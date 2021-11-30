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вакцина (3815) выплаты (538) Минэкономразвития (625) Свириденко (96)

Выплата 1000 грн за вакцинацию поможет поддержать 6 тыс. пострадавших от пандемии предприятий, - министр экономики Свириденко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Кроме приобщения населения к вакцинации, программа по выплатам полностью вакцинированным гражданам поддерживает отрасли экономики, наиболее пострадавшие от последствий пандемии коронавируса. В частности, это сфера услуг, туризма, креативная экономика, транспорт.

Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности это почти шесть тысяч предприятий. Необходимо учесть и то, что отрасли, в которые будут направляться эти средства, имеют одни из самых больших мультипликаторов и высокую добавленную стоимость", - отметила министр.

Свириденко напомнила, что начисленную тысячу гривен можно будет потратить на железнодорожные и авиабилеты на внутренние рейсы, абонементы в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатры, театры, музеи и т.д.

Воспользоваться услугой можно с помощью приложения "Дія". Реализация самой программы начнется с 19 декабря и продлится в течение всего следующего года.

Также читайте: Общегосударственную обязательную COVID-вакцинацию мы не рассматриваем: таких перспектив нет, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
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30.11.2021 13:05
+20
Яка економіка така і міністерка....
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30.11.2021 13:03
+15
в них що сьогодні бенефіс??????)))))))

пробують "перебити" пресуху найвеличнішого?)))

ну спроби так собі....ще до рівня "майстра" не дотягують...
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30.11.2021 13:03
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Яка економіка така і міністерка....
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30.11.2021 13:03 Ответить
У неї інше завжання. Продати Україну китайцям. З 30 секунди.
Лютые новости
https://www.youtube.com/watch?v=tE2ncFmTTUc&t=159s
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30.11.2021 13:08 Ответить
А американцам мы не нужны????
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30.11.2021 13:12 Ответить
скажу наоборот - какая министр - такая и экономика
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30.11.2021 13:20 Ответить
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
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30.11.2021 13:22 Ответить
Моя бабуля никак дождаться не может 1000 от Бздиленского. Как только получит, то сразу пойдёт записываться в секцию муай-тай или тхе-квон-до
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30.11.2021 13:35 Ответить
в них що сьогодні бенефіс??????)))))))

пробують "перебити" пресуху найвеличнішого?)))

