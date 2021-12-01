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Мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Зеленский уверен, что Украина предпринимает важные шаги по деоккупации Крыма.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы никогда не ждем помощи других. Прежде всего, мы рассчитываем на собственные силы, только на себя. Не ждем десятки месяцев с момента захвата Крыма, а собираем "Крымскую платформу". В первом саммите приняло участие 46 делегаций", - похвастался. президент.
"Мы вернули Крым в мировую повестку дня. "Крымская платформа" будет закреплена в резолюции Генсамблеи ООН. Мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках... Мы боремся не за гектары, а за своих граждан", - добавил он.
Топ комментарии
+13 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий01.12.2021 10:35
+13 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий01.12.2021 10:38
+10 Гена Кракадил
показать весь комментарий01.12.2021 10:35
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😵🚽 соромно, ппц😭
там они и ведут борьбу только за что потоки откаты прокаты