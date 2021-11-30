РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15199 посетителей онлайн
Видео Общество
3637 10
Запорожье (880) киберпреступление (448) мошенничество (501) Нацполиция (9693) Запорожская область (547) киберполиция (228)

Запорожские мошенники "продали" через соцсети отсутствующего товара на 2 миллиона гривен, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

Девушка и ее сожитель "продавали" через интернет несуществующую одежду и обувь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 20-летняя кибер-мошенница совместно с 21-летним сожителем создала сеть фейковых интернет-магазинов, работавших по подписке. По объявлению доверчивые граждане покупали одежду и обувь.

Чтобы стимулировать продажу, аферисты сами писали положительные отзывы о работе магазинов. Таким образом, они привлекли на свои страницы почти 80 тысяч подписчиков. Схема была проста: от покупателей требовалась оплата заранее, а после перечисления денег фейковые продавцы не отвечали на запросы, товар не посылали. Жертвами аферы стали около тысячи граждан. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 2 миллионов гривен.

Запорожские мошенники продали через соцсети отсутствующего товара на 2 миллиона гривен, - Нацполиция 01
Фото: поліція

Запорожские мошенники продали через соцсети отсутствующего товара на 2 миллиона гривен, - Нацполиция 02

Запорожские мошенники продали через соцсети отсутствующего товара на 2 миллиона гривен, - Нацполиция 03
Фото: нацполіція


Полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, "черные записи" и почти 2 миллиона гривен, происхождение которых кибермошенники объяснить не смогли. Уголовное производство по злоумышленникам открыто по статье "Мошенничество". Им "светит" до 8 лет заключения.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В министры их. Федорова в офлайн.
показать весь комментарий
29.11.2021 18:32 Ответить
Дивні люди. Невже зараз дефіцит одягу та взуття, щоб купувати кота в мішку?
показать весь комментарий
29.11.2021 18:37 Ответить
Представь себе в интернете выбор от, и до бесконечности , в отличии от магазинов .
показать весь комментарий
29.11.2021 18:41 Ответить
Ну я за те, як у класика, що краще синиця в руках, ніж журавель в небі.
Проте, кожному своє...
показать весь комментарий
29.11.2021 18:47 Ответить
Я покупаю на аукционах у проверенных, вчера например купил солнечную панельку за 70 гривен , на Али такая по скидке 80 + месяц ждать и без уверенности что дойдёт.
показать весь комментарий
29.11.2021 18:53 Ответить
Предлагается «хороший» товар за недорого... не даром говорят: «жадность фраера сгубила»
показать весь комментарий
29.11.2021 18:45 Ответить
Нормальные продаваны всегда идут на оплату наложкой если сомневаетесь , если не хотят то уже не стоит связываться
показать весь комментарий
29.11.2021 18:55 Ответить
ну, как говорят, без лоха и жизнь плоха. вот такой мы народ, доверчивый. а было б за это пожизненное с конфискацией и чтоб жены или мужья с детьми оставались бомжами, такого б не былоб. или было б совсем чуть-чуть
показать весь комментарий
29.11.2021 19:31 Ответить
А лохів по ходу ще до фіга
показать весь комментарий
29.11.2021 20:15 Ответить
не лохи виноваты, а те кто должен их вылавливать и сажать на приличные срока сконфискацией
показать весь комментарий
30.11.2021 11:10 Ответить
 
 