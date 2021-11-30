В Харькове модернизирован командирский танк Т-64БВК, - Укроборонпром. ВИДЕО
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Государственным предприятием "Харьковский бронетанковый завод" впервые осуществлена глубокая модернизация и проведены испытания командирского танка Т-64БВК.
Танк оснащен современными наблюдательными приборами - тепловизорами, телевизионной системой наблюдения за окружающим пространством задней полусферы, новейшей аппаратурой спутниковой навигации и командирской башней с пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм, сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт Укроборонпрома.
Проведено множество модификаций для эффективного ведения боя.
"Наша главная задача - обеспечивать украинских армейцев надежной и обновленной боевой техникой, отвечающей условиям ведения современного боя, - сообщает директор предприятия Герман Сметанин. - Модернизация командирского танка сверхответственна, поскольку необходимо не только значительно улучшить имеющиеся характеристики, но и создать все надлежащие условия для эффективного управления подразделением в любых погодных условиях и в любое время суток. Коллектив завода успешно выполнил эту задачу. Это имеет особое значение в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
В то же время, подобные работы работники завода проводят с партией танков Т-64БВ, которые вместе с Т-64Б составляют основу танковых Сухопутных войск Украины.
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Памперсы не забудьте.... Главкому
И да , основной танк у кацапов - Т-90 .
Детройтский танковый арсенал[en] корпорации «Крайслер» - крупнейшее танкостроительное предприятие в Западном полушарии - был закрыт на консервацию ввиду отсутствия заказов требуемого объёма. Производил «Абрамсы» в 1980-1996 годы.
В настоящий момент[когда?] осуществляется глубокая модернизация имеющихся танков «Абрамс» всех модификаций на Лаймском танковом заводе[en] в городе Лайма, штат Огайо, принадлежащий корпорации «Дженерал дайнемикс». По состоянию на 2014 год производство модернизированных модификаций танка продолжается как для ВС США[31], так и на экспорт...
А ещё заряженный автомат заряжения Т-64 снарядами перекрывает путь мехводу к люкам башни. Не раз были случаи когда при попадании выходила из строя гидравлика, ствол орудия опускался на штатный люк мехвода, и ему приходилось эвакуироваться через башню. А там забор из снарядов, какой ещё надо разобрать чтоб пролезть. Приводили примеры когда люди гибли не успев.
Морозов в 60 передбачав недолугість апарата заряджання,гладкост вольну гармату і нікудишній мотор. Однак не мівг перебити авторитет Устинова. Коли помер Гречко, Морозов говорив, що тепер прийшо....ц новим танкам, будемо ще сорок років доробляти. Так і вийшло. Доробляють і хвастаються
А дает полтора в год ( Карл). И это после 8 лет войны...
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12.08.2021, 18:40
П.С. Шо то с выхлопом не то - танк видно за 3 километра....
Учите матчасть.
А що, тільки коптери? Інших Байрактарів та Соколів в нас немає? А супутникі розвідки держав, що нам допомогають? У цьому році Маск не зміг, а у наступному має бути у космосі український супутник...
Оператоту БПЛА потрібне окреме місце, а у танку з цім напряг.
За это решение проголосовали все судьи, без исключения. Просто никто не хочет работать в нелегитимном суде.
Вот только, генератор ОСТАВИЛИ СТАРЫЙ.
Т.е. точно такой же, какой стоял на ВСЕХ модификациях Т-64.
А это, ну скажем так не гуд.
О, Байрактар- ты самый лучший танк !