Мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский уверен, что Украина предпринимает важные шаги по деоккупации Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы никогда не ждем помощи других. Прежде всего, мы рассчитываем на собственные силы, только на себя. Не ждем десятки месяцев с момента захвата Крыма, а собираем "Крымскую платформу". В первом саммите приняло участие 46 делегаций", - похвастался. президент.

"Мы вернули Крым в мировую повестку дня. "Крымская платформа" будет закреплена в резолюции Генсамблеи ООН. Мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках... Мы боремся не за гектары, а за своих граждан", - добавил он.

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