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"Знищення мікробізнесу - причина міграції" і "Дайте працювати просто": ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения "упрощенки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 1 декабря, во время выступления президента Владимира Зеленского ФОПы пикетировали Верховную Раду с требованием сохранения "упрощенки" и микробизнеса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

ФОПы пришли под Раду с плакатами, на которых написали свои требования: "Дайте работать просто", "Защищает ФЛП, защищает Украину", "Законопроект 5866(1) решает проблемы ФОП всей Украины", "Уничтожение микробизнеса - причина миграции", "Нет уничтожению упрощенной системы налогообложения" и др. Они озвучили свои требования со сцены, основное из которых – принятие законопроекта 5866(1).

Протест проходил на фоне усиленных мер охраны общественного порядка и перекрытия кварталов вокруг здания парламента.

Также читайте: 1 декабря в Киеве могут ограничить движение транспорта из-за массовых акций

Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 01
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 02
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 03
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 04
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 05
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 06
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 07
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 08
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 09
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 10
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 11
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 12
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 13
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 14
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 15
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 16
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 17
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 18
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 19
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
А вот и путчисты подоспели! Шо, не нравится жизнь, которую вы себе понавыбирали? 2 года назад с пеной у рта по Мальдивы мне рассказывали, падлы! Кушай ТЕ!
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01.12.2021 13:20
+20
Динаміка економіки при Порошенко +5%

Динаміка економіки при зеленському -11%

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01.12.2021 13:36
+17
Таке потужне покращення від гундосика, що сьогодні Києв перетворюється на суцільний протестний простір..
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01.12.2021 13:22
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Правила форума Совет форумчан
На фабрики ,заводы и в поля идите працювати геть обнаглели барыги-спекулянты ..
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01.12.2021 13:19 Ответить
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01.12.2021 13:42 Ответить
Картинка для букваря на букву «Д» - долб..ы
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01.12.2021 13:49 Ответить
А вот и путчисты подоспели! Шо, не нравится жизнь, которую вы себе понавыбирали? 2 года назад с пеной у рта по Мальдивы мне рассказывали, падлы! Кушай ТЕ!
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01.12.2021 13:20 Ответить
Да ,если-бы не тот выбор то выходить бы уже не смогли выползать разве что ...
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01.12.2021 13:26 Ответить
Я смотрю особо упоротых уже никогда не отпустит...
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01.12.2021 13:28 Ответить
Динаміка економіки при Порошенко +5%

Динаміка економіки при зеленському -11%

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01.12.2021 13:36 Ответить
Динамику роста цен и тарифов при Барыге нарисуй там процентов 1 000 будет ,а то и побольше...
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01.12.2021 13:49 Ответить
А не врать? И это только по февраль. Можем пересчитать по ноябрь, чтобы было еще "веселее". И вы же обещали, что только уйдет "барыга", все сразу станет в шоколаде.

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01.12.2021 13:55 Ответить
Не врать Барыга не может ,такое у него нутро поэтому и послал его нах украинский народ ,теперь надобно его посадить на тюрма годков минимум на пятнадцать ...а Зеленский конечно молодец ,но тут явная недоработка ...
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01.12.2021 14:00 Ответить
Это тебя твой разум послал....
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01.12.2021 14:03 Ответить
Рейтинг партії Зеленського - 15%

Рейтинг партії Порошенко - 17,1%

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01.12.2021 14:21 Ответить
с першою тезою про ПРойдисвіта згоден
а в другій про те що неЛОХ молодець, маю великий сумнів
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01.12.2021 14:22 Ответить
Ага

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01.12.2021 14:24 Ответить
Ага, почти

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01.12.2021 13:40 Ответить
если это ошибка, то генетическая .
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01.12.2021 13:45 Ответить
Да ладно ля-ля. Это до ЗЕ угробили 103 банка и забрали полтриллиона гривен у украинцев. Именно это стало основной причиной того, что они вынуждены были уехать на заработки.
После 1:12 при Турчинове, гривну искусственно обвалила Гонтарева до 1:29 и тогда за копейки тут многие просто не захотели работать.

Ну и слушать маланские мантры о том, что еще они не сделают.

Более всего меня возмутило два вещи.
Почему деньги за надра, которые принадлежат ВСЕМ гражданам Украины, перечислят исключительно тем детям, которые родятся с 2012-го года. А как же те дети, которые все же родились в условиях войны с РФ, он не достойны? Просто разворуют все эти деньги и дети в 18 лет их всё равно не получат.

