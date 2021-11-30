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взрыв (6098) мат (86) парламент (883) Слуга народа (2547) Негулевский Игорь (4)

"Бл#дь #баная... Уважаемые коллеги...", - "слуга народа" Негулевский заматерился на трибуне ВР и объявил минуту молчания в память о погибших в Новой Одессе. ВИДЕО

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"Слуга народа" Игорь Негулевский заматерился на трибуне украинского парламента перед своим выступлением. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутат употребил нецензурную брань сразу же как вышел на трибуну, очевидно, не учитывая включенный микрофон. Затем, обратившись к народным депутатам, Негулевский попросил поддержать его инициативы по помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе и объявил минуту молчания в память о погибших.

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Как сообщалось, 27 ноября в 9:20 в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв без дальнейшего горения (по предварительным данным, бытового газа в квартире на пятом этаже), в результате чего погибли три человека и пострадали три человека (освобождены из-под завала и спасены). В результате взрыва разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничные клетки с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на третьем этаже. Из дома эвакуировали 54 человека.

Подразделения ГСЧС 28 ноября завершили поисково-спасательные работы.

В общей сложности к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено 232 человека и 53 единицы техники, из них от ГСЧС 127 человек и 26 единиц техники (в том числе два кинологических расчета и двух психологов).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+63
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30.11.2021 13:24
+50
Ніколи не зрозумію, як же потрібно ненавидіти себе і своїх дітей, щоб обрати це владою.
Кацапам з бабломойським вдалося те, що не вдавалось нікому в світі. Відімкнути головний інстинкт кожної живої істоти планети. Інстинкт САМОЗБЕРЕЖЕННЯ. Виживання.
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30.11.2021 13:27
+46
рівень сн...
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30.11.2021 13:22
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30.11.2021 13:22 Ответить
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30.11.2021 13:24 Ответить
комментарий отмечен как спам
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30.11.2021 14:04 Ответить
Ну так. На фронті ж стріляє кацапський уряд, а не "добрі рускі люді".
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30.11.2021 14:31 Ответить
Так это украинское правительство ДАЛО ПРИКАЗ своим войскам напасть на соседнюю страну? Это рашкинское правительство стреляет из оружия в украинцев???
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30.11.2021 17:02 Ответить
Кузьма Скрябін.
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30.11.2021 14:11 Ответить
А знаєш - що в цьому фото саме цікаве? Що , коли він сяде на місце тієї "пиз**ти", яку він стрілять збирається , то стане не кращим за них! Основна маса нашого "наріду" ненавидить "олігархів" і "депутатів" не тому що вони такі "погані", а тому , що , на їх думку, "олігархи" і депутати "зайняли їх місце", на яке вони самі мають більше прав!
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30.11.2021 15:54 Ответить
Цікаво, до якої "маси нашого "наріду" ти себе відносиш, розумнику?
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30.11.2021 20:55 Ответить
Тільки не до тієї що й ти! Бо я бачу - "зачепив" я тебе своїм висловлюванням - ти в ньому себе відчув!
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30.11.2021 21:51 Ответить
так він к таким й починав промову!
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30.11.2021 18:37 Ответить
Там все такого уровня

