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детсад (418) Зеленский (16511) ледовая арена (3) спорт (2302) строительство (1946) школа (2886) площадка (16)

В Украине построят еще 9 тыс. спортплощадок, 19 ледовых арен, по 300 школ и детских садов, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине будет построено еще 9 тыс. спортивных площадок, 19 ледовых арен, а также новые дворцы спорта по программе "Здоровая Украина".

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.

"Мы впервые запустили программу "Здоровая Украина", в рамках которой мы уже построили 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов. Впереди еще 9 тыс. спортплощадок, 19 ледовых арен, сотни детско-юношеских спортивных школ и спортивных интернатов, новые дворцы спорта", – сообщил глава государства.

Кроме того, будет построено еще по 300 школ и детских садов, добавил президент.

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Топ комментарии
+30
це ж нада було так нанюхатись!
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01.12.2021 15:59
+21
Скільки ви плануєте вкрасти ?
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01.12.2021 15:59
+20
сразу после 1млн деревьев или перед ними?
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01.12.2021 16:01
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це ж нада було так нанюхатись!
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01.12.2021 15:59 Ответить
І де ж вони ті Нью Васюки?
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01.12.2021 16:12 Ответить
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01.12.2021 16:20 Ответить
Це вперше в історії 1грудня 2021року і це зробив я і моя команда
В Зеленський
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01.12.2021 16:17 Ответить
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01.12.2021 16:19 Ответить
меня еще одно беспокоит - придется прорубаться через мульярд деревьев, чтобы построить хоть что-то из того шо оно озвучило )))))
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01.12.2021 16:25 Ответить
Нарік про здоров'я говорить?!
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01.12.2021 16:29 Ответить
ПВО України спочатку побудуй, ЗЕ-льоний мудила !!!
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01.12.2021 16:51 Ответить
Спочатку зарплати і пенсії до європейського рівня, з.п. - 1000 дол, мін. пенс. - 500 дол. а пізніше все інше.
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01.12.2021 16:52 Ответить
Зарплаты до Европейского уровня надо ЗАРАБОТАТЬ. Сравните производительность в Европе и в Украине. Что до Европейских пенсий, тот тут все просто. В странах, где она достойная НАКОПИТЕЛЬНАЯ система, а не солидарная.
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01.12.2021 17:13 Ответить
Скільки ви плануєте вкрасти ?
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01.12.2021 15:59 Ответить
куртка замшевая....три(с)
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01.12.2021 16:01 Ответить
пиляти будуть по чорному(
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01.12.2021 16:01 Ответить
ну нельзя же так)))).. ну как жеж можно быть такой подозрительной ))))
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01.12.2021 16:27 Ответить
сразу после 1млн деревьев или перед ними?
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01.12.2021 16:01 Ответить
между
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01.12.2021 16:05 Ответить
млрд!
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01.12.2021 16:14 Ответить
миллион! ))ха-ха-ха...как Вы плохо подумали!
миллиард! миллиард за 3 года (дословно)
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01.12.2021 16:28 Ответить
після мільярду
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01.12.2021 16:33 Ответить
Заберіть у Вови булаву, а то ще покалічиться.
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01.12.2021 16:01 Ответить
Он уже покалеченный. С детства. Как и те, кто за него проголосовал.
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01.12.2021 16:21 Ответить
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01.12.2021 16:02 Ответить
Только некому будет там тренироваться.....С таким Зе Геноцидом!
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01.12.2021 16:02 Ответить
А ще - "Найвеличніший фонтанарій"!!!!
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01.12.2021 16:03 Ответить
Пропоную проект...безкоштовно.
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01.12.2021 16:06 Ответить
Ні, у нього так не вийде, бо у нього півшостого.
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01.12.2021 16:14 Ответить
только по лохторату (и то если на табуретку...трибуну поставят )))))
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01.12.2021 16:29 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.12.2021 16:53 Ответить
БЛА БЛА БЛА.....
Впрочем ничего нового и неожиданного.....
"Когда космические корабли бороздят просторы Вселенной....."
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01.12.2021 16:03 Ответить
Нафига нам столько льодових арен?
Бабушки пойдут на коньках кататься?
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01.12.2021 16:04 Ответить
ну а чого ж ні, от получать вовину тисячу,потратять на абонемент)