И попытка проведения переписи в электронном варианте. Нам попытаются подсунуть выборы в смартфоне!!! И мы прекрасно помним, как в 2004-м Медведчук и Кивалов подключили параллельный сервер. А КАК И КАКИМ СПОСОБОМ потом, в случае обжалования в судебном порядке, можно будет пересчитать несуществующие бюллетени? А как проверить реальную явку без подписей в списках избирателей, без погашения бюллетеня путем отрезания уголка?
Для начала испробуйте диджитализацию на проведении местных референдумов.
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01.12.2021 13:47 Ответить
Вот и я говорю ,Барыгу на нары ...
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01.12.2021 14:03 Ответить
А можно барыгу в одну камеру, а Клована в соседнюю?

А лучше, как в старину, построить высокий и широкий каменный столб, а наверху подвесить две клетки - в одну одного, во вторую другого. Чтобы люди приходили и проверяли, что нет у них в камерах ковров и омаров. Ну и те двое смогут как на стадионе обвинять друг друга.
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01.12.2021 14:09 Ответить
А кого-же на царствие ? Гордона ?
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01.12.2021 14:13 Ответить
А зачем нам царь? Мы что, кацапы или евреи?

У украинцев царя никогда не было. Царь, это правитель Восточного типа. У нас был король, да и то один. У украинцев выборы на майдане и по наследству правители власть не передавали.
Я за Парламентскую Республику, без царя, без Президента, с парламентской коалицией и с Премьер-министром, который может управлять страной как Черчилль, который управлял ВБ во время ВМВ.
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01.12.2021 14:17 Ответить
Нельзя нам Республику ,сейчас никак нельзя ,разорвёт Украину на куски такая система ,лет через 50 может быть а сейчас нам бы Пиночета или ЛиКванЮ,но пока не везёт с персоналиями ..
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01.12.2021 14:24 Ответить
Украинскому менталитету противен авторитаризм. Разве мы с вами жили при Республике, чтобы отвергать её?
Хотя всё же один намёк есть, во времена бездельника Ющенко, когда ВР значила больше, чем Президент и это лучшие за 30 лет годы.
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01.12.2021 18:04 Ответить
Гондона.
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01.12.2021 14:41 Ответить
А можно барыгу в одну камеру, а Клована в соседнюю?(С)

хунта підтримує.
а ще в цьому казематі будуть не зайві ківи , рабіновічі , медведчуки, бойки......
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01.12.2021 14:31 Ответить
Коли почалась масова міграція?
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01.12.2021 13:29 Ответить
Как только кончилась эпоха бедности, так и повалили

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01.12.2021 13:49 Ответить
И это только официальная данные...
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01.12.2021 13:53 Ответить
Только перед этим уехало 10 млн и многие вернулись из-за короновируса, ну а когда в начале 2021-го уровень эпидемии несколько спал, то они просто массово вернулись на прежние места работы.
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01.12.2021 13:54 Ответить
Ага, почти. Особенно учителя после 4000 баксов зарплаты Поехали на столько за сезон

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01.12.2021 13:57 Ответить
Не теребите мне душу, итак противно от сегодняшнего выступления Зеленского.
Война идет, может стать еще более горячей, а он про зарплаты медикам в 24 тысячи, Радуцкий (гнида) что врачам 24 000 это конечно мало.

А сколько сегодня военнослужащие получают? Почему вы нашим защитникам не хотите сделать денежное довольствие как в Польше? А если на фронте, то как положено - тройной оклад!!!
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01.12.2021 14:02 Ответить
Навіщо зеленському підіймати зарплатню військовим, якщо це його вороги ?
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01.12.2021 14:31 Ответить
А наши учителя?
А они ВСЕ учить умеют, чтобы ТАКУЮ зарплату получать? Ну я понимаю, что надо им повысить, но не до такой же степени. Лучше сначала переведите стандарты обучения на те, как это уже сделано в Финляндии и Эстонии.
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01.12.2021 14:04 Ответить
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01.12.2021 14:22 Ответить
На счет рэперов и всяких других поющих трусов, типа Тины Кароль (Либерман) я с вами согласен.
И учителям надо платить достойно, но военнослужащие всё же должны получать больше, чем врачи и учителя.
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01.12.2021 18:01 Ответить
Таке потужне покращення від гундосика, що сьогодні Києв перетворюється на суцільний протестний простір..
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01.12.2021 13:22 Ответить
ФОПЫ , сколько % фопов из 73% выбрали себе президента комика во время войны?
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01.12.2021 13:22 Ответить
Ну например все сельские, которым сначала Яценюк врубил 10% ПДВ, а потом Гройсман добавил еще 10% и наши селяне стали неконкурентно способными по отношению к ввезенной из-за границы продуктами.

