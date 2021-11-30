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война (46523) Донецк (6299) оккупация (9497) Россия (91193) донецкий аэропорт (538)

"Старый терминал можно и нужно было удержать. С его падением вопрос контроля ДАП был практически решен", - защитник аэропорта капитан Старина. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Семь лет назад – 30 ноября 2014 года, украинские воины были вынуждены покинуть старый терминал Донецкого аэропорта с боями, уничтожив при этом немало российских наемников. Капитан разведки ВСУ Александр Старина был непосредственным участником этих событий.

30 ноября группа бойцов 74 ОРБ, 93 и 79 бригады и 79 до последнего защищали старый терминал Донецкого аэропорта, однако силы были не равны. Украинский воин рассказал о некоторых деталях последнего боя в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что старый терминал можно было удержать и его нужно было удержать. По моему убеждению, падение старого терминала решило вопрос контроля над донецким аэропортом", - завершает свой рассказ капитан-разведчик.

Также читайте: 26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили с большими потерями, - МВД

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
светлая память Героям.
Слава Украине!
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30.11.2021 11:59
+9
До 5-го президента найбільше питань у "уставших от войни" при цьому її не бачивши і у "уклоністів".
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30.11.2021 13:13
+5
До нинішнього питань нема?
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30.11.2021 13:02
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светлая память Героям.
Слава Украине!
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30.11.2021 11:59 Ответить
есть куча вопросов к бывшему верховному главнокомандующему по Иловайску, Дебалцево, по "минску" "зеленому коридору" "перемириям"на которые мы так и не получили ответ.
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30.11.2021 13:00 Ответить
До нинішнього питань нема?
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30.11.2021 13:02 Ответить
До 5-го президента найбільше питань у "уставших от войни" при цьому її не бачивши і у "уклоністів".
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30.11.2021 13:13 Ответить
І малоросів, для яких війну розв'язав Бутусов.
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30.11.2021 13:55 Ответить
серйозно? Добре, що до тебе нема ні в кого питань
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30.11.2021 13:06 Ответить
Не встигнете! Не надійтеся.
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30.11.2021 13:50 Ответить
"Ви" це хто?!!!
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30.11.2021 13:11 Ответить
а ты кто такой?
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30.11.2021 13:13 Ответить
З прапору та мови не видно? Ти ще й тупий?
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30.11.2021 13:20 Ответить
Кацапсинка, тобі за знання мови доплачують? чи ти Гугл-перекладачкм користуяшся? А ти такий сміливий тому що під ВПН?
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30.11.2021 13:30 Ответить
Краще б розібрали як так сталося, що ворог захопив верхні поверхи а наші не помітили, не змогли завадити та не змогли замкнути їх в цьому міні-котлі. Як вони постачали боєзапас на верхні поверхи якщо наші контролювали нижні?
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30.11.2021 13:18 Ответить
А в чому "позор", кацап під проксі? А чому ти своєї сцяної ганчірки стидаєшся?
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30.11.2021 13:22 Ответить
А ти там був? Ні?!!! То може ганьба - це в той час було вдома ховатися, і від цієї ганьби не ти, не твій блазень, до віку не відмиєтеь!
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30.11.2021 13:33 Ответить
Звичайно, дебілам було б краще, якби наші хлопці загинули від холоду та голоду, коли вони вже почали сантехніку там розбирати заради грамів ржавої води.
Крім того шмону, дебілам ДАП взагалі не цікавий.
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30.11.2021 14:15 Ответить
Завянь Зе біл
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30.11.2021 13:23 Ответить
