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Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу "Правого сектора" Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По случаю 30-летия Всеукраинского референдума о Независимости Украины указом президента за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Коцюбайло Дмитрию Ивановичу - добровольцу Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Также читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Николаю Верхогляду (посмертно) и солдату Рустаму Хамраеву (посмертно)

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+41
Слава Герою!
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01.12.2021 11:11
+38
Награда заслуженная, Герой настоящий, а президент нет.
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01.12.2021 11:27
+33
Слава Героям! Земний уклін.
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01.12.2021 11:13
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Слава Герою!
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01.12.2021 11:11 Ответить
Слава Героям! Земний уклін.
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01.12.2021 11:13 Ответить
Ух, как сегодня будет сероводородить Скабеева. ) А Герою,наша пошана!
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01.12.2021 11:14 Ответить
Один Герой?! что медали закончились в стране?????? Их тысячи.... десятки и сотни... а они таки во власти таки жлобы- оказывается ....
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01.12.2021 11:30 Ответить
Це про українську скабєєву чорнороту Мосейчук? Ви напевне не в Україні живете. Кожен українець знає, що Мосейчук не в "ЄС", а на каналі олігарха Коломойського "1+1", який тй тимчасово здає "борцю" з оліігархами Зєлєнскому. 😊
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01.12.2021 11:33 Ответить
а ты разве нет ? )))
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01.12.2021 11:53 Ответить
У вас - то де? У ОПі, чи у параші?
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01.12.2021 11:59 Ответить
У тебе ...опі
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01.12.2021 15:57 Ответить
Ти розглядаєш мою жопу? Це у тебе хоббі, чи збочення? 🤔
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01.12.2021 16:40 Ответить
Ты лучше скажи Петру Алексеевичу, чтоб так часто не мельтешил на экранах.. Всё равно не выберут
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01.12.2021 17:06 Ответить
Ти про що? 🤔 Навіть не знаю, як реагувати. 😊
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01.12.2021 19:20 Ответить
А сержанту Журавлю что дал?
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01.12.2021 11:56 Ответить
Тобі теж в труселя Порох з Геращенко насрали, мабуть і на голову наригали
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01.12.2021 17:15 Ответить
НашI вiтання Герою!
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01.12.2021 11:17 Ответить
Вистава "Зєля-патріот" триває.
Правда, справи, зірвані операції з визволення полонених з катівні "Ізоляція" та по вагнерівцях, свідчать про інше.
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01.12.2021 11:18 Ответить
і не просто так згадали про Героя Да ВІнчі (він заслужив давно)... але тут його використали (ні,ні...погане слово) запросили щоби прикрити зневагу до **** і надати гарну картинку для ЗМІ...
але Герой дійсно вартий тої нагороди як ніхто... (хай він вважає її нагородою від імені України а не від нагородовручатєля)
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01.12.2021 11:44 Ответить
Герою слава !!!
Але здається це лише чергова спроба вернути лояльність патріотичних кіл.
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01.12.2021 11:19 Ответить
Задабривает.
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01.12.2021 11:24 Ответить
Подлизуется Зе к лучшим из лучших, не верю!
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01.12.2021 11:24 Ответить
ох и подгорает очко у зеленой макаки. Только это уже не поможет
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01.12.2021 11:27 Ответить
Награда заслуженная, Герой настоящий, а президент нет.
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01.12.2021 11:27 Ответить
Герою Слава!!!
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01.12.2021 11:30 Ответить
Це ж треба Герою так ганьбитися?...
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01.12.2021 11:30 Ответить
Надіюсь, що Да Вінчі не скурвиться і не буде Сірьожою Лященком
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01.12.2021 11:30 Ответить
Странные эти добровольцы. Из рук Пороха, который армию поднимал, медали не берут. Из рук Зели, который просрал всё что только можно просрать, берут. Ну да ладно, не мне их учить жизни...
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01.12.2021 11:31 Ответить
Как это не берут? А героиня Надюха Савченко?
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01.12.2021 14:21 Ответить
Ох блин. Точно. Надюха брала аж гай шумел...
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01.12.2021 14:25 Ответить
награда с рук ватного предателя-уклониста - такое себе удовольствие!
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01.12.2021 11:32 Ответить
Не везучий наш президент.
Что бы он не делал: ни украинским патриотам не угодит, ни российским))
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01.12.2021 11:34 Ответить
А за шо?
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01.12.2021 11:36 Ответить
Заслужена нагорода! головне щоб Да Вінчі не скурвився та не перетворився в чергового сєрлєща! А так вітання! Зеля сцикло
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01.12.2021 11:41 Ответить
Награда заслуженная - просто брать ее с рук такого пРезидента тошно...
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01.12.2021 12:01 Ответить
Щастя, що ця критична маса нарешті досягла того об'єму, коли вже ані чекати, ані тягнути далі не можна. Країна має знати свого Героя - хоча вона вже його знає.