Те ФОПы, у которых Гонтарева украла деньги в 103-х искусственно обанкроченных ею банков (сумма более 500 миллиардов гривен).

Те ФОПы, которые были возмущены грабительской реструктуризацией внешнего долга, которую провела Яресько...
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01.12.2021 13:52 Ответить
Так выбрали вы себе хорошего и многообещающего, зачем вышли и что хотите? Все же теперь хорошо. Неконкурентными стали, так как нужно не только бабло рубать, а еще и правильно свой товар представить и качество и цена. А налоги нужно платить.
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01.12.2021 14:00 Ответить
Неужели не понятно почему?
На папередника уже спокойно смотреть не могли.
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01.12.2021 14:06 Ответить
отчего же? Если тогда не было кассовых аппаратов, а сейчас хотят ввести. А больше их ничего не интересует.
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01.12.2021 14:10 Ответить
Барыги, все деньги на офшорах держат, с Мальдив не вылазят а тут бузить вышли!
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01.12.2021 13:22 Ответить
Так Зе мерзавец и выполняет задачу Геноцида граждан Украины! Освободить земли для Иностранных хозяев!
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01.12.2021 13:23 Ответить
Для себя они освобождают, по плану, написанному еще Троцким-Бронштейном, с целью создания на территории Украины нового государства евреев.
В ютюбе много видео на эту тему от Бер Кута.
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01.12.2021 13:56 Ответить

Вот он настоящий СЛУГА НАРОДА, только жаль, что не нашего.
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01.12.2021 13:24 Ответить
интересно кто финансирует флаги и фартушки ?
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01.12.2021 13:27 Ответить
Требование должно быть одно - Шмарклю на зону!
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01.12.2021 13:32 Ответить
у них не зеля проблема, а кассовые аппараты
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01.12.2021 13:36 Ответить
Це вже переворот, чи ще ні?
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01.12.2021 13:36 Ответить
Ааа, посмотрел - не хотят с кассовыми аппаратами работать, ога.
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01.12.2021 13:40 Ответить
Вот бы олигархов так жёстко обложили налогами, чтоб отдавали до 90 % прибыли как фопы.
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01.12.2021 13:41 Ответить
А ну расскажите подробнее как ФОПы отдают 90% прибыли... Я смотрю мозги нынче вообще не в моде?
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01.12.2021 14:38 Ответить
фопы, еще нет кассовых аппаратов, а вы у народа последние копейки отбираете, все никак не нажретесь.
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01.12.2021 13:43 Ответить
Если ФОПов уничтожат, вся экономика, которая еле дышит, упадет. В основном за счет налогов ФОПов вся страна держится.
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01.12.2021 13:54 Ответить
Про Донбасс, который кормит всю Украину уже наслушались. То что Вы озвучили ошибочное мнение самих ФОПов.
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01.12.2021 14:10 Ответить
Если самозанятые рухнут и перестанут давать жить другим эти кассовые аппараты поменяют на печатные станки.
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01.12.2021 14:25 Ответить
Эти станки уже давно работают, если Вы не в курсе.... Не стоит переоценивать свою значимость.
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01.12.2021 14:27 Ответить
Пока свою переоценили вы
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03.12.2021 20:28 Ответить
Я же про себя тут столько всего написал, правда?!
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03.12.2021 20:42 Ответить
И не стоит нагонять тут жути. ФОПы как класс не исчезнут, они живучие как тараканы, плюс это еще и инструмент, который всегда есть при других формах хоз. деятельности. Ну закроется половина а остальные будут продолжать пополнять бюджет. Да, трудно им будет, но это уже другая история и это был их выбор 2 года назад.
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01.12.2021 14:31 Ответить
Порох-это не выбор ,а его отсутствие.все шло к сегодняшнему если бы порох прошел.а Зеленский-это был шанс,хоть и небо
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03.12.2021 20:27 Ответить
Простите за откровенность, но Вы именно тот, кого называют долб...м
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03.12.2021 20:41 Ответить
ой, а кто это сделал вместе????))))))
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01.12.2021 13:55 Ответить
Вы не догадываетесь?
Ну вот вам фото тех, кто в 1932-1933-м годах организовал Геноцид украинской нации - Голодомор
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01.12.2021 13:58 Ответить
А хто оце на фото, "еврейские русские", "русские евреи", "русские" чи "евреи"?
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01.12.2021 14:04 Ответить
Русских среди них нет.

