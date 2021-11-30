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Геращенко Ирина (1618) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

Интервью "Без цензуры": Ирина Геращенко о Зеленском, второй срок Порошенко и "колонии сложных подростков" в Раде. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Без цензуры на Цензор.НЕТ запускает интервью. И первой гостьей нового формата – "Трое без цензуры" – стала нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Интервью смотрите на канале Цензор.НЕТ в YouTube.

Ирина Геращенко работала тележурналисткой, потом была пресс-секретарем президента Виктора Ющенко, а дальше и сама пошла в политику. Она прошла путь от автора детской программы до одного из топ-политиков в государстве, а еще была первой женщиной в должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Как за последние 20 лет изменилось отношение к женщинам в политике? Почему команда Порошенко проиграла выборы в 2019 году? За что "слуги народа" сегодня кроют ее матом? Почему она отказалась возглавить "Блок Петра Порошенко"? И какие советы могла бы дать Офису президента в коммуникации, например, по делу "вагнеровцев"?

Мы уже рассказывали и шутили о "путче" и не очень удачной коммуникации Офиса президента вот здесь:

⚠️ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу: https://youtu.be/vmbcVGXPJS8

⚠️ ОПУ и "вагнергейт": https://youtu.be/4mo81Rvr_Bk
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Топ комментарии
+26
Ну вы же выбрали Буратину Оманскую. Чего теперь пузыри пускаете?

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30.11.2021 18:41
+15
Класний формат! Геращенко Ірина - респектую Вам!
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30.11.2021 18:52
+15
Дебілам тільки й лишається, що домайданні фотки шукати.
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30.11.2021 18:58
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"Сложных подростков" -- это хорошо и смачно про колонию буратин от папы Бени.
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30.11.2021 18:25 Ответить
Трудных подростков.
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30.11.2021 18:30 Ответить
Українською це "важкі підлітки", а не "складні підлітки".
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30.11.2021 18:37 Ответить
ну шо сказать алексеевичу...смену надо готовить...
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30.11.2021 18:27 Ответить
другий термін Порошенка - розсмішило
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30.11.2021 18:30 Ответить
Ну хоть паржёшь.
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30.11.2021 18:32 Ответить
Сміється той хто сміється останній !!)))
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30.11.2021 18:37 Ответить
ДОБРЕ сміється той, хто сміється останнім. (повний текст прислів'я).
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01.12.2021 11:34 Ответить
Ну вы же выбрали Буратину Оманскую. Чего теперь пузыри пускаете?

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30.11.2021 18:41 Ответить
Дивися щоб хоч не на кутні сміятися почав.
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30.11.2021 19:04 Ответить
Дурням і наркоманам завжди весело 😡
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01.12.2021 00:39 Ответить
Дебілам тільки й лишається, що домайданні фотки шукати.
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30.11.2021 18:58 Ответить
Ну і що це домайданне фото доказує? До Баканова з Медведчуком у вас питань звичайно нема.

