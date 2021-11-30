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"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Самопровозглашенный диктатор Беларуси объяснил, при каком условии он готов размещать на территории ядерное оружие.

Об этом он говорил с кремлевским пропагандистом Дмитрием Киселевым, сообщает Цензор.НЕТ.

"Александр Григорьевич, вот недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется от американского…", - начал задавать вопрос пропагандист Киселев.

"Они перевезут в Польшу", – перебил Лукашенко.

"Они перевезут восточнее, но понятно – куда: в Польшу", – подтвердил Киселев.

Читайте также: "Если они развяжут войнушку на Донбассе или где-то еще на границе с РФ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне", - Лукашенко. ВIДЕО

"Да, - нервно продолжил белорусский диктатор, - Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь"

Киселев значительно кивнул, сделал паузу и спросил: "Какое ядерное оружие?"

"Мы договоримся - какое, - стал размышлять диктатор, - Э… То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно… вот при таком соприкосновении…"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости НАТО может быстро развернуть в Латвии 40 тыс. военнослужащих, - Столтенберг
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Топ комментарии
+35
Наче це ти зараз вирішуєш...
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30.11.2021 17:14
+31
Враховуючи "рукожопість" кацапів - так і хочеться Луку спитать: "Тебе что - одного Чернобыля мало?!"
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30.11.2021 17:21
+26
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!))))
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30.11.2021 17:19
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Очевидно, что Байден с Вованом будут больше говорить о Бацьке. Похоже, что его уже пора сдерживать...
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30.11.2021 17:57 Ответить
он, таки, сделает беларусов заложниками, ибо тогда НАТЕ останется взять на прицел Беларусь.
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30.11.2021 17:57 Ответить
это привет Меркель и ее звонкам к Луке..., и дополнение к СП-2
Западная Европа привыкла иметь буфер от РФ в виде Украины и Беларуси..

Беларусь стал РФ, а вы думайте дальше принимать Украину в НАТО или еще подождать 10 лет..
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30.11.2021 17:59 Ответить
Западная Европа привыкла иметь буфер от РФ в виде Украины и Беларуси..

Беларусь стал РФ, а вы думайте дальше принимать Украину в НАТО или еще подождать
Логика "Сгорела хата"
Раз не стало одного буфера, то пусть и не останется второго.
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30.11.2021 20:02 Ответить
Якщо в Белорусі буде ЯЗ, то і Україні необхідно
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30.11.2021 18:00 Ответить
Зачем? ******* по Мацкве, получить ответку и благополучно сдохнуть всей толпой?
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30.11.2021 19:07 Ответить
Ні, просто ядерну державу не прийнято чипати.
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30.11.2021 22:35 Ответить
Не принято цеплять государство с сильной армией. А ЯО - это специфическая штука. Давайте пофантазируем, что у Украины было ЯО в 2014 году. Зелёные человечки блокируют базы в Крыматории, половина местного гарнизона радостно переходит на сторону кацапов, стайки педиков, урок и мойщиков машин с автоматами скачут по Луганской и Донецкой областям а местное население ложится с детьми под гусеницы украинских танков.

