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С 1 января средняя зарплата врачей будет составлять 24 тыс. грн, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский анонсировал повышение заработной платы для врачей.
Об этом заявил Зеленский во время послания к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства напомнил, что с 1 декабря минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тысячи гривен.
"Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое. С 1 января она будет составлять минимум 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача в государстве Украины будет 24 тысячи гривен. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу. И не только тогда, когда нам это нужно. Уверен, что в следующем своем послании такие же слова я скажу о зарплате учителей", - добавил президент.
Топ комментарии
+21 jklpqrs
показать весь комментарий01.12.2021 10:28
+19 Колыван Спикер
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+19 Eutectic
показать весь комментарий01.12.2021 10:29
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у зеЛоха офшорного сегодня любимое слово "вперше".. уже раз 100 оно повторило))
Интересно, а что оно сделало для "гідно ставитись до лікаря."?
Реформа то Супрун, причем настолько удачная - что даже зеЛох и его шобла не стали трогать реформу..
Зато вместо выделения средств на врачей - бюджет МОЗ СОКРАТИЛИ, а деньги Фонда Ковид19 - ушли в офшоры..
Или "гідно ставитись до лікаря." - это богатыреву вернуть на госдачу в конче заспе, вместо разведчика?
крадуть там мало бо немає з чого.
креще б "узаконили" взятки-подяки лікарям, щоб все йшло через касу, був би більший толк.
Вопрос согласятся ли врачи так работать?
Триндіти під кайфом, це все на здатен
Почему в Верховной Раде выступал Голобородько?
По новой технологии зоны 51 ..
Это я про КРЕДИТ МВФ и повышение зарплат.
Понизят с 4000 баксов до 900 ???