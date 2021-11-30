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СБУ (7835) кибербезопасность (393) Витюк Илья (7)

С территории России по Украине работает около 7 тыс. сотрудников спецслужб, – Витюк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

По оценке кибердепартамента СБУ, по территории РФ против Украины работает около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает Цензор.НЕТ.

"По оценке, сегодня с территории РФ по Украине работает около 7 тыс. сотрудников спецслужб. Это относительно того, кто дестабилизирует и расшатывает (ситуацию, – Ред.).

В этом году кибердепартаментом СБУ заблокированы 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов. Приостановлено деятельность около 20 ботоферм, мощностью более 150 тыс. аккаунтов", – рассказал он.

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Топ комментарии
+7
Ось і займайтеся цим ,це ваша робота ,а не вселяка параноїдна маячня зеленої плісняви !!!)))
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30.11.2021 01:28
+5
В Україні кремлівських гнид ще більше !!!)))
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30.11.2021 01:24
+3
Я твого свинячого кацапського рохкання не розумію. Пиши українською або принаймі англійською і не тикай, курва-тут тобі не подоляцька ботоферма.
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30.11.2021 13:03
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В Україні кремлівських гнид ще більше !!!)))
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30.11.2021 01:24 Ответить
Ось і займайтеся цим ,це ваша робота ,а не вселяка параноїдна маячня зеленої плісняви !!!)))
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30.11.2021 01:28 Ответить
Просто заниматься ими, это заранее проигрышная позиция) Нужно, чтобы им некогда было заниматься нами из своих собственных проблем)
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30.11.2021 01:30 Ответить
Ніколи і нікому, всі сили кинуті на викриття однієї людини, розв*язавшої "агресивну війну" пострілом із гармати "по горобцям".
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30.11.2021 06:43 Ответить
ну і на нашій стороні всякі дєрьмаки помагають
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30.11.2021 01:36 Ответить
А кто мешает поставить фильтры и забанить все атаки с РФ айпи адресов на украинских ресурсах.Все коменты забанить из РФ на украинские сайты.Это реально!Если украинский сайт находится на украинский доменах .Это реально!Было бы желание.И сейчас только на одном украинском ресурсе цензор нет одни только ольгинские тролли.На других ресурсов их почти не осталось.Видно Бутусов завербован ФСБ РФ и позволяет ольгинским троллям вести свою антиукраинскую деятельность.Видно очень хорошо заплатили Бутусову.И модераторы видят откуда заходят ольгинские тролли по айпи адресам.Так же можно сделать коменты на украинские сайты через смс на украинский номер .
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30.11.2021 01:46 Ответить
А результат своєї позиції хочеш побачить? Відкрий "Кримський бандеровець" і подивися коментарі! Там "господар" спочатку винищив усіх "москалів" Потім почав банить інших "інакомислячих" Потім ті що залишилися почали "розборки" між собою В результаті залишилися в коментарях фото картин кримських худоєників і скріни з інших ресурсів що викладаються тими дописувачами що залишилися ("лояльними")
І маємо не форум а "сектантський міжсобойчик свідків святого КБ" в якому усі слідкують щоб не сказать якоїсь "єресі" і "облизують" один одного
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30.11.2021 07:41 Ответить
Як форум прямого конала))
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30.11.2021 08:23 Ответить
З "прямим коналом" розбирайся сам!
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30.11.2021 08:30 Ответить
"Цензор" тоже в этом направлении движется...инакомыслие тут не приветствуется, кто не за Порошенка с Ахметовым, тех в спам или в бан боты загоняют
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30.11.2021 11:31 Ответить
У Зощенка є мініатюра в якій на чоловіка склали протокол у міліції за дебош в ресторані:
- Прийшов п"яний витирав брудні руки скатертиною наблював та ще й вчинив бійку з персоналом!
- О! А я думав що мене з ресторану викинули бо я прийшов без галстука!
Так і у вас ("непорохоботів") - спочатку ведете себе як свині а потім скаржитеся що вас банять! Причепився до мене недавно один - "Стоп Хомосовєтікус" Спочатку "плакався у жилетку" що йому "жить не дають" і "банять нещадно" а потім почав "дурь пороть" Терпів-терпів я та мусив "заспамить" бо ніяк відчепиться не хотів!
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30.11.2021 12:24 Ответить
так вы герой...
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30.11.2021 12:36 Ответить
А ти думав!
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30.11.2021 12:44 Ответить
Ахметов с Порошенко должен тебе орден дать..
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30.11.2021 12:53 Ответить
ПШНХЙ, син курви.
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30.11.2021 12:54 Ответить
Мене ордени не цікавлять Достатньо уваги і пошани читачів моїх коментарів На відміну від тебе у мене їх достатньо
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30.11.2021 13:08 Ответить
