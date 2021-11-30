Руководство НКРЭКУ противоправно насчитало себе премий на 2,2 млн грн в 2020 году, - ГБР. ВИДЕО
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Сотрудники Государственного бюро расследований установили неправомерные действия Председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во время назначения себе в 2020 году премий почти на 2,2 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Да, чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Нацагентство по предотвращению коррупции", - сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что учитывая материалы ГБР, НАПК составило протоколы об административных правонарушениях в отношении указанных должностных лиц по ч. 1, 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Пока протоколы направлены на рассмотрение суда.
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от цікаво,а скільки "покатитись" гелікоптером коштує з Києва на днюху й назад?!
26 раз напомнил жеж всем сомневающимся шо оно таки преЗЕдент, ане хухра-мухра какая-то))))
и 3 раза поправил и уточнил шо оно не просто главнокомандующий....а на минутку - верховный главнокомандующий... и папрашу...
агась) посадки - 340 грн штрафу
эй нарид, тебе што жалко штоли? шо жалко дяде бене и его слугам деньжат штоли? или ты порохобот, а?
Україна вже давно поділена на тих, хто живе на долари США, а хто на гривні.
Розвинутий ЕЛІТАризм. Девальвація гривні за роки незалежності і є індексом розвитку ЕЛІТАризму. Сьогодні 27,21 гривна за один долар США 2 200 000 гр. / 27,21 = 80 852,63 доларів США. Так в чому тут протиправно? Кожному своє...
Напевно, ще скромненько поступили... Що то за гроші 80 852,63 ?
Первым - лучшие куски (с)
Сопли в 2 миллиона и 5 ярдов...это чушь собачья ...Голобородьки...кого вы лечите...имитацией работы в ТурборежимЕ?