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Новости Видео Политика УкраиныПроисшествия Дело Бутусова
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Зеленский (16498) оккупация (9497) Портников (65) Россия (91205) Бутусов Юрий (3904)

"Бутусова пытаются запугать не за то, что он где-то стрелял, а за то, что позволил себе ответить на хамское поведение Зеленского", - Портников. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова пытаются запугать не за видео выстрела из пушки, которое он опубликовал на своей странице в соцсети, а за то, что позволил себе ответить на хамское поведение президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона и напомнить ему о неизбежной ответственности за свои поступки в должности президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал журналист Виталий Портников в своем видеоблоге в youtube.

"Вместо ответа на конкретные вопросы, касающиеся выполнения Зеленским своих служебных обязанностей и национальной безопасности страны, Зеленский начал обвинять Бутусова в поступках, которые тот не совершал и фактически стал говорить о том, что российские обстрелы украинских позиций, во время которых гибнут украинские воины - это вина Бутусова, а не российского правителя Владимира Путина, к встрече с которым Зеленский стремится с первого дня, когда он был избран президентом Украины и продолжает стремиться даже сейчас - когда войска России находятся на украинских границах, готовы перейти эти границы и убивать , бомбить, уничтожать украинскую инфраструктуру. И с этой точки зрения, мне кажется, стоит говорить о Путине, а не о Бутусове. Сейчас журналиста пытаются запугивать не за то, что он когда-то там, где-то стрелял, а за то, что он позволил себе ответить на хамское поведение чиновника во время пресс-марафона и напомнить Владимиру Зеленскому о том, что, кажется, логично и очевидно. О неизбежной ответственности Зеленского за свои поступки в должности президента Украины, о том, что здесь не авторитарный путинский режим и не монархия, и о том, что после окончания исполнения Зеленским полномочий президента, ему уже не удастся контролировать правоохранительные и следственные органы так, как это происходит сегодня", - сказал Портников.

Также читайте: Следком РФ решил дать правовую оценку видео с главным редактором Цензор.НЕТ Бутусовым

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
Вообще-то оскорблять и обвинять "в работе на коломойского" начал зеленский. Бутусов уже отвечал.
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30.11.2021 15:19
+34
Если б вы смотрели то видели б что зеленский прошелся по Бутусову еще в первой части.
ПФ была поделена на три части, - Бутусов был во второй, а оскорблял его зеленский в первой части отвечая на чей-то другой вопрос. И когда к Бутусову дошло слово он был уже "заряжен" тем хамством.
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30.11.2021 15:28
+33
Судя по комментам, новый ответственный за инфо-политику ОП бывший железнодорожник Сирожа Лещенко нагнал сюда ботов. Пытаются унизить Цензор.НЕТ, дурашки.
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30.11.2021 15:25
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учителя у слуг и их прислужек были хорошие
"Был бы человек, а статья найдётся." (С)
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30.11.2021 15:12 Ответить
ой ой когда же Бубочке таки дадут гарного пенделя... БУТУСОВУ НЕ МОГУТ ПРОСТИТЬ ОДНУ ФРАЗУ если бы он не был *********** я бы ему рыло начистил.... а так сидит тут......далее игра слов идиоматических выражений и местного диалекта неологизмов.... у..бок и вы...вается...
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30.11.2021 15:31 Ответить
ещё не вечер, для его рыла. не станет ************, на одном из будущих корпоративов рыло ему и начистят. ну кому же не захочется сняться с ним в видосике "скажи - чечня это круто!"
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30.11.2021 15:58 Ответить
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30.11.2021 15:32 Ответить
Бутусов при разговоре с Президентом (какой бы ни был, Зе является Президентом) очень недостойно. При том, что вопросы Бутусова были очень правильные, не надо было сопровождать эти вопросы личными оскорблениями. Конечно, и Зе повел себя недостойно, опустился до уровня "сам дурак". Жаль, что мы так и не услышали ответы на по сути правильные, но очень некорректно сформулированные вопросы.
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30.11.2021 15:17 Ответить
Вообще-то оскорблять и обвинять "в работе на коломойского" начал зеленский. Бутусов уже отвечал.
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30.11.2021 15:19 Ответить
Если б вы смотрели то видели б что зеленский прошелся по Бутусову еще в первой части.
ПФ была поделена на три части, - Бутусов был во второй, а оскорблял его зеленский в первой части отвечая на чей-то другой вопрос. И когда к Бутусову дошло слово он был уже "заряжен" тем хамством.
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30.11.2021 15:28 Ответить
Тобіш зрадника назвати зрадником це є некоректно? А якже тоді було звертатися до цього (цензура) карлика?
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30.11.2021 15:29 Ответить
Добре не зрадником,це вирішується тільки в суді.А назвати брехуном? Що не так?
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30.11.2021 15:32 Ответить
а в чому була некоректніть?в емоційності?
ну напевно що Юрію, що впринципі журналістам потрібно було встати й вийти з пресухи зразу після наїзда на Шустера...

