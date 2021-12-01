"Украина наша. Там наши люди", - Лукашенко обещает поддержать РФ "в случае агрессии со стороны Украины". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко пообещал поддержать Россию "в случае агрессии со стороны Украины".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко рассказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
"Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине, понимаете. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, Украина, там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения. Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в тесной связке – экономически, юридически, политически – будем с Россией. И юридически – это главное", - утверждает Лукашенко.
Напомним, что ранее Лукашенко назвал Крым "де-юре русским". В "референдум" Крым был российским де-факто, а затем стал и де-юре, говорит Лукашенко.
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После 1939 года совок напал на Польшу, но Берестейщину подарил более мирным беларусам, чтоб ассимилировать ее и не иметь украинских повстанцев на стратегической трассе в Европу. Тем более белорусов нужно было задобрить чтоб они забыли про когда-то свою Смоленщину.
Старики на Берестейщине еще помнят украинский.
Ни одна страна мира и Европы такое себе не позволяет говорить...
І в цього "його люди" знайшлись в Україні?
То хай складе список та повернемо їх вусатому агроному з великим своїм задоволенням!
Мрійники про ковбасу за 2.20 та прочиє халявні прелесті. Вони і Україну
продадуть кацапам за 30 срібряників,бо в них ніколи не було гідності та
честі. Звичайне радянське бидло!
Українці , після того як ваш бульбофюрер влаштував народу Білорусі репресії , за президента його не вважають . Він ушльопок - захопивший владу в Білорусі .
Є ручний рупор Лукашенко маріонетка кремля в російській *********.
ваша мля токо тюрьма теперь да паРаша
Вообще поиск врага - известная тактика. Об этом еще говорил Геббельс.
Однако он говорил еще и то, что враг должен быть выбран правильно. Он не должен быть слаб (иначе сторонникам победа не покажется значимой), но и не должен быть слишком силен (иначе есть шанс быть поверженным).
Синепал ошибся. Он изначально восстал против всего мира. И заодно против своего народа.
Воевать со всеми сразу невозможно. Изящно подтвердил это кризис мигрантов. Жесткая и последовательная позиция ЕС (и особенно Польши и Литвы) вынудили синепала отступить.
Полной капитуляции пока нет, но Польша уже почувствовала кураж и выкатила ультиматум. С гопником начали говорить на его языке. Только в таком случае у него самого появляется страх.
Здесь к месту будет напомнить, что синепал крайне труслив. Вернее даже ссыклив.
Поэтому крайне сомнителен вариант, что кто-то будет отстреливаться до последнего патрона.
Кишка тонка.
Оттожбо Білорусія вже окупована.
Тоб-то нелігітимний вже нічого не вирішує , а щоби вважатись при керівництві підгавкує по вітру!!!!!!!!!!!.