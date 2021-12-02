РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9911 посетитель онлайн
Новости Видео Общество
3 079 38
Папа_Римский (380) УГКЦ (238) Святослав (Шевчук) (90)

Ожидаем визит Папы Римского Франциска в Украину, - глава УГКЦ Святослав. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, глава УГКЦ сообщил во время Киевского форума безопасности.

"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень обеспокоен судьбой простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны. Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается", – отметил Святослав.

Он сообщил, что вскоре может состояться визит в Украину Папы Римского.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсированное, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - добавил глава УГКЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд приходов согласились открыть пункты вакцинации в своих храмах, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Гарна новина-Папа,це вам не паша мерседес...
показать весь комментарий
02.12.2021 10:59
+5
Якщо не маєте віри то розглядайте церкву як політичну організацію. Так чи інакше саму впливову в світі. А приїзд голови такої організації це вже дуже серйозна подія...
показать весь комментарий
02.12.2021 11:12
+3
Очередной раз будет на британский флаг рваться пердак и резидента МП Онуфрия. А с митрополитом ПЦУ возможна нормальная встреча.
показать весь комментарий
02.12.2021 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина-Папа,це вам не паша мерседес...
показать весь комментарий
02.12.2021 10:59 Ответить
Та тут и мама-Тереза безсильна.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:49 Ответить
ну да, невыносимо поможет чувак, который учит про небесную твердь, про адамов, ев, авраамов и линкольнов(вычисляется что миру оказывается около 7000 лет), про летающих мущинок с крылышками и прочие ноевы ковчеги(размером, логично предположить, как 50 авианосцев). Сводите попов в палеонтологический музей = тут или динозавры были миллионы лет назад, или эти все кости и вот это все - подбросила гадкая сотона и подкупила всех ученых(еретиков) дабы наговаривали на святую цырковь, лоном своим(ну, это к гинекологу) спасающей рабов(а это к Рамзесу, Риму и Путину) своих от проделок гадкой сотоны

и я же ничего не лгу и даже не вру ведь(!)
показать весь комментарий
02.12.2021 11:06 Ответить
Якщо не маєте віри то розглядайте церкву як політичну організацію. Так чи інакше саму впливову в світі. А приїзд голови такої організації це вже дуже серйозна подія...
показать весь комментарий
02.12.2021 11:12 Ответить
оно то хорошо, но:
опять же : или - или,
приступим.
Путин имеет в банке Ват(н)икана неплохое бабло?(Гундяй ездил даже и сам Путин)?
Чего же "святой престол" который за все очень доброе против всего злого, Путина и кирюшеньку наградил какими то значками, а не забрал бабло до момента когда тот перестанет убивать христиан и выплатит компенсации?

ты прав - политическая контора.
Но вот лицемерие .... вернее - лицемерия у них - как и у любой политконторы.
я понятно объяснил? то есть, политконтора сделает что захочет, но прикрываясь этими своими "давайте жить муд.ро и рабы Яхве не должны уменьшать поголовье друг-брата"
показать весь комментарий
02.12.2021 11:31 Ответить
Так тут для Ватикана є шанс зажилити грошенятка, як тільки з фуйлом щось стається і Рим має гешефт. Вони так і німецькі гроші зажали свого часу, і КПРС, і тамплієрів якщо дивитись раніше. А взагалі ви даремно нападаєте на Ватикан, сама успішна транскорпорація за всі часи людства, всі ті Ейпли, КПРСи та Іспанські імперії поруч не стояли.
показать весь комментарий
02.12.2021 12:08 Ответить
Так навпаки - я їм заздрю, ви правий - під своїми "бла-бла-бла", їм бабло капає. А лохам(ну, нам) - Смірітєсь, раби бошья, (да угомонітєсь, нам бабло - вам сказкі)))
показать весь комментарий
02.12.2021 12:15 Ответить
Погано що лишень читаєте рос. помийки. Ще і не вчитуючись в деталі.
1. путін сам їздить до Папи Римського. Зауважте не навпаки і це дуже важливо. Бо маленького путіна викинули з усіх світських "тусовок" цивілізованого світу. І це чи не єдина можливість показати росіянам що він все ж таки "великий політик".
2. медаль путіну була подарована не просто "за заслуги перед отечеством". А з конкретною метою. Це медаль присвячена 100-й річниці закінчення Першої Світової війни на ній написано: "Ніщо не втрачається з миром. Все можна втратити у війні". Що як би натякає навіщо це було зроблено понтифіком...
показать весь комментарий
02.12.2021 15:12 Ответить
тут читаю, шан. пане
просто - є така штука - або труси, або хрестик.
ОК?
так і тут - або ти за мир і викидаєш путінське бабло, або ти трандабол і за мир нічо не в праві казатЪ