А теперь внимание вопрос. Куда вы будете пулять своей ядрёной бомбой? По Мацкве (с гарантированным ответом и ядерной пустыней на месте Украины), по Крыму или по Лугандону? Подумайте хорошенько перед нажатием кнопки .
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30.11.2021 22:53 Ответить
Твої "фантазії" дохлі.... Реально, якщо байстрюк кине бомбу, то Штати чітко заявили, що кацапів небуде! Шо тобі незрозуміло?
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02.05.2022 20:04 Ответить
И раз уж фантазировать, то фантазировать по крупному. Представьте, что в процессе описанного выше хаоса парочка ракет с ядерными боеголовками досталась вжопечленцам и они теперь непризнанная ядерная держава и вполне может долбануть по Киеву в пьяном угаре. Что дальше?
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30.11.2021 22:55 Ответить
Не состоятельно. ЯО прекрасно охраняется во всех странах. Ни кто же атомные станции не захватил в Украине и не захватит никогда. Да и во Франции ни какие жилеты не захватили. И в США не захватили при безпорядках. И в Израиле не захватили. Государства прекрасно его охраняют всегда. А по фантазиям - много фильмов снято интересных. Сломанная стрела например.
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01.12.2021 01:38 Ответить
Захватят или не захватят - это область большой фантазии. Но вопросы "по кому вы собрались им пулять и чем бы оно помогло при захвате Крыма и ОТСОСа?" остаётся открытым.
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01.12.2021 11:17 Ответить
Дальше тобі треба злізти з дивана та йти на фронт ... Там життя побачиш.
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02.05.2022 20:07 Ответить
Гражданин Лукашенко просто повторил что сказал ему путин.
Лукашенко и так лысый, а с ЯО у него вообще жопа отвалится.
Его молочные продукты и так фонят радиацией.
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30.11.2021 18:04 Ответить
Україна також повинна запропонувати вернути на свою територію ядерний арсенал... можна Британський, можна Американський... до кількості 93 року.
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30.11.2021 18:06 Ответить
100 процентов что запад на это не пойдет.
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30.11.2021 18:11 Ответить
А Запад у кого то спрашивал когда своё производил?
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30.11.2021 18:19 Ответить
Не спрашивал, так как не у кого было. И запретить тогда никто не мог, время было другое.
Сейчас мы страна третьего мира для них, и нам не разрешат иметь ядерное оружие.
мы давно несамостоятельны , управляемы и нищие.
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30.11.2021 18:24 Ответить
Согласно Будапештскому договору,который не имеет силы,Украина имеет на это полное право.Так как её кинули.
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30.11.2021 18:41 Ответить
Слабых и немощных всегда кидают.
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30.11.2021 18:42 Ответить
Неважно.Нас кинули значит договор не действительный.
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30.11.2021 18:44 Ответить
Так никакого договора и нет. Ядерного оружия впрочем тоже...
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30.11.2021 19:08 Ответить
А скорее глупых, которые просрали ЯО.
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01.12.2021 11:29 Ответить
И сразу предложи вернуть в Украину.Ну чтоб два раза не просить.
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30.11.2021 18:06 Ответить
****, ещё одна обезьяна с гранатой будет, повезло с соседями....
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30.11.2021 18:11 Ответить
Украине тоже нужно восстановить ядерное.
и со временем мы так и сделаем.
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30.11.2021 18:13 Ответить
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30.11.2021 18:14 Ответить
И на бутылку сядешь из-под Советского шампанского
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30.11.2021 18:15 Ответить
заминируем саркофаг ЧАЭС, и если че - аж до магадана ветром догонит. не подумали, придурки ?
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30.11.2021 18:19 Ответить
Дед, лучше попроси Бога вернуть тебе разум!
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30.11.2021 18:25 Ответить
Вернуть можно только то, что когда-то у тебя было. Это не тот случай.
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30.11.2021 22:14 Ответить
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30.11.2021 18:27 Ответить
Ну что, бульбанфюрер? Попали ноги в маргарин? Не хочешь быть губернатором Минского федерального округа параши? Ты уже все сделал для этого. Остался вопрос времени, которое идет на обратный отсчет.
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30.11.2021 18:38 Ответить
Ты предложи Богу вернуть тебе разум,совесть и мужское достоинство.
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30.11.2021 18:42 Ответить
1. Нарасие просто мечтают получить новые, уже не детские, санкции за нарушение договора о нераспространении ЯО.
2. Да кто ты такой, лукашенко? Беларусский бандит, которого никто не признает равным себе, только подыхающий х*йлишко с параши. Но это существо зассыт, даже не выслушает твою просьбу, сразу пошлет тебя на 3 буквы, на понятном тебе бандитском языке. Еще и лакеям распорядится вышвырнуть тебя, сообразно твоему нынешнему статусу.
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30.11.2021 18:47 Ответить
1. Нарасие просто мечтают получить новые, уже не детские, санкции за нарушение договора о нераспространении ЯО. (c)

