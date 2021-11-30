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война (6519) Россия (38349) инвесторы (140) Арахамия (762)

Россия создает панику в западных СМИ, чтобы напугать инвесторов в Украину, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Российская Федерация активно пытается создать панику в СМИ в Европе и США, чтобы отвлечь инвесторов от вложения средств в Украину.

Такое мнение в эфире телеканала ICTV высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Российская Федерация очень активно именно в СМИ в Европе и Соединенных Штатах пытается создать эти предпанические состояния для того, чтобы фактически прежде всего отвлечь инвесторов от вложения в Украину", - заявил Арахамия.

Нареп назвал такие действия России гибридным компонентом войны.

Также читайте: Арахамия о стягивании войск РФ к границам Украины: Кремль играет в "большую угрозу" ради уступок в сертификации "Северного потока - 2"

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Топ комментарии
+50
А истеричный Бубочка-наркоман кричащий о "переворотах" и "путчах" - не создает паники и не отпугивает инвесторов?
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30.11.2021 00:11
+31
Хламидия, а шо, охуиллиардные инвестиции из Омана нашли уже? Или караванщик заблудился по дороге?
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30.11.2021 00:31
+23
обвалить пресс-конференцией активы Украины на 10% !!!

тут и пуйла не надо, ЗЕ-дураки сами Державу закопают
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30.11.2021 01:08
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Давно не секрет, что судебная система уничтожает страну как и тупорылые мусора
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30.11.2021 00:09 Ответить
Народ просто идеальный, а вот судебную систему и "тупорылых мусоров" подбросили.
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30.11.2021 00:36 Ответить
Люди адаптивні. В яку систему попадають, такими і стають.
Всі ці мусора, що сидять на хабарах цілком здатні працювати чесно, якщо їх перевести кудись в Європу, де система добре працює.
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30.11.2021 01:33 Ответить
Згоден. 10 відсотків не будуть порушувати ніколи, 10 відсотків будуть порушувати завжди, усі інші будуть порушувати (або не порушувати) в залежності від того що робить більшість.
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30.11.2021 01:49 Ответить
Місцева корупційна ланка дає злочинні накази на грабування, як це вже доведено, а грабоване ділять. Така ось поліція України
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30.11.2021 05:40 Ответить
ганджубамия сказал шо перднул
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30.11.2021 00:10 Ответить
А истеричный Бубочка-наркоман кричащий о "переворотах" и "путчах" - не создает паники и не отпугивает инвесторов?
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30.11.2021 00:11 Ответить
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30.11.2021 00:33 Ответить
Значит бубочка працює на куйла
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30.11.2021 00:50 Ответить
обвалить пресс-конференцией активы Украины на 10% !!!

тут и пуйла не надо, ЗЕ-дураки сами Державу закопают
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30.11.2021 01:08 Ответить
А особенно невыплаты "зеленым инвесторам" и по гособлигациям разогревают аппетиты инвесторов. У меня целый день в фоне болтает телек на CNBC и Bloomberg каналах так там финансисты уже по поводу украинских керманычей устали закатывать глаза. Все что можно было загадили
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30.11.2021 01:40 Ответить
В нас українських керманичів ще не було ніколи
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30.11.2021 06:36 Ответить
Были,но мудрому нариду по телевизору сказали про Липецк, зубожиння и сватов, и вуаля нарид выбирает еврея на подтанцовках у бородатого еврея.
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30.11.2021 08:16 Ответить
И на службе у кремля....
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30.11.2021 08:36 Ответить
Якщо Зелених інвесторів можна називати інвесторами, то і тих хто відмиває ПДВ можна назвати ПДВ інвесторами....

