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Зеленский (16498) парламент (883) послание (63) Кива (397)

"Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять, что ты обосрался", - Кива о реакции Зеленского на плакат "Нет – политическим репрессиям!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива слушал ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, держа плакат с надписью "Нет – политическим репрессиям!"

Нардеп объяснил корреспонденту Цензор.НЕТ причины такой акции и рассказал о реакции президента.

"Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять что ты обосрался. Он и без плаката все прекрасно понимает. Чтобы понять, что ты в обосранных штанах - не нужно это читать с плаката", - пояснил Кива.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
Цитаты великих людей! Хоть бери и из бронзы выливай! Сразу видно вченый аж страшно!
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01.12.2021 13:17
+20
Они братья по разуму...
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01.12.2021 13:18
+19
а коли цей ***@н отримає підозру від прокуратури?
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01.12.2021 13:16
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шо то наш ..кандидат наук.. про обосранные штаны заговорил после того как анулировали его ..диссертацию.. правда кыва новую обещал как в жомовой яме по портретам стрелять
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02.12.2021 05:44 Ответить
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