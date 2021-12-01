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Зеленский (16523) Крым (26016) Крымская платформа (305)

Мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский уверен, что Украина предпринимает важные шаги по деоккупации Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не ждем помощи других. Прежде всего, мы рассчитываем на собственные силы, только на себя. Не ждем десятки месяцев с момента захвата Крыма, а собираем "Крымскую платформу". В первом саммите приняло участие 46 делегаций", - похвастался. президент.

"Мы вернули Крым в мировую повестку дня. "Крымская платформа" будет закреплена в резолюции Генсамблеи ООН. Мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках... Мы боремся не за гектары, а за своих граждан", - добавил он.

Также читайте: Наша цель – имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Володя вийшов прогнати пургу, щоб забулися за "вагнерівців", за "ізоляцію", за "берекутівців" за незаконне ув'язнення по справі Шеремета, за Чауса, за провали в економіці, особливо в обороні. Знову оціцянки і відверта брехня. Але вівці 73% ******** вухами, то Володя їм і підсипає, щоб не зголодніли.
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01.12.2021 10:35
+13
Во какой борцун оказывается, жаль военком не знал и по глупости аж четыре повестки посылал
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01.12.2021 10:38
+10
Слушаю в Раде... Оказывается до бубочки Украины не было... Все заделал он. Тошнит от звездеша. А слушаю и так похоже на речи путинхуйла. Сплошные заслуги.
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01.12.2021 10:35
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Езжай в Крым и покажи, как надо умирать. Это эффективней любого майданчика.
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01.12.2021 10:33 Ответить
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01.12.2021 10:49 Ответить
3,14ЗДАБОЛ!!!
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01.12.2021 10:33 Ответить
такого вруна мир не видывал! Он хоть понимает на какую сумму он уже наобещал! На бюджет США
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01.12.2021 10:40 Ответить
Володя вийшов прогнати пургу, щоб забулися за "вагнерівців", за "ізоляцію", за "берекутівців" за незаконне ув'язнення по справі Шеремета, за Чауса, за провали в економіці, особливо в обороні. Знову оціцянки і відверта брехня. Але вівці 73% ******** вухами, то Володя їм і підсипає, щоб не зголодніли.
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01.12.2021 10:35 Ответить
Слушаю в Раде... Оказывается до бубочки Украины не было... Все заделал он. Тошнит от звездеша. А слушаю и так похоже на речи путинхуйла. Сплошные заслуги.
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01.12.2021 10:35 Ответить
Аслабанитель хренов.
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01.12.2021 10:35 Ответить
Во какой борцун оказывается, жаль военком не знал и по глупости аж четыре повестки посылал
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01.12.2021 10:38 Ответить
Может потому и посылал, что знал, что только он один войну выиграет. Самолеты летят....
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01.12.2021 12:34 Ответить
бурньіє продолжитєльньіє аплодісмєнтьі.... XXVII сьєзд кпсс...
😵🚽 соромно, ппц😭
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01.12.2021 10:38 Ответить
из послания понятно, что буба "пишається"
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01.12.2021 10:38 Ответить
Бл. Слуги как при Брежневе.на каждый пук клована шквал аплодисментов .ура товарищи.нынешнее поколение будет жить при коммунизме.
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01.12.2021 10:40 Ответить
майданчик в ОП
там они и ведут борьбу только за что потоки откаты прокаты
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01.12.2021 10:40 Ответить
Коротше кажучи, де завгодно, лише не в Криму, та не спілкуючись з жителями Криму.
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01.12.2021 10:40 Ответить
Вкратце вот этот звиздежь можно озаглавить "Мы пахали Я и Трактор"
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01.12.2021 10:51 Ответить
панімаєте дача в криму єта вам не ліпецкая хвабрікєйьо нє вивезєш
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01.12.2021 10:54 Ответить
Он похоже собирается президентствовать таким образом неограниченно долго, но дела говорят сами за себя. Не только СМИ, но государственные учреждения и подконтрольный бизнес все больше косятся на ДБР и лебезят перед властью. А Ермак выполняет указания Кремля.
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01.12.2021 14:16 Ответить
верно.
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01.12.2021 22:27 Ответить
 
 