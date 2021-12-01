Google назвал 10 самых популярных среди украинцев YouTube-роликов: Дворец Путина, Что было дальше?, вДудь. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Google представил рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Официальный Блог - Google Украина.
Лидером в рейтинге самых популярных видео в этом году на YouTube стало расследование команды российского оппозиционера Алексея Навального о дворце Путина. В лидерах также интервью с украинским блоггером Иваном Рудским (Ивангай).
В десятку попало интервью российского музыканта Моргенштерна украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
1. Дворец для Путина. История самой большой взятки
2. Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
3. Ивангай – где он пропадал / вДудь
4. Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021.
5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа!
6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021.
7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста].
10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA. Среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".
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почитайте його біографію, шо за безглузді питання?
Короче, всё, что получается, так это то, что ты лох. Паспорт малороса у Шевченко...
И не путай принадлежность к нации с местом проживания. Ты можешь родиться в стране Украина, но оставаться ватным кацапом, а можешь родиться в Рос.империи, но иметь принадлежать к нации украинцев - наследников Руси. Просьба не путать искусственную народность "русские" с нацией. Нет такой нации, как и государства "Русь", есть Россия - недобитая империя и есть десятки наций, удерживаемых в тюрьме народов. Это как Донбасс: нет нации "донбассит" и нет государства "Донбасс". У них вообще ничего нет, даже собственного алфавита. Зато есть танки в шахтах))
А то что это все видосы рассчитаны на обыдление людей, а не на их развитие, не заметили. Ну ок, ну ок
Мне лично не понятно, как эти видео могут быть в топе. Значит смотрят
Я, вообще, не припоминаю чтобы он о КУЛЬТУРЕ упоминал хоть где-то.
Мне вон тоже приходят какие-то "рекомендуемые" ролики, которые ВООБЩЕ никак не коррелируют с моими предпочтениями!
у мене російськомовні кліпи майже в списку справа не з"являються.
Папик сериал
https://www.youtube.com/watch?v=AGwZZ5v4ugE