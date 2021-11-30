Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП. ВИДЕО

Галицкий районный суд Львова постановил, что экс-слуга народа Александр Юрченко не виноват в автомобильной аварии, которая произошла в центре Львова 8 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, копию постановления Галицкого райсуда Львова нардеп опубликовал в Facebook.

ДТП произошло на площади Мицкевича во Львове. Юрченко на автомобиле Ford Mustang выезжал с парковки и врезался в автомобиль Volkswagen Jetta. Прибывшие на место ДТП патрульные сделали Юрченко тест на наркотическое опьянение, который дал положительный результат.

Согласно решению суда, тест проводился с многочисленными нарушениями, и такого теста нет в перечне тестов, разрешенных для такой проверки.

Суд пришел к выводу, что в действиях парламентария нет состава административного правонарушения, дело было закрыто.

Нардеп сообщил: "Сегодня я получил полное решение суда, в котором указывается об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно пребывание под состоянием наркотического опьянения управляя автомобилем)".

В то же время нардеп опубликовал видео, на котором правоохранители якобы пытаются его "спровоцировать и обсуждают возможность, как подставить народного депутата".

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"Также публикую видео где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло значит кому-то это было выгодно. Но справедливость есть и за нее стоит бороться! Напомню в так называемом "ДТП" я тоже не виноват!" – отметил парламентарий.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко составить депутатский мандат.

















