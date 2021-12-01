До 10 декабря в парламент внесу законопроект об экономическом паспорте украинца, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца.
Об этом президент заявил во время ежегодного послания Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости, я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря в соответствии с ним эти средства, плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины", - отметил президент.
По словам главы государства, по достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине.
"Благодаря этим двум законам (об экономическом паспорте и ресурсном законе 5600. - Ред.) наконец-то олигархи станут инвесторами в будущее наших детей, я их поздравляю", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Даже если вы им не пользуетесь.
Поздравляю всех селян.
Размер крестьянских паёв 1.5-6 гектар. Все что свыше 0.5 гектара теперь облагается налогом.
И это, как и 100 лет назад придумали представители все той же национальности.
Тут не понятно, что в следующем месяце будет, так что не очень то ведитесь на его новые обицянки цяцянки
Слід дивитись в корінь, термін виплат настане від 18 років від тепер і ніяк раніше.
Чи буде Зеленський при владі через 18 років питання риторичне.
сами в них вкладывайте