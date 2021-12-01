Путин постоянно говорит об Украине из-за отсутствия у России собственной истории, - Снайдер. ВIДЕО

Известная статья президента России Владимира Путина, в которой он изложил свое видение истории Украины, Беларуси и России, с исторической точки зрения не имеет никакой ценности.

Об этом заявил всемирно известный историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер во время Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я читаю ее как историк, у меня возникает впечатление похоже на то, когда на вечеринке кто-то начинает рассуждать о событиях прошлого, не понимая, о чем говорит, но с горячими убеждениями", - сказал Снайдер.

Он отметил, что к соображениям Путина нужно подходить серьезно "не как к истории – ведь в этом смысле его рассуждения уморительны, – а как к политике".

"Когда внимательно читаем эту статью, можем заметить, что она действительно об отсутствии - об отсутствии истории России. Нет истории России, которую может рассказать господин Путин. Он может рассказать историю об определенных взаимоотношениях с Украиной, которые по определенным "мистическим" причинам испортились", – подчеркнул Снайдер.

"Второе, что мы замечаем в этой статье, - что она не о будущем. Это рассказ о прошлом. Видим то, что является характеристикой режима Путина: в рассказе г-на Путина о России будущего нет, есть только прошлое, "мифическое прошлое", - сказал он.

Снайдер отметил, что это решающая проблема режима Путина. "В олигархате, клептократии, плутократии, где все ресурсы сконцентрированы в руках приближенной к центру режима элиты, очень трудно говорить о будущем, очень трудно даже представлять будущее", - сказал он.

По мнению историка, проблема в том, что в такой истории нет места россиянам.

"Когда читаем эту статью в контексте российского вторжения в Украину и оккупации ее территорий, делаем вывод, что Россия напала на Украину, потому что россияне до сих пор еще не знают, кто они. Россия во главе с Путиным вторглась в Украину, чтобы рассказать что-то вроде истории о том, кто такие россияне", – резюмировал Снайдер.