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30.11.2021 20:24 Ответить
обое покидьки ....
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30.11.2021 21:22 Ответить
У власному оці бревна не бачите, а якщо що, то одразу "обоє покидьки".
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30.11.2021 22:09 Ответить
Ти такий ,, гражданин Украины" , как я балерун 😠
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01.12.2021 00:40 Ответить
Оцінювати людину потрібно не по випадковим фото, а по вчинках які ця людина зробила! Тим паче, що фото у Раді було зроблене - там хочеш не хоче, а якесь "озабочене" до тебе може випадково (або свідомо) причепитися (а тут ще й жінка)!
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30.11.2021 19:41 Ответить
відносно вчинків - тут я згоден ...., тому так і оцінюю...
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30.11.2021 19:52 Ответить
Арестович з мураєвим обіймався. І що ?
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30.11.2021 20:14 Ответить
Без штанів?
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30.11.2021 21:03 Ответить
Фантазуєте ?)
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30.11.2021 21:05 Ответить
Ні? Тоді не цікаво.)
Зеленский на роялі краще грає.
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30.11.2021 21:20 Ответить
Не знала що вас цікавлять чоловіки без штанів та їхні забавки.
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30.11.2021 21:22 Ответить
Зеленський ввів таку моду серед зелених.
Тому я їх у іншому вигляді не сприймаю.
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30.11.2021 21:55 Ответить
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30.11.2021 22:04 Ответить
А как красиво разрулил)))
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30.11.2021 22:37 Ответить
Звичайно без трусів 🤣
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01.12.2021 00:41 Ответить
Ви, певно, не любите жінок. Або заздрите.
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30.11.2021 21:21 Ответить
Не комент а - купа ЗЕленого лайна . І ти гадаєш що хтось повірить в цю твою маячню ? .
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30.11.2021 19:03 Ответить
Ти дійсно не піп . Ти гнида, яка заходить на Цензор лише для того щоб кинути в кого небудь з опозиційних політиків - лайном . .
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30.11.2021 19:15 Ответить
брешешь,как и твой оманский осёл
здесь люди оставляют комменты не за деньги,но тебе вероятно это не знакомо
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30.11.2021 22:02 Ответить
Куда они летали с Чероноволом? Освобождать пленных? В каком году?
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30.11.2021 23:55 Ответить
Дебіле, тобто краще було в якби у ткг лише сепари працювали?
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30.11.2021 18:52 Ответить
Класний формат! Геращенко Ірина - респектую Вам!
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30.11.2021 18:52 Ответить
спасибо за хорошее интервью с вменяемым, адекватным гостем.
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30.11.2021 18:53 Ответить
Ахметовские боты повылазили , как черви из говна. А , чтобы быть убедительными , свои вонючие клиенты пишут на украинском. Сейчас речь о будущем страны , или Порох , или барин Ахметов с о своей жидовско-анмянской кодлой и Фунтом разумковым
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30.11.2021 18:58 Ответить
Ахметов всюди пролізе. Він давно взяв за правило розкладати яйця по різних штанинах. Напевне не знаю, але кампанію Смешка теж хтось має фінансувати. І Разумкова. І Ляшка. Аваков, мабуть, щось та й буде просувати. - Фінансуватиме Ахмєтов. Це такий собі політичний Ощадбанк, дає усім кредити платоспроможним користувачам.
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30.11.2021 21:15 Ответить
"рина Геращенко працювала тележурналісткою"- лень скриншотить..
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30.11.2021 19:02 Ответить
73%...ВАТЫ в Украине
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30.11.2021 19:10 Ответить
Ирина-молодец! Мне и Сеймур нравится. Умные бабы. Остальное меня не интересует, я на них женится не собираюсь.
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30.11.2021 19:14 Ответить
Хаотическое «дрожание его левой икры»
30 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 1



Пожалуй, не так страшен «государственный переворот» 1 декабря, как нервная и неадекватная власть. О том, что власть неадекватна, мы писали неоднократно. А о нервности свидетельствует участившаяся до невозможности «деятельность» власти. ДБР открывает производство относительно фотографии Юрия Бутусова.


Об этом говорится в сегодняшней статье Сергея Никонова для «ОРД».

Тупой Арестович пишет в своем ФБ о том, что Бутусова могут убить, что, естественно, воспринимается как угроза. СБУ открывает производство относительно «госпереворота» - того самого, с тремя отставными ментами и эфэсбэшником. Президент увольняет начальника ДКР СБУ Руснака. Неестественное какое-то дерганье.

- Клоун Арестович заявил о готовящемся убийстве «балбеса» Бутусова

Начнем с ДБР. Мы уже давно писали о том, что и.о. начальника ДБР Сухачев - полный ноль, попавший на должность благодаря близкому знакомству жены с Венедиктовой. Но мы не подозревали, что Сухачев и его сотрудники настолько безграмотны в юридическом плане. Цитируем экс- начальника ГСУ СБУ Василия Вовка. «Ю. Бутусов - Президент чи Міністр оборони України?

з сайту ДБР від 28 листопада 2021року:

«…Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння…».

Мені дуже соромно і боляче коментувати цей юридично безграмотний, без будь-якої правової аргументації текст.
Але вибачте, колеги: істина дорожче.