але Зеленський задава "тон розмові" сам...хотів же чесно він...от йому чесно й пояснили, що брехати не гарно,а відповідати по закону ще прийдеться...
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30.11.2021 15:22 Ответить
А, простите, когда ваше мелкое хамло, оскорбляло президента на стадионе? ЭТО ДРУГОЕ?
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30.11.2021 16:55 Ответить
Все таки придавил офис Зе-Ермака Цензор?! вытираете......
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30.11.2021 15:18 Ответить
я не в курсе. какую заказуху он писал? скинь материал если ты не *******.
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30.11.2021 15:32 Ответить
Органами, хазяєвами..., це ж мордва, яка зелень.
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30.11.2021 15:44 Ответить
Портніков пише "по заказам"🧐???😂🤣😭!!!
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30.11.2021 15:36 Ответить
Зебіле , спусти пар і не вякай , бо Портников працює на себе , на відміну від вас !😡
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30.11.2021 15:41 Ответить
"Сук Нарида" пересмотрел?
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30.11.2021 16:57 Ответить
Тьфу, яке ж воно дріб'язкове - те зелене чмо.
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30.11.2021 15:23 Ответить
Судя по комментам, новый ответственный за инфо-политику ОП бывший железнодорожник Сирожа Лещенко нагнал сюда ботов. Пытаются унизить Цензор.НЕТ, дурашки.
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30.11.2021 15:25 Ответить
...и напомнить ему о неизбежной ответственности за свои поступки в должности президента Украины.

Ну, про "неизбежную ответственность" - это перегиб. Когда у нас хоть какой-нибудь президент за что ответил? И не надо тут про Яныка. Тот, вообще, сдуру убежал.
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30.11.2021 15:29 Ответить
Ні,не здуру."Вовремя смылся". Яник і той зрозумів що йому "світить".А це(цензура) досих пір думає що "обітаєт" в 95 кварталі.
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30.11.2021 15:40 Ответить
Даже одиозный Янык не стал преследовать парня, кинувшего в него яйцо !
При том, что позору было на весь мир !
Вывод: в детстве Вову чмырили всем двором и как результат - мстительная, ущербная особь (слова с пресс-марафона).....
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30.11.2021 15:31 Ответить
Погоняло чинарік вові зеленському дали не даремно.
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30.11.2021 15:50 Ответить
А мені подобається, як зелені дурники самі себе закопують. Еталонний приклад ефекту Данніга-Крюгера.
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30.11.2021 15:32 Ответить
Та ще й + ефект стрейзанд...дбл...
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30.11.2021 16:06 Ответить
Все правильно сказав окрім одного, що зебубан - президент, він президент лише на папері і в головах сватівсько - квартального біосміття, а для всіх як був клоуном так і залишився тільки раніше він був смішним і навіть деякі адквати ходили на його концерти а тепер він зовсім не смішний, і викликає відразу у всіх Українців
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30.11.2021 15:32 Ответить
Никогда в жизни не поверю, что Зе посадит кого-то из журналистов или выдавит из страны(какими бы спорными они не были). Беспредел, это не про Зеленского. Это старые методы, старой укр. элиты. Беспредел- это про Порошенко, Януковича, Кучму.. это да- тут спору нет, а Зе- в жизни не поверю.
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30.11.2021 15:35 Ответить
Давайте приклади по кожному, кого з журналістів видавили з країни кожен з названих?
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30.11.2021 15:38 Ответить
Саакашвили например. Он не говорил, что он журналист, но он был т.н. лидером мнений.
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30.11.2021 15:49 Ответить
Это я про Порошенко, на счет Саакашвили. Также Шеремет туда же.
За Януком- та же Тимошенка к примеру(лидер мнений), За Кучмой- Гонгадзе.
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30.11.2021 15:59 Ответить
Пане лук, ви самі, тіпо працюєте в 'рогах і копитах' якихось реформ *******, чи може ваші родичі?! Йому ще при Богдані підставили давалку ясько. Як набрид, то й єлізавєта вторая, послє єлізавєти першої, богуцької придурошной, увлєкла його нах Грузію! Ну щоб ото подалі. Бо воно вже на бубачку хотіло "баріга" кричати! А це нєправільно...

