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В Украине построят еще 9 тыс. спортплощадок, 19 ледовых арен, по 300 школ и детских садов, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине будет построено еще 9 тыс. спортивных площадок, 19 ледовых арен, а также новые дворцы спорта по программе "Здоровая Украина".
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.
"Мы впервые запустили программу "Здоровая Украина", в рамках которой мы уже построили 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов. Впереди еще 9 тыс. спортплощадок, 19 ледовых арен, сотни детско-юношеских спортивных школ и спортивных интернатов, новые дворцы спорта", – сообщил глава государства.
Кроме того, будет построено еще по 300 школ и детских садов, добавил президент.
Топ комментарии
+30 саша паламарчук
показать весь комментарий01.12.2021 15:59
+21 Ksenia VB
показать весь комментарий01.12.2021 15:59
+20 Tui Yii
показать весь комментарий01.12.2021 16:01
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В Зеленський
миллиард! миллиард за 3 года (дословно)
табуретку...трибуну поставят )))))
Впрочем ничего нового и неожиданного.....
"Когда космические корабли бороздят просторы Вселенной....."
Бабушки пойдут на коньках кататься?
а самое главное...в смету (на минуточку 5,3 миллиарда грн!!!) на празднование Дня Независимости были внесены - строительство 6 (шесть) региональных аэропортов, евроколлея куда-то))) и ремонты и строительство еще чего-то)))
Лероса на выступление на величайшего не пригласили
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По 300 школ и детских садов в каждом населённом пункте?
Нет, конечно, спортплощадки это хорошо ...НО не тогда когда людям жрать нечего, аппаратов ИВЛ не хватает и солдаты на передке не получают зарплат...
Это и есть популизм в полный рост: приоритеты понтов над здравым смыслом.
Задолженности по зарплатам военным, врачам, шахтерам.
На фронте нет топлива, боеприпасов.
По стране нет отопления, угля, угрозы веерных отключений.
А он, мля "майданчики строит"!!!!!