я найбільше ненавиджу дволикість. і лицемірство.
Це є - христоїдство наприклад - одною нотою - мізамір, другою - Пусін здєлаймір(шелестячи баблом у своєму банку, бабло на крові навіть тих же росіян) - нічого тобі не тисне? А совість? А як знайду?
Я просто прямо хочу шоб було - а не - то там небесня твердь, а то - ой, а може є іншопланетяни(проб.ють твердь шолі? )
є у нас таке слово - блюзнірство - ось тут доречне.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:19 Ответить
Що ти чмо болотне мелиш, які попи? Це у вас там в росіянії попи і раби, до сих пір з рабства путлера не можете відкупитись!
показать весь комментарий
02.12.2021 11:21 Ответить
мутлер, ты сначала подумай....
хотя, какой думец с тела, которое срав.нивает Гитлера и пусина? это как ты - и Эйнштейн - то есть несовместимо, за искл. того шо оба человеки. иди и не греши, заповеди же рабам для чего? вот и исполняй, раз-два. мутлер блин
показать весь комментарий
02.12.2021 11:26 Ответить
Оно больное на всю ФСБшную башку Штирлиц Смит,я прав? Путлер капут...крыса ты тупая...
показать весь комментарий
02.12.2021 11:43 Ответить
сравниваю Гитлера и пусю? не, не я. больной значит не я. а, это вы, опять процедурки пропустил? старая калоша
показать весь комментарий
02.12.2021 15:25 Ответить
В тих музеях справжні кістки чи як...
показать весь комментарий
02.12.2021 15:38 Ответить
ні, пане, сотона підступна підбросила й підкупила усіх абсолютно вчених = всіх хто каже шо динозаврам більше 5000 років - спалити, я правильно зрозумів?
просто подивись - ракета йде у небо =
а. пробиває "твердь?
б. це **** Яхве
в. ти йдеш молитись за мене та за Ілона та за НАСА та навіть за сроскосмос
показать весь комментарий
02.12.2021 16:07 Ответить
"ф.ачъко"
если ты не понял за неб. твердию. б*же, откуда вы такие... ну я бы понял бы еще троллей то, то так тупо.... притчу сказать от Мафупендропия?
показать весь комментарий
02.12.2021 16:09 Ответить
Очередной раз будет на британский флаг рваться пердак и резидента МП Онуфрия. А с митрополитом ПЦУ возможна нормальная встреча.
показать весь комментарий
02.12.2021 11:20 Ответить
Гы, к агитатору за зеленского едет держатель воровского общака путина.
Возрадуйтесь!
показать весь комментарий
02.12.2021 11:20 Ответить
Гарна новина!
показать весь комментарий
02.12.2021 11:22 Ответить
Зимой не надо.Ближе к лету.И прекрыть движение к Печерской лавре на время визита. Крестный ход устроить...Будет что показать для гундяевцев.Форму русских казаков разрешить ,но штраф за каждое появление-минимум, 17000.В пользу ВСУ.
показать весь комментарий
02.12.2021 11:27 Ответить
патріахат для УГКЦ коли буде? І заминка з УГКЦ Закарпаття?
показать весь комментарий
02.12.2021 11:28 Ответить
А тобі він потрібний? І без того УГКЦ присутня по усьому світу де українці мають можливість молитись на українській і брати участь в святій літургії! А щодо Закарпаття, так там є вплив угорщини, яка підкидує гроші мадярським євнухам!
показать весь комментарий
02.12.2021 16:53 Ответить
мне по х-й,я агностик.
показать весь комментарий
02.12.2021 11:28 Ответить
Из Истории...