Держава має нарешті визнати його, зважено сказати, що добровольчий підрозділ - 1-а штурмова рота - існує і на рівні з армійцями ефективно боронить країну, і голосно назвати його командира Героєм.

Насправді, і я це добре знаю, ДаВінчі мав отримати Героя України 24 серпня, на 30-річчя Незалежності України… А потім - на Покрову, 14 жовтня… Щось ішло не так. Не підписували указ. Багато хто прагнув цієї нагороди ДаВінчі, доносили інформацію про бійця. Всі прагнули, аби це відбулося.

І ось цей день настав.

Дякую, Валерій Залужний, за чесність і сміливість. Я маю нарешті вручити Вам книгу "Народні герої України. Історії справжніх", яка відкривається саме розповіддю про ДаВінчі. Для мене було важливим саме його постаттю розпочати книгу - аби про нього дізнавалося все більше людей. Бо він - Герой. Дякую, що Ви це визнаєте і поважаєте.

Я чула першу реакцію ДаВінчі на новину про нагородження. Він не міг повірити. Не міг оговтатися. Але зразу ж сказав, що це нагорода його підрозділу, всім його бійцям, особливо загиблим. Це визнання подвигів кожного з них. І в цих його словах, які чула лише я, весь ДаВінчі. Щирий і справжній.

Я щаслива сьогодні, що це відбулося.
Я впевнена, що щаслива його мама - Оксана Коцюбайло, яка виховала сина саме таким, за що їй низький поклін. Але тепер я і боюся за ДаВінчі ще більше - бо кожного дня він тепер буде доводити, що не даремно його визнали, що він може боронити країну ще ефективніше. Бо така його сутність - бути попереду, бути кращим. І перемагати.

Бережи себе, мій Командире. Ти - справжній Герой.

Источник: https://censor.net/ru/b3302679
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01.12.2021 12:02 Ответить
справедливо ..але
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01.12.2021 12:16 Ответить
скабєєву у студію!
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01.12.2021 12:19 Ответить
за що дали Зірку , хто знає ?
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01.12.2021 12:20 Ответить
Он учился на художника, потому и получил позывной "Да Винчи".
В 18 лет пошел на Майдан.
Свой 19-й день рождения встретил в больнице с ранением в АТО.
В свой 20-й день рождения попал в немилости, пытаясь доказать государству свое право на его оборону и добытое в бою оружие. Свой трофейный автомат он не отдал ментам при обыске на блокпосту,
Защищал ДАП, Пески, Степановку, Старогнатовку и так далее. Имеет две контузии и медаль за оборону Донецкого аэропорта, пластину в ключице и уникальный опыт боев почти всеми видами имеющегося у ВСУ оружия.
Всегда говорил и говорит, что умереть за Украину не боится.
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01.12.2021 12:58 Ответить
Найрозпіареніший (й без зашкварів) на сьогодні ,з проекту "герой-добробатівець" .Гріх не набрати балів на нагородженні.
На наступних виборах побачимо в списках чергової олігархічно-псевдопатріотичної партії на зразок "самопомочі-голосу".
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01.12.2021 15:17 Ответить
Ти один із тих людей, кому із задоволенням даєш в пику.
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02.12.2021 03:36 Ответить
Такі пикодавачі ,зазвичай, з вставними щелепами ходять.
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02.12.2021 09:51 Ответить
Серьезно? А он самый достойный человек из ПС по мнению Зели?

1. За что зе дал героя?

2. Почему незашквареным правосекам, честно воюющим за Украину, зелебоба не дает героя?

