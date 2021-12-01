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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: Большое аплодисментство/Все на путч?/Голодная туса: разговор о кумирах. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева сейчас разбирают выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде, обсуждают "путч" и как Владимир Зеленский хочет украсть выборы, анализируют свежие политические рейтинги от КМИСа, а еще – вспоминают о "голодной тусе" блогеров, как они за нее "выгребают".

Все это – в 20:45 на Цензор.НЕТ.

✅ Говорить с Россией, ждать реформ и верить в "Большое строительство" – что еще наговорил Владимир Зеленский в Верховной Раде?

✅ Все на путче? Чего боятся власти и как Зеленский хочет украсть выборы и без путча?

✅ Как блогеры, решившие хайпонуть на Дне памяти жертв Голодомора, притворяются святой невинностью, когда уже получили на орехи?
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Зеля мріє здати Україну путінові і сидіти спокійно в Україні, як Лука в Мінську, правити державою під патронатом роіські.
Кращого він не вигадав.
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01.12.2021 20:48 Ответить
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01.12.2021 20:52 Ответить
А я-то думаю, чего ж так мало народу на "переворот" пришло.
Спасибо за разъяснение.
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01.12.2021 20:55 Ответить
Интересно скоро твои "слуги" начнут бюджетников на митинги в поддержку бубочки, автобусами свозить?
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01.12.2021 21:10 Ответить
Готовся максимыч, будешь как при завгаре- подставкой под плакат,,слававеликомузе!" стоять скоро,под угрозой увольнеия. Поддержи ногами своего прэЗЕдента!
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01.12.2021 21:43 Ответить
Вы уже столько тут наобещали...
Не знаешь уже к чему готовиться.
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01.12.2021 21:47 Ответить
Пока копи деньги ненасытным зебеням. Их хуцпа кричит им ,что они им нужнее. С тебя работа и деньги,с их урина тебе в глаза. Для них такой обмен кажется справедливым
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01.12.2021 23:34 Ответить
Леонід Поліграфович Зеленський

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01.12.2021 20:55 Ответить
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01.12.2021 21:18 Ответить
Ребята, спасибо за фреш-мысли и критику!
Наслаждение Вас слушать!
Материал такой, что можно слушать через 50 лет, правда.
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01.12.2021 23:20 Ответить
 
 