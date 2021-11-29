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мост (459) Полтавщина (466) Укравтодор (417)

На мост через реку Сула в Полтавской области "надвинули" конструкцию весом в 520 тонн, - "Укравтодор". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Полтавской области на ремонте автомобильного моста через реку Сула завершили важный этап – надвижение пролетного строения. Его вес составляет 520 тонн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Укравтодор" снял процесс на видео.

Работы, выполняемые по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", начали именно с металлического пролетного строения, поскольку это самый проблемный участок.

"Надвижение осуществляли с помощью мощных гидравлических домкратов. Переходим к капитальному ремонту правобережных пойменных прогонов, которые находятся в аварийном состоянии и не пригодны для безопасной эксплуатации", - рассказали в автодоре.

Мост, который находится возле села Липовое Кременчугского района, был построен еще в 1962 году. Он давно не выдерживал нагрузок и нуждался в капитальном ремонте.

Исправность моста важна не только для местных жителей, поскольку он является частью национальной трассы Н-08 Борисполь - Мариуполь.

"В рамках Национальной программы восстановления мостов, в этом году по всей стране планируем восстановить и построить более 160 искусственных сооружений", - добавили в Укравтодоре.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года отремонтируют 24 тыс. км дорог.

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Топ комментарии
+12
я вот видео посмотрел и ничего не понял ..
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29.11.2021 17:54
+11
Цікаво було би знати, скільки коштів витрачено на зеленське будівництво - він же не за свої будує, а за наші.
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29.11.2021 17:47
+10
ну а шо тут понимать?кран спустил людей на землю и весь видос.
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29.11.2021 18:10
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Цікаво було би знати, скільки коштів витрачено на зеленське будівництво - він же не за свої будує, а за наші.
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29.11.2021 17:47 Ответить
А скока в тоннах в отмыве ковидного бабла?
...Это норм,даежЪ скоту полтонны в темечко...
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29.11.2021 18:43 Ответить
Державі плачу я, довбику..
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29.11.2021 20:00 Ответить
невже не підібрали правильного слова??? "навели" наприклад... не варто повторювати прес-релізи дослівно
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29.11.2021 17:51 Ответить
а по суті, це ж ЗєВБ... нехай буде "насунули"...
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29.11.2021 17:52 Ответить
Правильно "насунули". Тому що конструкція насувалася на опори. Російською мовою називається поперечная надвижка моста. Спочатку зібрали металеву конструкцію на стапелі, паралельно старому мосту, Потім насунули на відремонтовані опори.
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29.11.2021 18:31 Ответить
в лапки навіщо брати тоді?
якось воно звучить примітивно... не професійно: стояло - посунули?
мости зазвичай саме наводять...
лиш у цапів то вживається у переносному значенні, оскільки спи**но *)
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29.11.2021 18:40 Ответить
нахлобучили
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29.11.2021 18:55 Ответить
я вот видео посмотрел и ничего не понял ..
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29.11.2021 17:54 Ответить
ну а шо тут понимать?кран спустил людей на землю и весь видос.
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29.11.2021 18:10 Ответить
Не знаю що знято на відео, але явно не Сула.
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29.11.2021 18:04 Ответить
Акакаяразніца!...
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29.11.2021 18:24 Ответить
Какаяразница.
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29.11.2021 18:26 Ответить
Сула, при впаданні в Дніпро.
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29.11.2021 18:32 Ответить
В районі Липового Сула вже частина Кременчуцького моря. Річкою це назвати складно....
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29.11.2021 18:49 Ответить
Сула
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30.11.2021 01:56 Ответить
Какая зепрограмма,такое и видео.
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29.11.2021 18:14 Ответить
Пургаметы Голобородьки вам наснимают стока видосов,что 95 квартал столько фильмов не снял за 15 лет последних...Видосики... видосики...где ваши лисипедные калесики...
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29.11.2021 18:17 Ответить
Короче, новость о том, что "Автодор" присунул полтавчанам.
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29.11.2021 18:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JQYB3w8PS8k


Верной дорогой идет зеледент. Что-то он увидел все-таки в анальном глазике тупина.
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29.11.2021 18:22 Ответить
Так а де ж само насування? Спустили чуваков на кране и усё... Усё будивныцтво
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29.11.2021 18:31 Ответить
Дивная картинка...
А где это в Полтавской области река шириной в километр?
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29.11.2021 18:34 Ответить
Вадим Мироненко

В районі Липового Сула вже частина Кременчуцького моря. Річкою це назвати складно....
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29.11.2021 19:04 Ответить
Ну так ,, саму річку Сулу " переплюнути" можна , а та ділянка , де стоїть міст , називається Сулинська затока . Фактично то вже - Дніпро . Риболовля там раніше була відмінна ,, зараз не знаю , бо давно вже там не рибалив . .
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29.11.2021 19:28 Ответить
Режисер відєокліппа - від Бога . . Бадоєв мля . Ні хроняки не зрозуміло .
До речі , довго ще ті вєликобудівельники з тим мостом будуть вовтузитися ..? Розігнали там всю рибу вже .
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29.11.2021 19:20 Ответить
Мост когда откроют то? Скоро год будет как его закрыли а альтернативного проезда нет
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29.11.2021 20:02 Ответить
Ляпота для скрепных танков..
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29.11.2021 20:04 Ответить
Под музыку из ролика где ускоренной съёмкой показывают строительство нового космодрома Илона Маска кран 1965 года выпуска спустил трёх типов с конструкции на землю и поднял и установил ещё какую-то фигню размером 1/1,5 метра.

Судя по музыке денег пошло много, а по работе итак всё видно.
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29.11.2021 20:40 Ответить
 
 