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30.11.2021 16:21 Ответить
Сейчас он сам туда поехал перед своими выборами. Это его личное политическое решение. Он знал, что его может там ждать в случае проигрыша на выборах. Сыграл в "пан или пропал"))
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30.11.2021 16:27 Ответить
Портникова не смотрю и не слушаю, он порохобот. Но здесь он прав на все 100%.
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30.11.2021 15:38 Ответить
Хм, так Цензор фінансується Гладковським....
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30.11.2021 15:41 Ответить
И Липецкой фабрикой
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30.11.2021 15:45 Ответить
Ага , так так , дякую , що пригадав 🤣🤣🤣
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30.11.2021 15:52 Ответить
А ще Омериканскім ымперіалізмом.
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30.11.2021 18:15 Ответить
Порохоботи - це свідомі і мислящі украінці , які ще два з половиною роки бачили , хто веде до влади тупого чмошника і наркомана ,
це був Беня Каломойша і його мафія !

Тепер , зебобіки , іжте до уср@ чки , тільки не обляпайтесь зеленою блювотою😠
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30.11.2021 15:50 Ответить
Порохоботи це маргінали, які не уявляють свого життя без голови своєї секти.
Для них УСІ, хто не в їх секті не заслуговує життя.
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30.11.2021 15:56 Ответить
Ну ти і звіздун 🤣🤣🤣, мабуть із секти зеленої блювоти 😀
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30.11.2021 16:33 Ответить
Де "свідомий і мислящий" - бачу тільки тупого троля, який розкидує навколо себе лайно.
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30.11.2021 16:42 Ответить
Отвернись от зеркала
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30.11.2021 17:00 Ответить
Тупіше ЗЕ-фанів істот не існує.
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30.11.2021 18:12 Ответить
У зебілів всі тверезомислячі люди чомусь порохоботи.
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30.11.2021 18:17 Ответить
+100500!!!
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01.12.2021 09:39 Ответить
правильно, молодець. слухайте зебобіків, шарієв і інших потвор.
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30.11.2021 18:01 Ответить
Когда кто то пытается про ЗЕ сказать хоть что то хорошее, лыба тянется до ушей и сразу становится ясно, что перед тобой зебил обыкновенный 73% нтный)
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30.11.2021 15:42 Ответить
Это мелкое хриповато-гундосое трусливое самодовольное и брехливое Недоразумение (Гринпоц Оманский) въехал во власть на спинах ослов, погоняемых им плетями, сплетенными из брехни, грязи и популизма. Через два с половиной года одно лишь появление этой самодовольной рожи в зомбоящике, не говоря уже про его деятельность, вызывает рвотный рефлекс уже даже у большинства этих ослов ...
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30.11.2021 16:23 Ответить
Блин, я как вспомню приём папы Шуры с мамой риммой бубачьки на хате какого-то бомжа з крывого рогу! Простите, при виде этих деликатесов, я обрыгалася! Вава, это ты-идиот! И не надо нас дурыть!
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30.11.2021 16:49 Ответить
У Зе есть план куда он будет бежать? Наверняка , было продумано и план А и Б,куда поедет в Крым. ? Поэтому хочет в глаза Путину посмотреть? Ростов то, занят., а в Крыму хатынка есть.
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30.11.2021 17:12 Ответить
Чудова промова. Але я сумніваюсь що ЗЕ будуть потім судити. Так само як не судять комуняк і кравчука, батька олігархів Кучму, бандити януковича так уже всі трудовлаштовані в радники ЗЕленою владою. Кого судять? Може чоловіка Верещучки, який керував Альфою що штурмувала і спалила під час Майдану "будинок профспілок" разом з трьома пораненими!
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30.11.2021 17:54 Ответить
Так с когось починати потрібно, інакше країні кранти прийдуть! То чому б не з Зеленського?
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01.12.2021 05:29 Ответить
По поводу Зе с первых дней писал и сейчас считаю: "Чем раньше - тем лучше!". Чем дольше оно засидится на троне, тем больше крови прольется когда его сковырнет народ Украины, а это практически геизбежно, ибо дурак зеленнский илет в ногу с януковичем
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30.11.2021 19:18 Ответить
Задний привод не подведет)
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30.11.2021 21:14 Ответить
дает тебе канфетку
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30.11.2021 22:15 Ответить
Щось пробелькотів про Пороха зелений, смердючий скунс ,,,,
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01.12.2021 07:56 Ответить
брехня.
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01.12.2021 04:55 Ответить
Земля плоская.
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01.12.2021 09:39 Ответить
снова брехня.
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01.12.2021 21:44 Ответить
 
 