Это ты про то, как россияне вероломно и цинично ввели танки на территорию Украины? И как последние уголовники, воры и беспердельщики нарушили договоренности о выводе безоружных людей из окружения и затем подло расстреляли их из орудий? ЧЕМ ТЫ ЭТО МОЖЕШЬ КРЫТЬ, РОССИЯНИН?
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30.11.2021 13:55 Ответить
Мантра дебілів під керівництвом *****.
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30.11.2021 14:16 Ответить
Там почались перемовини Генштабу України з кацапським керівництвом про пропуск наших військових у ДАП, думаю це і було початком кінця оборони ДАПа. Потім кацапи і сєпари як шакали заклали вибухівку на перший поверх терміналу (нібить збирали своїх вбитих) і взірвали його.
Слава Богу за Героїв України
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30.11.2021 13:21 Ответить
Удержание аэропорта не имело никакого смысла (давно признать факт бездарного командования, что не умаляет подвигов рядовых солдат)!
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30.11.2021 13:22 Ответить
Те що ти не бачиш сенсу, не означає, що його нема, можливо в тебе не вистачає мізків, той сенс, побачити?
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30.11.2021 13:24 Ответить
Просвети, какую военно-стратегическую задачу решали удержанием донецкого аэропорта, если ни сам Донецк, ни оккупированную часть вообще освобождать не собирались!? Я до войны, жил в нескольких км от него (рядом с западным автовокзалом) и знаю эту местность очень хорошо, нет там ни тактических, ни стратегических преимуществ, зря столько людей угробили (чего ради)? Вата осталось ватой, а хороших людей с того света уже не вернуть!
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01.12.2021 06:18 Ответить
А скільки людей "угробили" ? А скільки твоїх братушок-кацапсинок на-Ростов відправили? Особливо "космонавтів"? От і подумай, в чому суть, стратех.
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01.12.2021 06:46 Ответить
переход на личность за неимением здравых аргументов - это троллинг и демагогия. ты вообще обо мне ничего не знаешь (кто мне друг или враг, а может их вообще у меня нет), а домыслы и фантазии - это уже из области психиатрии и маразма!
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01.12.2021 20:01 Ответить
Особистість? Ти і особистість - то різні планети. Так скільки людей "угробили", ти не відповів демагог.
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01.12.2021 21:06 Ответить
Слава героям! Но считаю, что не стоил аэропорт тех жертв, которые понесла Украина, гораздо было бы эффективней отступить, сепары заняли бы аэропорт, и в это время разхренячить его с артилерии к чертовой матери! И жизни наших ребят сохранили, и результат в принципе, как мы фидим, был бы тот же с аэропортом - его нет!
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30.11.2021 13:37 Ответить
Відступили... просто жир... потім відтупили з Пісків...і далі... а там і Київ...
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30.11.2021 13:41 Ответить
нет... смотрите.. на песках наши хорошо закрепились, с песок шло все подкрепеление в ДАП, шло очень тяжело, нехватка бк, техники в ДАП, открытая местность взлетка с нашей стороны, закрытая местность с стороны сепаров, т.е все что двигалось в ДАП было на отрытой местности, соответсвенно отстреливалась на ура! А жизни тысячь ребят не стоили того ДАП.. То что нас оттуда бы выбили был вопрос времени, и не важно сколько бы его держали, результат бы был один, аэропорт уничтожен, и сдан... такне лучше бы было уничтожить его вместе с сепарней!?
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30.11.2021 13:54 Ответить
Воу! Воу! Ти трохи збав! "Тисячі рєбят"? Ти з якого боку втрати рахуєш?!!!
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30.11.2021 14:42 Ответить
Школа моя. Историческое здание - это юнаты, в детстве помню морских свинок там ростили после уроков. Не сразу это место и узнал
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30.11.2021 13:48 Ответить
На Песках. Когда делали разводку, трубу канализации на 5 см выше поставили. Прибор бы не стал. Сейчас не актуально.
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30.11.2021 16:32 Ответить
Дякую за репортаж.
Завдяки цьому репортажу я сконтактувався зі Стариною і дізнався що сталося з моєю позицією. Це питання багато років турбувало мене.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6573221036085739&id=100001937243241
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30.11.2021 16:33 Ответить
 
 