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Германия (6001) Лавров (2204) МИД РФ (1629) Франция (3073) письмо (214) минские соглашения (3221)

"Киев становится все более наглым в своей агрессивности по отношению к России", - Лавров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Киев становится все более нахальным по отношению к России", но Москва срываться не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Лавров отметил, что российское дипведомство было вынуждено обнародовать его переписку с коллегами из Франции и Германии.

"Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается", - сказал он в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации.

"Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", - подчеркнул российский министр.

Также читайте: МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке встречи в нормандском формате

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято во избежание дальнейших спекуляций. Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.

Франция осудила публикацию Россией дипломатической переписки по нормандским переговорам

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
Гитлер вместе с Геббельсом просто бледнеют по сравнению с такими лицемерными лицами как Лавров и компани. Украина подверглась агрессии РФерии, захвачен Крым, Севастополь, ОРДЛО, акватория Азовского и частично Черного морей, 8 лет ведется война. Крым и Севастополь вообще объявлен российской территорией. Нарушено Будапештское соглашение, Большой договор Украины с РФ, договор об аренде баз в Крыму.. Нарушено все что только можно нарушить. И нас же эти новофашисты обвиняют в "агрессии".
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01.12.2021 12:01
+20
Ага. Прям напала на вас, дурачков. Ростов захватила, Белгород. В Краснодарском крае КНР устроила. Не?
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01.12.2021 11:53
+16
Газета "Правда" пишет о "Наглой провокации финляндской военщины" 26 ноября - артиллерийском обстреле советских войск с финской территории. Четверо убитых, семеро раненых. Начинается обмен нотами, на страницах издания выступают с осуждением финнов трудовые коллективы предприятий и учреждений. От "провокации" до первых настоящих боевых столкновений и объявления войны проходит всего три дня...

Даже выдумывать ничего не будут...
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01.12.2021 12:00
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Трусись і гавкай. Ось Бубачка вам покаже кузькину мать.
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01.12.2021 11:51 Ответить
маму Римму? Азохенвей! Гевалт!
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01.12.2021 12:11 Ответить
То, что сейчас происходит с Рашкой - это ситуация, когда большие деньги достаются хамоватым Шариковым, они начинают вести себя по-хулигански. От России сейчас смердит фашистской вонью. Понятно, что нынешняя мафиозно-клептократическая кремлёвская власть подсаживает сейчас русских на иглу фашистской пропаганды, для русских эта пропаганда вполне удобоварима, так как у них менталитет сформировался давно фашистский, ксенофобский, шовинистический, ведь когда их правители грабили веками другие народы, нижестоящим русским тоже что-то перепадало
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01.12.2021 12:24 Ответить
о полезло обратно...похоже-- канализация у власти России дает обратный отсмос
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01.12.2021 13:48 Ответить
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01.12.2021 12:17 Ответить
Знаю хорошего кузнеца, подковы кует - що пісню співає. Если что, обращайся.
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01.12.2021 11:51 Ответить
В Срашке правители имеют собственное население как последних пидо'рков, а оно только повизгивает по-холуйски при этом, находясь на положении понукаемого, зомбированного стада, хамоватого и обозлённого на весь мир.
Ботоксный фюрер Путлер и его хамоватые вертухаи в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
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01.12.2021 12:27 Ответить
Говорящий верблюд.
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01.12.2021 11:51 Ответить
лось
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01.12.2021 11:52 Ответить
Ишак.
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01.12.2021 11:53 Ответить
шкапа )))
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01.12.2021 12:11 Ответить
Ага. Прям напала на вас, дурачков. Ростов захватила, Белгород. В Краснодарском крае КНР устроила. Не?
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01.12.2021 11:53 Ответить
это он, по указанию дерьмака, так толсто намекает на фотографию бутусова у гаубицы? ))
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01.12.2021 11:53 Ответить
Вы , ребята ,охренели! Верните оккупированные территории !
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01.12.2021 11:53 Ответить
Хавальник закрой, конь педальный.
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01.12.2021 11:53 Ответить
Олень очкатый. Жуй ягель и мох. Фашист руSSкий.
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01.12.2021 11:55 Ответить
Эту татаро-валдайскую лошадь украинцы в люди вывели, научили киевской речи, а оно теперь в очистке работать мечтает.
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01.12.2021 11:55 Ответить
лошадь уже сам не справляется, судя по тамошним новостям "Хрупкая дама или ломовая лошадь: Минтруд разрешил женщинам таскать тяжести на работе". мона представить, как манька захаргация теперь наряду с конём таскает мешки с кокаином в своей конюшне )))
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01.12.2021 11:59 Ответить
Газета "Правда" пишет о "Наглой провокации финляндской военщины" 26 ноября - артиллерийском обстреле советских войск с финской территории. Четверо убитых, семеро раненых. Начинается обмен нотами, на страницах издания выступают с осуждением финнов трудовые коллективы предприятий и учреждений. От "провокации" до первых настоящих боевых столкновений и объявления войны проходит всего три дня...