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01.12.2021 16:06 Ответить
Его вставило, или ему вставили?
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01.12.2021 16:04 Ответить
какаяразница!
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01.12.2021 16:06 Ответить
Вставило от того, что вставили.
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01.12.2021 16:22 Ответить
Остапа понесло или пронесло
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01.12.2021 16:05 Ответить
пронесло...
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01.12.2021 16:30 Ответить
В моєму місті держава побудувала льодову арену, після офіційного відкриття і передачі на баланс міста, з міського бюджету потратили ще кілька мільйонів гривень на підключення опалення, котли, добудову і зараз вона стоїть пуста, зимою майже ніхто туди не ходить, тільки діти хокеїсти займаються. Тобто від неї вихлоп мінімальний, а грошей потратили і продовжуємо тратити багато.
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01.12.2021 16:06 Ответить
Зате як гарно звучить.....Арена!
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01.12.2021 16:08 Ответить
Суперпупермер Кличко уже 9 лет гребаный ледовый стадион в Киеве от совка достраивает)))
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01.12.2021 16:07 Ответить
совковое говно легче сразу сравнять с землей.
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01.12.2021 16:13 Ответить
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01.12.2021 16:10 Ответить
Не знаю як в інших областях, а в Івано-Франківській за останній рік, півтора побудували багато доріг, при чому якісних не просто засипали асфальтом а поклали по 3 шари асфальтобетону, бардюри поробили, знаки і розмітка також присутні. Не знаю де там Порошенко побудував 9250 км. доріг, але явно не в Україні., хіба що ямковий ремонт порахували за дороги.
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01.12.2021 16:18 Ответить
В Донецкой области тоже. И это не ямочный ремонт. В Полтавской области тоже.
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01.12.2021 17:09 Ответить
При Петру від Умані до Вінниці ідеальна і це при активних бойових діях, із субсидіями для мільйонів сімей із забезпеченною армією
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02.12.2021 00:00 Ответить
iнфографiка для однокласники.ру
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01.12.2021 16:21 Ответить
А скільки збудують "Нептунів", "Богдан", "Сапсанів"? Зе-дурню, ти дитячими майданчиками збираєшься захищатися?
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01.12.2021 16:12 Ответить
Захищатися? А хіба нелоху 43 щось загрожує?
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01.12.2021 17:44 Ответить
Ну сказав, а головне, хто ж то все рахувати буде?
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01.12.2021 16:20 Ответить
та да! тем более за прошлогодние 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов, 100 бассейнов... ГолиБосивуд и диснейЗЕЛЯленд... не отчитались...
а самое главное...в смету (на минуточку 5,3 миллиарда грн!!!) на празднование Дня Независимости были внесены - строительство 6 (шесть) региональных аэропортов, евроколлея куда-то))) и ремонты и строительство еще чего-то)))
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01.12.2021 16:38 Ответить
Держите норкомана!
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01.12.2021 16:20 Ответить
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01.12.2021 16:23 Ответить
Верим , деревья уже растут , . Под это дело даже разрешили лес кругляк вывозить ,ну что бы место освободить где сажать , учителя вон жиреют , не знают куда уже деньги девать В глаза ***** насмотрелся , даже загипнотизировал , шо он даже пукнуть боиться в нашу сторону . Инвестиции с Омана так и прут , новых вагонов не хватает Руководство операцией взял на себя по Вагнеровцам , они уже все сидят вертуально . Белорусь нагнул , она теперь бесплатно поставляет электричество , Таракан аж плачет , но дает . Ничего не забыл , а Ковид победили , кислород теперь есть в каждой квартире , ну правда не много всего 20,94 % , но обещают поднять к 2022 году В общем сплошной позитив , а еще и на кладбище плюсики
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01.12.2021 16:24 Ответить
Мы ждЁм Перемен!
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01.12.2021 16:27 Ответить
Население вырождается, разъезжается или просто дохнет. Зачем строить детсады? Лучше кладбища расширять и гарні дороги до них провести, щоб швидше доїхати
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01.12.2021 16:30 Ответить
Обычный распил. Сначала построят школы-украдут деньги, потом школы продадут за бесценок.
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01.12.2021 16:33 Ответить
1 миллиард миллиардов деревьев уже посадили, теперь можно и все остальное.
Лероса на выступление на величайшего не пригласили
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01.12.2021 16:31 Ответить
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01.12.2021 16:31 Ответить
В Украине построят еще 9 тыс. спортплощадок, 19 ледовых арен, по 300 школ и детских садов, - Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/v3302777