Подивіться дані які давали СЕС і ВЕС у безвітряну і хмарну погоду, одразу видно що там тупо продавали державі звичайну енергію по ціні зеленої.... СЕС цілий день хмарно 50% потужності звідки макс 20 і то як повезе.... ВЕС 56-60 вітер 2-4 м/с

ппц на нобелівську премію їх з таким КПД
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30.11.2021 09:49 Ответить
Хламидия лохов разводит, зебил всех инвесторов распугал своим переворотом.
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30.11.2021 00:13 Ответить
Dj Chlamidia presents Green Shit.
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30.11.2021 00:16 Ответить
Нахріна їй це робити, коли пліснява з найвеличніВшим і самі справляється? Чи їх дерьмак в "сліпу" використовує?

Путч.

Так, не плутайте:
Путч - від Порошенка
Держпереворот - від Ахметова
Нісенітниця - від Зеленського
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30.11.2021 00:21 Ответить
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30.11.2021 00:28 Ответить
сдается мне, будет гремучий коктейль из:

1. путча Порошенка
2. переворота Ахметова
и, главное,
3. ЗЕ-беня, иди на буй - от всего украинского народа лично !
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30.11.2021 01:11 Ответить
Я бы за весь народ не говорил. По социологии за Игорьвалерича Зеленского еще около 20 процентов готовы голосовать.
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30.11.2021 10:12 Ответить
Це ти розносиш дезінформацію, чмо.
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30.11.2021 00:25 Ответить
Идите уже в свое кабаре ногами дрыгать. Убогие.
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30.11.2021 00:28 Ответить
Як зручно списувати на свого кумира-х…ла свої факапи. Щоб слуги робили без Х..ла?
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30.11.2021 00:28 Ответить
Хламидия, а шо, ************* инвестиции из Омана нашли уже? Или караванщик заблудился по дороге?
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30.11.2021 00:31 Ответить
дебилу не хватило ума пропустить через Оман хоть какие-то свои офшорные деньги
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30.11.2021 01:12 Ответить
Увы, "Вдаль песков ушел караван и хотя надежд больше нет всеравно даже через 1000 лет я буду ждать...." Кажется слова этой песни говорят о судьбе инвестиций из Омана.
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30.11.2021 06:50 Ответить
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30.11.2021 08:21 Ответить
"Кокаіном по бєздорожью і разгільдяйству" - ось що таке "велике будівництво" і борьба з олігархами...
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30.11.2021 10:33 Ответить
Шмарклі вважають шо інвестори сліпі і не бачать як до них ставляться в країні,з її чинушами,судами,мусарами та іншим лайном.
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30.11.2021 00:35 Ответить
абізяна, ви, зєбидло йбане, лякаєте інвесторів набагато ефективніше, ніж декілька росій разом взятих.
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30.11.2021 00:45 Ответить
Прости, Господи, але ж яке воно пля дурне... А бубочка, коли несе ахінею про путч, не відлякує інвесторів!!??
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30.11.2021 00:47 Ответить

Україна за місяць наростила держборг на понад пів мільярда доларів

Отож про яких інвесторів ми мріємо ?😀
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30.11.2021 00:51 Ответить
А ось фото тієї - "Росії " яка створює паніку у західних ЗМІ, щоб налякати інвесторів в Україну .
.
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30.11.2021 01:12 Ответить
жирность ЗЕ-бени с тех пор упала с 73% до 20%

пичаль
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30.11.2021 01:14 Ответить
А что есть еще иностранные инвесторы, которых ЗЕленые бибизяны не отпугнули выборочным правосудием и рейдерскими наездами на бизнес в Украине?

Самое страшное пугало для любого инвестора - это беззаконие или ручное правосудие.
И никакая Роися не может устроить беззаконие в Украине лучше ЗЕ.

Привет вам от Порошенко, Павловского, Марченко, Антоненко, Дугарь, Кузьменко, Стерненко, Семенченко и Бутусова. Ждите инвестиций дальше.
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30.11.2021 01:26 Ответить
Порошенко тут явно зайвий, особливо поруч із Семенченком.
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30.11.2021 09:17 Ответить
Это почему?

