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"Без цензуры" в прямом эфире: Большое аплодисментство/Все на путч?/Голодная туса: разговор о кумирах. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева сейчас разбирают выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде, обсуждают "путч" и как Владимир Зеленский хочет украсть выборы, анализируют свежие политические рейтинги от КМИСа, а еще – вспоминают о "голодной тусе" блогеров, как они за нее "выгребают".
Все это – в 20:45 на Цензор.НЕТ.
✅ Говорить с Россией, ждать реформ и верить в "Большое строительство" – что еще наговорил Владимир Зеленский в Верховной Раде?
✅ Все на путче? Чего боятся власти и как Зеленский хочет украсть выборы и без путча?
✅ Как блогеры, решившие хайпонуть на Дне памяти жертв Голодомора, притворяются святой невинностью, когда уже получили на орехи?
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Кращого він не вигадав.
Спасибо за разъяснение.
Не знаешь уже к чему готовиться.
Наслаждение Вас слушать!
Материал такой, что можно слушать через 50 лет, правда.