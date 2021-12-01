Ахметов мог использовать день рождения Шустера для поиска будущего кандидата в президенты, - СМИ. ВИДЕО

В то время как телеведущий Савик Шустер праздновал свой день рождения в Вильнюсе, в аэропорту этого же города находился и частный самолет олигарха Рината Ахметова.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что частный самолет олигарха 21 ноября вылетел из аэропорта Борисполь в Париж, а позже отправился в Вильнюс, где отмечал день рождения Савик Шустер.

На праздновании присутствовали многие известные люди - журналист Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский, бывший премьер Владимир Гройсман и экс-глава МВД Арсен Аваков.

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Также, по данным расследователей, на дне рождения мог присутствовать брат мэра Киева и боксер Владимир Кличко. Однако эту информацию не прокомментировали ни гости Шустера, ни сам ведущий.

УП напоминает, что ранее украинские олигархи уже использовали тайные встречи за рубежом для заключения политических договоренностей.

Напомним, 22 ноября на фоне слухов о создании новой партии экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с журналистом Дмитрием Гордоном, педиатром Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, бывшим главой правительства Владимиром Гройсманом.