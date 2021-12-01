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Google назвал 10 самых популярных среди украинцев YouTube-роликов: Дворец Путина, Что было дальше?, вДудь. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Google представил рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Официальный Блог - Google Украина.

Лидером в рейтинге самых популярных видео в этом году на YouTube стало расследование команды российского оппозиционера Алексея Навального о дворце Путина. В лидерах также интервью с украинским блоггером Иваном Рудским (Ивангай).

В десятку попало интервью российского музыканта Моргенштерна украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

1. Дворец для Путина. История самой большой взятки

2. Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

3. Ивангай – где он пропадал / вДудь

4. Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021.

5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа!

6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021.

7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал

9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста].

10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA. Среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+67
Нормальні люди не можуть дивитись подібне лайно.
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01.12.2021 14:01
+34
малороське лайно
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01.12.2021 14:03
+30
Как по мне ожидаемо, если 73% смотрят квартал, то и на другое украинофобское говно их потянет
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01.12.2021 14:14
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Нормальні люди не можуть дивитись подібне лайно.
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01.12.2021 14:01 Ответить
Как по мне ожидаемо, если 73% смотрят квартал, то и на другое украинофобское говно их потянет
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01.12.2021 14:14 Ответить
Ось звідки беруться 73% - з кацапського і малороського лайна.
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01.12.2021 14:16 Ответить
Без сумніву, потенційні виборці "найвеличнішого" - основні споживачі такого контенту.
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01.12.2021 14:34 Ответить
зря вы так, все зависит от териториальной подборки, подобный бред смотрит весь мир, просто рускоязычный/украиномовный контент расчитан только на бывшее снг и он же согласно алгоритмов ютуба вам и показывается в первю очередь, в то время как инглиш смотрит весь мир.И поверьте - утырков в мире поболее будет все эти влады ,гаи ,лапены - кальки зарубежных блогеров,зачастую такой себе бомжвариант, многие этого и не скрывают.
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01.12.2021 14:37 Ответить
Youtube формує рекомендації на основі Ваших інтересів та раніше переглянутих відео. Жодного разу не бачив перерахованих блогерів та їхніх сюжетів у своєму списку.
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01.12.2021 14:44 Ответить
ойнефакт, зачастую тааакой бред подкидывает, что иногда поражаюсь КАК??? Недавно вот лекции по ядерной физике в реках появилась а блохеры подобные постоянно, но я разную тематику смотрю и много, поэтому алгоритмы подбора разновекторные видать .
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01.12.2021 15:08 Ответить
Як google так і youtube легко "привчити" показувати чи не показувати якийсь контент. НЕ відкривати срачелнік гаварящіх і все. Доля контенту гаварящіх в інформаційній мережі лише 6%. З яких 80%, десь так, відвертий треш або московські агітки.
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01.12.2021 15:19 Ответить
бувше СНГ? це що? рускаязичний контент розрахован на кацапів, а україномовний - на українців. навіщо ви об'єднуєте те, що об'єднати неможливо?
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01.12.2021 17:35 Ответить
Що дивимося - подібне і обираємо
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01.12.2021 14:01 Ответить
малороське лайно
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01.12.2021 14:03 Ответить
китайцем...в бібліотеку не пускають?в гуглі забанили?
почитайте його біографію, шо за безглузді питання?
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01.12.2021 14:36 Ответить
Ким був по національності Андрій Боголюбський?)
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01.12.2021 14:39 Ответить
Oljik вже відповів ...
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01.12.2021 14:42 Ответить
В силу Вашої тупості пропоную припинити дискусію для економії часу. Вчіть історію. Нехай щастить!
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01.12.2021 14:38 Ответить
Получается, кацапчег, что ты лоханулся, когда сказал, что у Шевченко был паспорт и в нём было написано, что он "малорос". А ещё получается, что чеченцы тоже россияне, раз родились в Рос.империи, но попробуй сказать чеченцу, что он россиянин Расскажи это также чукчам и кабардинцам, хакасам и дагестанцам.

Короче, всё, что получается, так это то, что ты лох. Паспорт малороса у Шевченко...

И не путай принадлежность к нации с местом проживания. Ты можешь родиться в стране Украина, но оставаться ватным кацапом, а можешь родиться в Рос.империи, но иметь принадлежать к нации украинцев - наследников Руси. Просьба не путать искусственную народность "русские" с нацией. Нет такой нации, как и государства "Русь", есть Россия - недобитая империя и есть десятки наций, удерживаемых в тюрьме народов. Это как Донбасс: нет нации "донбассит" и нет государства "Донбасс". У них вообще ничего нет, даже собственного алфавита. Зато есть танки в шахтах))
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01.12.2021 14:51 Ответить
Вся жизнь на смарку! Ни чего из перечисленного не смотрел.
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01.12.2021 14:03 Ответить
Нация конченых дебилов.
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01.12.2021 14:04 Ответить
Треба попереджати - Обережно! Перегляд цього відео може призвести до психічних розладів.
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01.12.2021 14:08 Ответить
Цій нації кінець.
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01.12.2021 14:08 Ответить
... несите следующую?
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01.12.2021 14:23 Ответить
Це - повний триндець! Якщо це дійсно правда (а в мене є певні сумніви), то тут в Україні все погано. Перефразовуючи одну фразу: скажи мені, що дивишся ти, і я скажу, якому лайну ти будеш вірити.
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01.12.2021 14:12 Ответить
Пазли склалися - ти те, що їси або дивишся.
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01.12.2021 14:15 Ответить
з оптимізмом чекаємо наступні вибори.
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01.12.2021 14:15 Ответить
А потім ми дивуємось чому це Українці обирають Клоуна і його Шапіто до влади..це ж мрак,люди.схаменіться,не засирайте собі мізки подібним лайном
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01.12.2021 14:16 Ответить
Красиво жить не запретишь - устойчивое выражение «Завидуем молча».
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01.12.2021 14:16 Ответить
Гидко, повністю кацапський контент і споживають його 73% малоросів.
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01.12.2021 14:17 Ответить
Нечего тут удивлятся. Украинского контента в ютубе нет или опять он же заточен на россиян т.к там просмотров больше.
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01.12.2021 14:24 Ответить
Дааааа, то есть смущает только, что это контент из россии?

