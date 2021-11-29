Проект "Без цензуры": Как президент Зеленский затеял месть журналисту Юрию Бутусову. ВИДЕО
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Главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову после перепалки с президентом Зеленским оперативно инкриминировали "планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны".
Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует, как и зачем президент Зеленский затеял месть журналисту Юрию Бутусову.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
Кроме того, 19 ноября ГБР сообщило, что проверяет информацию в связи с публикацией расследования журналистки Янины Соколовой о проведении спецоперации в отношении "вагнеровцев" - возбуждено уголовное производство по факту разглашения гостайны.
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ЛЮСЯШВАЛЬ його залякує - для чого? Охорона, це як одна з умов не приймати участь в багатолюдних акціях, де особа під охороною не може бути.
ТОМУ ЛЮСЯ Й КРИЧИТЬ, ЩО ЖИТИ ЮРІ ДНІ , А ТОМУ ТРЕБА НАДАТИ ОХОРОНУ
БО ЛЮСЯ ВІДПРАЦЬОВУЄ ТЕМУ ВОВОПУТЧІЗМУ, А БУТУСОВА РОБИТЬ САКРАЛЬНОЮ ЖЕРТВОЮ
Дешевше купити йому милиці дві шт по 300 грн..
Нє?
Недаром он все время напоминал: "Вы говорите с президентом", а действительно, уже начинаешь в этом сомневаться.
Комплекс неполноценности у клована, причем гипертрофированный..
все что оно может делать - тупо повторять/читать чужой текст, кривляясь
"Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны!" Это фраза Люсьены Арестович из его сегодняшнего поста о Бутусове, в котором он откровенно угрожает его ликвидировать.
"Это полный распад личности - оно не то что мыслить, оно говорить не умеет!" Это фраза Алексея Арестовича о Зеленском из его поста от 10 октября 2019 года.
Но я сейчас не о Бутусове - это чел мне не особо симпатичен своим бэкграундом. И не об Арестовиче: артисты, лакеи и проститутки служат любой власти, а Люсьена - редкий экземпляр трёх в одном.
Сейчас я об "ошибке выжившего" или почему мы иногда делаем неправильные выводы. Хрестоматийным примером «ошибки выжившего» является открытие математика Абрахама Вальда во время Второй мировой. Американская армия теряла много самолетов в боях. Чтобы решить проблему и уменьшить потери, командование поставило перед Вальдом задачу: придумать, как укрепить конструкцию. Полностью забронировать машины было нельзя, иначе они бы просто не полетели, поэтому нужно было определить самые уязвимые места.
Военные инженеры изучили повреждения машин, вернувшихся с поля боя, и предположили, что нужно укреплять наиболее поврежденные части. Однако Абрахам Вальд отметил, что если самолет смог вернуться на базу, то попадания в эти части не критические. Важнее обратить внимание на те повреждения, с которыми самолеты не возвращались. То есть бронировать нужно те места, где у «выживших» машин не было пробоин. Это помогло снизить потери американской авиации и сохранить жизни многих летчиков.
Многие сейчас кинулись восхвалять Бутусова и ругать Арестовича. Не в них дело, они оба выживут при любой власти. Первый - архетип Саакашвили, у которого нет цели, есть только путь. Второй - архетип Иуды: 30 сребреников (а сейчас это $8 000 в месяц) всегда 30 сребреников.
Но наша системная ошибка в том, что мы начали возводить битву второстепенных персонажей в сакральную битву за Украину. Поскандалить на пресс-конференции - не подвиг. Стрельнуть из пушки по воробьям - тем более.
Подвиг - много лет не менять своих убеждений и оставаться верным той идее, которую считаешь единственно правильной.
Подвиг - на свои личные средства покупать оборудование для армии в то время, как деньги государства уходят на полёты его главы на вечеринки своих клерков.
Подвиг - вопреки тому, что можно плюнуть на всё и жить в богатстве, ездить по миру и выполнять функции президента при полной импотентности последнего.
Подвиг - собирать камни, которые в тебя бросают, и строить из них новую ступень для своей цели.
Да, я тоже не люблю пафоса. Но давайте не путать пафос и мотивацию - демотиваторов в нашей жизни и без того хватает.
При чём здесь "ошибка выжившего"? Часто мы укрепляем не те места, которые надо, одновременно подставляя под удар самые уязвимые. Кто хочет, тот поймёт.
Гарного тижня, бандерівці!
Запомни, Конституція України
Стаття 17.
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
и только такие утырки как ты считают защиту Украины - преступлением)
Зеленский предупредил всех журналистов, что может убить любого, кто не опускает перед ним глаза и говорит правду , и спишет это "неустановленных лиц" ... .
И он не поленился тщательно перечислить за что будут убивать.
Таким образом мечта зели - копия х**лового режима в Украине - стремительно приближается к лубянскому оригиналу...
Пересичные ! Не то, что родина в опасности...А в опасности каждый из вас!
все журналистам, да что там, всем гражданам надо дать пострелять из гаубиц.
равенство для всех!