===========
По 300 школ и детских садов в каждом населённом пункте?
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01.12.2021 16:32 Ответить
А чому не по мільярду садків і всього іншого. Щось малий розмах.
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01.12.2021 16:35 Ответить
Ну і хто в ті школи,на арени і спортмайданчики ходити буде,навіщо вони і для кого? Та молодь зараз народжувати не хоче,їм краще емігрувати з країни. А цей наркоман таку дурню несе🤮
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01.12.2021 16:36 Ответить
Посмотрите сколько на улицах мамочек с детьми. Только слепой не видит.
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01.12.2021 17:10 Ответить
И это все заслуга величайшего лидора современности Игорьвалерича Зеленского.
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01.12.2021 17:47 Ответить
Теж нюхаєш якщо бачиш багато мамочЄк ?
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02.12.2021 00:06 Ответить
короче сделаем все то где есть возможность украсть??у меня возникает вопрос ,если застройщики осваивают сотни гектар дорогой земли не хило навариваясь при этом почему не вкладываются в инфраструктуру?!в Сумах построили целый микрорайон,сдали и тупо кинули,ни дорог,ни инженерных магистралей,школы садики в округе забиты,от детей старожилов избавляются в честь вновь прибывших отправляя в свободное плавание,везде только бабло в тренде...
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01.12.2021 16:38 Ответить
территории отвоевывать не надо,или в армии-все хорошо?Припарок.
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01.12.2021 16:40 Ответить
можно было бы и немножко посмеяться... но, с"ка, правда жизни навивает грусть...ОНО же ещё 2 года будет у руля...как бы не затонул наш кораблик...
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01.12.2021 16:41 Ответить
Все мелкие страдают гигантоманией...
Нет, конечно, спортплощадки это хорошо ...НО не тогда когда людям жрать нечего, аппаратов ИВЛ не хватает и солдаты на передке не получают зарплат...
Это и есть популизм в полный рост: приоритеты понтов над здравым смыслом.
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01.12.2021 16:43 Ответить
А топливо и обеспечение для армии когда будет?
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01.12.2021 16:44 Ответить
когда будет другой президент ...
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01.12.2021 16:54 Ответить
ПРЕДАТЕЛЬ и ДЕГЕНЕРАТЬ!
Задолженности по зарплатам военным, врачам, шахтерам.
На фронте нет топлива, боеприпасов.
По стране нет отопления, угля, угрозы веерных отключений.
А он, мля "майданчики строит"!!!!!
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01.12.2021 16:52 Ответить
Что что а пиз****лить оно научилось.Оно уверено,со всей своей природной хромасомой хуцпы,что,,мужик сказал,мужик сделал,, это разные люди.
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01.12.2021 17:12 Ответить
"Я дам тебе десять тысяч люстр!" (С)
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01.12.2021 17:14 Ответить
ковзанки в Україні це як пляжі у Канаді
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01.12.2021 17:24 Ответить
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01.12.2021 17:32 Ответить
Трепло.
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01.12.2021 17:43 Ответить
Так шо заговор отменяется ,даешь сериал Великий ледниковый период.
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01.12.2021 17:47 Ответить
Якщо продаси москалю Україну, то не потрібні будуть ніякі арени і майданчики. Що ти зробив для укріплення боєздатності армії?
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01.12.2021 17:56 Ответить
И будет космический маршрут между ньювасюками и Киевом...
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01.12.2021 18:14 Ответить
у нас дети перестали рождаться. а клоуны наши налоги готовы деребанить на непостроеных садиках и школах
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01.12.2021 18:19 Ответить
Деревья посади, один миллиард
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01.12.2021 19:12 Ответить
Що можна сказати, новоявлений Остап Бендер.
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01.12.2021 19:44 Ответить
Кто-то может подтвердить эти цифры?
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01.12.2021 20:23 Ответить
Витрачай більше на оборону, лумпак ти наш верховний, бо усі твої дороги, школи, дитячі садочки, спорткомплекси лишаться москальні бо не буде чим захистити все це...
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01.12.2021 22:12 Ответить
На 52 млн жителей Украины хватало детсадов и школ, а на теперешние 35 млн не хватает
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01.12.2021 22:14 Ответить
и межгалактический шахматный турнир.
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02.12.2021 08:54 Ответить
 
 