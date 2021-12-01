"Киев становится все более наглым в своей агрессивности по отношению к России", - Лавров. ВИДЕО
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Киев становится все более нахальным по отношению к России", но Москва срываться не будет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
Лавров отметил, что российское дипведомство было вынуждено обнародовать его переписку с коллегами из Франции и Германии.
"Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается", - сказал он в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации.
"Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", - подчеркнул российский министр.
Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято во избежание дальнейших спекуляций. Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.
Франция осудила публикацию Россией дипломатической переписки по нормандским переговорам
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Ботоксный фюрер Путлер и его хамоватые вертухаи в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
Даже выдумывать ничего не будут...
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а ударение поставьте там, где хотите и где считаете нужным !
Навіщо переливати із пустого у порожнє - просто оприлюдніть утаємничені москальські "воєнні втрати у "мирний" час" і можна відразу покакати з остраху від агресивності українців.
Може час вводити реальні санкції?
Вон Германия и Франция до всерачки перепугались и «осудили» парашу за то , что та показала их дип. переписку .
Значит что-то здесь не чисто…
Подозреваю , что Европа на «два фронта играет» и вашим и нашим так сказать …
Украине постоянно высказывают свою озабоченность и типа солидарность , а кацапам песни поют о том , что постараются повлиять на Украину …, и такая НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ происходит уже 8 лет.
Эти как бы «третейско-европейские судьи» ВСЕМ зубы заговаривают , происходят встречи , обсуждают обеспокоенность, саммиты , консилиумы , только конкретно никто ничего не знает , что делать с войной . Тянут резину - косят бабло. Главное лишь бы их это не коснулось ..
Что тут агресивного? Это логическая закономерность,по доругому быть не может.
(как будто мацкву захватил он...)
от речи рашистов - блюю,
(а НАТО... всё ближе к кремлю)
ПІШЛИ БОЛОТНІ ГАЗИ З БОЛОТА