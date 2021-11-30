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ДТП (7441) суд (24691) Юрченко Александр (101)

Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Галицкий районный суд Львова постановил, что экс-слуга народа Александр Юрченко не виноват в автомобильной аварии, которая произошла в центре Львова 8 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, копию постановления Галицкого райсуда Львова нардеп опубликовал в Facebook.

ДТП произошло на площади Мицкевича во Львове. Юрченко на автомобиле Ford Mustang выезжал с парковки и врезался в автомобиль Volkswagen Jetta. Прибывшие на место ДТП патрульные сделали Юрченко тест на наркотическое опьянение, который дал положительный результат.

Согласно решению суда, тест проводился с многочисленными нарушениями, и такого теста нет в перечне тестов, разрешенных для такой проверки.

Суд пришел к выводу, что в действиях парламентария нет состава административного правонарушения, дело было закрыто.

Нардеп сообщил: "Сегодня я получил полное решение суда, в котором указывается об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно пребывание под состоянием наркотического опьянения управляя автомобилем)".

В то же время нардеп опубликовал видео, на котором правоохранители якобы пытаются его "спровоцировать и обсуждают возможность, как подставить народного депутата".

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Внимание! Ненормативная лексика!

"Также публикую видео где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло значит кому-то это было выгодно. Но справедливость есть и за нее стоит бороться! Напомню в так называемом "ДТП" я тоже не виноват!" – отметил парламентарий.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко составить депутатский мандат.

Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП 01
Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП 02
Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП 03
Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП 04
Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП 05
Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП 06
Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП 07
Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП 08
Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП 09

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Дно опять пробили! ипанаты натрия!
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30.11.2021 15:32
+33
Влада продовжує стяти народу в очі...
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30.11.2021 15:34
+31
браво...аплодую стоячи
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30.11.2021 15:32
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браво...аплодую стоячи
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30.11.2021 15:32 Ответить
я так дивлюсь "падати" ще є куди(
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30.11.2021 15:32 Ответить
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30.11.2021 15:57 Ответить
Вот тут все возмущаются: суд херовый, менты херовые.
А кто-то из вас решение суда почитал?

Так вот в Украине из-за бедности про проведении осмотра "на стан наркотичного сп'яніння" используют Экспресс-тест, результаты которого являются ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ (мать вашу). В тесте так и написано - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ и требует дальнейшего подтверждения.
Но никто нихера никакие дополнительные исследования не проводит (нету денех в государства). Поэтому любой мало-мальски грамотный адвокат все эти тесты в суде разбивает.

А суд на то и суд. Не доказано, значит не виноват.
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30.11.2021 16:40 Ответить
"Так вот в Украине из-за бедности" - чаво?!!!
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30.11.2021 17:04 Ответить
Так я Зеленского не поддерживаю. Нафиг мне этот плакат?
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01.12.2021 10:07 Ответить
Думаю, дело не в бедности, а в несоответствии занимаемой должности полицейских или прокуроров, обязанных сделать все необходимые процедуры. При бюджетах и тех, и других, о бедности речь не идет.