Я перечислил фигурантов сфабрикованных уголовных дел.
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30.11.2021 10:14 Ответить
Так кто мешает создать такой экономический климат для инвестиций,чтобы бизнесу было выгодно вести бизнес в Украине.Украина модо производит готовой продукции.Взять те же самые холодильники.Украина не производит нииодного холодильника!Так можно и нужно заводить импортные компании в этот бизнес ,и освобождать их от налогов на первые 5 лет ведения бизнеса.Украина все равно не производит эти товары,а все импортирует.А это дополнительная нагрузка на валютный рынок.А если в Украину зайдет хоть 1000 компаний в сферу производства,пусть даже и не будут платить налоги первые пять лет,все равно это выгодно Украине.Созданием новых рабочих мест,зарплату работники будут оставлять в Украине,так же будут развиваться параллельно другие сферы экономики.Меньше будет уходить валюты из страны и т.д.Так же сразу увеличится доходная часть бюджета на 20-30% .Экономикой страны нужно заниматься .Только тогда будут учеличины экономические показатели и будет увеличена доходная часть бюджета .
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30.11.2021 01:28 Ответить
Верніть Рафіка робити ремонти.
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30.11.2021 01:31 Ответить
А-а... То це росія "ротиком" зе робила заяви про держпереворот. Тепер все зрозуміло - аж легше стало. Це ж усе - росія.
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30.11.2021 01:39 Ответить
больше чем зеленые дубки создают поводов для дискредитации Украины, не создает ни одна вражина ...был бы директором , все давно уже на биржвх работу себе по мозгам искали...в жэках и на стройках подсобниками по ходу...
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30.11.2021 04:00 Ответить
что они там жрут, пьют и нюхают?
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30.11.2021 04:23 Ответить
Вскрытие покажет.
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30.11.2021 06:54 Ответить
"Зараз Російська Федерація дуже активно саме в ЗМІ у Європі та Сполучених Штатах намагається створити оці передпанічні стани для того, щоб фактично передусім відволікти інвесторів від вкладання в Україну"
Правильно Арахамія! І діє вона через своїх "агентів впливу"! От на днях один "при посаді" ляпнув на прес-марафоні що в Україні готується державний переворот! - і ціна акцій українських підприємств на міжнародному ринку впала більш ніж на 10% А це ніщо інше як зменшення доходів у бюджет! Подай на нього у суд - за підрив економічної міцності держави!!!
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30.11.2021 04:41 Ответить
Така команда ручній мавпочці не поступить.
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30.11.2021 06:56 Ответить
Значит наблюдается работа в паре. Я давно об этом говорил.
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30.11.2021 09:42 Ответить
Снова Зинка виновата?
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30.11.2021 05:10 Ответить
Інвесторів відлякують наші корупціонери і злочинні суди . При чому вже 30 років .
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30.11.2021 06:33 Ответить
Да ну нах арахамчик.
Зато у нас инвестняни есть!
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30.11.2021 07:31 Ответить
Скоморох-малорос-брехун-дармоїді-зрадник давно усих інвесторів розлякав.
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30.11.2021 07:45 Ответить
Агрохимия бреше, пика червоніє, зна шо бреше і знову бреше. Заради всидіти в кріслі загубив совість честь і гідність.
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30.11.2021 07:56 Ответить
З відволіканням інвесторів від вкладання в Україну краще вас ніхто не справляється.
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30.11.2021 08:04 Ответить
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30.11.2021 08:06 Ответить
А бредни клована про переворот это ни разу не паника. Агрохимия не перестаёт радовать своим идиотизмом.
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30.11.2021 08:09 Ответить
Та вам, придуркам, і допомога роSSії не потрібна, бо ви самі спроможні всіх притомних людей від країни відлякати! Позашивати б вам дурні пащеки, а краще полетіти б вам усім скопом з квитком в один бік!
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30.11.2021 08:11 Ответить
А ще був клуб в кожному селі, точка продажу самогону з тої ж таки свекли, був парторг, голова колгоспу, голова сільради, трудодні, заборона будівництва, заборона підприємництва, обісрані корови, такі ж доярки, махорка і газета Труд.
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30.11.2021 08:24 Ответить
"Россия создает панику в западных СМИ..."