ну спроби так собі....ще до рівня "майстра" не дотягують...
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30.11.2021 13:03 Ответить
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30.11.2021 13:05 Ответить
еще 3-х нулей не хватает...
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30.11.2021 15:17 Ответить
Что они там курят?
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30.11.2021 13:07 Ответить
Не курять, а згортають купюру в тисячу гривень, бо менші гроші в кишенях не носять, та втягують за преЗедентом порошок.
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30.11.2021 14:36 Ответить
Ещё вот это...и Верещучка...Но запись в трудовой - Министр!
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30.11.2021 13:08 Ответить
и зарплата и льготы ...и неограниченные возможности..
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30.11.2021 13:29 Ответить
Ця тисяча - морквинка на дрючку перед довірливою людиною. Спочатку її дають, а потім, як у "Попелюшці" карета, коні та кучер, та тисяча перетворюється на порожнє місце. От тільки у казці то було опівночі, а в "узеленських" через 4 місяці.
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30.11.2021 13:08 Ответить
Очередная ссанина в уши
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30.11.2021 13:09 Ответить
Що ти верзиш ? У неї якась освіта є ?
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30.11.2021 13:14 Ответить
а зачем?...)))) в шапито это не главное...
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30.11.2021 13:30 Ответить
Який же потрібно мати цинізм і бути брехливою та тупою ,щоб це говарити
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30.11.2021 13:16 Ответить
А вот тут поподробнее, как 1000 вакцинованых допоможе предприятиям?
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30.11.2021 13:18 Ответить
она не о предприятиях говорит а о говноквартале...
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30.11.2021 13:22 Ответить
Вместо того что государство на прямую из бюджета выделило деньги на кино, туризм , Театр, и так далее , оно раздало людям деньги что бы те передали их.
И людям дали, и театрам, все довольны ))))))))
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30.11.2021 13:27 Ответить
Как-то незаметно сместили в сторону отсутствия гарантий от вакцинации ..
( И теперь они Все утверждают, что такое представление о вакцинации - правильное !?)
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30.11.2021 13:24 Ответить
Какой нах "туризм" при вашем писссдоватом руководстве,
которое страшнее войны ???
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30.11.2021 13:25 Ответить
Когда уже в стране начнут сажать зелень? Весной?
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30.11.2021 13:25 Ответить
Вроде и раздали по штуке людям, но они должны поддержать экономику этой штукой, нормально так ))
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30.11.2021 13:25 Ответить
Если человек умер от прививки в Америке, его семье выплатят $250 000
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30.11.2021 13:27 Ответить
Самые большие суммы за вред от прививок - между $32 и $38 млн
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30.11.2021 13:28 Ответить
нашо? смотри скотов и будешь здоров.
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30.11.2021 13:34 Ответить
у нас тебе скажут, что от прививки никто не умер
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30.11.2021 13:42 Ответить
а кто умер? я вот специально разыскиваю такие случаи! рассказывают каждый второй, а как просишь назвать фамилии и дать контакты - сразу "а я не знаю! это кума сестры зять работал вместе, но точно умерло от прививки одновременно три мужыка 40+, коллеги по работе"
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30.11.2021 17:28 Ответить
деванька ты в своем уме? нафига ты нас держись за идиотов? ваша 1000 грн один раз в магазин сходить пожрать купить... а от тетар я детей не накормлю.. дура ты лживая!
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30.11.2021 13:27 Ответить
какой "пожрать"? только фитнес в парке и "скоты" в кинотеатре.
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30.11.2021 13:33 Ответить
ой.. кабы ж хоть раз в магазин - то еще куда б не шло....
НО...эту вовынутысячу моно потратить только и исключительно на развлечения (этим Вы и можете поддержать "предприятия" типа кино, цирк, аттракционы, концерты (особенно 95кв...там билет на галёрке где-то так и стоит)))).. ну и на путешествие ))) за 1 тыс )))))
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30.11.2021 13:34 Ответить
Я подорожую Україною-до себе на дачу. Залийте мені пального на тисячу гривен.
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30.11.2021 13:43 Ответить
не-не-не...если бы... только на билеты и банкеты ))))
издеваются казлы.... 70% из тех кому в дие выскочит эта тысяча не смогут или не захотят ею воспользоваться ... (особенно в селах и пригородах...да и просто те, кто не шастает по развлечениям)... лучше бы разрешили заплатить, например, за коммуналку (только спасибо сказали бы)
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30.11.2021 13:48 Ответить
та щаз! у вавы с ахметом драчка щаз. вава ахметке ни копейки не даст - бабе-бене надо.
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30.11.2021 13:52 Ответить
Насправді то тисяча на переворот... портрета зеленського...
Корнієнко так сказав - "дають тисячу на заколот"...
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30.11.2021 13:28 Ответить
Ваве на видосики и скотов?
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30.11.2021 13:28 Ответить
Еще и очки надел(а), интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову!(с)
Её тоже в Трускавце учили,похоже.
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30.11.2021 13:29 Ответить
ага
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30.11.2021 13:30 Ответить
Правильно сказала- всё логично.
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30.11.2021 13:31 Ответить
та то ты еще выводы комиссии Безуглой по Вагнергейту не слышал . там вообще все во первых правильно . во вторых логично . логика конечно своя ЗЕленая . и понятна только своим зебанутым
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30.11.2021 13:37 Ответить
Она говорит- что это поддержка определённого вида бизнеса. Просто вид поддержки, ничего другого. Тут какая-то другая логика может быть?
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30.11.2021 13:51 Ответить
Ещё одна больная на голову, чем ??? Может сразу раздайте им деньги и всё зачем эта гнилая цепочка
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30.11.2021 13:31 Ответить
боже как я ошибался . я то думал это Бубочка выпендривается . рейтинг поднимает . а это он благодетель о народе думает
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30.11.2021 13:35 Ответить
Весь в трудах ))))
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30.11.2021 13:38 Ответить
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30.11.2021 13:36 Ответить
Понабирали по объявлению тупого быдла,а ты народец 73% беги впереди впереди за паровза за куском говна в 1000-ю купюру
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30.11.2021 13:41 Ответить
Полное ощущение, что перед нами идиоты
клоунов изображают....
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30.11.2021 13:48 Ответить
Ідіоти ті, хто цим клоунам вірить
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30.11.2021 21:58 Ответить
Фишка тут в другом,умные Пифагоры Мира раскрыли подробности Аферы 21 века...

Все виды Ковида назначено уничтожить в середине лета 2022 года...
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30.11.2021 13:50 Ответить
нит. ВОЗ пердупердил всех, что следующие штамы будут именоваться названиями звёзд.
ну это когда латинский алфавит закончится.
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30.11.2021 13:56 Ответить
Среди Аферистов дураков не бывает...
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30.11.2021 14:01 Ответить
Один спец сказал что эта Афера типа МММ...
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30.11.2021 13:52 Ответить
не от пандемии, а от произвола шлюшка и ко-длы..
пострадали не только развлекательные учреждения, в нищебродов превращают весь народ..
когда народ разгонит эту синагогу?
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30.11.2021 13:53 Ответить
народ ждёт когда нарид поумнеет.
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30.11.2021 13:57 Ответить
Нету у вас методов против Кости Сапрыкина гражданин начальник,кофелек кофелек,какой кофелек гражданин Жеглов?
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30.11.2021 14:03 Ответить
Миничстр экономика должна заниматься развитием экономики страны, а не развитием экономики "мелких подачек" для увеличения рейтинга президента.
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30.11.2021 14:22 Ответить
ТУПА піська.. Ти думаєш окуляри тобі додають розуму...Тупа курва....
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30.11.2021 14:36 Ответить
Она думает, кто-то хочет стать калекой за несчастную тысячу.
Пусть засунет себе эту тысячу со всех сторон и сделает уколы
спереди сзади в неограниченном количестве.
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30.11.2021 16:23 Ответить
Ой, щось дуже сильно засмерділо
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30.11.2021 21:56 Ответить
 
 