Примерно, как на суд над дохлым нынче рыгом кернесом не явились все прокуроры.
"Заболели" одновременно, штук 5. Полагаю, сифилисом, от однополой "любви" промеж собой...
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30.11.2021 17:31 Ответить
Полицейские процедуры не проводят. Они лишь доставляют нарушителя в КМКЛ "Социотерапия". Осмотр проводит врач при помощи тех тестов, которые ему выдает государство. Про достоверность этих тестов я писал выше.
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01.12.2021 10:04 Ответить
Мова не про суд. Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат. Олександр Юрченко поклав на Олександра Корнієнко, а на додачу і на Володимира Зеленського, товстий болт. Зеленському не звикати, а от українцям не подобається.
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30.11.2021 20:08 Ответить
Я юрист, а не политик. Поэтому пишу только про юридический аспект этой проблемы.
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01.12.2021 10:05 Ответить
Я не політик і не юрист. Але я розумію, що попередній тест є не гаданням на бобах, а єтестуванням. І його результат є доказом. Який звинувачення має право подати дов суду, якщо його результат позитивний. Протилежна сторона має право подати інший доказ, який спростує попередній тест. Якщо ж відповідач користується процесуальними засобами відкинути доказ, але не надає свого, це свідчить не про його невинуватість, а про недосконалість процесу, і, зокрема, про брак справедливості. В таких випадках суд визнає відповідача невинним, але з точки зору звичайного громадянина він стає нечесним маніпулятором, який не лише порушує закони, але бреше в суді під присягою.
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01.12.2021 11:28 Ответить
Дно опять пробили! ипанаты натрия!
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30.11.2021 15:32 Ответить
ЗЕлені гівнюки "сваіх не брасают"
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30.11.2021 15:33 Ответить
У них эволюция зе шоблы....От кражи ТРЕХ бутылок Пива ...до....по 20...30...50...тыш в конвертах и просто откатов, коррупционных схем! Вот прикольно будет когда это все гнилое коррупционное вылезет наружу!
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30.11.2021 15:35 Ответить
Это не он. Суд.
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30.11.2021 15:33 Ответить
Влада продовжує стяти народу в очі...
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30.11.2021 15:34 Ответить
а народ і далі СН утримує на першому місці рейтингу, мабуть ще не клюнув жарений петух
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30.11.2021 15:51 Ответить
А судьи кто??!!! Такие же уроды как и этот юрченко!!!
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30.11.2021 15:34 Ответить
дело может быть не только в судьях. Можна и "грамотно" подать материалы в суд.
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30.11.2021 15:37 Ответить
рафик неувиноват атвичаю. ваш суд
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30.11.2021 15:34 Ответить
єто тот шо пиво в ларьках крал?
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30.11.2021 15:34 Ответить
сейчас это "цвет нации и законотворец" ! Элита ***!
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30.11.2021 15:36 Ответить
ну що Ви так зразу...крав(((

зараз суд прийме рішення що в нас взагалі пиво ніколи не продавали, тому складу злочину бути не може...
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30.11.2021 15:37 Ответить
Порошенко крав а мальчіка підставив. Нема меж шоколадної підступності
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30.11.2021 15:44 Ответить
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30.11.2021 15:44 Ответить
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30.11.2021 15:46 Ответить
смердючи зелені наркомани
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30.11.2021 15:36 Ответить
Так стопэ народ. Оправдали его не по детепе, как указали в заголовке борзописцы, а по протоколу про опьянение. Если полицаи не умеют правильно протоколы составлять, то это именно их косяк, даже если и правда чювак был под веществами.

Приберегите свои нервы для действительно крупных залётов.
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30.11.2021 15:37 Ответить
а от багатьом суди в таких випадках пишуть "порушення не значні, визнати винним"
й плювати хотіли на неграмотне оформлення протоколу, відсутність свідків, телепортацію свідків за 10 км від місця зупинки й до медзакладу (ну дійсно хто ж в 3 ночі в інший кінець міста відмовиться їхати)...та що буду багато говорити - єдиний реєстр судових рішень скаже більше за мене)

