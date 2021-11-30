"Хочется простого женского, не умереть от насилия": активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 ноября, активистки пикетировали Офис Президента в рамках акции "Откроем правду о насилии" с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие пришли под Офис Президента, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому о его обещании о ратификации Стамбульской конвенции.

"Полтора года назад, 5 июня 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский пообещал вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции. Однако обещание он до сих пор не выполнил, несмотря на то что правительство уже передало документ в ОП. Ровно 10 лет назад Украина подписала Стамбульскую конвенцию против насилия, однако на сегодняшний день она не ратифицирована украинским парламентом", - заявили протестующие.

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Они озвучили в микрофон свои требования, а также провели перформанс, в котором символически показали насилие в семьях, которое происходит за закрытыми дверями.

"В Украине бытует представление, что домашнее насилие происходит в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Однако практика свидетельствует, что семья, в которой происходит насилие, может казаться, на первый взгляд, добропорядочной. Однако закрытая дверь может скрывать разные виды насилия - физическое, сексуальное, психологическое и экономическое", - рассказали организаторы акции.

Кроме того, активистки держали в руках плакаты со своими требованиями, в частности: "За Стамбульскую конвенцию", "Традиционная ценность жизни", "Женщины заслуживают безопасности", "Мы не можем ждать дольше", "Хочется простого женского не умереть от насилия" , "Власть 10 лет закрывает глаза на насилие", "Бьет значит сядет", "Украинская традиция - защищенная женщина", "200 000 обращений о домашнем насилии в 2020 году. Меня это пугает, тебя - нет?", "1 приют на 10 000 населения. Сколько сейчас?", "Гендер не страшен, насилие страшно. Ратифицируй", "Свободны от страха, свободны от насилия" и т.д.

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"Стамбульская конвенция: задает стандарт реагирования на гендерное насилие и обязывает государство соблюдать его; гарантирует улучшение системы реагирования на насилие: шелтеры, кризисные комнаты, защита детей-свидетелей насилия, обученные социальные работники; обязывает государство отчитываться о реагировании на насилие, гарантирует проведение комплексных мероприятий по предотвращению насилия. Она борется с корнем проблемы, защищает всех пострадавших от домашнего насилия, в том числе мужчин, детей и пожилых людей", - акцентировали организаторы акции.







































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