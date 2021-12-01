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"Украина наша. Там наши люди", - Лукашенко обещает поддержать РФ "в случае агрессии со стороны Украины". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко пообещал поддержать Россию "в случае агрессии со стороны Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко рассказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

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"Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине, понимаете. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, Украина, там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения. Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в тесной связке – экономически, юридически, политически – будем с Россией. И юридически – это главное", - утверждает Лукашенко.

Напомним, что ранее Лукашенко назвал Крым "де-юре русским". В "референдум" Крым был российским де-факто, а затем стал и де-юре, говорит Лукашенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+59
Відгребеш по повній тварюка разом зі своїм фюрером
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01.12.2021 11:34
+48
картоплю тебе в зад
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01.12.2021 11:33
+43
Пішов НАХ...Й тупорилий бульбофюрер, Х...ла з собою прихвати!
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01.12.2021 11:36
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У председателя колхоза деменция.
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01.12.2021 13:54 Ответить
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01.12.2021 14:16 Ответить
Лукашенко забористого стекломоя с утра хлебонул. Поляки и эстонцы не ваши люди? Может их тоже спасти нужно
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01.12.2021 14:16 Ответить
Таракан3% и как на тебя пу#ин, у ***** подымается? Неужели сказочный ... , действительно долбойоб?
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01.12.2021 14:28 Ответить
Нет. Это Брест наш! Берестейщина- этническая земля украинцев еще со времен Волынских князей и вплоть до УНР.
После 1939 года совок напал на Польшу, но Берестейщину подарил более мирным беларусам, чтоб ассимилировать ее и не иметь украинских повстанцев на стратегической трассе в Европу. Тем более белорусов нужно было задобрить чтоб они забыли про когда-то свою Смоленщину.
Старики на Берестейщине еще помнят украинский.
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01.12.2021 14:30 Ответить
Кому это сейчас интересно, что когда то было, мы свои современные территории не можем забрать, а время идет и не внашу пользу, уже 8 год пошол.
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01.12.2021 14:34 Ответить
ниче, тут главное терпение и подготовка
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01.12.2021 23:30 Ответить
Где адекватный ответ економ.санкциями и разрывом дип.отнош.
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01.12.2021 14:32 Ответить
с клоуном?
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01.12.2021 16:49 Ответить
Доведеться українцям зробити те, на що не спромоглися білоруси.
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01.12.2021 14:42 Ответить
Ні, ми маємо обороняти свою державу! При такому президенті та ще й при цьому бульбофюрері добре буде, якщо іще територій не втратимо! А звалити диктатора можуть лише самі білоруси!
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01.12.2021 15:17 Ответить
заметьте Лука говорит "наша Украина". а про Россию так сказать "наша Россия" ? не говорит, слабо? совсем уже ноги вытирает об УКраину по заданию Пукина.
Ни одна страна мира и Европы такое себе не позволяет говорить...
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01.12.2021 20:08 Ответить
В ДУРДОМЕ "ваши люди"! А не в Украине или Беларуси...
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01.12.2021 14:55 Ответить
Допоки це вусате мурло керує Білоруссю, вона (Білорусь) для нас - ворожа країна.
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01.12.2021 14:57 Ответить
Йоу....
І в цього "його люди" знайшлись в Україні?
То хай складе список та повернемо їх вусатому агроному з великим своїм задоволенням!
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01.12.2021 15:00 Ответить
А в цей час клоун купує у нього електроенергію!
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01.12.2021 15:09 Ответить
зеленский мудак, сыкло малорос. Адекватный президент уже бы разорвал бы все отношения с диктатором Лукой,,...еще бы санкции ударил по экономике.
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02.12.2021 00:31 Ответить
Совсем недавно очень внушительная группа украинцев на цензоре так самозабвенно пела оды луке.И какой он хозяйственный и какой он гарант не нападения на Украину, и что он не признал Крым и Донбасс российским, даже на президенском уровне лобызались без стеснения.Где вы адепты лукавые?Это же вы говорили, нельзя допустить прихода оппозиции к власти в Беларуси, а вот лука гарант дружбы с украинским народом.
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01.12.2021 15:53 Ответить
Ці адепти ЛукиМудищева ще недобиті совки і діти радянських вертухаїв!
Мрійники про ковбасу за 2.20 та прочиє халявні прелесті. Вони і Україну
продадуть кацапам за 30 срібряників,бо в них ніколи не було гідності та
честі. Звичайне радянське бидло!
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01.12.2021 16:53 Ответить
На Цензорі завжди ошивається купа провокаторів + така ж купа -корисних ідіотів . Тому не потрібно , все що тут пишуть , сприймати близько до серця . Можливо навіть , їх проплачує влада Білорусі . Ну щоб , в очах українців , як то кажуть - відмити бацькині руки від крові . .
Українці , після того як ваш бульбофюрер влаштував народу Білорусі репресії , за президента його не вважають . Він ушльопок - захопивший владу в Білорусі .
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01.12.2021 17:35 Ответить
Агрессия Украины против России. Он на карту вообще смотрел? Какие по размерам эти страны? Кароче, подлизнул Путлеру очередной раз
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01.12.2021 16:19 Ответить
Картопляний хенерал хоче крові...Узбогося...Україна не буде нападати.)))
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01.12.2021 16:43 Ответить
Все сказано,точки раставлены.Белорусия наш враг.
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01.12.2021 16:57 Ответить
Вот мне интересно- если лука решит повоевать, то он же должен будет мобилизацию у себя провести и выдать оружие тем, кого недавно менты по улицам дубинами и резиновыми пулями гоняли. Мне кажется, он на это не пойдет, а значит и воевать не будет, ибо, некому оружие доверить.
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01.12.2021 17:58 Ответить
"От він і їбанувся, бідолашний" (с) Лесь Подерв'янський.
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01.12.2021 18:23 Ответить
Та таки добряче!
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01.12.2021 18:53 Ответить
да не вопрос.... если Беларусь будут валить со стороны NATO ...мы будем с NATO ... физичесски и юредичесски ....валить Вас вместе с "вашей ********* Хуйла!".....
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01.12.2021 19:49 Ответить
мозаичная психопатия таракана достигла своего пика.
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01.12.2021 20:22 Ответить
еще триперный таракан не сдох)
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01.12.2021 21:18 Ответить
а почему ж молчит верховныйглвнюк??? запал дозы кончился? или боится что бульбофюрер прикажет перестать подавать электричество.... а при блекауте и свечах ото зечмо выглядеть будет еще мерзеннее...поэтому крысенышом боится пикнуть ибо сам загнал себя в угол...к мышеловке... в которой уже даже сыра нет...
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01.12.2021 21:36 Ответить
Забудьте про неадеквата Лукашенка і Білорусь. Ні одного ні другого вже де факто не має.