Цікаво як ви, тупорилі курви, почали задвигати новенький контент «порохоботи-Ахмєтов», а потім жалієтесь, що вас банять. Вас банять самі участники за вашу тупорилу поведінку. Всім видно, що ви тут за гроші. ПШНХЙ, тупорилий подоляцький троль.
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30.11.2021 12:48 Ответить
Ще недавно були одні «порохоботи», а тепер, після того як в Зеленського вигнали нову тему із Ахметовим «порохоботів» об'єднали чомусь із Ахметовим і *******! Курва, твій бос Подоляк чи там сер гєй лєсчєнка не тількі кінчені ублюдки, вони відверто тупі! Тут ніхто не ведеться на іхні брудові наркологічні ідеї! Це коли людина в об курці і несе відвертий брєд але йому здається, що він пілять геній! -те саме у вас. Тепер доходить до тебе, син курви!?
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30.11.2021 12:53 Ответить
так уголёк он с ахметкой таскал с донбасса...ну там медведчук этой парочке помогал...главное, что все в вышиванках ...и на мове))))
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30.11.2021 12:56 Ответить
Я твого свинячого кацапського рохкання не розумію. Пиши українською або принаймі англійською і не тикай, курва-тут тобі не подоляцька ботоферма.
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30.11.2021 13:03 Ответить
если ты американский флаг прицепил я тебя за украинца принимать должен.... и не сыпь тут оскорблениями...мурло VPNовскоё....у меня украинский флаг или тебе повылазило
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30.11.2021 13:14 Ответить
Прапор то Україский, але сам ти русняве лайно.
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30.11.2021 15:25 Ответить
От тільки ти хочеш забанити всіх українців, а не кацапів. Щоб ;позитивній; ботофермі Сєруні Лєщенка було легше ;працювати;, вилизуючи дупу ;найвеличнішому;.
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30.11.2021 08:20 Ответить
Ага, и 77 тысяч работает с территории Украины под руководством...
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30.11.2021 08:26 Ответить
Національна поліція України переслідує громадян з метою отримання неправомірної вигоди, суди України діють з метою винищення нації і що?
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30.11.2021 05:24 Ответить
інфа сбу це лише інфа сбу. між правдою і брехнею. Нульова відповідальність(((
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30.11.2021 06:25 Ответить
Не дивно. Більшість місцевмх ботів української взагалі не розуміє.
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30.11.2021 06:54 Ответить
...какие 7тыс.) достаточно отдела! на 40 ч. и сорок компов если с противоположной стороны почти все дебилы. опять путин ***** 173 раз нападает.
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30.11.2021 07:51 Ответить
Вот они то и управляют мнением 73% зебилов и антиваксов... умные люди всегда это понимали
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30.11.2021 08:52 Ответить
Ну а як ви хотіли, у нас країною правлять агенти кремля
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30.11.2021 10:14 Ответить
Не знаю як там і скільки з росії, тут і своїх гнид-агентів хоч греблю гати. (((
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30.11.2021 10:21 Ответить
це дуже багато, але радує що хоч трохи вже їх викривають
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30.11.2021 12:35 Ответить
інфомаційна війна-що тут скажеш, добре що трохи активізувалися в цьому напрямку
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30.11.2021 12:42 Ответить
робота департаменту рухається в правильному напрямку, потрібно щоб люди також допомагали, хоча б тим, що не вірили всякій маячні та фейковим вкидам
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30.11.2021 12:58 Ответить
кібердепартамент працює в правильному напрямку, і вже є непогані результати, і думаю вони не останні
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30.11.2021 13:02 Ответить
а мені до вподоби робота кібердепартаменту, раніше такого не було, добре що є фахівці по даному напрямку роботи, та вже є вагомі результати
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30.11.2021 13:07 Ответить
скільки крис запустили в Україну
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30.11.2021 14:27 Ответить
А скільки їх тут насправді(
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30.11.2021 14:31 Ответить
ведуть подвійну війну(
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30.11.2021 14:32 Ответить
Що вони тут винюхують?!
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30.11.2021 14:36 Ответить
Це питання має бути постійно на контролі
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30.11.2021 14:37 Ответить
7 тысяч не так много. Интересно пригожинские троли сюда входят или нет. Прав Христо Грозев, нужно вводить санкции против кацапов которые интернет троллнгом занимаются. Тогда меньше будет желающих, а то кацапье рядовое рассматривает эту гибридную деятельность как временную подработку, тусовочку креативную. А это тусовочка по ходу мир на грань катастрофы уже поставила. Персональные санкции по тролям усложнят набор персонала. Там же обычные люди работают которые хотят путешествовать по миру а жить в Европе, они тусят не понимая до конца что творят, не хотят понимать, надо охладить ветренные кацапские головы их фото на сайтах ФБР и Нашего ГУР
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30.11.2021 15:15 Ответить
 
 