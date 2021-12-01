Киевский форум безопасности: Защита Украины от российской агрессии и национальный курс изменений, избранный после Революции Достоинства. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум безопасности проводит дискуссию, посвященную 30-летию нашей Независимости и национального референдума, проведенного 1 декабря 1991 года, который утвердил государственность и закрепил международно-правовую неприкосновенность и незыблемость границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники форума – политические лидеры, военные, экономисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений, общественные активисты.

К форуму обратятся академик Игорь Юхновский, автор инициативы референдума 1991 года, и академик Владимир Горбулин, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Специальный гость Киевского форум безопасности – европейский и польский деятель, Президент Европейской Народной партии Дональд Туск. Именно Польша стала первым государством мира, признавшим независимость Украины после референдума 1 декабря 1991 года.

Среди почетных иностранных ораторов – Виктория Нуланд, заместитель Государственного секретаря США, Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов, Дэймон Уилсон, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии, Адам Михник, главный редактор польской газеты "Gazeta Wyborcza", Тимоти Снайдер, всемирно известный историк и профессор Йельского университета

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

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