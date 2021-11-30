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Бутусов Юрий (3904) Верещук (470) Министерство реинтеграции (247)

Бутусов – это политически-медийная шпана и инструмент гибридного влияния России, – вице-премьер и глава Минреинтеграции Верещук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что дело Бутусова не стоит обсуждения и назвала главного редактора Цензор.НЕТ "политически-медийной шпаной".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Верещук заявила в прямом эфире в программе "Свобода слова".

"Мы почему-то обсуждаем хулиганскую выходку, как говорят в народе, политически-медийной шпаны. Господин Бутусов не стоит того, чтобы мы сейчас тратили столько времени обсуждать... Мы сейчас превращаемся и делаем именно то, что выгодно таким, как господин Бутусов. Он очень хочет, чтобы мы сейчас обсуждали… Давайте еще раз вернемся… Я могу говорить… И я считаю, что мы уделяем слишком много внимания хулиганским затеям… Бутусов не первый и не последний, кто использует таким образом хайп, кто использует такой способ и является инструментом гибридного влияния в том числе России, в том числе людей, сегодня атакующих власть и украинское государство", - сказала Верещук.

Отметим, что народный депутат, фракция ВО "Батькивщина" Вадим Ивченко заявил, что из-за заявления президента Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте обеспокоены иностранные инвесторы. На вопрос о том, как в этой ситуации будет действовать Кабмин, Верещук начала говорить о журналисте Юрии Бутусове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков", – советник Офиса Президента

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+136
Вот Верещук - это действительно кремлевская шпана.
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30.11.2021 10:43
+90
Погодите... А ЗЕ не медийная шпана?
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30.11.2021 10:44
+77
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30.11.2021 10:47
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Страница 4 из 4
Там в конвертах, которые щеленский рассылает своим защеканцам с деньгами, насыпают упоротую наркоту - по другому ни как - ей один вопрос - ответ дурынды из другой оперы.
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30.11.2021 17:59 Ответить
О, зеленая затычка вылезла
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30.11.2021 18:01 Ответить
молодец Бутусов, зачетно разворушил и припек зеленое кубло клоунов
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30.11.2021 18:07 Ответить
Какая неприятная особа во всех смыслах!
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30.11.2021 18:14 Ответить
я, конечно, дико извиняюсь, но хочу сказать что ВСЕ в нашей власти и около неё ( в том числе в СМИ) - шпана, причём многие на подкормке у врага
поэтому искать противоречия между ними - смешная затея
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30.11.2021 18:15 Ответить
Зеленое брехло.
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30.11.2021 18:18 Ответить
Звісно. бо Бутусов входить в десяток найкращих українських журналістів.
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30.11.2021 18:19 Ответить
Пускай варнякают. Рейтинг будет сыпаться быстрее...
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30.11.2021 18:28 Ответить
рейтинг зеЛених гнид летит на дно
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30.11.2021 18:43 Ответить
Якщо справа не варта уваги, то чого ж приділяти їй увагу, тим більше що питання стосувалося іноземних інвестицій.
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30.11.2021 18:45 Ответить
Министерка аж смешно, ей до Бутусова, как до Киева рачки
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30.11.2021 18:48 Ответить
а я подумав як до ківи раком
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30.11.2021 22:26 Ответить
Пані відповідає своєму призвищу- верещить, як недорізана льоха , фу, як гидко
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30.11.2021 18:52 Ответить
Кинуть ее в улей!
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30.11.2021 19:03 Ответить
какая агрессивная, собака..
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30.11.2021 19:19 Ответить
Выпускайте её на каналы и пусть рассказывает про то как она будет всем платить пенсии в днр лнр, 14 миллиардов гривен.
Пусть не забудет заплатит пенсионерам что работают депутатами в днр лнр, и подрабатывают следователям в МГБ и прокуратурах грёбаных республик.
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30.11.2021 20:04 Ответить
якеж воно недоравіте. ну копія свого шефа тіки з пі..й
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30.11.2021 20:08 Ответить
колись таких шалав мазали дегтем і обсипали пірьям а потім гнали з міста...
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30.11.2021 20:10 Ответить
Коли, пару років тому, я побачив цю тьотю на заході Бутусова присвяченому тер.обороні, я подумав про себе, що в команді Зе все ж таки є і нормальні люди, раз не байдужі до такої важливої теми. Але тепер бачу, що то було від лукавого. Просто тоді вона мріяла про якусь посаду пов'язану з обороною. А тепер це гівно підписало собі та своїй політичній кар'єрі - вирок.
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30.11.2021 20:34 Ответить
Мовчала тоді?
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30.11.2021 22:20 Ответить
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30.11.2021 23:14 Ответить
набридло!!!!!!!
набридло коли всяка срань, чи то своя доморощена, наскрізь продажна і безпринципна, чи рашапоїдна яка нині пре з усіх щілин в моїй країні, піднімає нікчемну задрочену морду і гавкає на все українське споконвіку, і відроджене на Великих Майданах країни. Вже недалеко той час коли від цієї гидоти українське громадянське суспільство прибереться і очиститься та семимильними кроками почне історичну розбудову при підтримці усього цивілізованого демократичного світу.
а щодо цієї сучки крашаної то не буду навіть марнувати часу і уваги дописувачів.
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30.11.2021 20:44 Ответить
Та шож вона так верещіть ця верещук?
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30.11.2021 20:50 Ответить
Громко пукнула ртом ...
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30.11.2021 21:02 Ответить
шестерка бубен
варила больон
и жарила 10 катлет
никто не украдывал
этот бульон
ийо ****** валет
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30.11.2021 21:04 Ответить
ипанутая
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30.11.2021 21:09 Ответить
Чуємо це від такої нікчеми, що й на шпану не тягне. Тим більше, на 5-у колону Пуйлостану. Бо всі п'ятиколонники підгодовуються москвинами, а такі вертихвостки працюватимуть на неї задарма.
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30.11.2021 21:42 Ответить
👏
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30.11.2021 21:43 Ответить
политически ************ что-то там прошлепала нижними губами )))
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30.11.2021 21:44 Ответить
Тупе створіння, по суті рідна сестра Киви, хіба що україномовна. Але від того не легше.
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30.11.2021 21:46 Ответить
гадость зелена
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30.11.2021 22:15 Ответить
пані віцепрем'єр і очільник Мінреінтеграції Верещук, схоже, забула, що п. Бутусов сплачує податки і годує державних чиновників.