а тут от які принципові....
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30.11.2021 15:41 Ответить
Видители, парадокс в том, что кричать "судью на мыло" нужно именно в ваших случаях.
А не в этом.
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30.11.2021 15:46 Ответить
тобто всі судді, котрі розглядають 130 по "звичайних" громадяних туповато-продажні,а тут самий чесний попався нардепу)) *трошки маніпулюю звичайно,але прочитавши опус що викладений, очі на лоб полізли...
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30.11.2021 15:55 Ответить
до-до) умели умели, а тут вдруг разучились
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30.11.2021 15:42 Ответить
Правосудие власти зеленых уродов - защищает своих и сепаров.
" Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав усього 6 років ув'язнення. За даними спецслужби злочинець у 2014 році вбивав поранених у бою українських військових.
Це відвертий глум над нашими загиблими та їхніми сім'ями.
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30.11.2021 15:38 Ответить
Да его вообще там не было
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30.11.2021 15:38 Ответить
"текст по-дебільному напісан"(с.)
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30.11.2021 15:39 Ответить
Банда постепенно захватывает в Украине все органы власти.
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30.11.2021 15:39 Ответить
ха, да она уже захватила...
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30.11.2021 15:40 Ответить
ты что, тормоз? Власть в Украине захвачена в конце 19 года.
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30.11.2021 16:11 Ответить
ага включительно с 1991,не могу припомнить ни одного достойного уважения власть имущего,одни ********
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30.11.2021 16:38 Ответить
Звісно. На ваш смак, то саме до 91 року і була законна московська комуністична влада. А потім її захопили.
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30.11.2021 20:04 Ответить
Рука тягнеться по гвинтівку ( звісно в моїй уяві), коли читаю подібні каменти
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30.11.2021 20:35 Ответить
Треба піти до тиру.)
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30.11.2021 21:02 Ответить
Можна)
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30.11.2021 21:07 Ответить
Варто.)
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30.11.2021 21:22 Ответить
Стану снайпером ))
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30.11.2021 21:23 Ответить
Як готуватись.
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30.11.2021 22:05 Ответить
а наркотики в кровь депитута Юрченко подбросил Порошенко..
судья Мисько.. подпись.. печать Галицкого суда..
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30.11.2021 15:40 Ответить
не,он мог только водяры подбросить,а наркота, это не его
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30.11.2021 16:27 Ответить
А тебе в голову Порох дерьма подкинул, судя по всему- много и отборно вонючего.
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30.11.2021 16:36 Ответить
Судья забыл в решение написать - "...закрыть и послать нахер..."
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30.11.2021 15:42 Ответить
"Я ваш вирок , Петро Олексіович" !!!!
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30.11.2021 15:47 Ответить
Угу ...
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30.11.2021 15:48 Ответить
нормально так) оце европа... по зеленому))) обдолбанный нардеп не смог выскочить с парковки по правилам на своей незадекларированной тачке) ахах... вголос) Виктор Федорович!!! где были спрятаны ваши конспекты? зеленные определенно нашли их) хорошо хоть пострадавший не признан виновный еще) реально повезло человеку)
это как трухин не виноват потому что никто не помер (Зеленский). и правда ж) живые? живые! ну и идите накер!) не садить же ей богу правильного пацана за такие пустяки)
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30.11.2021 15:49 Ответить
пострадавшему приплетут что-то другое. Например стрельбу из гаубицы.
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30.11.2021 15:54 Ответить
за артилерию у нас с недавних пор отвечают СМИ)
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30.11.2021 16:01 Ответить
100%
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30.11.2021 18:26 Ответить
Та хто б сумнівався ! Наш суд самий найпродажніший, мудаки !
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30.11.2021 15:50 Ответить
тест проводився з численними порушеннями, і такого тесту немає в переліку тестів, дозволених для такої перевірки.
==============================================================
Це просто стандарт відмазки. Поліцаї кажуть:"Ти нам забашляй а ми зробимо тест з порушеннями. Потім твій адвокат тебе легенько вімажить а ми скажемо, що просто помилилися. І всі будуть при своїх:ми прибаблі а ти без справи."
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30.11.2021 15:51 Ответить
Да, действительно, это правда - такая схема работает. Единственный её минус - нужно всем участникам (и гандо...у, и полицаям) принимать очень оперативно решение в сжатые сроки, буквально минуты.
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30.11.2021 16:32 Ответить
"- Встать. Суд идёт. Подсудимый, ваше последнее слово.
- Сто тысяч.
- Суд удаляется на совещание.

- Встать. Суд идёт.
- Подсудимый, вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- На нет, и суда нет".
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30.11.2021 18:29 Ответить
нужно срочно выделить еще 100500млн на финансирование судов
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30.11.2021 15:57 Ответить
Только суд Линча
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30.11.2021 16:00 Ответить
Свободу Юрію Дєточкіну, наш суд самий справедливий суд в світі
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30.11.2021 16:02 Ответить
Нормально ребята прут! Так и должно быть, честно говоря. Протестированы уже многократно возможные реакции на их запредел. То есть, результаты тестов таковы: легкое шуршание клавиш...
Я никого не обвиняю. Просто иногда радуюсь, что я живу в стороне от таких вот чертей, с которыми невозможно иметь любые непонятки, они всегда будут чисты аки слеза Мадонны.
Полный звиздейшн, конечно.
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30.11.2021 16:02 Ответить
да здравствует наш суд .....
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30.11.2021 16:03 Ответить
Ешь, пей, веселись, гуляй, нарушай, бей чужие машины, насилуй и убивай потому что завтра ты умрешь - смысл человеческой жизни и состояния души от зеплесени, основанного на мудром завещании патриарха московского сатаната кирилла гундяева и беспристрастном решении Галицкого суда г. Львова.
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30.11.2021 16:07 Ответить
Раньше когда кухарка управляла государством, а потом стали слуги управлять государством и ничего не поменялось, такое впечатление как при советской власти живём