1933 году член политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич отметил:

«Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности.

ПОНАДОБИЛСЯ ГОЛОД, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ИМ, КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН.

ЭТО СТОИЛО МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ, НО КОЛХОЗНАЯ СИСТЕМА СОЗДАНА, МЫ ВЫИГРАЛИ ВОЙНУ»


https://petrosagaidak.livejournal.com/162722.html

Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи.
Я далёк от антисемитизма,
но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах,
в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах,
я встречал евреев и только евреев.
Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков --На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих- Мандельштам), Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ).
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер(Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович(Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.
ВЦИК Пятого Съезда Советов. Из 62 членов ни одного нееврея:
Бруно (литовский еврей), Бреслау (литовский еврей), Бабчинский, Бухарин (чистый еврей и друг Троцкого, бывший с ним в Нью-Йорке и имевший американское гражданство, всегда выдававшийся за русского), Вейнберг, Гайлис, Гейнцберг, Данишевский (немецкий еврей), Штарк, Закс, Шейнман(Аро́н Льво́вич), Эрдлинг, Ладауер, Лингер, Литвинов (Меер-Генох Моисеевич Валлах, будущий министр иностранных дел записан чехом, чехословацкий еврей), Семён Диманштейн, Левин, Эрман, Иоффе, Карклин, Книгиссен, Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд), Зиновьев-Апфельбаум, Крыленко (Кличка - «Абрам»), Красиков, Капник, Кауль, Ленин , Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), Ландер, Луначарский, Петерсон (литовский еврей), Я́ков Христофо́рович Пе́терс, Рудзутак (Ян Эрнестович, литовский еврей), Розин, Смидович, Стучка (латышский еврей), Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в), Смига (латышский еврей), Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис), Сосновицкий, Скрыпник, Троцкий (Бронштейн), Теодорович, Терьян (армянский еврей), Урицкий(Моисей Соломонович), Тегулечкин, Фельдман, Фрумкин, Цурюпа, Чавчавадзе (грузинский еврей), Шейнкман, Розенталь, Ашкенази, Карахан (Лев Михайлович, караимский еврей), Розе (Вольдемар Рудольфович), Радек (Карл Бернга́рдович Собельсон), Шлихтер, Чиколини, Шиянский.
Совет Народных Комиссаров:
Председатель - Ульянов-Ленин (полуеврей, у Марсдена он ещё русский, а по еврейским законам чистый еврей, т.к. по матери, Прим.ред.).
Комиссар иностранных дел: сначала Троцкий (Еврей), потом Чичерин (Полуеврей, у Марсдена русский),
Комиссар по делам национальностей - Джугашвили (грузин - у Марсдена, на с.д. полуеврей по отцу, или грузинский еврей).
Председатель совета народного хозяйства - Лурье (Ларин) - еврей.
Комиссар по восстановлению - Шлихтер (Еврей),
Комиссар государственных земель - Кауфман (еврей).
Комиссар государственного контроля - Ландер (еврей).
Комиссар общественных работ - В. Шмидт (еврей).
Комиссар по сельскому хозяйству - Прошьян (армянский еврей).
Комиссар Армии и Флота - Троцкий (еврей).
Комиссар социальной помощи - Е. Лилина (Книгиссен) - еврейка,
Комиссар образования -Луначарский (Баилих, у Марсдена он Мандельштам) - еврей,
Комиссар вероисповеданий -Шпитцберг (еврей),
Комиссар внутренних дел - Зиновьев (Апфельбаум) - Еврей,
Комиссар по финансам - Исидор Гуковский (еврей),
Комиссар по делам выборов - Урицкий(Моисей Соломонович, еврей).
Комиссар юстиции - И. Штейнберг (еврей).
Комиссар по делам эвакуации - Фенигштейн (еврей), его заместители - Равич и Заславский - оба евреи.
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01.12.2021 14:13 Ответить
Вся история говорит о том, что евреи всегда стояли особняком, и их, мягко говоря, не особо любили. Так что из песни слов не выбросишь, рано или поздно гнев масс поворачивается в их сторону.
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01.12.2021 16:33 Ответить
А як ФОПи колись голосували, як голосували за СН.
От підіть і запитайте, от підіть і запитайте їх, а навіщо вони за Слуг та Зелю голосували?
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01.12.2021 14:02 Ответить