Ображати того, хто тебе годує і дає роботу, виглядає трохи дивно.
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30.11.2021 22:19 Ответить
Я думал нормальная женщина-политик, уважал, оказалась кто платит, тот заказывает музыку, угрожают всем, я на работе на ДП работал, мне угрожали, даже приезжали одни пид#ры, Янукович 2.0, при власти?!
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30.11.2021 22:26 Ответить
Сколько можно этих идиотов терпеть?! Я и в Украину не могу приехать, из-за некоторых в министерстве экологии Артемюк А.А., Костюк, Тарасов О.В., терпеть их нужно?! Угрожали физической расправой
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30.11.2021 22:35 Ответить
Ці шльондри типу верещук, хламідії, арестовича будуть захищати свого хазяїна до останнього
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30.11.2021 22:46 Ответить
Так. Без Янелоха, їх немає. Це зелене смердюче сміття більше ніхто, ніколи не підбере. ВАЗеленський- це їх єдиний шанс залишиться біля державного бабла і можливостей. Тому і верещать, як недорізані.
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01.12.2021 00:22 Ответить
Верещук иди ты нахер, я за тебя не голосовал,что бы ты журналистов обзывала, те вам журналисты в поперёк горла стоят
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30.11.2021 22:46 Ответить
Сволота медведчуківська,що відчула себе "кимось"
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30.11.2021 23:13 Ответить
Посмотрел! в общем никаких чудес, Верещук, как всегда, матерая, черноротая хабалка, уверен все присутствующие в студии хотели заткнуть ей пасть грязной тряпкой половой! Какой ЗЕгидрант, такие и слуги его!
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30.11.2021 23:18 Ответить
вообще берега попутали, могут уже лыжи салом натирать
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30.11.2021 23:46 Ответить
зелёная шльондра
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30.11.2021 23:55 Ответить
Алямов-ты прихвостень Порошенка и в добавок обыкновенное тупое чмо
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01.12.2021 07:31 Ответить
Украинского в ней только украинский язык. Такая же тупая, беспринципная и брехливая, как и её президент. А Бутусову огромный респект!
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01.12.2021 00:17 Ответить
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01.12.2021 00:57 Ответить
ууу нинавижу-нинавижу. надо дать каждому журналисту право из гаубиц палить.
иначе это будет давление на прессу и политрепресии.
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01.12.2021 01:50 Ответить
Неуважаемый, а ты можешь объяснить, почему ДБР, которая должна заниматься исключительно высокопоставленными лицами, заводит дело на журналиста? В выходной день. Через несколько часов после публикации. Удивительная оперативность!
И я тебе скажу по большому секрету, нормальных журналистов, которые бывали в зоне АТО в 2014 - 2015 к оружию подпускали. Почему так власть возбудилась из-за выстрела на учениях, вообще непонятно.
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01.12.2021 08:39 Ответить
не я, а лично ты неуважаемый.
дело на журн не заводили - всё брехня. завели по факту.
а дальше сам себе всё объясняй.
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01.12.2021 21:40 Ответить
По факту чего, придурок? Еще раз для умственно отсталых повторяю, что ДБР создано специально для того, чтобы была возможность бороться с кастой неприкасаемых. Т.е. с депутатами, судьями и мусорами. К какой их этих категорий принадлежит Бутусов или расчет гаубицы?
Чтобы завести дело по Вагнергейту, им понадобилось несколько месяцев, десятки обращений и решения судов, а чтобы допросить Дерьмака, им понадобился год и журналистское расследование. А вот чтобы завести дело на Бутусова, достаточно было видосика и пару часов времени.
Неужели еще находятся клоуны, которые верят в то, что здесь нет политики? Реально ни одного такого живого дебила не знаю.
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01.12.2021 22:03 Ответить
не я, а лично ты придурок. клоун и т.д.
сам себе на все вопросы отвечай.
ой, журналиста забижают, прям давление на прессу и полит репрессии.
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01.12.2021 22:11 Ответить
Да я себе уже давно на все вопросы ответил. Досидит твой клоун свой срок президентский и будет мотать тюремный. Короче, как Овощ, только наоборот.
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01.12.2021 22:15 Ответить
клоун не мой, а лично твой. и он уже досидел, пнули его под зад. и срок тюремный у него впереди.
а умственно отсталый не я, а лично ты.
