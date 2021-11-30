Выплата 1000 грн за вакцинацию поможет поддержать 6 тыс. пострадавших от пандемии предприятий, - министр экономики Свириденко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Кроме приобщения населения к вакцинации, программа по выплатам полностью вакцинированным гражданам поддерживает отрасли экономики, наиболее пострадавшие от последствий пандемии коронавируса. В частности, это сфера услуг, туризма, креативная экономика, транспорт.
Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
"В общей сложности это почти шесть тысяч предприятий. Необходимо учесть и то, что отрасли, в которые будут направляться эти средства, имеют одни из самых больших мультипликаторов и высокую добавленную стоимость", - отметила министр.
Свириденко напомнила, что начисленную тысячу гривен можно будет потратить на железнодорожные и авиабилеты на внутренние рейсы, абонементы в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатры, театры, музеи и т.д.
Воспользоваться услугой можно с помощью приложения "Дія". Реализация самой программы начнется с 19 декабря и продлится в течение всего следующего года.
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Лютые новости
https://www.youtube.com/watch?v=tE2ncFmTTUc&t=159s
пробують "перебити" пресуху найвеличнішого?)))
ну спроби так собі....ще до рівня "майстра" не дотягують...
И людям дали, и театрам, все довольны ))))))))
( И теперь они Все утверждают, что такое представление о вакцинации - правильное !?)
которое страшнее войны ???
НО...эту вовынутысячу моно потратить только и исключительно на развлечения (этим Вы и можете поддержать "предприятия" типа кино, цирк, аттракционы, концерты (особенно 95кв...там билет на галёрке где-то так и стоит)))).. ну и на путешествие ))) за 1 тыс )))))
издеваются казлы.... 70% из тех кому в дие выскочит эта тысяча не смогут или не захотят ею воспользоваться ... (особенно в селах и пригородах...да и просто те, кто не шастает по развлечениям)... лучше бы разрешили заплатить, например, за коммуналку (только спасибо сказали бы)
Корнієнко так сказав - "дають тисячу на заколот"...
Её тоже в Трускавце учили,похоже.
клоунов изображают....
Все виды Ковида назначено уничтожить в середине лета 2022 года...
ну это когда латинский алфавит закончится.
пострадали не только развлекательные учреждения, в нищебродов превращают весь народ..
когда народ разгонит эту синагогу?
Пусть засунет себе эту тысячу со всех сторон и сделает уколы
спереди сзади в неограниченном количестве.