Весь мой город просто застроен аптеками, большими магазинами и вокруг налеплено маленьких Сильпо, Таврия-в, АТБ, Економ, Еко-маркет, БУлка это из сетей. И вокруг видимо невидимо еще отделных колбасочных, кур, полуфабрикатов. В каждом магазине тетеньки. Которые из полезного тільки важать. При этом в сетевых еще люди есть но в этих хз, один человек, ну два. Все хотят барыжить, во дворе дома тоже есть магазинчик с ненсусветными ценами + 20-30% от атб и как то он выживает. Девочки меняются продавщицы. Какая это экономика? И это еще есть продуктовые рынки, на которых видимо невидимо ларечков и в принципе те же макароны как в атб и цены еще и без акций. утром перекупы берут все на рынке у которого електричка останавливается молочное яйца докидывают 20-30 % и торгувають.
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01.12.2021 14:27 Ответить
Так это и есть экономика. Кому надо быстро - берёт дороже. Кому надо дешевле - идёт дальше, или едет в село тариться. Что не так?
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01.12.2021 16:12 Ответить
А теперь представь, что всего этого нет, так как сложно и невыгодно, остается один магазин, в котором продавец ставит цены на своё усмотрение. Или еще хуже - вообще нет товара, потому что работать нереально из-за жуткой зарегулированности - ссср во всей красе, с пустыми полками и фарцовщиками.
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01.12.2021 16:37 Ответить
Этот проект закон №5866, за который вышли протестующие что б его приняла Верховная влада не касается предпринимателей рынка, а касается только 2- ю и 3- ю групу. Сейчас большинство торговых центров и другого крупного бизнеса, которые не хотят платить государству налогов, оформляют все через несколько ФОП. Например сейчас , что б быть предпринимателем 2- й групы необходимо иметь не более 10 человек в штате и годовой оборот реализации товаров, услуг не более 5,4 млн грн. Теперь предприниматели, согласно проекту закону №5866, хотят что б дополнительно увеличилить годовой обьем реализации на 1,95 млн грн за каждого работника в штате. Если честно, то мое мнение что б были предприниматели только 1- й группы ( рынок), а все остальные - это 3 я группа. По 3- й групе платится налог сейчас в размере 5 % от реализации и это справедливо для всех. Но большой бизнес, дробит свои обороты на несколько предпринимателей, что б быть на 2- й группе. Сейчас в месяц единый налог для 2- й группы всего 1300 грн. Вот и бастует крупный бизнес.
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01.12.2021 14:29 Ответить
На едином налоге должны находиться предприниматели без наёмных работников, а государство придумала ещё группы единщиков и согнала всех в один колхоз, для единщиков нужно исходить из того чтобы не было наёмных работников и чтобы суммы доходов не превышали установленную, всех остальных на общих основаниях
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01.12.2021 14:45 Ответить
Но в кумовском государстве имеем что имеем еврейская община и др общины, балдеют от кумовского государства Украина
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01.12.2021 14:49 Ответить
Налоги для 2-й группы:
2520 грн в месяц = ЕН 1200 грн в месяц + ЕСВ 1320 грн в месяц (3960 грн за квартал),
т. е. 20% + 22% от 6000 (min зарплата)
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02.12.2021 13:57 Ответить
Все надо делать вовремя.
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01.12.2021 14:33 Ответить
Эта власть умеет только грабить. Поэтому налоги и все остальное будут больше. Особенно для тех кто тянет лямку официально их платя. Нужно же платить налоги и за таксистов, базарных торговцев и прочих кто получает зп в конвертах
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01.12.2021 14:50 Ответить







bamr


@bamr69

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1 ч



Пока Зе с трибуны вешал лапшу , предприятия получили новые платежки за электроэнергию. Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят . Ждем новый скачёк цен абсолютно на все . Вот мудило нацарювал !



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01.12.2021 15:07 Ответить
Нет работающих ФОП - нет проблем с работающими Фоп!
(с) Власть
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01.12.2021 15:10 Ответить
Вся планета с кассовыми аппаратами, а нашим нельзя? Страна майдауния.
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01.12.2021 16:43 Ответить
ФОП-овцы пришли поблеять под ВР... если вас обидели, надо не на колени становиться, а давать сдачи обидчику! и тогда все наладится...
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01.12.2021 22:50 Ответить
 
 