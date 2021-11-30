Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Галицкий районный суд Львова постановил, что экс-слуга народа Александр Юрченко не виноват в автомобильной аварии, которая произошла в центре Львова 8 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, копию постановления Галицкого райсуда Львова нардеп опубликовал в Facebook.
ДТП произошло на площади Мицкевича во Львове. Юрченко на автомобиле Ford Mustang выезжал с парковки и врезался в автомобиль Volkswagen Jetta. Прибывшие на место ДТП патрульные сделали Юрченко тест на наркотическое опьянение, который дал положительный результат.
Согласно решению суда, тест проводился с многочисленными нарушениями, и такого теста нет в перечне тестов, разрешенных для такой проверки.
Суд пришел к выводу, что в действиях парламентария нет состава административного правонарушения, дело было закрыто.
Нардеп сообщил: "Сегодня я получил полное решение суда, в котором указывается об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно пребывание под состоянием наркотического опьянения управляя автомобилем)".
В то же время нардеп опубликовал видео, на котором правоохранители якобы пытаются его "спровоцировать и обсуждают возможность, как подставить народного депутата".
Внимание! Ненормативная лексика!
"Также публикую видео где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло значит кому-то это было выгодно. Но справедливость есть и за нее стоит бороться! Напомню в так называемом "ДТП" я тоже не виноват!" – отметил парламентарий.
Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко составить депутатский мандат.
Пожалуйста, подождите...
А кто-то из вас решение суда почитал?
Так вот в Украине из-за бедности про проведении осмотра "на стан наркотичного сп'яніння" используют Экспресс-тест, результаты которого являются ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ (мать вашу). В тесте так и написано - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ и требует дальнейшего подтверждения.
Но никто нихера никакие дополнительные исследования не проводит (нету денех в государства). Поэтому любой мало-мальски грамотный адвокат все эти тесты в суде разбивает.
А суд на то и суд. Не доказано, значит не виноват.
Примерно, как на суд над дохлым нынче рыгом кернесом не явились все прокуроры.
"Заболели" одновременно, штук 5. Полагаю, сифилисом, от однополой "любви" промеж собой...
зараз суд прийме рішення що в нас взагалі пиво ніколи не продавали, тому складу злочину бути не може...
Приберегите свои нервы для действительно крупных залётов.
й плювати хотіли на неграмотне оформлення протоколу, відсутність свідків, телепортацію свідків за 10 км від місця зупинки й до медзакладу (ну дійсно хто ж в 3 ночі в інший кінець міста відмовиться їхати)...та що буду багато говорити - єдиний реєстр судових рішень скаже більше за мене)
а тут от які принципові....
А не в этом.
" Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав усього 6 років ув'язнення. За даними спецслужби злочинець у 2014 році вбивав поранених у бою українських військових.
Це відвертий глум над нашими загиблими та їхніми сім'ями.
судья Мисько.. подпись.. печать Галицкого суда..
это как трухин не виноват потому что никто не помер (Зеленский). и правда ж) живые? живые! ну и идите накер!) не садить же ей богу правильного пацана за такие пустяки)
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Це просто стандарт відмазки. Поліцаї кажуть:"Ти нам забашляй а ми зробимо тест з порушеннями. Потім твій адвокат тебе легенько вімажить а ми скажемо, що просто помилилися. І всі будуть при своїх:ми прибаблі а ти без справи."
- Сто тысяч.
- Суд удаляется на совещание.
- Встать. Суд идёт.
- Подсудимый, вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- На нет, и суда нет".
Я никого не обвиняю. Просто иногда радуюсь, что я живу в стороне от таких вот чертей, с которыми невозможно иметь любые непонятки, они всегда будут чисты аки слеза Мадонны.
Полный звиздейшн, конечно.
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- О КОРРУПЦИИ
- О ПРАВОСУДИИ
- О ПЕРСПЕКТИВАХ ИНВЕСТИЦИЙ.
Як там Зеленський казав? "Не всі представники людей - люди" Зелені вважають, що вони люди та їм усе дозволено
Но как можно выезжая со стоянки и врезавшись в джету не быть виновником дтп?
p.s. т.е. человек ему ещё и машину починит, а полицейские наверное где-то грузчикаи уже работают....