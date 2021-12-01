"Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять, что ты обосрался", - Кива о реакции Зеленского на плакат "Нет – политическим репрессиям!". ВИДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Илья Кива слушал ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, держа плакат с надписью "Нет – политическим репрессиям!"
Нардеп объяснил корреспонденту Цензор.НЕТ причины такой акции и рассказал о реакции президента.
"Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять что ты обосрался. Он и без плаката все прекрасно понимает. Чтобы понять, что ты в обосранных штанах - не нужно это читать с плаката", - пояснил Кива.
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показать весь комментарий02.12.2021 05:44 Ответить Мне нравится 0
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