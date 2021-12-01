Ахметов мог использовать день рождения Шустера для поиска будущего кандидата в президенты, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В то время как телеведущий Савик Шустер праздновал свой день рождения в Вильнюсе, в аэропорту этого же города находился и частный самолет олигарха Рината Ахметова.
Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты выяснили, что частный самолет олигарха 21 ноября вылетел из аэропорта Борисполь в Париж, а позже отправился в Вильнюс, где отмечал день рождения Савик Шустер.
На праздновании присутствовали многие известные люди - журналист Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский, бывший премьер Владимир Гройсман и экс-глава МВД Арсен Аваков.
Также, по данным расследователей, на дне рождения мог присутствовать брат мэра Киева и боксер Владимир Кличко. Однако эту информацию не прокомментировали ни гости Шустера, ни сам ведущий.
УП напоминает, что ранее украинские олигархи уже использовали тайные встречи за рубежом для заключения политических договоренностей.
Напомним, 22 ноября на фоне слухов о создании новой партии экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с журналистом Дмитрием Гордоном, педиатром Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, бывшим главой правительства Владимиром Гройсманом.
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Но есть крот.
Стоять гарні єврейські шлепери на чолі із Савіком Шустером 😃
Это бред сивой кобылы и оправдание ЯнеЛоха!!!!
коли кугуто-хохли переведуться тоді можливо буде українець...
- и мудрый и простой нарид какаяразница проголосует - лишьбычеловекбылхорошим - лишьбынеукраинец..
- и опять весь Израиль будет ржать с малоросьни..
P.S.....Шкода тільки, що В'ячеслав Чорновіл так і не зміг стати президентом в свій час.....
Діми ж не було?)))) молод-єсчо...
матеріал ні а чом.
Гордон. Наберет не больше, чем набрала партия такого же говоруна Пальчевского на местных выборах - пролет медведчуковского проекта фанерой над городами Украины.
Комаровский. Собственно никакой. Участвовать может, но никаких шансов.
Гройсман. Не вызывал, во время своего премьерства рвотного эффекта у телезрителей. Однако. Однако, если Яценюк врубил мелким фермерам 10% ПДВ, то Гройсман добавил еще 10% и теперь 30% молочки, в наших магазинах - из ЕС, свинина из Польши. Гройсман активно кормится на ремонте дорог у Зеленского, а значит не станет его судить за все его преступления. Гройсман работал с Порошенко, значит тогда и его никто не станет судить. Ну и поменять одного еврея, на другого еврея - а мы государство украинской нации или еврейской?