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Ахметов (2002) Гордон (114) Шустер (681) Гройсман (4830) Комаровский Евгений (24)

Ахметов мог использовать день рождения Шустера для поиска будущего кандидата в президенты, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В то время как телеведущий Савик Шустер праздновал свой день рождения в Вильнюсе, в аэропорту этого же города находился и частный самолет олигарха Рината Ахметова.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что частный самолет олигарха 21 ноября вылетел из аэропорта Борисполь в Париж, а позже отправился в Вильнюс, где отмечал день рождения Савик Шустер.

На праздновании присутствовали многие известные люди - журналист Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский, бывший премьер Владимир Гройсман и экс-глава МВД Арсен Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аваков, Гордон, Шустер, Комаровский и Гройсман вооружились рыцарскими мечами и топорами. ФОТО

Также, по данным расследователей, на дне рождения мог присутствовать брат мэра Киева и боксер Владимир Кличко. Однако эту информацию не прокомментировали ни гости Шустера, ни сам ведущий.

УП напоминает, что ранее украинские олигархи уже использовали тайные встречи за рубежом для заключения политических договоренностей.

Напомним, 22 ноября на фоне слухов о создании новой партии экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с журналистом Дмитрием Гордоном, педиатром Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, бывшим главой правительства Владимиром Гройсманом.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+42
І? Кого би вони не обрали, а кращого за Порошенка у цей критичний час нікого не має. Інші можуть бути виконавцями, але не лідерами країни. Сильних особистостей завжди оббріхували і намагалися звалити аби опосередкуватим було легше дістатися "олімпу".
Кидати країну у тар тари можна скільки завгодно, але чи виживе вона під час таких експериментів. Зараз така ситуація, як на початку 2014 - на кону існування країни.
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01.12.2021 03:06
+35
Тайные встречи говорите......это про Оман наверное, я правильно понял?
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01.12.2021 01:40
+23
Блазень назвав його Мішою, щоб принизити. Він і Порошенка Петьою тоді називав. Не дивуйте, у нього рівень клоуна.
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01.12.2021 03:25
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Вот значит кто переворот хотел сделать.
Но есть крот.
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01.12.2021 07:11 Ответить
Дивно , що зверху на фото немає жодного украінця 😡
Стоять гарні єврейські шлепери на чолі із Савіком Шустером 😃
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01.12.2021 07:36 Ответить
Шо в нас там з переворотом? Вже 1 грудня. Ніяк не діждусь як Осла за задні ратиці витягувати будуть.
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01.12.2021 07:46 Ответить
Буратіну перевернуть і витрясуть з нього 5 золотих монет.
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01.12.2021 07:52 Ответить
Переворот уже произошел в "верховной голове". Прессзашкваренция это показала.)
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01.12.2021 10:16 Ответить
Ринат Леонидыча кроме футбола ничего не интересует...,а Голобородько или по не знаю,или по тупости назвал Ахметова... РЕнат
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01.12.2021 07:53 Ответить
кцпи такі тупі, що роблять з українців юдофобів. да, дуня?
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01.12.2021 08:12 Ответить
Цензор! Что вы за чухню пишите?!
Это бред сивой кобылы и оправдание ЯнеЛоха!!!!
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01.12.2021 08:01 Ответить
Где оправдание? Констатация факта. Пусть мочат друг друга. Порядочных там всё равно не найдешь.
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01.12.2021 08:06 Ответить
Цензор не пишет, а публикует расследование УП, такое же как и про Гуту неделю назад, что не устраивает? Чаша весов теперь равна, меня услышали. Редакторам респект )))
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01.12.2021 10:56 Ответить
Есть шанс что президентом будет украинец а не назначенец Путина. Многоходовка Путин-Коломойский -Зеленский была выполнена очень профессионально. Трёхсотлетний опыт российской империи управления своими колониями не кот чихнул.Сейчас времени на подобную многоходовку у Путина мало./ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.

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01.12.2021 08:11 Ответить
Замечательный национальный состав. Таки да. Шануйтесь...
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01.12.2021 08:12 Ответить
Коли вже буде Українець!?
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01.12.2021 08:16 Ответить
хохол, ти себе вважаєш українцем?
коли кугуто-хохли переведуться тоді можливо буде українець...
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01.12.2021 09:33 Ответить
На 31 році незалежності кмітливі українці стали підозрювати, що їх тупо розводять малайці
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01.12.2021 12:29 Ответить
А чому тоді Тягнибакса не запросили?
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01.12.2021 08:22 Ответить
и не одного украинца - и презика выберут из таких - и раскрутят...

- и мудрый и простой нарид какаяразница проголосует - лишьбычеловекбылхорошим - лишьбынеукраинец..

- и опять весь Израиль будет ржать с малоросьни..
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01.12.2021 08:31 Ответить
Главный путчист Украины Ринат Пиночет.

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01.12.2021 08:40 Ответить
Вангую - следующий президент Славик Шустрый!😂
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01.12.2021 09:07 Ответить
ренатлеонидыч уже определился с новым народным ************: рыго-мразь и украинофоб димасик разумный.
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01.12.2021 09:12 Ответить
Что бы не происходило, все на пользу нашей стране, лишь бы не застой.
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01.12.2021 09:37 Ответить
От так...З трибун вони патріоти України, а насправді повне сміття.....Я не порохобот, хоча голосував за Пороха, але ту т нема чим пишатись....Міняються тільки обличчя, одні служать одним олігархам, інші другим....Зе - це звичайно дно, але дорогі мої, пан Порох таке саме *****.....Може трішки менше....Ви люди страйкуйте, боріться, вмирайте, а ми тихенько будемо робити свою чорну справу.....
P.S.....Шкода тільки, що В'ячеслав Чорновіл так і не зміг стати президентом в свій час.....
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01.12.2021 09:38 Ответить
зйомки в ресторані, чи на вулицях Вільнюса вказують на контрольований злив, піар, промоція...
Діми ж не було?)))) молод-єсчо...

матеріал ні а чом.
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01.12.2021 09:45 Ответить
Он король Украины и не может за столько лет поставить нормальных менеджеров...
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01.12.2021 09:52 Ответить
Поклялись з мечами у руках, як якісь древні масони - поставити на трон свого президента
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01.12.2021 10:36 Ответить
Арсен Аваков наиболее сильная из фигур на этом собрании. Но он не харизматичен и у него мало шансов на победу во втором туре.

Гордон. Наберет не больше, чем набрала партия такого же говоруна Пальчевского на местных выборах - пролет медведчуковского проекта фанерой над городами Украины.

Комаровский. Собственно никакой. Участвовать может, но никаких шансов.

Гройсман. Не вызывал, во время своего премьерства рвотного эффекта у телезрителей. Однако. Однако, если Яценюк врубил мелким фермерам 10% ПДВ, то Гройсман добавил еще 10% и теперь 30% молочки, в наших магазинах - из ЕС, свинина из Польши. Гройсман активно кормится на ремонте дорог у Зеленского, а значит не станет его судить за все его преступления. Гройсман работал с Порошенко, значит тогда и его никто не станет судить. Ну и поменять одного еврея, на другого еврея - а мы государство украинской нации или еврейской?
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01.12.2021 10:45 Ответить
Так же стало ясно, за какой промежуток времени переобувается пан Гордон, который дружит со всеми и все про всех знает, но с-ка не говорит )
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01.12.2021 11:02 Ответить
Доказательств про участие Ахметова на ДР, в. материалах УП - нет.
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01.12.2021 12:03 Ответить
Наилучшие поздравления с Днем рождения женщине
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11.01.2022 20:55 Ответить
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