Бутусов на Майдане: Я заставлю Зеленского заплатить моральный ущерб и эти деньги пойдут на помощь воинам. ВIДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов намерен через суд добиться от президента Владимира Зеленского извинений за клевету и выплаты компенсации за моральный ущерб. Деньги обещает отдать в помощь защитникам Украины.

Об этом Бутусов заявил, выступая со сцены на акции "Защиты Украины - останови переворот", сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Президент бросил мне обвинения, что погибли люди из-за меня. Так вот, я официально подтверждаю сейчас, что это абсолютно позорная ложь. И это сейчас будет такой повод, такое дело очень важное. Которое покажет, существует ли в Украине правосудие вообще, или нет", - сказал Бутусов.

Журналист подчеркнул, что в ближайшие дни подаст иск против президента.

"Будет определен моральный ущерб, и президент Зеленский выплатит эти деньги, и эти деньги как раз пойдут на помощь украинским воинам на фронте. У господина Зеленского в Лондоне несколько квартир, 40 млн долларов в оффшорах - это хорошо задекларировано. Поэтому я надеюсь, что у него хватит денег на компенсацию морального ущерба, который он причинил журналисту", - сказал он.

"Посмотрим, насколько у нас быстро работает гражданский суд. Можно ли у нас упрятать за решетку президента, который оболгал журналиста на всю страну", - добавил он.

Бутусов также подчеркнул, что ГБР открыло дело, в котором он является фигурантом, по статье ст. 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Всего с 2015 года по этой статье возбуждено не более 30 дел.

"А за прошлый год, 2020-й, открыты только в отношении двух человек. Военные преступники, ведущие войну, российские - они неподсудны. Подсудим журналист", - подытожил он.