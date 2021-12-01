"Знищення мікробізнесу - причина міграції" і "Дайте працювати просто": ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения "упрощенки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 1 декабря, во время выступления президента Владимира Зеленского ФОПы пикетировали Верховную Раду с требованием сохранения "упрощенки" и микробизнеса.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
ФОПы пришли под Раду с плакатами, на которых написали свои требования: "Дайте работать просто", "Защищает ФЛП, защищает Украину", "Законопроект 5866(1) решает проблемы ФОП всей Украины", "Уничтожение микробизнеса - причина миграции", "Нет уничтожению упрощенной системы налогообложения" и др. Они озвучили свои требования со сцены, основное из которых – принятие законопроекта 5866(1).
Протест проходил на фоне усиленных мер охраны общественного порядка и перекрытия кварталов вокруг здания парламента.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Динаміка економіки при зеленському -11%
Рейтинг партії Порошенко - 17,1%
а в другій про те що неЛОХ молодець, маю великий сумнів
После 1:12 при Турчинове, гривну искусственно обвалила Гонтарева до 1:29 и тогда за копейки тут многие просто не захотели работать.
Ну и слушать маланские мантры о том, что еще они не сделают.
Более всего меня возмутило два вещи.
Почему деньги за надра, которые принадлежат ВСЕМ гражданам Украины, перечислят исключительно тем детям, которые родятся с 2012-го года. А как же те дети, которые все же родились в условиях войны с РФ, он не достойны? Просто разворуют все эти деньги и дети в 18 лет их всё равно не получат.
И попытка проведения переписи в электронном варианте. Нам попытаются подсунуть выборы в смартфоне!!! И мы прекрасно помним, как в 2004-м Медведчук и Кивалов подключили параллельный сервер. А КАК И КАКИМ СПОСОБОМ потом, в случае обжалования в судебном порядке, можно будет пересчитать несуществующие бюллетени? А как проверить реальную явку без подписей в списках избирателей, без погашения бюллетеня путем отрезания уголка?
Для начала испробуйте диджитализацию на проведении местных референдумов.
А лучше, как в старину, построить высокий и широкий каменный столб, а наверху подвесить две клетки - в одну одного, во вторую другого. Чтобы люди приходили и проверяли, что нет у них в камерах ковров и омаров. Ну и те двое смогут как на стадионе обвинять друг друга.
У украинцев царя никогда не было. Царь, это правитель Восточного типа. У нас был король, да и то один. У украинцев выборы на майдане и по наследству правители власть не передавали.
Я за Парламентскую Республику, без царя, без Президента, с парламентской коалицией и с Премьер-министром, который может управлять страной как Черчилль, который управлял ВБ во время ВМВ.
Хотя всё же один намёк есть, во времена бездельника Ющенко, когда ВР значила больше, чем Президент и это лучшие за 30 лет годы.
хунта підтримує.
а ще в цьому казематі будуть не зайві ківи , рабіновічі , медведчуки, бойки......
Война идет, может стать еще более горячей, а он про зарплаты медикам в 24 тысячи, Радуцкий (гнида) что врачам 24 000 это конечно мало.
А сколько сегодня военнослужащие получают? Почему вы нашим защитникам не хотите сделать денежное довольствие как в Польше? А если на фронте, то как положено - тройной оклад!!!
А они ВСЕ учить умеют, чтобы ТАКУЮ зарплату получать? Ну я понимаю, что надо им повысить, но не до такой же степени. Лучше сначала переведите стандарты обучения на те, как это уже сделано в Финляндии и Эстонии.
И учителям надо платить достойно, но военнослужащие всё же должны получать больше, чем врачи и учителя.
Те ФОПы, у которых Гонтарева украла деньги в 103-х искусственно обанкроченных ею банков (сумма более 500 миллиардов гривен).
Те ФОПы, которые были возмущены грабительской реструктуризацией внешнего долга, которую провела Яресько...
На папередника уже спокойно смотреть не могли.
В ютюбе много видео на эту тему от Бер Кута.
Вот он настоящий СЛУГА НАРОДА, только жаль, что не нашего.
Ну вот вам фото тех, кто в 1932-1933-м годах организовал Геноцид украинской нации - Голодомор
1933 году член политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич отметил:
«Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности.