три ноль в мою пользу.
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01.12.2021 22:20 Ответить
На 3 поста твой ответ "сам дурак". В твою пользу ? Ты хоть шнурки научился завязывать? Похоже, что развитие твоего мозга так и закончилось, не начавшись. Ну что ж, смотри "Скотов" дальше - ничего более сложного ты все равно не осилишь.
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02.12.2021 07:40 Ответить
Я не знаю, в какую игру ты сам с собой играешь, но лучше штаны снимай, а то после четырех раз пятно может не отстираться.
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02.12.2021 08:09 Ответить
Якщо відкинути емоції і почуття, картина виглядає так: агресія завжди є проявом страху. Можно сміливо стверджувати, що ця жінка боїться. А раз вона боїтся, то уявіть що робиться у неї у родині і на її роботі. Тобто там тоже бояться, і не дарма.
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01.12.2021 03:01 Ответить
ну вот и всё очередную надежду перестать быть азиопой система подмяла под себя..... в очередной раз херяется конституционный строй парламент в
очередной раз на 3/4 кнопки/шавки/сявки все кто по этому поводу шумит
и устраивает аларм враги народа.
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01.12.2021 05:45 Ответить
О, Мері Попінс сказала "вагоме" слово...краще б літала собі на парасольці.
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01.12.2021 06:48 Ответить
Герхарт-ты обыкновееый холуй и прихвостень Порошенка
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01.12.2021 07:24 Ответить
Если по словам Верещук "Бубусов - шпана", то сама Верещук - политическая проститутка тех кто больше платит
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01.12.2021 07:33 Ответить
Где была Верещук до 2019 года? Где и все остальные "Слуги народа" - кто шаурму делал, кто выпивку подавал, кто на рынке хурмой приторговывал, а кто то в массажных салонах жопу подставлял... Так вот, Верещук во власть прорвалась, но осталась все той же шлюхой из массажного салона...
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01.12.2021 07:35 Ответить
если б конь имел ее - это был бы номер, а вот если бы она имела коня, то конь, наверное, бы помер... беспринципная наглая баба...
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01.12.2021 07:36 Ответить
Верещу- это: бабская хитрость , безмозглость, жадность, беспринципность ( за должность начальника ЖЭК отдаст самое дорогое - свою большую попу), склочность, брехливость , оччччень низкий интеллект, очччень большое самомнение - совершенно противная примитивная бабища.....
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01.12.2021 08:00 Ответить
Фу , гидка баба і з великим припе@ дом 😠
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01.12.2021 08:04 Ответить
Верещук ты Говнище , всплыла, на эйфории от Зелёной плесени, на теле Украины. , Как ты смеешь свой поганый рот открывать на Человека с принципами ипорядочностью . Я так и думал , что сейчас, появится фейк, о финансовой поддержке сайта Цензор Нет , парашей , начнутся обыски СБУ , дутые дела , в общем готовтесь . Но мы будем поддержевать Юру , вплоть до финансовой помощи . Верещук не пройдёт
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01.12.2021 08:12 Ответить
тупа, продажна, стара піхва
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01.12.2021 08:32 Ответить
Рептєлоїди , рептєлоїди... У рептєлоїдів, між іншим, чужий ,але високоорганізований мозок. А це кури. Звичайні, шкодні кури, що вигрібають викохану клумбу. Таких до супу , а не до влади.
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01.12.2021 08:35 Ответить
Мазафака
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01.12.2021 08:47 Ответить
Посади свиню за стіл, вона й ноги на стіл.
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01.12.2021 09:21 Ответить
Эта собака женского рода , очень похожа на Лукаш
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01.12.2021 10:15 Ответить
У меня мама плюется когда ее видит по ящику.
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01.12.2021 10:19 Ответить
Політична хвойда
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01.12.2021 10:42 Ответить
А Верещучка - подвешенная каракуля с зелёным зонтом в жёлтом лапсердаке. Сам видел. Чесно слово
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01.12.2021 23:39 Ответить
Сама ты шпана поганая, брезгливо даже говорить о тебе, брехушка зелёная!
Весь отстой наверх выплыл. Фу!! Почему такие уродливые бабы балдеют от власти, чёрт его знает!
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29.05.2022 23:20 Ответить
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