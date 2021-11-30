"Бутусова пытаются запугать не за то, что он где-то стрелял, а за то, что позволил себе ответить на хамское поведение Зеленского", - Портников. ВIДЕО
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Главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова пытаются запугать не за видео выстрела из пушки, которое он опубликовал на своей странице в соцсети, а за то, что позволил себе ответить на хамское поведение президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона и напомнить ему о неизбежной ответственности за свои поступки в должности президента Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал журналист Виталий Портников в своем видеоблоге в youtube.
"Вместо ответа на конкретные вопросы, касающиеся выполнения Зеленским своих служебных обязанностей и национальной безопасности страны, Зеленский начал обвинять Бутусова в поступках, которые тот не совершал и фактически стал говорить о том, что российские обстрелы украинских позиций, во время которых гибнут украинские воины - это вина Бутусова, а не российского правителя Владимира Путина, к встрече с которым Зеленский стремится с первого дня, когда он был избран президентом Украины и продолжает стремиться даже сейчас - когда войска России находятся на украинских границах, готовы перейти эти границы и убивать , бомбить, уничтожать украинскую инфраструктуру. И с этой точки зрения, мне кажется, стоит говорить о Путине, а не о Бутусове. Сейчас журналиста пытаются запугивать не за то, что он когда-то там, где-то стрелял, а за то, что он позволил себе ответить на хамское поведение чиновника во время пресс-марафона и напомнить Владимиру Зеленскому о том, что, кажется, логично и очевидно. О неизбежной ответственности Зеленского за свои поступки в должности президента Украины, о том, что здесь не авторитарный путинский режим и не монархия, и о том, что после окончания исполнения Зеленским полномочий президента, ему уже не удастся контролировать правоохранительные и следственные органы так, как это происходит сегодня", - сказал Портников.
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"Был бы человек, а статья найдётся." (С)
ПФ была поделена на три части, - Бутусов был во второй, а оскорблял его зеленский в первой части отвечая на чей-то другой вопрос. И когда к Бутусову дошло слово он был уже "заряжен" тем хамством.
ну напевно що Юрію, що впринципі журналістам потрібно було встати й вийти з пресухи зразу після наїзда на Шустера...
але Зеленський задава "тон розмові" сам...хотів же чесно він...от йому чесно й пояснили, що брехати не гарно,а відповідати по закону ще прийдеться...
Ну, про "неизбежную ответственность" - это перегиб. Когда у нас хоть какой-нибудь президент за что ответил? И не надо тут про Яныка. Тот, вообще, сдуру убежал.
При том, что позору было на весь мир !
Вывод: в детстве Вову чмырили всем двором и как результат - мстительная, ущербная особь (слова с пресс-марафона).....
За Януком- та же Тимошенка к примеру(лидер мнений), За Кучмой- Гонгадзе.
це був Беня Каломойша і його мафія !
Тепер , зебобіки , іжте до уср@ чки , тільки не обляпайтесь зеленою блювотою😠
Для них УСІ, хто не в їх секті не заслуговує життя.