- передислокация войск англичан, американцев и многих других, срочные международные совещания военных высшего уровня - это паника в СМИ?

Вся верхушка "Слуг урода" - это явные агенты кремля.
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30.11.2021 08:19 Ответить
А быдлоэлекторат на этом форуме усиленно обсуждает инвестиции западных партнёров.
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30.11.2021 08:20 Ответить
Объясните кто-нибудь этой говорящей макаке что отпугнуть от Украины инвесторов лучше чем это сделал в пятницу наш Гринпоц, ни у кого не получится !
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30.11.2021 08:28 Ответить
говоряща макака, гринпоц, зебуин, агрохимия, хламидия, зелені дубки, шмарклі, абізяна, зе бидло.

СКОМОРОХ -МАЛОРОС -....
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30.11.2021 08:39 Ответить
Инвесторы и без войск РФ почти отсутствуют.
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30.11.2021 08:57 Ответить
Зачем тут Россия, зедебилы все делают и без нее😁
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30.11.2021 09:08 Ответить
С такой властью не хотят и не будут работать нормальные люди.
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30.11.2021 09:19 Ответить
Олег Леусенко:
На "Свободі слова" Арахамія, з пихатою рожею та очами барана:
"Коли на Заході казали, що Росія може напасти, ми спеціально мовчали, щоб не злякати інвесторів"
Напевно, через це Зеленський повідомив про неіснуючий заколот. Інвестори тепер "в захваті" і виводять валюту за кордон.
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30.11.2021 09:31 Ответить
Джон Смит:
Януковича спецслужби постійно лякали. Ще його охоронник на суді про це давав свідчення. Яника залякували по лінії СБУ, де фсбшники ходили, як в себе удома, і по лінії мусорні, де керували такі, як Татаров, і по лінії президентської охорони, керівник якої Кобзар прямо працював на путіна.

Бо психологічний портрет Хряка в ФСБ був прекрасно відомий. Зовні мужній Хряк, з дитинства від відчима літав, тому виріс труслом, яке панічно боялося всього на світі і зомлівало від яйця.

І в кінці Хряк потрапив у пастку тих, хто його лякав: російський спецназ викрав його під Бердянськом і вивіз у РФ. Так, ще вчора - президент, сьогодні став нікчемним заручником Путіна. І той з нього видушив підпис про запрошення військ у Крим і всі ті мільйони, які він вкрав.

Нинішній Легітимний - таке саме трусло. Тому його теж залякують всі ці єрмаки з татаровими. Портнов керував адміністрацією хряка, а зараз через свого дружбана - одміністрацією його петрушки. Методи - ті самі.

Ось саме про це ми і казали перед виборами: нікчема на посаді Президента - пряма загроза безпеці всіх. І тим, хто за нього топив, - в першу чергу.
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30.11.2021 09:32 Ответить
Россия создает панику в западных СМИ, чтобы напугать инвесторов в Украину, .... так например, внедрённый агент зеля заявлением о перевороте нанёс УКраине миллиардные убытки на мировых биржах и получил новую звёздочку на погонах и в воскресенье может увидеть мир вв глазах шефа.
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30.11.2021 09:58 Ответить
Ніхто ніколи не лякав інвесторів більше ніж Блазень на посаді презедента! Блазень який підписує міжнародні угоди а потім їх не дотримується, оголошує про викритий державний переворот організатори якого про нього не знають, відводить армію із відвойованих позицій, закатує в асфальт гроші надані Європою на боротьбу з ковідом, припиняє виплати по міжнародним зобовязанням перераховуючи гроші куди заманеться...
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30.11.2021 10:04 Ответить
Арахамія і інвестиції?! Стрьомно. Я б йому і 20 гривень не позичив.
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30.11.2021 10:10 Ответить
Не нужно никого отпугивать уезжают из страны много населения им не комфортно жить с вами пи#ами, собирайте вещи и уе#айте к Яныку в Ростов, вот тогда заживем!!!
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30.11.2021 23:00 Ответить
 
 