Даже выдумывать ничего не будут...
Перепечатать текст, с заменой 1 слова.
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01.12.2021 12:00 Ответить
Гитлер вместе с Геббельсом просто бледнеют по сравнению с такими лицемерными лицами как Лавров и компани. Украина подверглась агрессии РФерии, захвачен Крым, Севастополь, ОРДЛО, акватория Азовского и частично Черного морей, 8 лет ведется война. Крым и Севастополь вообще объявлен российской территорией. Нарушено Будапештское соглашение, Большой договор Украины с РФ, договор об аренде баз в Крыму.. Нарушено все что только можно нарушить. И нас же эти новофашисты обвиняют в "агрессии".
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01.12.2021 12:01 Ответить
просто с*ки. Будь они прокляты
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01.12.2021 15:36 Ответить
А ты спроси в мире кто вас любит.
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01.12.2021 12:01 Ответить
На жаль німець не той пішов. Разом мацкву би спалили з пуйловою кодлою.
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01.12.2021 12:02 Ответить
Мацкву палили французы (вообще-то, на самом деле её палили сами кацапы, смысл Наполеону было палить свежезахваченный город накануне зимы?). Немцы совсем немного недотянули.
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01.12.2021 12:13 Ответить
Так поскаржся Кадирову, нехай вимагає вибачення!
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01.12.2021 12:02 Ответить
Постыдился бы )) Киев хочет своего.
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01.12.2021 12:10 Ответить
Упоротая руцкая овц
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01.12.2021 12:12 Ответить
РОССИЯ ПЕРЕДОХНИ!!!....
а ударение поставьте там, где хотите и где считаете нужным !
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01.12.2021 12:15 Ответить
На букву "О" то что надо.
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01.12.2021 16:37 Ответить
(совпало!)
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01.12.2021 16:40 Ответить
Старому маразматику щоночі зажмурені на лугандоні москалі являються? )))
Навіщо переливати із пустого у порожнє - просто оприлюдніть утаємничені москальські "воєнні втрати у "мирний" час" і можна відразу покакати з остраху від агресивності українців.
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01.12.2021 12:16 Ответить
Так. Ми такі!
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01.12.2021 12:18 Ответить
отчего не будете срываться?сорвитесь всей страной пожалуйста,желательно в пропасть глубокую, бесконечную
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01.12.2021 12:18 Ответить
живи з цим)
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01.12.2021 12:21 Ответить
Вразумить давно пора вас
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01.12.2021 12:22 Ответить
Растем Это вам не 2014 год.
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01.12.2021 12:24 Ответить
- Женщины и дети становятся все более наглыми и агрессивными, заявил Чикатилло
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01.12.2021 12:26 Ответить
Давно не битые....спесь зашкаливает
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01.12.2021 12:31 Ответить
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01.12.2021 12:37 Ответить
У лошади в районе жопы сгорел хвост.)
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01.12.2021 12:38 Ответить
Жаль у меня нету ядерной бомбы.У меня даже рука не дрогнула бы.
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01.12.2021 12:39 Ответить
Так стыдно, до тошноты за него, за такие заявления.....
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01.12.2021 12:50 Ответить
Сидят без овса, нищие голые босые и гавкают.
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01.12.2021 12:53 Ответить
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01.12.2021 12:53 Ответить
ЛОШАДЬ ИДИ НА..Й!!!
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01.12.2021 12:55 Ответить
Контрацептив кацапский,у тебя хватает совести говорить про наглость? Это не вы ли ублюдки зашли НАГЛО в Крым? Не вы ли НАГЛО выдавали паспорта в Осетии и на Донбассе? Ты даже не лошадь,ты - лошак.
