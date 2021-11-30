Бутусов – это политически-медийная шпана и инструмент гибридного влияния России, – вице-премьер и глава Минреинтеграции Верещук. ВИДЕО

Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что дело Бутусова не стоит обсуждения и назвала главного редактора Цензор.НЕТ "политически-медийной шпаной".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Верещук заявила в прямом эфире в программе "Свобода слова".

"Мы почему-то обсуждаем хулиганскую выходку, как говорят в народе, политически-медийной шпаны. Господин Бутусов не стоит того, чтобы мы сейчас тратили столько времени обсуждать... Мы сейчас превращаемся и делаем именно то, что выгодно таким, как господин Бутусов. Он очень хочет, чтобы мы сейчас обсуждали… Давайте еще раз вернемся… Я могу говорить… И я считаю, что мы уделяем слишком много внимания хулиганским затеям… Бутусов не первый и не последний, кто использует таким образом хайп, кто использует такой способ и является инструментом гибридного влияния в том числе России, в том числе людей, сегодня атакующих власть и украинское государство", - сказала Верещук.

Отметим, что народный депутат, фракция ВО "Батькивщина" Вадим Ивченко заявил, что из-за заявления президента Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте обеспокоены иностранные инвесторы. На вопрос о том, как в этой ситуации будет действовать Кабмин, Верещук начала говорить о журналисте Юрии Бутусове.

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