Перш за все, якщо вживаєте словосполучення «в порядку статті», то за ним має слідувати норма Кримінального процесуального кодексу України, а не Кримінального кодексу… У даному випадку потрібно було ужити словосполучення «за статтею».

Та якби ж лише коми, звороти і правильна термінологія!
Тут присутні помилки системного характеру при застосуванні правил, передбачених науково-практичними основами кваліфікації злочинів, а також очевидне нерозуміння поняття «склад злочину».

1. Суб'єктом злочину, передбаченого ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), можуть бути лише особи з числа вищого військово-політичного керівництва держави. Це, наприклад, Президент, Прем'єр-міністр, міністр оборони, міністр з питань військово-промислового комплексу…

Солдати і офіцери не планують, не готують, не розв'язують і навіть не ведуть війну - їх посилають на війну і вони виконують накази згідно із підпорядкованістю саме вищого військово-політичного керівництва тієї чи іншої країни.
Юрій Бутусов не є суб'єктом цього злочину.

2. Уже сьогодні можу стверджувати, що ознак злочину, передбаченого ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку) у діях Ю. Бутусова, зафіксованих на зазначеному відео, також немає.

Погоджусь лише з тим, що потрібно розбиратись із постійними екскурсіями високопосадовців, олігархів, журналістів і просто напівбандитів на військові полігони і стрільбища. Тут можливі ознаки військових злочинів, але виключно у командирів, які дають постріляти з різних видів зброї зазначеним особам.

3. Що це було? Очевидно, що або тупа команда з Банкової, або сліпе підлабузництво з Петлюри! Тобто нічого юридично значимого…

P.S.
Пояснення ДБР для журналістів і громадських активістів: «… кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом… У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не можу бути проти будь-кого взагалі…»

Повний правовий нігілізм, абсолютно очевидна відсутність юридичних знань - позбавив би диплома і заборонив довічно займати посади у правоохоронній системі тому, хто готував цей текст:

- кримінальне провадження не порушується, а реєструється кримінальне правопорушення (злочин) - зарубіть собі на носі (кримінальне провадження - це папка, в яку складаються матеріали, може так зрозумієте);

- кримінальне провадження не може бити проти когось - забудьте назавжди слово «проти», оскільки це порушення основоположних принципів правосуддя: обєктивне, повне і всебічне розслудування;

- підозра не висувається - читайте уважно Кримінальний процесуальний кодекс, в якому чітко визначено, що такого поняття, як «підозра» не існує, є «повідомлення про підозру», яке складається і вручається, а не висувається…

- не плутайте, дуже прошу, Кримінальний кодекс з Кримінально-процесуальним, це споріднені, але «книжки» із зовсім різними функціями…»

Удивительные кадры подбирает Зеленский. Надо ж назначить руководителем ДБР настолько откровенного двоечника, который не способен даже найти шокирующие ошибки в «творчестве» своих подчиненных. Но … видимо, безграмотность компенсируется собачьей преданностью. Дело Трухина, к примеру, ДБР не расследует, зато средний палец Лероса и фотку Бутусова - аж бегом. Грустно, господа.

СБУ запилило видосик о том, что «СБУ розслідує провадження за фактом захоплення державної влади».

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-rozsliduie-provadzhennia-za-faktom-hotuvannia-okremymy-hromadianamy-ukrainy-ta-rf-dii-z-metoiu-zakhoplennia-derzhavnoi-vlady-video

Мощный чувак, «речник СБУ» загадочно ничего не сказал, пообещав, что папизже дадут детали. Кстати, симптоматично, что «речник» СБУ Артем Дехтяренко, до СБУ работал «речником» Минздрава. Баканову не только «речника» нужно из Минздрава присылать, но и профессоров с санитарами. Зачем было сделано столь туманное заявление? Обычно такие заявления делают, когда уже можно что-то показать, уже кого-то поймали и так далее. В этот раз даже это аудио, о котором говорил Зеленский, послушать не дали. Так что, заявление было сделано, скорее всего, просто чтобы оправдать странный треп Зеленского о госперевороте. Может, заодно намекнуть, что список заговорщиков «открытый» и Баканов туда может вписать кого угодно, от Порошенко до Лероса. Баканов все может - у него справка.