..
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30.11.2021 16:09 Ответить
Так и тогда и сегодня власть в стране у евреев.
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30.11.2021 18:30 Ответить
Хорошо быть Слугой народа! Это просто счастье!
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30.11.2021 16:10 Ответить
ЭТО ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭТОЙ СТРАНЕ:
- О КОРРУПЦИИ
- О ПРАВОСУДИИ

- О ПЕРСПЕКТИВАХ ИНВЕСТИЦИЙ.
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30.11.2021 16:12 Ответить
рафік неувіноват...савсєм неувіноват
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30.11.2021 16:13 Ответить
Тобто виїжджаючи заднім ходом з парковки на головну дорогу при цьому врізатись в проїжджаючих автомобіль який їде по головній дорозі цілком законно, якщо ти відносишся до ,,вищого сорту,,
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30.11.2021 16:14 Ответить
Усе зрозуміло. "Крістальной душі чєловєк" не може бути винним. І раніше він пляшки пива не крав з магазину.
Як там Зеленський казав? "Не всі представники людей - люди" Зелені вважають, що вони люди та їм усе дозволено
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30.11.2021 16:23 Ответить
ПОЗОР СУДУ !!!
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30.11.2021 16:28 Ответить
Юрченко «під кайфом» іще вчинив напад на учасника ДТП, який за іронією долі виявився лікарем психіатром, який одразу запідозрив, що зелений нардеп наркоман
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30.11.2021 16:34 Ответить
Ну ладно, хер на тот тест.
Но как можно выезжая со стоянки и врезавшись в джету не быть виновником дтп?
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30.11.2021 16:44 Ответить
Про детепе в решении суда ничего нет.
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30.11.2021 16:52 Ответить
ЗЕленый макияж самый камуфляжный !
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30.11.2021 16:49 Ответить
Львовский суд+Луганский суд=любовь))))
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30.11.2021 16:51 Ответить
И это все происходит в Украинском Пьемонте. Крае справедливых людей. Так недолго ыеру в людей совсем потерять. А как же Революция, Как же Идеалы???
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30.11.2021 17:25 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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30.11.2021 17:29 Ответить
Зафиксировали что нар, выезжал с парковки и устроил ДТП в итоге рафик остался не виноватым, это дно. Как всетаки хорошо что не плачу налоги я не хочу кормить эту армию нахлебников
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30.11.2021 17:58 Ответить
які мусора таке і правосуддя. це мосорам не діда за продаж картоплі заламувати.
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30.11.2021 18:52 Ответить
Суд Линча для нардепа , суд Камбиса для судьи!
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30.11.2021 19:06 Ответить
если он невиновен, то кто тогда виновен? человек в которого въехало обдолбанно чмо выезжая С ПАРКОВКИ?

p.s. т.е. человек ему ещё и машину починит, а полицейские наверное где-то грузчикаи уже работают....
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30.11.2021 20:06 Ответить
да не в суд іх треба вести а до берези .. паскуди зелені.
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30.11.2021 20:07 Ответить
вкратце-урод попал в ДТП под наркотой, составили протокол, его отправили в лабораторию на анализ, который показал что он был под наркотой!!!! Но оказывается это все муйня если согласно какой то там инструкции медицинское оборудование которое обрадатывало тест не прошло какую то там поверку.... ПОВЕРКУ КАРЛ!! Те абсолютно ВСЕ тесты тогда можно выкидывать в мусор по этой лаборатории??? Комунальной между прочим...с финансированием из бюджета...И теперь оказывается что да, пусть наркоман, да был точно под наркотой, но из-за не поставленной печати о поверке на каком то там оборудовании может и дальше нюхать и таранить людей. Вы сделали это вместе уроды.
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30.11.2021 21:13 Ответить
Может,лучше анонсированный переворот? Не? Отменили?
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30.11.2021 21:33 Ответить
І тепер із власника "Джети" шкоду стягти за ДТП.
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01.12.2021 13:50 Ответить
 
 