Є ручний рупор Лукашенко маріонетка кремля в російській *********.
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01.12.2021 22:12 Ответить
мало Лукашеску было своих белорусов по тюрьмам насиловать и убивать, хочет сучёнок уже и к соседям пристроится, от жеж падлюка
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01.12.2021 22:15 Ответить
А по їблу ця бульба стара не хоче? Воно що забулося про своє місце у росіянскому стойлі? Українці - не обісраний його нарід... по пиці настукаємо так, що волосня позлізає. Козел.
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01.12.2021 22:18 Ответить
чё вы гниды до нас до и па лись с 2014 года !!! идите НХ ,
ваша мля токо тюрьма теперь да паРаша
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01.12.2021 22:30 Ответить
Если бы мой сосед по этажу мне такое сказал, я бы его послал на"уй. Но не эта власть. Почему бы посла Беларуси не выкинуть из страны? Ах да, я забыл, они же наши братья по энергетике... Стало противно даже писать о них...
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01.12.2021 23:21 Ответить
пасиб друззя за коменті! поржал вместе с Вами! нікада Украина не умрет еслі єсть такіе люді.
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01.12.2021 23:52 Ответить
лука и пу два безумных крайне опасных маньяка. это всё очень серьёзно.
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02.12.2021 01:10 Ответить
Білорусам пітрібно було цього таракана брущаткою закидати , а не давати нюхати квіточки.
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02.12.2021 15:31 Ответить
Признать, что тебя просто отверг свой собственный народ мочи не хватает.

Вообще поиск врага - известная тактика. Об этом еще говорил Геббельс.

Однако он говорил еще и то, что враг должен быть выбран правильно. Он не должен быть слаб (иначе сторонникам победа не покажется значимой), но и не должен быть слишком силен (иначе есть шанс быть поверженным).

Синепал ошибся. Он изначально восстал против всего мира. И заодно против своего народа.

Воевать со всеми сразу невозможно. Изящно подтвердил это кризис мигрантов. Жесткая и последовательная позиция ЕС (и особенно Польши и Литвы) вынудили синепала отступить.

Полной капитуляции пока нет, но Польша уже почувствовала кураж и выкатила ультиматум. С гопником начали говорить на его языке. Только в таком случае у него самого появляется страх.

Здесь к месту будет напомнить, что синепал крайне труслив. Вернее даже ссыклив.

Поэтому крайне сомнителен вариант, что кто-то будет отстреливаться до последнего патрона.

Кишка тонка.
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02.12.2021 16:22 Ответить
до киви в жомову яму бульбафюрера --- два чобота пара
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03.12.2021 06:13 Ответить
" Если россия окажется в агрессии со стороны Украины" - мы будем с россией. А если Украина окажется в агрессии со стороны России - мы будем с россией.
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21.01.2022 14:32 Ответить
Згідно умов проведення навчань скільки військових Московії і їх озброєнь повинно знаходитись на території Білорусії....... А скільки там залишилось від попередніх навчань.......
Оттожбо Білорусія вже окупована.
Тоб-то нелігітимний вже нічого не вирішує , а щоби вважатись при керівництві підгавкує по вітру!!!!!!!!!!!.
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24.01.2022 13:36 Ответить
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