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01.12.2021 13:01 Ответить
дурак он и есть дурак ...
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01.12.2021 13:05 Ответить
Ці скажені москотостанські свино-собаки вже запарили слюною бризкати та тявкати без перерви.
Може час вводити реальні санкції?
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01.12.2021 13:07 Ответить
Кто будет вводить санкции?
Вон Германия и Франция до всерачки перепугались и «осудили» парашу за то , что та показала их дип. переписку .
Значит что-то здесь не чисто…
Подозреваю , что Европа на «два фронта играет» и вашим и нашим так сказать …
Украине постоянно высказывают свою озабоченность и типа солидарность , а кацапам песни поют о том , что постараются повлиять на Украину …, и такая НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ происходит уже 8 лет.
Эти как бы «третейско-европейские судьи» ВСЕМ зубы заговаривают , происходят встречи , обсуждают обеспокоенность, саммиты , консилиумы , только конкретно никто ничего не знает , что делать с войной . Тянут резину - косят бабло. Главное лишь бы их это не коснулось ..
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01.12.2021 14:03 Ответить
Даже если мы не будем предпринимать активных наступлений, кацапы сами придумают повод, чтобы напасть. Вся история кремлевских ублюдков - это провокации и грязные игры.
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01.12.2021 13:10 Ответить
уж виноват ты в том, что хочется мне кушать (с)
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01.12.2021 15:38 Ответить
например на маленькую Финляндию в 1939 году и на страны Балтии в 1940 .
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01.12.2021 20:13 Ответить
"достаточно пространные, но сугубо конкретные..."
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01.12.2021 13:22 Ответить
А яке відношення може бути до *****
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01.12.2021 13:28 Ответить
вот зачем озвучивать бред сумасшедшего осла
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01.12.2021 13:29 Ответить
какая отвратительная рожа,лавруха тебе херня осталась судя по фейсу,не тарахти попой.
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01.12.2021 14:08 Ответить
Лаврову стоит посмотреть в зеркало , и навряд ли там агнец с крылышками .
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01.12.2021 14:10 Ответить
Кремлядь вважає себе великою та значимою, а тут до них ставляться, як до купи лайна- без поваги, зневажають і пісенькі похабні співають. Ось і пучить їх.
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01.12.2021 14:55 Ответить
как они хотят чтобы украинцы стали перед ними на колени, покорились и дали себя поубивать.
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01.12.2021 20:16 Ответить
Русский оккупант должен быть мертв!
Что тут агресивного? Это логическая закономерность,по доругому быть не может.
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01.12.2021 16:36 Ответить
рашистам всё снится мой Киев
(как будто мацкву захватил он...)
от речи рашистов - блюю,
(а НАТО... всё ближе к кремлю)
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01.12.2021 16:42 Ответить
depil
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01.12.2021 19:23 Ответить
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "Київ стає дедалі нахабнішим щодо Росії", але Москва зриватися не буде. Джерело: https://censor.net/ua/v3302697


ПІШЛИ БОЛОТНІ ГАЗИ З БОЛОТА

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01.12.2021 16:59 Ответить
Тут без варіантів - логіка гопників.
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01.12.2021 18:13 Ответить
ГЛАВНЫЙ ВОР КРИЧИТ ГРОМЧЕ ВСЕХ, ЧТО ЕГО ГРАБЯТ.ТАК ЯНУКОВИЧ БРЕШЕТ ПРО ЗОЛОТОЙ БАТОН, И ЧТО ВСЕ ШАПКИ У НЕГО ПОТЫРИЛИ...
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01.12.2021 18:30 Ответить
это вынос мозга от террористов оккупантов просто трешак
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01.12.2021 21:09 Ответить
 
 