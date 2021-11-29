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Зеленский (10418) уголовное дело (513) Бутусов Юрий (2462) ГБР (1738) Буткевич Богдан (317)

Проект "Без цензуры": Как президент Зеленский затеял месть журналисту Юрию Бутусову. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову после перепалки с президентом Зеленским оперативно инкриминировали "планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны".

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует, как и зачем президент Зеленский затеял месть журналисту Юрию Бутусову.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

Кроме того, 19 ноября ГБР сообщило, что проверяет информацию в связи с публикацией расследования журналистки Янины Соколовой о проведении спецоперации в отношении "вагнеровцев" - возбуждено уголовное производство по факту разглашения гостайны.

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Топ комментарии
+14
Sharp`s

"Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны!" Это фраза Люсьены Арестович из его сегодняшнего поста о Бутусове, в котором он откровенно угрожает его ликвидировать.

"Это полный распад личности - оно не то что мыслить, оно говорить не умеет!" Это фраза Алексея Арестовича о Зеленском из его поста от 10 октября 2019 года.

Но я сейчас не о Бутусове - это чел мне не особо симпатичен своим бэкграундом. И не об Арестовиче: артисты, лакеи и проститутки служат любой власти, а Люсьена - редкий экземпляр трёх в одном.

Сейчас я об "ошибке выжившего" или почему мы иногда делаем неправильные выводы. Хрестоматийным примером «ошибки выжившего» является открытие математика Абрахама Вальда во время Второй мировой. Американская армия теряла много самолетов в боях. Чтобы решить проблему и уменьшить потери, командование поставило перед Вальдом задачу: придумать, как укрепить конструкцию. Полностью забронировать машины было нельзя, иначе они бы просто не полетели, поэтому нужно было определить самые уязвимые места.

Военные инженеры изучили повреждения машин, вернувшихся с поля боя, и предположили, что нужно укреплять наиболее поврежденные части. Однако Абрахам Вальд отметил, что если самолет смог вернуться на базу, то попадания в эти части не критические. Важнее обратить внимание на те повреждения, с которыми самолеты не возвращались. То есть бронировать нужно те места, где у «выживших» машин не было пробоин. Это помогло снизить потери американской авиации и сохранить жизни многих летчиков.

Многие сейчас кинулись восхвалять Бутусова и ругать Арестовича. Не в них дело, они оба выживут при любой власти. Первый - архетип Саакашвили, у которого нет цели, есть только путь. Второй - архетип Иуды: 30 сребреников (а сейчас это $8 000 в месяц) всегда 30 сребреников.

Но наша системная ошибка в том, что мы начали возводить битву второстепенных персонажей в сакральную битву за Украину. Поскандалить на пресс-конференции - не подвиг. Стрельнуть из пушки по воробьям - тем более.

Подвиг - много лет не менять своих убеждений и оставаться верным той идее, которую считаешь единственно правильной.

Подвиг - на свои личные средства покупать оборудование для армии в то время, как деньги государства уходят на полёты его главы на вечеринки своих клерков.

Подвиг - вопреки тому, что можно плюнуть на всё и жить в богатстве, ездить по миру и выполнять функции президента при полной импотентности последнего.

Подвиг - собирать камни, которые в тебя бросают, и строить из них новую ступень для своей цели.

Да, я тоже не люблю пафоса. Но давайте не путать пафос и мотивацию - демотиваторов в нашей жизни и без того хватает.

При чём здесь "ошибка выжившего"? Часто мы укрепляем не те места, которые надо, одновременно подставляя под удар самые уязвимые. Кто хочет, тот поймёт.

Гарного тижня, бандерівці!
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29.11.2021 17:12
+9
Больше всего отталкивают самовлюбленность, мелочность, злопамяцтво Зеленского, пренебрежение к тем, кто задает неудобные вопросы.
Недаром он все время напоминал: "Вы говорите с президентом", а действительно, уже начинаешь в этом сомневаться.
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29.11.2021 17:13
+7
Если Бутусова закроют - у власти не хватит мест в СИЗО для тех, кто напишет явку с повинной в такой же "преступной деятельности" против агрессора -Луценко
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29.11.2021 17:02
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Если Бутусова закроют - у власти не хватит мест в СИЗО для тех, кто напишет явку с повинной в такой же "преступной деятельности" против агрессора -Луценко
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29.11.2021 17:02 Ответить
Усе просто - Бутусов зробив учора заяву на каналі країна 24, що не думав приймати участь у акціях 1 Грудня , але влада його туди сама виштовхує, він повниен особисто поспілкуватися з людьми - й піде на акцію.

ЛЮСЯШВАЛЬ його залякує - для чого? Охорона, це як одна з умов не приймати участь в багатолюдних акціях, де особа під охороною не може бути.