- Это не только про «испанский стыд»: к чему привели слова Зеленского о перевороте

В этот же день Зеленский вдруг уволили начальника ДКР СБУ Руснака. Почему - непонятно. Руснак на этой должности с 2019 года и должен был курировать от СБУ операцию «Авеню», в просторечии «Вагнер». На ТСК по «вагнергейту» однако, Руснака не допрашивали. Непонятно, то ли таким образом прячут концы в воду, то ли все дело в том, кто Руснака сменит.

О самом Руснаке сведения весьма противоречивые. В 2014 году он был еще «коксом» - консультантом по оперативным поручениям, но стремительно дорос до генерал-майора и начальника ключевого департамента СБУ. Пишут, что за время нахождения в зоне АТО и ООС получил два ордена «За мужество» и Орден Данила Галицкого. Так что, человек достойный. С большим интересом ждем, кто же его заменит. Надеемся, не Лысый из «квартала».

И ждем 1 декабря. Госпереворота со стороны оппозиции в этот день явно не случится. Заявлен обычный митинг, не более. Но вот не будет ли госпереворота со стороны власти?

P.S. Если заголовок не понятен - можно погуглить
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30.11.2021 19:21 Ответить
другий термін Порошенка - розсмішило
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30.11.2021 19:25 Ответить
Это-желаемое. Неужто нельзя людям намечтать себе второй срок? 😉
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30.11.2021 19:37 Ответить
Навіть Якунович про таке мріяв
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30.11.2021 19:38 Ответить
Ну так и я о том же, почему бы честному, но неподкупному гражданину немножечко не помечтать
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30.11.2021 19:43 Ответить
Колись була. Але народ не пробачив їй *********** з путінам.
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30.11.2021 20:12 Ответить
Просто дурень..
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30.11.2021 20:11 Ответить
Ірина Геращенко промінчик світла в українській політиці.
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30.11.2021 20:10 Ответить
Бодя щось з'їв не те. Він же терпити не може Порошенка і його колег, прихильників.
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30.11.2021 20:16 Ответить
Що цікаво, жінку, яка особисто займалася визволенням з полону сотень наших військових і цивільних, закидають зеленим лайном чоловіки, які не доклали я до визволення навіть собаки. І ці чоловіки справді щиро вважають себе патріотами?
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30.11.2021 20:21 Ответить
73% занадто обдарованих...
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30.11.2021 20:30 Ответить
Послухав інтерв"ю Ірини Геращенко на одному диханні. Прямо як ковток свіжого повітря. І Будкевич вів себе чемно. Усім начебто задоволений. Зайшов на форум, а тут залишки цензорної "колонії складних підлітків". Їм не дійшло ...
Навіть опонувати цим гидким коментарям не буду. Нехай вдавляться у своєму багні
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30.11.2021 20:32 Ответить
просто зебилы, читают между строк и видят что то свое.
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30.11.2021 21:03 Ответить
Ти сам зелена шавка і потвора 😡
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01.12.2021 00:45 Ответить
Ідіотизм , не виліковна хвороба , а іноді смертельна , Шуріку
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01.12.2021 00:47 Ответить
невиліковна
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01.12.2021 11:37 Ответить
Зрив операції Ізолятор. Хто кріт Росії?
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
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30.11.2021 21:41 Ответить
Такими жінками , як Ірина Геращенко , украінці пишаються і щиро дякують за іі роботу і турботу , яку вона невтомно виконує 👍🏼🙏🏼🙂
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01.12.2021 01:04 Ответить
Ірочко, сестричко, дуже дякую тобі,що в тебе дістало здорового глузду не спаскудитися у тому лайні, що тепер називається Верховною Радою. Хтось таки мусить чистити ті Авгієві конюшні. Дчкую тобі, що ти за це таки взялася, навидь не дивлячись на те, що в нашого милого наріду 73 відсотки дебілів. Тримайся!
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01.12.2021 04:02 Ответить
богдан Буткевич - і хто "барига" ?????
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01.12.2021 09:22 Ответить
 
 