Украинские буржуазные националисты ведут подрывную против сраной советской власти с времен президента Михаила Грушевского,Симона Петлюры и Гетьмана Павла Скоропадского...,а УГКЦ Украины потворствует распаду РАБссии...Акт Злукы УНР и ЗУНР состоявшийся 22 января 1919 года,окончательно развалил РАБссию
показать весь комментарий
02.12.2021 11:39 Ответить
А толку?
показать весь комментарий
02.12.2021 11:50 Ответить
УГКЦ закончилась на Гузаре, а последним Папой был Иоан-Павел 2.
Все последующие деятели куплены фуйлом и работают в его интересах.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:10 Ответить
по простому - весь мир фуйло, кругом его фуйлята!
показать весь комментарий
02.12.2021 13:48 Ответить
ну в Софии взорвали собор... как бы да, весь мир миром, а взорвали фуйлята-сталинята.
или тебе не хватает шпили-вили? да - отравили, ну и шо?
или в Бостоне - ой, а это просто пацаны, одного убили фбр, второй хз где.
ты просто не знаешь шо такое кгб
показать весь комментарий
02.12.2021 15:38 Ответить
А ну конкретно, як працюють в інтересах росіянії, приведи факти, коли УГКЦ працювало на путлера!
показать весь комментарий
02.12.2021 16:55 Ответить
А в чем Вы видите предательство УГКЦ после Гузара? Просто интересно...
показать весь комментарий
04.12.2021 22:08 Ответить
Папи Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом. Джерело: https://censor.net/ua/v3302906


Ще цього антихриста тут не вистачало, який топить за Мацкву і цілує ії в дупу
показать весь комментарий
02.12.2021 13:10 Ответить
Да! Он не верит в Тримитротулубяка, просто еретик. Несет вред и свою историю по которой миру 7000 лет, а ведь все знают шо ему 7001 год!!!11
вот и все еретики, а мы - правильные, мы, религия Мдалунгомумбисты! - верим что онивсеврут(рубли, не, тока баксы, ... а, евро, давай), так вот, наш Владыка - Мумчто там еще, ну и побоку - Мнумбус Первый, вот так(евро, давай евро, евро давай)
показать весь комментарий
02.12.2021 15:42 Ответить
Греко-католики пригласили Папу Римо-католиков?
показать весь комментарий
02.12.2021 13:44 Ответить
так он и приезжал, правда "иван павел номер два", дороги поделали и наделали еще там
приглашали и принесло(а бабло за дороги дал бюджет)
паства - она и в Африке паства, стадо чо, а за дороги заплатят все, как и сейчас
показать весь комментарий
02.12.2021 15:48 Ответить
прагмат, читаем - сколько тот "дьявол" убил людей?
чет с 10. да и то по просьбе Яхве.
а сколько Яхве убил?
читай
там тупо ПИШЕТ просто ссс, для слепых даже - просто почитай. я не сотонист какой то, но за не слишком виновного, а в данном случае - мифическую сотону - я горой - ибо Яхве против сотоны -как слон против даже не мыши, а блохи
эй, там написано
показать весь комментарий
02.12.2021 15:45 Ответить
Як все запущено...
показать весь комментарий
02.12.2021 15:36 Ответить
Этот тот папа, который встречался с Гундяевым и сделал с ним общее заявление, разочаровавшее УГКЦ?
показать весь комментарий
04.12.2021 22:07 Ответить
 
 