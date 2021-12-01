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Путин постоянно говорит об Украине из-за отсутствия у России собственной истории, - Снайдер. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Известная статья президента России Владимира Путина, в которой он изложил свое видение истории Украины, Беларуси и России, с исторической точки зрения не имеет никакой ценности.

Об этом заявил всемирно известный историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер во время Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я читаю ее как историк, у меня возникает впечатление похоже на то, когда на вечеринке кто-то начинает рассуждать о событиях прошлого, не понимая, о чем говорит, но с горячими убеждениями", - сказал Снайдер.

Он отметил, что к соображениям Путина нужно подходить серьезно "не как к истории – ведь в этом смысле его рассуждения уморительны, – а как к политике".

"Когда внимательно читаем эту статью, можем заметить, что она действительно об отсутствии - об отсутствии истории России. Нет истории России, которую может рассказать господин Путин. Он может рассказать историю об определенных взаимоотношениях с Украиной, которые по определенным "мистическим" причинам испортились", – подчеркнул Снайдер.

"Второе, что мы замечаем в этой статье, - что она не о будущем. Это рассказ о прошлом. Видим то, что является характеристикой режима Путина: в рассказе г-на Путина о России будущего нет, есть только прошлое, "мифическое прошлое", - сказал он.

Снайдер отметил, что это решающая проблема режима Путина. "В олигархате, клептократии, плутократии, где все ресурсы сконцентрированы в руках приближенной к центру режима элиты, очень трудно говорить о будущем, очень трудно даже представлять будущее", - сказал он.

По мнению историка, проблема в том, что в такой истории нет места россиянам.

"Когда читаем эту статью в контексте российского вторжения в Украину и оккупации ее территорий, делаем вывод, что Россия напала на Украину, потому что россияне до сих пор еще не знают, кто они. Россия во главе с Путиным вторглась в Украину, чтобы рассказать что-то вроде истории о том, кто такие россияне", – резюмировал Снайдер.
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Топ комментарии
+47
У русских история переписывается под каждого очередного фюрерка.
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01.12.2021 19:27
+28
Історія РІ від невеличкого князівства до велетенської імперіі ,це море крові поневолених народів !!! Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів ,в самій Московіі лише торфяні болота та криві берези !!!)))
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01.12.2021 19:28
+26
У раші є власна історія.
Інша справа - що раша її цурається. І просто ВКРАЛА історію України.
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01.12.2021 19:24
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Страница 2 из 2
Проблемы есть и у США и у России, но
сегодня будущее более туманно у страны этого профессора, чем у России,
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01.12.2021 20:09 Ответить
Какой та госдолг у США, поведай, недочеловек кацапский
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01.12.2021 20:12 Ответить
Та ти що...
А хіба абрамовичі вже забрали свої мільярди взад на расєйку?
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01.12.2021 20:12 Ответить
Его миллиарды за ним только числяться . Это нули на компе.. В российской империи ДО 1917 тоже были свои абрамовичи и ЧЁ?Так будет и с этим Абрамовичем, а заводы и полезные ископаемые останутся на территории России
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01.12.2021 20:32 Ответить
Що значить нулі ?
За них можна купити ВСЕ
От дурне....
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01.12.2021 21:00 Ответить
Всё можно купить, сегодня. Коньяк дорогой, массажистку, икру черную, сауну для вип персон посетить. Ну, а средства производства, заводы пароходы, сегодня есть, а завтра нет. Они только на бумаге, числятся, а в жизни всё зависит от слепой случайности, от стечения обстоятельств, от политического расклада. Нестабильно это всё. Омар Хайям лет 700 назад сказанул. Ничто не вечно под луной. Никто не знает, что будет завтра.
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01.12.2021 21:45 Ответить
Звісно..А що іще робити тим, хто посмоктує дірку від бублика - лише філософствувати про битіє
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01.12.2021 21:49 Ответить
Та от тож. Тут одни философы собираются по ночам. Глубина древности народов, излюбленная тема у философов. А у математиков, этот вопрос не стоит. Разве может быть один из живущих народов более древним чем другой?
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01.12.2021 22:13 Ответить
Це ви про українців та росєян ?
Факт у тому, що українці дійсно народ. А росіяни хто це такі ? Калька з різноманітних різнокультурних племен. Насправді росєян не існує.
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01.12.2021 22:16 Ответить
Ну да. У них даже столицы своей нет, кроме Киева.
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01.12.2021 22:23 Ответить
А без Київа, вони не мають права називатись русскіми.
Бо там навіть мови своєї немає. Все привозне.
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02.12.2021 08:08 Ответить
Навіть із Києвом не мають. Бату хан, що захопив Київ не претендував. Тож його нащадки також.
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02.12.2021 20:40 Ответить
То ви математик, чи філософ?
На відміну від популяції, народи народжуються, живуть і вмирають.
Тому вони можуть бути старші один за одний.
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02.12.2021 20:42 Ответить
Всё дело в нечётких терминах. В точных науках, всё просчитывается просто как площадь круга, поэтому, прогнозируемое сбывается. У философов, сплошное словоблудие. Свет, мир, может быть народом, может планетой. Раса, этнос, народ, социум, держава, государство, империя, не имеют чётких понятий, так же как и акцент, говор, наречие, диалект, язык, языковая группа. Народы редко когда вымирают физически. Они переформатируются вместе со своими государствами. Государство, это живой организм, а народ государства, это его клетки. Клетки после гибели организма, служат питательной средой, для создания нового организма. Но математически, всё человечество в целом, начинается от одной человеческой пары. Вот Римская империя послужила субстратом для новых государств, например Италии. Разумеется, все организмы смертны, и даже срок их жизни равен примерно 1000 лет. Нации в разных возрастных фазах и ведут себя по разному. Почитайте Гумилёва, о пассионарных толчках.
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04.12.2021 09:29 Ответить
русский, "россия" - это где?
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01.12.2021 20:27 Ответить
Ты, русмартышка, наверное имело в виду гигантскую помойку между Украиной и США, населенную дикими племенами вонючей русни?
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01.12.2021 20:30 Ответить
Хоть и не украинец, но очень глубоко понимает комплексы кацапских унтерменшей. Респект!!!!
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01.12.2021 20:10 Ответить
История расеи - это ненаучная фантастика и откровенная ложь. "Россияне" на Московии это помесь мокш, эрзи, угров и прочих "славян" . Азиатская Рашка сильно хочет в Европу. Но кацапского рыла не утаишь. Даже их "герой" Невский всего лишь бригадир рэкетиров у ханов
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01.12.2021 20:11 Ответить