https://youtube.com/watch?v=9irRkEsks2I
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30.11.2021 13:24 Ответить
95% на такій "фені" і розмовляють - сьогоднішні хЄліти ...- відображення недосуспільства
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30.11.2021 17:40 Ответить
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30.11.2021 13:22 Ответить
це був анонс на того, хто завтра прийде у вр
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30.11.2021 13:22 Ответить
Действительно, полностью согласен
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30.11.2021 13:23 Ответить
Партия наркоотбросов во всей красе
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30.11.2021 13:23 Ответить
Щоденний сором...
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30.11.2021 13:23 Ответить
Кто то же за этих идиотов голосовал..
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30.11.2021 13:24 Ответить
Ще більші ідіоти...
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30.11.2021 13:27 Ответить
так він жеж до них і звернувся на початку своєї промови ))) б**** й****)))) а тоді вже до колег)))))))
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30.11.2021 13:58 Ответить
Никто не голосовал. Кого не спроси - "я за него не голосовал".
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30.11.2021 14:19 Ответить
Вы бы видели кто населяет юго-восток Украины и часть центральных областей,Вы бы тогда не спрашивали подобного.На фоне интелекта зеленых избирателей те депутаты в зале ВР еще интелегентные люди.Знаю о чем говорю.Некоторые из моих знакомых (те что до сих пор за зеленого клоуна) до сих пор ждут спутник для прививки от Короны.На юго-востоке излечимых нет!!!
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30.11.2021 14:32 Ответить
"да это он просто представился".
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30.11.2021 13:24 Ответить
не-не... это он к своим выборцам так обратился )))))
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30.11.2021 13:58 Ответить
Тупорилі бидлани, огидні невігласи - склад СН та водночас відображення їхніх виборців.
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30.11.2021 13:24 Ответить
Ніколи не зрозумію, як же потрібно ненавидіти себе і своїх дітей, щоб обрати це владою.
Кацапам з бабломойським вдалося те, що не вдавалось нікому в світі. Відімкнути головний інстинкт кожної живої істоти планети. Інстинкт САМОЗБЕРЕЖЕННЯ. Виживання.
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30.11.2021 13:27 Ответить
Партия Регионов на их фоне уже не выглядит быдлом
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30.11.2021 13:28 Ответить
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30.11.2021 13:28 Ответить
Нема ніяких матюків. Є русскій язик.
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30.11.2021 13:28 Ответить
Рекомендую послухати гуцульські сороміцькі коломийки - матюків там вистачає... Хоча це не значить, що цей слуга - етнограф
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30.11.2021 13:38 Ответить
Не треба ля-ля... В гуцульських коломийках немає московсько-азіатського мату, грунтованого на сексуальних насильницьких збоченнях у т.ч. з рідною мамою, чи використанні статевих органів протиприродним шляхом. Саме це і є одною з основних відмінностей Українців (русичів) від монголо-кацапів.
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30.11.2021 21:10 Ответить
А кто то ждал что он Ницше будет цитировать????? Чего из этого новость делать???
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30.11.2021 13:31 Ответить
Интересно какую корабельную сосну с низким уровнем социальной ответственности он имел ввиду?
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30.11.2021 13:33 Ответить
То він представився!
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30.11.2021 13:33 Ответить
Бобма!!! ))
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30.11.2021 14:34 Ответить
Емоції не вщухли після пресконференції шефа
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30.11.2021 13:34 Ответить
ну вот. уже трансляции рады с возрастным рейтингом 18+
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30.11.2021 13:35 Ответить
Зря Зеля сцепился с Бутусовым . Это 10 : 0 в пользу "Цензора" .
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30.11.2021 13:36 Ответить
да канешно, а мог бы и коррекно сказать - "корабельная сосна" ))
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30.11.2021 13:37 Ответить
на цензоре всегда доказывают мне- что мат- это отлично. а если слуга народа- матерится-то это вдруг плохо. что за двойные стандарты?
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30.11.2021 13:38 Ответить
Сравниваешь форум и трибуну ВР? Я тобой не горжусь)), на Цензоре спам- это отлично, там и сиди
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30.11.2021 13:58 Ответить
Знаете, секс - это шикарно, но если вы им собираетесь заняться на трибуне, то вы - *****.
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30.11.2021 14:01 Ответить
вы --типичный слуга народа.
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30.11.2021 14:53 Ответить
то есть, вы тупите, вы выгораживаете "Сук Нарида", и я при этом - "типичный слуга народа." Вы точно - *****
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30.11.2021 16:01 Ответить
ЗЕбыдло, шоб вы все подохли!
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30.11.2021 13:41 Ответить
Пеpемен тpебyют наши сеpдца, Пеpемен тpебyют наши глаза, В нашем смехе, и в наших слезах, и в пyльсации вен - Пеpемен! Мы ждем пеpемен!
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30.11.2021 13:58 Ответить
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30.11.2021 13:59 Ответить
та все правильно он сказал...
хотя должен был - дорогие мои избиратели и уважаемые коллеги))) (но так как к его избирателям нужно обращаться только на понятном им языке)))) вот он и обратился )))
капец... (если серьезно - то полный капец)
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30.11.2021 14:01 Ответить
Проезжали мы эту Новую Одессу по пути на море и обратно. Помню там жд переезд без дороги. Город посреди степи, абсолютно непримечательный. как там люди живут, хз, но думаю там продать недвижимость практически нереально.
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30.11.2021 14:06 Ответить
Или мост там разбитый, ну помню, что не ожидал такое на межобластной трассе увидеть.
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30.11.2021 14:09 Ответить
Короче, в кулуарах слуги - "бл*ядь й*бана", в зале ВР - "шановні колеги"
Главное - не перепутать !
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30.11.2021 14:07 Ответить
***** ******- это новый девиз зеленной партии
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30.11.2021 14:17 Ответить
...элитный крипак-терпила не может быть умнее своего "бригадира" - это правило выполняется неукоснительно в этнической банде тупорылой Зели Наимудрейшей...
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30.11.2021 14:19 Ответить
-Прачечная?
-Ху.чечная! Министерство Культуры!
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30.11.2021 14:19 Ответить
Распустились, нет на них...
https://youtu.be/DR7keGrdxEA
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30.11.2021 14:26 Ответить
Дык из прастова нариду то,епта.Каков нарид таки и слуги.
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30.11.2021 14:35 Ответить
Діти народжуються низької якості і стають депутататами високої якості
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30.11.2021 16:14 Ответить
Мабуть про вереск верещук вспомнив, от і матюччя від нього ….
Видно теж і самому гидко…. «Партейці» вони такі…
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30.11.2021 17:02 Ответить
Дебилы СН.
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30.11.2021 21:50 Ответить
Гірше сьогоднішнього політичного паноптикуму тільки п'яний "вертольот".
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30.11.2021 23:37 Ответить
 
 