Бутусов – это политически-медийная шпана и инструмент гибридного влияния России, – вице-премьер и глава Минреинтеграции Верещук. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что дело Бутусова не стоит обсуждения и назвала главного редактора Цензор.НЕТ "политически-медийной шпаной".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Верещук заявила в прямом эфире в программе "Свобода слова".
"Мы почему-то обсуждаем хулиганскую выходку, как говорят в народе, политически-медийной шпаны. Господин Бутусов не стоит того, чтобы мы сейчас тратили столько времени обсуждать... Мы сейчас превращаемся и делаем именно то, что выгодно таким, как господин Бутусов. Он очень хочет, чтобы мы сейчас обсуждали… Давайте еще раз вернемся… Я могу говорить… И я считаю, что мы уделяем слишком много внимания хулиганским затеям… Бутусов не первый и не последний, кто использует таким образом хайп, кто использует такой способ и является инструментом гибридного влияния в том числе России, в том числе людей, сегодня атакующих власть и украинское государство", - сказала Верещук.
Отметим, что народный депутат, фракция ВО "Батькивщина" Вадим Ивченко заявил, что из-за заявления президента Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте обеспокоены иностранные инвесторы. На вопрос о том, как в этой ситуации будет действовать Кабмин, Верещук начала говорить о журналисте Юрии Бутусове.
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поэтому искать противоречия между ними - смешная затея
Пусть не забудет заплатит пенсионерам что работают депутатами в днр лнр, и подрабатывают следователям в МГБ и прокуратурах грёбаных республик.
набридло коли всяка срань, чи то своя доморощена, наскрізь продажна і безпринципна, чи рашапоїдна яка нині пре з усіх щілин в моїй країні, піднімає нікчемну задрочену морду і гавкає на все українське споконвіку, і відроджене на Великих Майданах країни. Вже недалеко той час коли від цієї гидоти українське громадянське суспільство прибереться і очиститься та семимильними кроками почне історичну розбудову при підтримці усього цивілізованого демократичного світу.
а щодо цієї сучки крашаної то не буду навіть марнувати часу і уваги дописувачів.
варила больон
и жарила 10 катлет
никто не украдывал
этот бульон
ийо ****** валет
Ображати того, хто тебе годує і дає роботу, виглядає трохи дивно.
иначе это будет давление на прессу и политрепресии.
И я тебе скажу по большому секрету, нормальных журналистов, которые бывали в зоне АТО в 2014 - 2015 к оружию подпускали. Почему так власть возбудилась из-за выстрела на учениях, вообще непонятно.
дело на журн не заводили - всё брехня. завели по факту.
а дальше сам себе всё объясняй.
Чтобы завести дело по Вагнергейту, им понадобилось несколько месяцев, десятки обращений и решения судов, а чтобы допросить Дерьмака, им понадобился год и журналистское расследование. А вот чтобы завести дело на Бутусова, достаточно было видосика и пару часов времени.
Неужели еще находятся клоуны, которые верят в то, что здесь нет политики? Реально ни одного такого живого дебила не знаю.
сам себе на все вопросы отвечай.
ой, журналиста забижают, прям давление на прессу и полит репрессии.
а умственно отсталый не я, а лично ты.
три ноль в мою пользу.
очередной раз на 3/4 кнопки/шавки/сявки все кто по этому поводу шумит
и устраивает аларм враги народа.
Весь отстой наверх выплыл. Фу!! Почему такие уродливые бабы балдеют от власти, чёрт его знает!