Какие недетские санкции на рассею наложили за ЯО в оккупированном Крыму?
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30.11.2021 19:24 Ответить
Детские. За пока недоказанностью.
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30.11.2021 19:41 Ответить
Спросите у Саддама Хусейна, он вам расскажет как у него ЯО искали .
Там правда Штаты были очень заинтересованы....
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30.11.2021 22:59 Ответить
Значит уже все договорено
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30.11.2021 18:51 Ответить
Бггг... Воронежу полегчало, Бобруйск напрягся
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30.11.2021 19:05 Ответить
Бобруйск плюнул и пошёл заниматься своими делами.
Новый Год на носу. Меню составлять пора и наряды обдумывать.
Это только в Украине так серьёзно обсуждают каждый вопль и визг умственно неполноценного человека о том, как он завтра туманность Андромеды будет захватывать.
Вот как это можно обсуждать?????
https://www.youtube.com/watch?v=0-3A2bIaIvo
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01.12.2021 00:25 Ответить
Этот умственно неполноценный является законно избранным президентом Белоруссии и по совместительству её верховным главнокомандующим. Со всем вытекающими. Его нельзя просто игнорировать. Себе потом дороже будет.
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01.12.2021 11:20 Ответить
Наблюдать за распадом личности всегда интересный процесс.
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30.11.2021 19:09 Ответить
Молодец Лукашенко! ничтожный дедок, ненавидимый всеми, кроме своих силовиков, а ЕС на колени ставит. Скоро уже Преднестровье пойдет наказывать Берлин и Париж. Омерзение вызывает поведение этих якобы великих стран. Путинские подстилки они а не европейские лидеры
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30.11.2021 19:10 Ответить
Дай свині залізне рило вона весь світ перериє! Виродок, знищив білоруську мову, культуру, дознищує націю...!
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30.11.2021 23:05 Ответить
Нац.ію він як раз зараз формує, в майбутньому сподіваюсь білоруси ще повернуть Смоленск)
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01.12.2021 05:21 Ответить
Ядерное оружие есть в Калининграде - самой западной точке России, никакого смысла нету в размещении в Беларуси, разве что потешить самолюбие таракана.
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30.11.2021 19:11 Ответить
Нема його там. Інакше б крику у Європах було.
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30.11.2021 21:30 Ответить
в Кёнигсберге
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01.12.2021 11:58 Ответить
Эбанько ты памперсы ***** менять будеш
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30.11.2021 19:19 Ответить
После Чернобыля можно ставить мощные вентиляторы в сторону Москвы и Минска а сам реактор сделает нужное дело...
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30.11.2021 19:20 Ответить
Короновирус выкосит остальных дебилов без проблем без всякого оружия..
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30.11.2021 19:24 Ответить
Опаснейший враг.
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30.11.2021 19:45 Ответить
Зовсім втратив здоровий глузд. Якщо РФ туди і поставить ядерні боєголовки, то він ними розпоряджатися не буде. А його країна стане мішенню. Хоча може думає, що так потрапить до раю, а усі інші просто здохнуть. Так його і зараз ніхто не держить.
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30.11.2021 19:54 Ответить
Мы же у них электричество покупаем. У диктатора???
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30.11.2021 20:00 Ответить
прєдлажі труну та спосіб свого поховання, тарган тупорилий.....
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30.11.2021 20:00 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/19/7256256/

Имея третий в Мире Ядерный Потенциал не ценили ... и остались у разбитого корыта.
База МБР Первомайск , Николаевской обл.
4 полка по 10 ШПУ - 40 ракет РС18;
5 полков - 46 ракет РС-22 Дальность полета "Скальпеля" - 11 тысяч километров, отклонение от цели не превышало 50 метров.
До Америки она долетала за 22-24 минуты. Несла 10 атомных бомб, которые накрывали площадь в 200 тысяч квадратных километров.
Для уничтожения такого государства, как Украина, хватало три-четыре SS-22.. "Кто сильный, тот заказывает музыку". Помню, как Кравчук первый раз полетел в США (в 1992-м - УП).Тогда было отношение одно. Как только сняли последнюю ракету, мы стали людьми второго сорта, - считает Солоненко

