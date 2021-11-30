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С территории России по Украине работает около 7 тыс. сотрудников спецслужб, – Витюк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
По оценке кибердепартамента СБУ, по территории РФ против Украины работает около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб.
Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает Цензор.НЕТ.
"По оценке, сегодня с территории РФ по Украине работает около 7 тыс. сотрудников спецслужб. Это относительно того, кто дестабилизирует и расшатывает (ситуацию, – Ред.).
В этом году кибердепартаментом СБУ заблокированы 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов. Приостановлено деятельность около 20 ботоферм, мощностью более 150 тыс. аккаунтов", – рассказал он.
Топ комментарии
+7 Ритта Рыжук
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+3 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий30.11.2021 13:03
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І маємо не форум а "сектантський міжсобойчик свідків святого КБ" в якому усі слідкують щоб не сказать якоїсь "єресі" і "облизують" один одного
- Прийшов п"яний витирав брудні руки скатертиною наблював та ще й вчинив бійку з персоналом!
- О! А я думав що мене з ресторану викинули бо я прийшов без галстука!
Так і у вас ("непорохоботів") - спочатку ведете себе як свині а потім скаржитеся що вас банять! Причепився до мене недавно один - "Стоп Хомосовєтікус" Спочатку "плакався у жилетку" що йому "жить не дають" і "банять нещадно" а потім почав "дурь пороть" Терпів-терпів я та мусив "заспамить" бо ніяк відчепиться не хотів!