"Старый терминал можно и нужно было удержать. С его падением вопрос контроля ДАП был практически решен", - защитник аэропорта капитан Старина. ВIДЕО
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Семь лет назад – 30 ноября 2014 года, украинские воины были вынуждены покинуть старый терминал Донецкого аэропорта с боями, уничтожив при этом немало российских наемников. Капитан разведки ВСУ Александр Старина был непосредственным участником этих событий.
30 ноября группа бойцов 74 ОРБ, 93 и 79 бригады и 79 до последнего защищали старый терминал Донецкого аэропорта, однако силы были не равны. Украинский воин рассказал о некоторых деталях последнего боя в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что старый терминал можно было удержать и его нужно было удержать. По моему убеждению, падение старого терминала решило вопрос контроля над донецким аэропортом", - завершает свой рассказ капитан-разведчик.
Топ комментарии
+12 Anton Grinblat 6ff29d36
показать весь комментарий30.11.2021 11:59
+9 Григорій Лупаренко
показать весь комментарий30.11.2021 13:13
+5 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.11.2021 13:02
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Слава Украине!
Крім того шмону, дебілам ДАП взагалі не цікавий.
Слава Богу за Героїв України
Завдяки цьому репортажу я сконтактувався зі Стариною і дізнався що сталося з моєю позицією. Це питання багато років турбувало мене.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6573221036085739&id=100001937243241