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30.11.2021 20:01 Ответить
И что бы изменилось имея ЯО. Что шмальнули по Донбассу или Крыму. Или по Москве. Чтобы иметь ЯО нужно иметь сильную наземную и воздушную армии. Кто не дает сейчас поставить на вооружение ракеты с грязным оружием / отработанное топливо атомных станций /. Попадание таких снарядов на территорию врага это похлеще Чернобыля. Хрен отмоются. Только кто же будет развязывать ядерную войну в центре Европы.
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30.11.2021 22:41 Ответить
Ось до чого призводить безстрокова влада - маразм кріпне. І так було бз нами якби не вигнали зека.
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30.11.2021 20:09 Ответить
пюррер уже не знает, как еще подлизать очко *****!
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30.11.2021 20:44 Ответить
СС20 оперативно тактическая ракета среднего радиуса действия. Это то, что нужно было , и было вполне возможно договориться при разоружении( Ельцин , по словам Кравчука не возражал). Кравчук - это ,,национальный герой,,- генетический комуняка, который может и должен быть только на гиляке. Он нанёс такой вред Украине , что мы будем расхлебывать лет 100, он нас уничтожил сильнее десятка ядерных бомб; превратил в ,,дерьмо,, Украинцы , к сожалению, не понимают.....они считают его человеком, патриотом, экспертом - у нас так всегда...
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30.11.2021 20:55 Ответить
Багато емоцій, мало розрахунків.
Це всерівно, що Вам доручити за Вашу ЗП утримувати циганський табір.
Ви погодитесь ??
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30.11.2021 21:33 Ответить
Полнолуние наближается!
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30.11.2021 20:55 Ответить
в каком случае имеющий ЯО может его применить?
правильно, если применят против него
а кто уже собрался ипануть по луке ЯО ? (из-за мигрантов разве что)
правильно - никто
в таком случае это пугалки и понты больного бульбофюрера
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30.11.2021 20:58 Ответить
Придурок своим ЯО возбудит Китай, а те его не помилуют. К счастью они со своими иероглифами, никаких союзов особо не сформируют, та что объединения не будет.
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30.11.2021 21:08 Ответить
Китай у этогопридурка закупает шасси для
своих стратегических ракетных комплексов Дунфэн-41.
Предоставил Беларуси беспроцентные кредиты на развитие экономики..
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30.11.2021 22:07 Ответить
Китай свое возьмет, усатый там вякать все равно не смогёт.
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30.11.2021 23:39 Ответить
Ну во-первых не беспроцентные, а во-вторых - УСЛОВИЯ получения подобных китайских кредитов читали? Там скорее кредиты предоставляются самим себе, чем кредитополучателю
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01.12.2021 00:00 Ответить
Справка для Украинских читателей инета .
*****
Государственный банк развития Китая готов предоставлять заемные средства на срок 10-15 лет, что практически исключает европейская практика государственных займов.

Следует обратить внимание и на то, что в случае заинтересованности во взаимодействии с партнером Пекин готов вводить новые инструменты финансового сотрудничества, как в случае реализации проекта индустриального парка «Великий камень». Китайский центр международных исследований развития (中国国际发展知识中心

Платой за упрощенную, но быструю процедуру получения кредита становится повышенная ставка годовых - более 4%, а также повышенный процент комиссии.

Кредиты для совместных предприятий - беспроцентные.
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01.12.2021 00:29 Ответить
Китай выставил Украине счет на 4,5 миллиарда долларов.
Подал иск в суд в Гааге Правительству Украины .За взятый
залог завода " Мотор Сич "
Чем отдавать будем. Активов мвф не хватит даже на проценты от долга?
https://cfts.org.ua/news/motor_sich_provel_pervye_ispytaniya_vertoleta_mi_2_s_novymi_dvigatelyami_20743
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01.12.2021 08:49 Ответить
https://clck.ru/Z8ZAn изучайте фактическую реальность
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01.12.2021 16:45 Ответить
Я вам говорю, ********* не будет аннексировать Беларусь. Из нее сделают некое подобие Северной Кореи и, якобы, чужими руками будут грозить всему цивилизованному миру.
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30.11.2021 21:18 Ответить
засуньте пушки себе в зад
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30.11.2021 21:36 Ответить
Почему бы не пугать каSSапов, грязными бомбами, которые будут скидывать байрактаны на новых двигателях
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30.11.2021 22:29 Ответить
брудними бомбами бункер не пробити , а на населення їм насрати чим більш загине тим більш потрапить в Рай.
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30.11.2021 23:27 Ответить
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30.11.2021 23:28 Ответить
московский холуй будет просить у хозяина ядерные игрушки .
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01.12.2021 00:53 Ответить
Ну тогда США нужно будет поставить ядерное оружие в Польше или в Литве.
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01.12.2021 01:45 Ответить
Интересно какая тут может быть выгода путлеру? О_о
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01.12.2021 02:39 Ответить
жополиз.и чистой масти черт.
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01.12.2021 03:49 Ответить
пропоную детонувати на місці і без всяких переміщень - прямо в мацкві, посеред сраной красной площАді!
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01.12.2021 08:17 Ответить
Во волчара
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01.12.2021 08:29 Ответить
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