А то что это все видосы рассчитаны на обыдление людей, а не на их развитие, не заметили. Ну ок, ну ок
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01.12.2021 14:28 Ответить
Я не про эти видео, а об общей ситуации. У каждого есть выбор, что смотреть.
Мне лично не понятно, как эти видео могут быть в топе. Значит смотрят
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01.12.2021 14:32 Ответить
Тепер стає зрозуміло, чому квнщики у нас керують країною.
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01.12.2021 14:26 Ответить
Нічого дивного. У нас по країні українців десь 10 млн. решта кацапи та малороси, а вони не будуть споживати українське, бо російською мовою їм зручніше. Навіть тут на здавалось би проукраїнському патріотичному сайті більше 50% коментів від малоросів російською мовою.
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01.12.2021 14:33 Ответить
И кто то удивляется почему в стране жопа )))
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01.12.2021 14:34 Ответить
Гугл еще то брыхло. Что надо - то и подсовывает
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01.12.2021 14:36 Ответить
КАЦАПСЬКІ БИДЛЯЧІ ВІДОСІКИ
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01.12.2021 14:37 Ответить
Капец,а не подборка.Страшно подумать что в голове у человека который это гуано смотрит
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01.12.2021 14:37 Ответить
Хто робив рейтинг - кацапські смотрящіє за You Tube ?
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01.12.2021 14:38 Ответить
MORGENSHTERN кроме рвотного рефлекса у меня не вызывает никаких эмоций. Как это гавно можно слушать, да еще и на концерты за деньги ходить
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01.12.2021 14:38 Ответить
Очень интересно было бы послушать коментарий на эту тему нашего, прости господи, президента.
Я, вообще, не припоминаю чтобы он о КУЛЬТУРЕ упоминал хоть где-то.
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01.12.2021 14:40 Ответить
Ну население всегда в общей массе будет смотреть что-то подобное, я в этом не вижу проблемы, в любой стране 80% населения это аморфная биомасса, которую ничего кроме желудка и шоу не интересует, главное, как ведут себя остальные 20% пенсионариев, именно они и определяют судьбу страны.
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01.12.2021 14:41 Ответить
Краще порнуху дивилися
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01.12.2021 14:49 Ответить
Ну вот вам и ,,мудрий нарiд". 10 - 15% нормальных, активных, пытаются вытащить страну, а зрители подобной муйни всё похерят.
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01.12.2021 15:16 Ответить
Соромно за тих хто дивиться таке лайно...
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01.12.2021 15:18 Ответить
я не бачив нічого з цього переліку,ліпше книжку якусь розумну почитати ніж дивитися якесь лайно,телевізор тримаю тільки через 3 канала і то не наших,наші це просто потік гімна,примітивно- незрозумілого пустозвонства яке не добавляє знаннь,чи розумінь будь чого,і тому є повністю не потрібним ресурсом
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01.12.2021 15:50 Ответить
Нічого з того лайна не дивилась
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01.12.2021 15:52 Ответить
дивився хвилин 10 ролик про палац ..уйла..
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01.12.2021 16:46 Ответить
Googl-у ещё очень много надо работать над своими алгоритмами: весь перечисленный бред сумасшедшего люди с нормальной психикой и образованием (а образованных у нас много) просто не в состоянии осилить...
Мне вон тоже приходят какие-то "рекомендуемые" ролики, которые ВООБЩЕ никак не коррелируют с моими предпочтениями!
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01.12.2021 16:17 Ответить
не лінуйтесь ...уйню в ютуб позначати "вилучити зі списку".

у мене російськомовні кліпи майже в списку справа не з"являються.
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01.12.2021 16:50 Ответить
А що дивного коли 73% біомаси?
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01.12.2021 16:20 Ответить
На 36 минуте точно Зе, один к одному про видосики
Папик сериал
https://www.youtube.com/watch?v=AGwZZ5v4ugE
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01.12.2021 16:40 Ответить
Судя по рейтингу, в интернете сидят одни дебилы. А мы удивляемся выбору "мудрого нарида"...
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01.12.2021 16:55 Ответить
Нужно просто заканодательно запрещать показ на украинском Ютубе контент с российской локализацией и тогда не будет происходить обыдливания людей этим рашошлаком.
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01.12.2021 18:08 Ответить
Весь перелік - дегенеративний шлак!
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01.12.2021 18:15 Ответить
 
 