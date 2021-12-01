До 10 декабря в парламент внесу законопроект об экономическом паспорте украинца, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца.

Об этом президент заявил во время ежегодного послания Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

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"До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости, я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря в соответствии с ним эти средства, плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины", - отметил президент.

По словам главы государства, по достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине.

"Благодаря этим двум законам (об экономическом паспорте и ресурсном законе 5600. - Ред.) наконец-то олигархи станут инвесторами в будущее наших детей, я их поздравляю", - подчеркнул Зеленский.

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