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До 10 декабря в парламент внесу законопроект об экономическом паспорте украинца, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Президент Владимир Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца.

Об этом президент заявил во время ежегодного послания Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости, я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря в соответствии с ним эти средства, плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины", - отметил президент.

По словам главы государства, по достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине.

"Благодаря этим двум законам (об экономическом паспорте и ресурсном законе 5600. - Ред.) наконец-то олигархи станут инвесторами в будущее наших детей, я их поздравляю", - подчеркнул Зеленский.

Также смотрите: "Слуги народа" в день выступления Зеленского оделись в футболки "За президента. Проти олігархів". ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
А чого гроші за надра України будуть отримувати тільки діти? Взагалі то надра належать всім громадянам, а не тільки дітям. Пяне бидло буде народжувати по 10 дітей, а нормальні люди в яких дітей немає - нічого не отримають.
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01.12.2021 10:29
+14
Ага, началось блеянее "за детей". Значит, собирается где то ****...
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01.12.2021 10:26
+13
ЗЕ мля уже заселил детей на держ дачу. Своих детей
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01.12.2021 10:32
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Оклеймить и поставить в стойло скот. Все логично, как и предсказывалось в 2019
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01.12.2021 10:24 Ответить
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01.12.2021 10:41 Ответить
Ця світлина має бути топовою на сьогодні - бо повністю характеризує те, що відбувається.
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01.12.2021 10:56 Ответить
по этому закону ВСЕ украинцы, кто имеет земельный пай, должны за него платить 1500 грн каждый год за ПОЛГЕКТАРА.
Даже если вы им не пользуетесь.
Поздравляю всех селян.
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01.12.2021 10:49 Ответить
За гектар, вроде. За 50 соток, если в пределах населенного пункта, но там другая цена.
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01.12.2021 11:32 Ответить
Земельные паи получали те кто пережил голодомор и всю жизнь пропахал в колхозах. Передали их своим детям, внукам по наследству.
Размер крестьянских паёв 1.5-6 гектар. Все что свыше 0.5 гектара теперь облагается налогом.
И это, как и 100 лет назад придумали представители все той же национальности.
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06.12.2021 13:28 Ответить
Бреше як дише!
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01.12.2021 10:24 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ДАВАЙ УЖЕ СРАЗУ ПАСПОРТ ПРИДУРКА ИЛИ ПАСПОРТ ЕВРЕЯ и ЕВРЕЯМ С ЖЕЛТОЙ ЗВЗЯДОЙ ДАВИДА КАК УЖЕ БЫЛО.. и да пашпорт придурка № 1 выпише себе сам сразу....
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01.12.2021 10:43 Ответить
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01.12.2021 10:50 Ответить
За 18 лет либо ишак сдохнет либо шах умрет.

Тут не понятно, что в следующем месяце будет, так что не очень то ведитесь на его новые обицянки цяцянки
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01.12.2021 11:19 Ответить
Може і він долучиться і виведе з офшорів бабло.
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01.12.2021 10:25 Ответить
уба ж ясно сказав: нарешті олігархи стануть інвесторами в мабутнє наших дітей, я їх вітаю. Як ви думаєте про чиїх дітей іде мова?
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01.12.2021 10:27 Ответить
Чесно кажучи, цілі Зеленодупмх відомі: під виглядом діджіталізації вийти на електронне голосування, щоб правити вічно.
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01.12.2021 10:25 Ответить
Ага, началось блеянее "за детей". Значит, собирается где то ****...
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01.12.2021 10:26 Ответить
А чого гроші за надра України будуть отримувати тільки діти? Взагалі то надра належать всім громадянам, а не тільки дітям. Пяне бидло буде народжувати по 10 дітей, а нормальні люди в яких дітей немає - нічого не отримають.
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01.12.2021 10:29 Ответить
В примітивній "хохляцький" суті, заздрісного, але не думаючого народу, біда нашої країни.

Слід дивитись в корінь, термін виплат настане від 18 років від тепер і ніяк раніше.
Чи буде Зеленський при владі через 18 років питання риторичне.
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01.12.2021 11:22 Ответить
Він копіює досвід країн Перської затоки де гроші з продажу нафти/газу перераховують на рахунки новонароджених дітей і до 18 років, там накопичується по 50 тис. дол. Але проблема в тому що в них це лишні гроші які роздають дітям, а в нас будуть добувати корисні копалини, продавати населенню втридорога, а потім гроші батьків заплачені за газ відкладати дітям на рахунок і розказувати, що це платить держава і в цьому заслуга Зеленського.
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01.12.2021 11:31 Ответить
Не хочу никого огорчать, на даже те, у кого десять детей, не получат ничего. Затея ведь не для того затевается, чтобы дать что-то детям. Возможно своим и сейчас, но совершенно точно не чужим и потом.
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01.12.2021 12:11 Ответить
ЗЕ мля уже заселил детей на держ дачу. Своих детей
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01.12.2021 10:32 Ответить
уважаемый президент. у меня нет желания вкладывать свои деньги в ваших детей.
сами в них вкладывайте
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01.12.2021 10:46 Ответить
4 грн с тонны угля и 1,5 грн руда (платят олигархи с добычи) - много накопим?
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01.12.2021 10:47 Ответить
якщо швидко пограбувати країну, то хтось неодмінно накопить
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01.12.2021 12:48 Ответить
Очередной словесный понос от Зеленского, за которым ничего не стоит и ничего не будет.
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01.12.2021 10:49 Ответить
Паспортов много, а денег нет и не предвидется с такими клоунами.
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01.12.2021 12:31 Ответить
Роми вже розпочали процес "велике вагітівництво".
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01.12.2021 12:45 Ответить
Ога, киздеть с трибуны не мешки таскать.
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01.12.2021 13:18 Ответить
Почему только детям?Это ейджизм какой-то.
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01.12.2021 14:44 Ответить
Так ты так и скажи что это детский экономический паспорт. А что делать пенсионерам? Потом прибегать или сразу начинать сосать..? Ты через 2 года свалишь, а новый гарант скажет что это все куйня , и я вам ничего не обещал. Фантасты вы слуги, шо заняться больше нечем???
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01.12.2021 16:54 Ответить
 
 