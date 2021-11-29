"Если они развяжут войнушку на Донбассе или где-то еще на границе с РФ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне", - Лукашенко. ВIДЕО

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне в случае полномасштабного российского вторжения в Украину и "понятно на чьей будет стороне".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании в белорусском Министерстве обороны.

"Они прекрасно понимают, что в случае развязывания боевых действий на Донбассе или еще где-то вблизи российских границ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне. Они это понимают и потому начали усиливать свою северную - белорусско-украинскую - границу. Хотя для этого оснований нет никаких – ни причин, ни фактов. Там сейчас абсолютная тишина – спокойнее, чем было раньше. Однако там уже размещен военный контингент – около восьми тысяч военных", - заявил Лукашенко.

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