3. Для тех кто начнет в меня говном бросать, подскажите пожалуйста, какой фидбек по Давинчи давали ребята из 95-й бригады, которые подвозили им БК в 14?
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01.12.2021 12:36 Ответить
шось тут не чисто... чутно смор1д
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01.12.2021 12:42 Ответить
Мабудь вже зовсім обосрався самим же анонсованого держпереворота що дав Героя справжньому патріоту?
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01.12.2021 13:01 Ответить
Намагається підкупити правий сектор, який же він жалюгідний
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01.12.2021 13:28 Ответить
Правий Сектор це гарантія захисту України.
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01.12.2021 13:51 Ответить
Слава Герою.
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01.12.2021 14:12 Ответить
Ні хріна собі!!! Я у шоці! Невже, щось міняється у нашій державі?! Командир - Герой! Ну, ми, типу, й так це знали, але...
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01.12.2021 14:42 Ответить
Нічого не міняється.Просто сильно всратий ОП розігрує свою арміюмовувіру.Хоча Дмитро вартий нагороди.
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01.12.2021 15:01 Ответить
Одного патриота наградим, троих - посадим. И все довольны.
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01.12.2021 14:49 Ответить
Не переводи стрелки, придурок. Все прекрасно поняли про кого это.
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01.12.2021 20:29 Ответить
Ну хоть бы раз комменты без дерьма были! Так нет! Опять что-то обоср...ать нужно! Хотя, о чем говорить, если пару лет назад ШЕФ публично к народу ж...пой повернулся, то что можно ожидать от его дерьмометателей - только дерьма.
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01.12.2021 16:03 Ответить
А кто еще присвоил и поощрил добровольцев? Сивочолый урод? Но он впереди фаланги "правельных". Этот "не правельный" судя по топу. Но он делает правельные вещи он отмечает ГЕРОЕВ с ТРИБУНЫ( дорого стоит) А шо ж делали до него? Пафоса было много а ДЕЛ НЕТ. Этот" не правильный" дал УБД добровольцам,дал гражданство инлстранцам- добровольцам, и с трибуны ВР отдает дань добровольцам в лице героя. А что ж делали до него? А ничего этого не делали.,По ДЕЛАМ СУДИ а не по словам. Кто делает,ошибается. Этот много уже и сделал и "наделал". Но так лучше чем то что до него НИКАК и слова,слова,слова( зато у детей майки с рашей и росиянская речь,на людях украинец до низзя,фальш) Этот не фальшивый. Пусть идет ,мы поможем там где ошибается. Это в ВР ПРАВИЛЬНО,за это ему спасибо.
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01.12.2021 17:01 Ответить
А ви не чули про арештованих зеленським добровольців ?
А пригрітих сепарків та служак овоча ?
Звичайно, Дпа Вінчі заслужив своє звання, але президент, який його нагороджує, не гідний це робити.
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01.12.2021 17:10 Ответить
А кто с сепарами договорился, чтобы наших ребят перед очередной ротацией в ДАП сепарня как урок на зоне шмонала? Забыли?
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01.12.2021 19:34 Ответить
Виходу не було. Ми були тоді слабкі.
А чого ще мириться з кацапами?
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01.12.2021 20:10 Ответить
Ты в это время брал один брал Москву?
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01.12.2021 23:31 Ответить
Он в это время брал, только не Москву, а другой предмет
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02.12.2021 14:48 Ответить
Герою Слава! Зрадникам при владі - пекло!!!
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01.12.2021 17:35 Ответить
Ради второго срока, может пообещать и памятники Степану Бандере и Роману Шухевичу поставить по всей Украине.
Герою СЛАВА!!!

Гнусавому позор.
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01.12.2021 19:08 Ответить
Будучи героєм-добровольцем - нащо позоритись, стоячи поряд зі сцикуном-малоросом-уклоністом?
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01.12.2021 19:13 Ответить
****,зашкварився.Мабуть так жаба давила,що у гаді сявченко це брязкальце є,що вирішив опомоїтись.
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01.12.2021 20:07 Ответить
аааааа зрада.
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01.12.2021 23:10 Ответить
Долго ждал... Тине Кароль орден быстрее вручил. Наверное для него существуют другие приоритеты...
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01.12.2021 23:30 Ответить
Да -Давинчи ты мог бы быть на месте Журавля и тогда было бы все по другому

Ты достоин Награды но не с рук -этого мерзавца
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02.12.2021 04:56 Ответить
 
 