ТОМУ ЛЮСЯ Й КРИЧИТЬ, ЩО ЖИТИ ЮРІ ДНІ , А ТОМУ ТРЕБА НАДАТИ ОХОРОНУ

БО ЛЮСЯ ВІДПРАЦЬОВУЄ ТЕМУ ВОВОПУТЧІЗМУ, А БУТУСОВА РОБИТЬ САКРАЛЬНОЮ ЖЕРТВОЮ
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29.11.2021 17:05 Ответить
комментарий отмечен как спам
Поддержим президента Зеленского ,он молодец .
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29.11.2021 17:03 Ответить
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29.11.2021 17:06 Ответить
Что ??? Обкурился али обнюхался и не в состоянии??? Ну тогда стоит ли поддерживать???
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29.11.2021 17:07 Ответить
Дивись, щоб ти сам не впав, підтримуючи його.
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29.11.2021 17:08 Ответить
Молодец? В чем и для кого?
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29.11.2021 17:08 Ответить
и топором его, топором! ))
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29.11.2021 17:11 Ответить
А що він не ходячий, що підтримувати потрібно.
Дешевше купити йому милиці дві шт по 300 грн..
Нє?
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29.11.2021 17:13 Ответить
Мистер х ты дурак?
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29.11.2021 17:16 Ответить
От лизнув так лизнув! Аж писок зсудомило!
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29.11.2021 17:16 Ответить
Говна переел, поддержатель???
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29.11.2021 17:18 Ответить
таки да, "поддержим зеленскога" - танцуя))
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29.11.2021 18:32 Ответить
Мистер ,ты дыбил?Вопрос риторический...
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30.11.2021 16:33 Ответить
Ю.БУТУСОВ один, а президентов много было. И ТОЛКУ от них??? От последнего я вообще молчу...
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29.11.2021 17:04 Ответить
Больше всего отталкивают самовлюбленность, мелочность, злопамяцтво Зеленского, пренебрежение к тем, кто задает неудобные вопросы.
Недаром он все время напоминал: "Вы говорите с президентом", а действительно, уже начинаешь в этом сомневаться.
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29.11.2021 17:13 Ответить
да оно само не верит в это и постоянно себе повторяет что "прЫзЫдЭнт"))
Комплекс неполноценности у клована, причем гипертрофированный..
все что оно может делать - тупо повторять/читать чужой текст, кривляясь
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29.11.2021 18:35 Ответить
Sharp`s

"Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны!" Это фраза Люсьены Арестович из его сегодняшнего поста о Бутусове, в котором он откровенно угрожает его ликвидировать.

"Это полный распад личности - оно не то что мыслить, оно говорить не умеет!" Это фраза Алексея Арестовича о Зеленском из его поста от 10 октября 2019 года.

Но я сейчас не о Бутусове - это чел мне не особо симпатичен своим бэкграундом. И не об Арестовиче: артисты, лакеи и проститутки служат любой власти, а Люсьена - редкий экземпляр трёх в одном.

Сейчас я об "ошибке выжившего" или почему мы иногда делаем неправильные выводы. Хрестоматийным примером «ошибки выжившего» является открытие математика Абрахама Вальда во время Второй мировой. Американская армия теряла много самолетов в боях. Чтобы решить проблему и уменьшить потери, командование поставило перед Вальдом задачу: придумать, как укрепить конструкцию. Полностью забронировать машины было нельзя, иначе они бы просто не полетели, поэтому нужно было определить самые уязвимые места.

Военные инженеры изучили повреждения машин, вернувшихся с поля боя, и предположили, что нужно укреплять наиболее поврежденные части. Однако Абрахам Вальд отметил, что если самолет смог вернуться на базу, то попадания в эти части не критические. Важнее обратить внимание на те повреждения, с которыми самолеты не возвращались. То есть бронировать нужно те места, где у «выживших» машин не было пробоин. Это помогло снизить потери американской авиации и сохранить жизни многих летчиков.

Многие сейчас кинулись восхвалять Бутусова и ругать Арестовича. Не в них дело, они оба выживут при любой власти. Первый - архетип Саакашвили, у которого нет цели, есть только путь. Второй - архетип Иуды: 30 сребреников (а сейчас это $8 000 в месяц) всегда 30 сребреников.

Но наша системная ошибка в том, что мы начали возводить битву второстепенных персонажей в сакральную битву за Украину. Поскандалить на пресс-конференции - не подвиг. Стрельнуть из пушки по воробьям - тем более.

Подвиг - много лет не менять своих убеждений и оставаться верным той идее, которую считаешь единственно правильной.

Подвиг - на свои личные средства покупать оборудование для армии в то время, как деньги государства уходят на полёты его главы на вечеринки своих клерков.

Подвиг - вопреки тому, что можно плюнуть на всё и жить в богатстве, ездить по миру и выполнять функции президента при полной импотентности последнего.

Подвиг - собирать камни, которые в тебя бросают, и строить из них новую ступень для своей цели.

Да, я тоже не люблю пафоса. Но давайте не путать пафос и мотивацию - демотиваторов в нашей жизни и без того хватает.

При чём здесь "ошибка выжившего"? Часто мы укрепляем не те места, которые надо, одновременно подставляя под удар самые уязвимые. Кто хочет, тот поймёт.

