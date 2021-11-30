РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8755 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныПроисшествия Дело Бутусова
8 013 32
Бутусов Юрий (3904) Разумков Дмитрий (1521)

"Это не тот вопрос, которым должно заниматься ГБР. Удивляет, что дело было открыто после жесткой дискуссии между Зеленским и Бутусовым", - Разумков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Народный депутат, экс-спикер Дмитрий Разумков заявил о своей поддержке создания ВСК, которая должна расследовать давление на журналистов, и сказал, что даже согласился бы в ней работать.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, однако Разумков заверил, что депутаты "Слуги народа" постараются всячески блокировать создание такой ВСК.

Кроме того, экс-спикер выразил уверенность, что расследование дела, фигурантом которого является главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, - не подследственность ГБР.

"Это не подследственность ДБР. Они открыли дело не против Бутусова, а по факту. Но на самом деле мне кажется, что и здесь вопрос за уши притянут. Это не вопрос, которым должно заниматься ГБР... Выглядит странным, что это произошло после жесткой дискуссии, которая состоялась между Владимиром Зеленским и Юрием Бутусовым", – сказал Разумков.

Также читайте: Разумков о заявлении Зеленского о госперевороте: Либо президент неудачно пошутил, либо должен что-то делаться для спасения страны

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

Читайте также: ГБР возбудило уголовное производство против главреда Цензор.НЕТ Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Обслуговування фобій Зеленського значно дорожче ніж їх лікування.
показать весь комментарий
30.11.2021 12:21
+11
Нічого дивного,загострення параноїдної шизафренії прогресує !!!)))
показать весь комментарий
30.11.2021 12:26
+11
Але розчарованими зелебобіками Разумков сприймається як правильний Голобородько, а не той, що засмердівся.
показать весь комментарий
30.11.2021 12:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обслуговування фобій Зеленського значно дорожче ніж їх лікування.
показать весь комментарий
30.11.2021 12:21 Ответить
Нічого дивного,загострення параноїдної шизафренії прогресує !!!)))
показать весь комментарий
30.11.2021 12:26 Ответить
Благодаря усилиям "правильного" Разумкова гнусное, прокремлёвское, ватное ничтожество теперь называет себя главнокомандующим, первым лицом в государстве. Разумков совершил жуткий грех - содействовал дискредитации института президента, затащил врага Украины во власть....
показать весь комментарий
30.11.2021 12:27 Ответить
Але розчарованими зелебобіками Разумков сприймається як правильний Голобородько, а не той, що засмердівся.
показать весь комментарий
30.11.2021 12:32 Ответить
У Разумкова зараз лише одна задача, він відтягує на себе електорат слуг, руйнуючи їх рейтинги і це добре. У всьому іншому він такий же шмат лайна як і всі слуги
показать весь комментарий
01.12.2021 01:35 Ответить
Благодаря усилиям Бутусова, который первым перепечатывал разные фейки про свинарчуков, тоже.
Пусть теперь получит то, что заслужил, по самые гланды.
показать весь комментарий
30.11.2021 12:32 Ответить
РАЗУМКОВА УДИВЛЯЕТ??!! А МЕНЯ УДИВЛЯЕТ-- ПОЧЕМУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА БУТУСОВА ПО ИСТЕРИКЕ ВОВОЧКИ БУБОЧКИНОЙ НА БУТУСОВА НЕ НАДЕЛИ НАРУЧНИКИ..... НА НОГИ КАНДАЛЫ,.... НЕ ЗАЛОМИЛИ ШЕЮ.... НЕ ПРИСТАВИЛИ К ГОРЛУ ЯТАГАН И НЕ ПОВЕСИЛИ ТАБЛИЧКУ "ОН ОСОРБИЛ НАЙВЕЛИЧАЙШЕЕ ЛАЙНО ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ"?????????
показать весь комментарий
30.11.2021 12:54 Ответить
это все конечно грустно смотрится, страна попала в заложники к мстительному жадному параноику с паталогической лживостью
показать весь комментарий
30.11.2021 12:30 Ответить
Нарід захтів цього. Ви, що проти мудрого наріду?
показать весь комментарий
30.11.2021 12:33 Ответить
наш "мудрий нарід" нікера не вчиться чомусь, мабудь бо занадто мудрий... тому увесь час ніяк не вилізе з того гімна... бо віра в чарівника, що все сам зробе в нас непереборна.... 2 разі нас змушували працювати за для країни і себе і 2 рази нам це неподобалось і знову йшли в будку за ошийником, аби хазяїн кормив і водички давав... просто нинішній сюр це вже мабудь апогей творчої думки нашого наріду, бодай би їм сидіти вдома на наступних виборах
показать весь комментарий
30.11.2021 12:38 Ответить
Я іронізую.
показать весь комментарий
30.11.2021 12:49 Ответить
закрадьівается подозрение,шо он сам верит в то шо говорит
показать весь комментарий
30.11.2021 12:34 Ответить
хто? Дмытро?
показать весь комментарий
30.11.2021 12:40 Ответить
мстительньій жадньій лживьій параноик))
показать весь комментарий
30.11.2021 13:29 Ответить
не исключено)
показать весь комментарий
30.11.2021 13:43 Ответить
Мене, навіть понад два роки по факту, далі дивує що цього кадра обрали 73%
показать весь комментарий
30.11.2021 12:34 Ответить
Нічого дивного, бо Зе-шмаркля дуже мстива сволот
показать весь комментарий
30.11.2021 12:50 Ответить
Мистер президент что с лодкой?

Она утонула...

Вместе с рейтигом 73%,не может быть..говно не может тонуть...
показать весь комментарий
30.11.2021 12:52 Ответить
Realno ne to drugoje nasli pricipitisa.Tut prezident kloun sto ja pisal davno,on tolko dlia publiki posmejatsia.Ploxo sto takyje kak Benia kotory obokral gosudratsvo na 7 miliardov,ecio dalse budet vorovat poskolku on sponser sou dlia liudej.
показать весь комментарий
30.11.2021 12:58 Ответить
Реальный рейтинг украинских политиков на 1 декабря 2021 года по мойей версии...,Безуглая 95 % остальные не набрали и 1 %...
показать весь комментарий
30.11.2021 13:01 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 13:03 Ответить
Фишка тут в другом...73% идитов сами себя загнали в палату №6...
показать весь комментарий
30.11.2021 13:06 Ответить
разумкоа-гламурный клон янелоха.
показать весь комментарий
30.11.2021 13:36 Ответить
Зеля падлюка, переодягся Бутусовим і стрільнув з гармати, а потім ще і справу відкрив. Цікаво що Разумков нічого не знав, мабуть рахував прибутки з ломбардів.
показать весь комментарий
30.11.2021 15:13 Ответить
коли проти Порошенко ЗЄ-ки порушили туйову хучу справ ,разумкова ,як голови ВР,це не дивувало?зараз проти Бутусова за критику ЗЄ.це стиль диктатора .
показать весь комментарий
30.11.2021 15:29 Ответить
Шо-то этого рыга стало многовато. Ринатка всем проплатил его раскрутку?
показать весь комментарий
30.11.2021 17:41 Ответить
А в окружении Моники вообще есть не рыги?
показать весь комментарий
30.11.2021 18:36 Ответить
а що, Разумков вже почав працювати в ГБР?
показать весь комментарий
30.11.2021 18:00 Ответить
новый президент рисуется- держатель ломбардов, уважаемая в еврейской среде специализация
показать весь комментарий
30.11.2021 21:00 Ответить
 
 