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премия (469) НКРЭКУ (469) НАПК (1159) ГБР (2539)

Руководство НКРЭКУ противоправно насчитало себе премий на 2,2 млн грн в 2020 году, - ГБР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники Государственного бюро расследований установили неправомерные действия Председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во время назначения себе в 2020 году премий почти на 2,2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Да, чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Нацагентство по предотвращению коррупции", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что учитывая материалы ГБР, НАПК составило протоколы об административных правонарушениях в отношении указанных должностных лиц по ч. 1, 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Пока протоколы направлены на рассмотрение суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Клуб предпринимателей" написал письмо НКРЭКУ о последствиях повышения тарифов на распределение газа

Автор: Наталя Джума
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2,2 ляма?)))"всього - навсього"?

от цікаво,а скільки "покатитись" гелікоптером коштує з Києва на днюху й назад?!
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30.11.2021 12:48 Ответить
ну кое-кому ваще ничего )))) и кое-хто ваще (тот же кое-кто))))) не может понять этого наезда)))
26 раз напомнил жеж всем сомневающимся шо оно таки преЗЕдент, ане хухра-мухра какая-то))))
и 3 раза поправил и уточнил шо оно не просто главнокомандующий....а на минутку - верховный главнокомандующий... и папрашу...
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30.11.2021 13:38 Ответить
аз есмь царь(с)
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30.11.2021 13:41 Ответить
Посадки, конфискация? И только у этих Упырей?
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30.11.2021 12:48 Ответить
склало протоколи про адміністративні правопорушення

агась) посадки - 340 грн штрафу
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30.11.2021 12:53 Ответить
А чего не начислять? Они же для этого нарисовали лживые, заоблачные тарифы для всех нас. Чтобы мы все пухли с голоду, как при голодоморе, отдавая все заработанные деньги за грабительские тарифы.
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30.11.2021 12:53 Ответить
С полного согласия и по инициативе офиса Зе-Ермака!
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30.11.2021 12:55 Ответить
а ты зелебоб плати за тепло втридорога, как лошара шоб слуги смогли себе пару лямов премий накинуть. слуги да, они такие. любят миллионы.

эй нарид, тебе што жалко штоли? шо жалко дяде бене и его слугам деньжат штоли? или ты порохобот, а?
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30.11.2021 12:55 Ответить
Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко...
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30.11.2021 13:01 Ответить
Керівництво НКРЕКП нарахувало собі премій на 2,2 млн грн у 2020 році!?

Україна вже давно поділена на тих, хто живе на долари США, а хто на гривні.

Розвинутий ЕЛІТАризм. Девальвація гривні за роки незалежності і є індексом розвитку ЕЛІТАризму. Сьогодні 27,21 гривна за один долар США 2 200 000 гр. / 27,21 = 80 852,63 доларів США. Так в чому тут протиправно? Кожному своє...

Напевно, ще скромненько поступили... Що то за гроші 80 852,63 ?
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30.11.2021 13:06 Ответить
Что ж, идеи нам близки;
Первым - лучшие куски (с)
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30.11.2021 13:20 Ответить
Недавно Суд Украины разрешил не платить штраф в бюджет Украины почти 5 миллиардов гшривен Игорю Коломойскому...

Сопли в 2 миллиона и 5 ярдов...это чушь собачья ...Голобородьки...кого вы лечите...имитацией работы в ТурборежимЕ?
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30.11.2021 13:24 Ответить
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30.11.2021 13:39 Ответить
Сколько водки не бери, всё равно два раза бегать
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30.11.2021 13:48 Ответить
 
 