя внимание. А сам он ничуть не лучше Луки.
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29.11.2021 21:15 Ответить
Картопляний фюрер щось розговорився
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29.11.2021 21:23 Ответить
А придворные клоуны в аккурат как в северной корее - с блокнотиками и ручками интенсивно конспектируют оральные высеры главаря.
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29.11.2021 21:35 Ответить
Лукашенко в Беларуси могут поддерживать только либо те дауны, которых отпустили на прогулку из дурдома, либо те олигофрены которых из больнички не выпускают.
Потому что такого идиота и долбодятла, каким есть Лукашенко, могут поддерживать только такие же дауны или олигофрены.
Россия не в счёт!
Там таких 86%.
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29.11.2021 21:51 Ответить
Слышь, усатый, Украина сама решит когда и кого выносить на Донбассе и в Крыму. Полезежь - позавидуешь своему другану Каддафи
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29.11.2021 22:07 Ответить
Вопрос , а когда Украина перестанет покупать у белорусии электричество Вопрос к Зеленскому
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29.11.2021 22:49 Ответить
усатый *****,тебе ******
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29.11.2021 22:55 Ответить
Давно пора осознать,что большинство белорусов годами обробатывает российская пропаганда и они ничем не отличаются от кацапских ватных деградантов.В случае войны придется выпиливать и и русню и их братьев по разуму-сябров
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29.11.2021 23:38 Ответить
"Беларусь не останется в стороне в случае полномасштабного российского вторжения в Украину и "понятно на чьей будет стороне".
Они это понимают и потому начали усиливать свою северную - белорусско-украинскую - границу. Хотя для этого оснований нет никаких - ни причин, ни фактов Источник: https://censor.net/ru/v3302246"

ЛОГИКА !!!!
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30.11.2021 01:03 Ответить
надо ещё закупить ресурсом у таракана, он же кореш зельца как он считает своей пустой обнюханой головой... помог по вагнеровцам, позвонил и предупредил по дружески
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30.11.2021 01:44 Ответить
Думаю что это будет твой последний приказ , быдло колхозное
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30.11.2021 04:34 Ответить
Страшенний досвід Той війни,
Варіативності навчає,
Із партизанської сім'ї,
Тягав хтось личку поліцая.
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30.11.2021 09:18 Ответить
Білорусі не вигідно, бо українці Берестейщини можуть згадати як після 1939 року їх віддали на перевиховання білорусам. Щоб знищити войовничий повстанський дух- москалям не треба були проблем з УПА на стратегічній трасі на захід, тому вирішили асимілювати Брест з околицями за допомогою спокійних білорусів. А ще в 1919 році і від часів Русі ці землі були нерозривною частиною Волинських князів
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30.11.2021 09:39 Ответить
Треба пам'ятати що за часів Хмельниччини поки козаки відбивались від ляхів, литовці так само зайшли з півночі і захопили Київ. В болотистій місцевості житомирщини вже давно треба було організовувати військову базу
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30.11.2021 09:42 Ответить
генерал-фельдмаршал, что-ли"? В армии хоть служил или как наш говнокомандующий?
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01.12.2021 11:54 Ответить
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