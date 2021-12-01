"Без цензуры" в прямом эфире: Большое аплодисментство/Все на путч?/Голодная туса: разговор о кумирах. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева сейчас разбирают выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде, обсуждают "путч" и как Владимир Зеленский хочет украсть выборы, анализируют свежие политические рейтинги от КМИСа, а еще – вспоминают о "голодной тусе" блогеров, как они за нее "выгребают".

Все это – в 20:45 на Цензор.НЕТ.

✅ Говорить с Россией, ждать реформ и верить в "Большое строительство" – что еще наговорил Владимир Зеленский в Верховной Раде?

✅ Все на путче? Чего боятся власти и как Зеленский хочет украсть выборы и без путча?

✅ Как блогеры, решившие хайпонуть на Дне памяти жертв Голодомора, притворяются святой невинностью, когда уже получили на орехи?