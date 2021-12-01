РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9783 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
5 392 13
митинг (2540) Шабунин (464) САП (1947) Офис Президента (1691) Татаров Олег (349)

ОП организовал проплаченный митинг для того, чтобы "сбить" Клименко с конкурса на должность главы САП, - Шабунин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОП хорошо знают, как остро Зеленский реагирует на любые попытки давления. Поэтому план состоит в том, чтобы вызвать именно такую ​​острую реакцию президента.

Об этом сообщил в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"На видео пример того, как часть команды Зеленского считает президента идиотом. Час назад под ОП нарисовался проплаченный митинг, на котором от Зеленского требуют назначить руководителем САП Александра Клименко. При этом митингующие понятия не имеют, кто это, и убеждены, что Клименко работает в ОП. Цель этого цирка в том, чтобы Татаров пришел к Зеленскому и сказал: "Смотрите, нас отжимают на этого Клименко, значит его нельзя назначать". В ОП хорошо знают, как остро Зеленский реагирует на любые попытки давления. Так что план в том, чтобы вызвать именно такую острую реакцию президента", - рассказал Шабунин.

Глава ЦПК отметил, что из видео очевидно, что люди понятия не имеют, что происходит, и кто такой Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сказал неправду, когда заявил, что в комиссии по избранию руководителя САП нет людей Офиса Президента, - Шабунин

"По состоянию на данный момент Клименко и так является лидером конкурса. Собственно Татаров поэтому эту дурь и устраивает, потому что готовится сбить Клименко, фальсифицировав баллы за практическую задачу. Я прямо спрошу: Татаров, ты идиот? Или президента идиотом считаешь? Все стейкхолдеры знают о твоем плане фальсификации с баллами: он очевиден (особенно международникам). Фальсификация конкурса САП (которую готовит Татаров) - похоронит отношения Зеленского и администрации Байдена. Репутация президента Украины в глазах ключевого союзника безопасности будет уничтожена полностью", - подытожил Шабунин.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
" Чи президента ідіотом вважаєш?..."А в чем, собственно, вопрос?
показать весь комментарий
01.12.2021 13:49
+7
так от про шо вчора "корабельна сосна" вєщала,коли казала про проплачені мітинги за 1000 гривень))
показать весь комментарий
01.12.2021 13:48
+7
На відео приклад того, як частина команди Зеленського вважає президента ідіотом. Джерело: https://censor.net/ua/v3302730
А чому вважають ?🙂 Скоріше мають
показать весь комментарий
01.12.2021 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так от про шо вчора "корабельна сосна" вєщала,коли казала про проплачені мітинги за 1000 гривень))
показать весь комментарий
01.12.2021 13:48 Ответить
" Чи президента ідіотом вважаєш?..."А в чем, собственно, вопрос?
показать весь комментарий
01.12.2021 13:49 Ответить
Тоже прикололся с этого. Вопрос, как говорится, риторический. Думаю Татаров получше знает Зеленского, чем Шабунин. И расчет именно на то, что Зеленский - идиот.
показать весь комментарий
01.12.2021 13:53 Ответить
Кто такой этот Шабунин ? Рожа у него как у педика но похоже ещё и жулик ...
показать весь комментарий
01.12.2021 13:55 Ответить
Хто б казав
показать весь комментарий
01.12.2021 13:58 Ответить
кацапсина интересуется?
показать весь комментарий
01.12.2021 14:27 Ответить
Мистер Икс 00711c20 Некто Шабунин рулит каким то ЦПХ
показать весь комментарий
01.12.2021 14:30 Ответить
На відео приклад того, як частина команди Зеленського вважає президента ідіотом. Джерело: https://censor.net/ua/v3302730
А чому вважають ?🙂 Скоріше мають
показать весь комментарий
01.12.2021 13:56 Ответить
Цирк 95- го кварталу , за наш рахунок продовжується 😠
а , Зебабуін таки ідіот
показать весь комментарий
01.12.2021 14:11 Ответить
Це міністра Януковича тягнуть на посаду у САП?
Наступним зайде сам Янукович?
показать весь комментарий
01.12.2021 14:31 Ответить
Це інша людина.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:32 Ответить
Шабунин в принципе не способен топить за порядочного человека.
Так, что - хрен с ним, с этим Клименко.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:07 Ответить
 
 