Роіська і майбутнього немає.
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01.12.2021 20:11 Ответить
Что тут спорить? Всё понятно! Всё давно всем объяснили.
Объяснили очень внятно! И конкретно: "или", "или".
Мы всех лучше, всех умнее, всех добрее, и мудрей.
Пусть орёл *ля, двуглавый реет, над простором всех морей. (с)
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01.12.2021 20:12 Ответить
Хан Батый начал строить Мацковию в 1237 году..и назвал ее Великий Куруллтай...до это даты на Моцкальских болотах хряки квакали до волки выли..
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01.12.2021 20:13 Ответить
Каменный век почти. Сурово.
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01.12.2021 20:41 Ответить
Зустрілись якось Українець (Русин) і Московит
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01.12.2021 20:20 Ответить
Бараны Мавзолейные недавно Госдеп США назвал вас БОМЖатник без роду без племени без территории и без госудврственности...ВЫ НИКТО...даэе у Чукчей есть своя Земля у чеченов дагестанов и прочих Чувашей и Ингушей...покажите Рюскую Асср на карте РАБссии?
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01.12.2021 20:21 Ответить
А про Киевскую Русь, забыл? Что ли с луны сто миллионов человек упало?
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04.12.2021 09:49 Ответить
Зачем этот куйловский высер вообще обсуждать ? Подполковник кгб нацарапал краткий курс истории партии большевиков по нац вопросу .
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01.12.2021 20:23 Ответить
Украсть чужую историю это самое позорное деяние в Мировой истории...,и петь песенку о "братском" народе тем более...
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01.12.2021 20:30 Ответить
пасиб. и Вам того же.
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01.12.2021 21:43 Ответить
Браво.
Очень тонко подмечено.
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01.12.2021 20:36 Ответить
Takoje slova kak rus prisla s reki kotoraja jest Ukraine ciut nize Kijeva ili byla takaja vot i nazyvalas Kijevska rus.Samozvanci sto teper zyvut rosiji u nix korni sovsem drugije jejio nazyvat rosijej nelzia jesli kopat poglubze v nacialo istoriji.Sloviani v raske tolko tam u Novgoroda,a drugije alani,mordva,meria i drugije bolotnyje.Ecio zolotaja orda imi dolgaja vremia rukovodila,smesalos pokolenija mnogo peredolos ot tex vremion i v nix genax,sto mi vydem daze teper
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01.12.2021 20:39 Ответить
Так называемую "историю" расеи придумал петр первый, а закончила это художество екатерина вторая. Просто придумали что московия как-то связана с Киевской Русью, вот на чем базируется вся их "история"
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01.12.2021 20:49 Ответить
От собі й читаю,
Що на скелі наковано:
Первому - вторая
Таке диво наставила.
Тепер же я знаю:
Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доканала
Вдову сиротину.
Кати! кати! людоїди!
Наїлись обоє,
Накралися; а що взяли
На той світ з собою?
Тяжко-тяжко мені стало,
Так, мов я читаю
Історію України.
Стою, замираю...

Тарас Шевченко «Сон»
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01.12.2021 22:52 Ответить
Это сильный удар под дых путлеру.
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01.12.2021 21:13 Ответить
Та ***** цей путен, про що ще можна балакать
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01.12.2021 21:20 Ответить
вертухаи знали что делать с историками,
чтобы потом написать вместо них
не то что произошло, а то что нужно
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01.12.2021 21:42 Ответить
Заговаривается чорт. Не обращайте внимания.
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01.12.2021 21:44 Ответить
История мардвы: от антрофагов до пида рассов. Краткая новейшая история мардвы: татаре трахают мардву, патом мардва трахаит татар.
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01.12.2021 22:33 Ответить
Мардва не будь гнусом, не гнушайся своей истории: салавы свистямы, эрзаца пердянскава, куди лярву, хэра ******, соньку праститутку.
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01.12.2021 22:35 Ответить
Кацапи мають свою історію яка ні яким чином не пов'язана з історією Русі -України.
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02.12.2021 07:14 Ответить
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02.12.2021 08:39 Ответить
Це ж що ж настільки позорного зробили предки московітів , що вони так настирливо відмовляються від своїх предків і ліпляться до чужих ? Ганьба тим людям , що відмовляються від власних предків і власної історії .
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02.12.2021 09:17 Ответить
Бо московити - росіянє це нащадки андрофагів, сусідів скіфів - русинів - українців.
Андрофаги були народом без законів, судів і моральних гальм
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02.12.2021 13:24 Ответить
Путін постійно говорить про Україну через відсутність у Росії власної історії, - Снайдер. Джерело: https://censor.net/ua/v3302832

Слава Богу Захід починає розуміти що таке Московія - Росія в реальності
Нащадки андрофагів - людожерів іншими бути і не можуть.
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02.12.2021 13:21 Ответить
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