"Киев становится все более наглым в своей агрессивности по отношению к России", - Лавров. ВИДЕО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Киев становится все более нахальным по отношению к России", но Москва срываться не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

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Лавров отметил, что российское дипведомство было вынуждено обнародовать его переписку с коллегами из Франции и Германии.

"Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается", - сказал он в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации.

"Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", - подчеркнул российский министр.

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Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято во избежание дальнейших спекуляций. Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.

Франция осудила публикацию Россией дипломатической переписки по нормандским переговорам