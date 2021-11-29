На мост через реку Сула в Полтавской области "надвинули" конструкцию весом в 520 тонн, - "Укравтодор". ВИДЕО

В Полтавской области на ремонте автомобильного моста через реку Сула завершили важный этап – надвижение пролетного строения. Его вес составляет 520 тонн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Укравтодор" снял процесс на видео.

Работы, выполняемые по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", начали именно с металлического пролетного строения, поскольку это самый проблемный участок.

"Надвижение осуществляли с помощью мощных гидравлических домкратов. Переходим к капитальному ремонту правобережных пойменных прогонов, которые находятся в аварийном состоянии и не пригодны для безопасной эксплуатации", - рассказали в автодоре.

Мост, который находится возле села Липовое Кременчугского района, был построен еще в 1962 году. Он давно не выдерживал нагрузок и нуждался в капитальном ремонте.

Исправность моста важна не только для местных жителей, поскольку он является частью национальной трассы Н-08 Борисполь - Мариуполь.

"В рамках Национальной программы восстановления мостов, в этом году по всей стране планируем восстановить и построить более 160 искусственных сооружений", - добавили в Укравтодоре.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года отремонтируют 24 тыс. км дорог.