"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Самопровозглашенный диктатор Беларуси объяснил, при каком условии он готов размещать на территории ядерное оружие.
Об этом он говорил с кремлевским пропагандистом Дмитрием Киселевым, сообщает Цензор.НЕТ.
"Александр Григорьевич, вот недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется от американского…", - начал задавать вопрос пропагандист Киселев.
"Они перевезут в Польшу", – перебил Лукашенко.
"Они перевезут восточнее, но понятно – куда: в Польшу", – подтвердил Киселев.
"Да, - нервно продолжил белорусский диктатор, - Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь"
Киселев значительно кивнул, сделал паузу и спросил: "Какое ядерное оружие?"
"Мы договоримся - какое, - стал размышлять диктатор, - Э… То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно… вот при таком соприкосновении…"
Пожалуйста, подождите...
Западная Европа привыкла иметь буфер от РФ в виде Украины и Беларуси..
Беларусь стал РФ, а вы думайте дальше принимать Украину в НАТО или еще подождать 10 лет..
Беларусь стал РФ, а вы думайте дальше принимать Украину в НАТО или еще подождать
Логика "Сгорела хата"
Раз не стало одного буфера, то пусть и не останется второго.
А теперь внимание вопрос. Куда вы будете пулять своей ядрёной бомбой? По Мацкве (с гарантированным ответом и ядерной пустыней на месте Украины), по Крыму или по Лугандону? Подумайте хорошенько перед нажатием кнопки .
Лукашенко и так лысый, а с ЯО у него вообще жопа отвалится.
Его молочные продукты и так фонят радиацией.
Сейчас мы страна третьего мира для них, и нам не разрешат иметь ядерное оружие.
мы давно несамостоятельны , управляемы и нищие.
и со временем мы так и сделаем.
2. Да кто ты такой, лукашенко? Беларусский бандит, которого никто не признает равным себе, только подыхающий х*йлишко с параши. Но это существо зассыт, даже не выслушает твою просьбу, сразу пошлет тебя на 3 буквы, на понятном тебе бандитском языке. Еще и лакеям распорядится вышвырнуть тебя, сообразно твоему нынешнему статусу.
Какие недетские санкции на рассею наложили за ЯО в оккупированном Крыму?
Там правда Штаты были очень заинтересованы....
Новый Год на носу. Меню составлять пора и наряды обдумывать.
Это только в Украине так серьёзно обсуждают каждый вопль и визг умственно неполноценного человека о том, как он завтра туманность Андромеды будет захватывать.
Вот как это можно обсуждать?????
https://www.youtube.com/watch?v=0-3A2bIaIvo
Имея третий в Мире Ядерный Потенциал не ценили ... и остались у разбитого корыта.
База МБР Первомайск , Николаевской обл.
4 полка по 10 ШПУ - 40 ракет РС18;
5 полков - 46 ракет РС-22 Дальность полета "Скальпеля" - 11 тысяч километров, отклонение от цели не превышало 50 метров.
До Америки она долетала за 22-24 минуты. Несла 10 атомных бомб, которые накрывали площадь в 200 тысяч квадратных километров.
Для уничтожения такого государства, как Украина, хватало три-четыре SS-22.. "Кто сильный, тот заказывает музыку". Помню, как Кравчук первый раз полетел в США (в 1992-м - УП).Тогда было отношение одно. Как только сняли последнюю ракету, мы стали людьми второго сорта, - считает Солоненко
Це всерівно, що Вам доручити за Вашу ЗП утримувати циганський табір.
Ви погодитесь ??
правильно, если применят против него
а кто уже собрался ипануть по луке ЯО ? (из-за мигрантов разве что)
правильно - никто
в таком случае это пугалки и понты больного бульбофюрера
своих стратегических ракетных комплексов Дунфэн-41.
Предоставил Беларуси беспроцентные кредиты на развитие экономики..
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Государственный банк развития Китая готов предоставлять заемные средства на срок 10-15 лет, что практически исключает европейская практика государственных займов.
Следует обратить внимание и на то, что в случае заинтересованности во взаимодействии с партнером Пекин готов вводить новые инструменты финансового сотрудничества, как в случае реализации проекта индустриального парка «Великий камень». Китайский центр международных исследований развития (中国国际发展知识中心
Платой за упрощенную, но быструю процедуру получения кредита становится повышенная ставка годовых - более 4%, а также повышенный процент комиссии.
Кредиты для совместных предприятий - беспроцентные.
Подал иск в суд в Гааге Правительству Украины .За взятый
залог завода " Мотор Сич "
Чем отдавать будем. Активов мвф не хватит даже на проценты от долга?
https://cfts.org.ua/news/motor_sich_provel_pervye_ispytaniya_vertoleta_mi_2_s_novymi_dvigatelyami_20743
сранойкрасной площАді!