ПОНАДОБИЛСЯ ГОЛОД, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ИМ, КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН.
ЭТО СТОИЛО МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ, НО КОЛХОЗНАЯ СИСТЕМА СОЗДАНА, МЫ ВЫИГРАЛИ ВОЙНУ»
https://petrosagaidak.livejournal.com/162722.html
Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи.
Я далёк от антисемитизма,
но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах,
в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах,
я встречал евреев и только евреев.
Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков --На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих- Мандельштам), Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ).
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер(Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович(Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.
ВЦИК Пятого Съезда Советов. Из 62 членов ни одного нееврея:
Бруно (литовский еврей), Бреслау (литовский еврей), Бабчинский, Бухарин (чистый еврей и друг Троцкого, бывший с ним в Нью-Йорке и имевший американское гражданство, всегда выдававшийся за русского), Вейнберг, Гайлис, Гейнцберг, Данишевский (немецкий еврей), Штарк, Закс, Шейнман(Аро́н Льво́вич), Эрдлинг, Ладауер, Лингер, Литвинов (Меер-Генох Моисеевич Валлах, будущий министр иностранных дел записан чехом, чехословацкий еврей), Семён Диманштейн, Левин, Эрман, Иоффе, Карклин, Книгиссен, Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд), Зиновьев-Апфельбаум, Крыленко (Кличка - «Абрам»), Красиков, Капник, Кауль, Ленин , Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), Ландер, Луначарский, Петерсон (литовский еврей), Я́ков Христофо́рович Пе́терс, Рудзутак (Ян Эрнестович, литовский еврей), Розин, Смидович, Стучка (латышский еврей), Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в), Смига (латышский еврей), Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис), Сосновицкий, Скрыпник, Троцкий (Бронштейн), Теодорович, Терьян (армянский еврей), Урицкий(Моисей Соломонович), Тегулечкин, Фельдман, Фрумкин, Цурюпа, Чавчавадзе (грузинский еврей), Шейнкман, Розенталь, Ашкенази, Карахан (Лев Михайлович, караимский еврей), Розе (Вольдемар Рудольфович), Радек (Карл Бернга́рдович Собельсон), Шлихтер, Чиколини, Шиянский.
Совет Народных Комиссаров:
Председатель - Ульянов-Ленин (полуеврей, у Марсдена он ещё русский, а по еврейским законам чистый еврей, т.к. по матери, Прим.ред.).
Комиссар иностранных дел: сначала Троцкий (Еврей), потом Чичерин (Полуеврей, у Марсдена русский),
Комиссар по делам национальностей - Джугашвили (грузин - у Марсдена, на с.д. полуеврей по отцу, или грузинский еврей).
Председатель совета народного хозяйства - Лурье (Ларин) - еврей.
Комиссар по восстановлению - Шлихтер (Еврей),
Комиссар государственных земель - Кауфман (еврей).
Комиссар государственного контроля - Ландер (еврей).
Комиссар общественных работ - В. Шмидт (еврей).
Комиссар по сельскому хозяйству - Прошьян (армянский еврей).
Комиссар Армии и Флота - Троцкий (еврей).
Комиссар социальной помощи - Е. Лилина (Книгиссен) - еврейка,
Комиссар образования -Луначарский (Баилих, у Марсдена он Мандельштам) - еврей,
Комиссар вероисповеданий -Шпитцберг (еврей),
Комиссар внутренних дел - Зиновьев (Апфельбаум) - Еврей,
Комиссар по финансам - Исидор Гуковский (еврей),
Комиссар по делам выборов - Урицкий(Моисей Соломонович, еврей).
Комиссар юстиции - И. Штейнберг (еврей).
Комиссар по делам эвакуации - Фенигштейн (еврей), его заместители - Равич и Заславский - оба евреи.
От підіть і запитайте, от підіть і запитайте їх, а навіщо вони за Слуг та Зелю голосували?
2520 грн в месяц = ЕН 1200 грн в месяц + ЕСВ 1320 грн в месяц (3960 грн за квартал),
т. е. 20% + 22% от 6000 (min зарплата)
bamr
@bamr69
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1 ч
Пока Зе с трибуны вешал лапшу , предприятия получили новые платежки за электроэнергию. Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят . Ждем новый скачёк цен абсолютно на все . Вот мудило нацарювал !
(с) Власть