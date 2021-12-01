ОП организовал проплаченный митинг для того, чтобы "сбить" Клименко с конкурса на должность главы САП, - Шабунин. ВИДЕО

В ОП хорошо знают, как остро Зеленский реагирует на любые попытки давления. Поэтому план состоит в том, чтобы вызвать именно такую ​​острую реакцию президента.

Об этом сообщил в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

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"На видео пример того, как часть команды Зеленского считает президента идиотом. Час назад под ОП нарисовался проплаченный митинг, на котором от Зеленского требуют назначить руководителем САП Александра Клименко. При этом митингующие понятия не имеют, кто это, и убеждены, что Клименко работает в ОП. Цель этого цирка в том, чтобы Татаров пришел к Зеленскому и сказал: "Смотрите, нас отжимают на этого Клименко, значит его нельзя назначать". В ОП хорошо знают, как остро Зеленский реагирует на любые попытки давления. Так что план в том, чтобы вызвать именно такую острую реакцию президента", - рассказал Шабунин.

Глава ЦПК отметил, что из видео очевидно, что люди понятия не имеют, что происходит, и кто такой Клименко.

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"По состоянию на данный момент Клименко и так является лидером конкурса. Собственно Татаров поэтому эту дурь и устраивает, потому что готовится сбить Клименко, фальсифицировав баллы за практическую задачу. Я прямо спрошу: Татаров, ты идиот? Или президента идиотом считаешь? Все стейкхолдеры знают о твоем плане фальсификации с баллами: он очевиден (особенно международникам). Фальсификация конкурса САП (которую готовит Татаров) - похоронит отношения Зеленского и администрации Байдена. Репутация президента Украины в глазах ключевого союзника безопасности будет уничтожена полностью", - подытожил Шабунин.