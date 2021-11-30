Руководство НКРЭКУ противоправно насчитало себе премий на 2,2 млн грн в 2020 году, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники Государственного бюро расследований установили неправомерные действия Председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во время назначения себе в 2020 году премий почти на 2,2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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"Да, чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Нацагентство по предотвращению коррупции", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что учитывая материалы ГБР, НАПК составило протоколы об административных правонарушениях в отношении указанных должностных лиц по ч. 1, 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Пока протоколы направлены на рассмотрение суда.

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