Гарного тижня, бандерівці!
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29.11.2021 17:12 Ответить
"сакральную битву за Украину " - не пались лапоть
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29.11.2021 19:14 Ответить
тебя,валенок,не касается...у тебя сакральная битва против Украин
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29.11.2021 19:26 Ответить
Ниче не понятно, но оччень пафосно! Прям охота встать как когда по радио гимн передают )). И главное - статья против обоих, говном забросаны все. Типа достойных нет, кругом засранцы, все печалька! )
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30.11.2021 09:58 Ответить
може у тебя чото с понималкой?
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30.11.2021 10:13 Ответить
У виборців зеленої плєсєні з "понималкой" проблеми через те, що у них всього одна ізвіліна і та на жопі на якій вони сидять, коли дивляться серіали слуги урода.
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30.11.2021 17:57 Ответить
Кловану пора паковатся в дорогу...
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29.11.2021 17:17 Ответить
ЗЕістота піди на потрібний сай й прочитай про зниження доходів НА ТАМОЖНЄ пасля санкцій вовошоу від РНБО
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29.11.2021 17:31 Ответить
https://youtu.be/0WsC1cmsrTk все обо всем
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29.11.2021 17:30 Ответить
за что боролся...

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29.11.2021 17:40 Ответить
Чтобы Голобородьку в рейтинге не обошел Розумков,Голобородько кинул в бой тысчу гривен Коронновирусных... Народец с утра очереди уже занимает за скромную взятку...Типа Юлина тысча...
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29.11.2021 18:00 Ответить
Нічого не змінюється! Білі прийшли грабували, вбивали, Червоні з Чорними прийшли теж вбивали, грабували, Шоколадні вони також ніби то грабували. Тепер прийшли ЗЕлені українофоби- капітулянти і теж почали грабувати та й ще крім того почали продавати все підряд і народну землю і навіть торгувати суверенітетом і територіальною цілісністю України. І хочуть щоб ще прийшли і теж почали грабувати ы вбивати їх повелителі прокляті три-колорові кацапи -окупанти фашиста )(уйла. Ну і куди і під кого простому Українцю податися, а може все таки як каже Ляшко пора і за вила взятися? Дійсно настала пора щоб разом з усіма українськими патріотами -націоналістами, ветеранами війни, активістами, добробатами.... жорстко присікти таку продажну прокремлівську владу можновладців злодюг ЗЕбілів - капітулянтів. Та й Українська влада повинна бути не з продажних "Слуг" у бандита коломоя, кремлівських -окупантів і терористів - колаборантів, вона повинна бути тільки народною і проукраїнською, і не на словах продажних брехливих "Слуг - кремля" із зрадників - капітулянтів, цих проклятих московських холуїв ЗЕбілів -українофобів.
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29.11.2021 18:10 Ответить
Во у ботов мания величия взыграла! Он Сагайдачным назвался! Писец!
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30.11.2021 10:01 Ответить
зебил, ты идиот) так и передай подоляку от украинцев)
Запомни, Конституція України
Стаття 17.
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

и только такие утырки как ты считают защиту Украины - преступлением)
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29.11.2021 18:44 Ответить
На самом деле произошло вот что:
Зеленский предупредил всех журналистов, что может убить любого, кто не опускает перед ним глаза и говорит правду , и спишет это "неустановленных лиц" ... .
И он не поленился тщательно перечислить за что будут убивать.
Таким образом мечта зели - копия х**лового режима в Украине - стремительно приближается к лубянскому оригиналу...

Пересичные ! Не то, что родина в опасности...А в опасности каждый из вас!
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29.11.2021 18:24 Ответить
Зеленского пора скидывать с трона - он тиран и агрессор. Почему мы- украинцы ждем? Выходим на Майдан с собой возьмем не только брусчатку но и что-то другое. А чё атошники навезли всякого добра, с нас не станется-то. Только Майдан, только перевыборы власти - пришло время для перевыборов в Верховном Совете!!!!
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29.11.2021 18:33 Ответить
А що Бутусов стриляє з особистоі гармати це що він має таку зброю
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29.11.2021 18:48 Ответить
Владимир Александрович! Я Вас прошу...
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29.11.2021 19:19 Ответить
А кто говорил, что будет легко отрабатывать Петины деньги?
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29.11.2021 19:35 Ответить
Маленький ссыкливый буратино, настолько гнус, насколько это только возможно. Конечно мстит, потому что оно маленькое, брехливое и говнистое. Он проиграл, а признать то не позволяет рука в жопе. Однажды крышка пианины захлопнется прямо во время очередного выступления.
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29.11.2021 20:32 Ответить
дело про стрелбу из пушки - это политические репрессии и давление на прессу!
все журналистам, да что там, всем гражданам надо дать пострелять из гаубиц.
равенство для всех!
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30.11.2021 04:28 Ответить
Есть полигоны, где за деньги пальнуть можно из чего угодно. Правда дорого, зато старые боеприпасы используются. Несколько тыщ в кассу, и из танк можно.
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30.11.2021 10:11 Ответить
Боже, яке ж воно кончене ...
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30.11.2021 17:42 Ответить
 
 