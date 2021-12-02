Ожидаем визит Папы Римского Франциска в Украину, - глава УГКЦ Святослав. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ, глава УГКЦ сообщил во время Киевского форума безопасности.
"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень обеспокоен судьбой простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны. Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается", – отметил Святослав.
Он сообщил, что вскоре может состояться визит в Украину Папы Римского.
"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсированное, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - добавил глава УГКЦ.
Пожалуйста, подождите...
и я же ничего не лгу и даже не вру ведь(!)
опять же : или - или,
приступим.
Путин имеет в банке Ват(н)икана неплохое бабло?(Гундяй ездил даже и сам Путин)?
Чего же "святой престол" который за все очень доброе против всего злого, Путина и кирюшеньку наградил какими то значками, а не забрал бабло до момента когда тот перестанет убивать христиан и выплатит компенсации?
ты прав - политическая контора.
Но вот лицемерие .... вернее - лицемерия у них - как и у любой политконторы.
я понятно объяснил? то есть, политконтора сделает что захочет, но прикрываясь этими своими "давайте жить муд.ро и рабы Яхве не должны уменьшать поголовье друг-брата"
1. путін сам їздить до Папи Римського. Зауважте не навпаки і це дуже важливо. Бо маленького путіна викинули з усіх світських "тусовок" цивілізованого світу. І це чи не єдина можливість показати росіянам що він все ж таки "великий політик".
2. медаль путіну була подарована не просто "за заслуги перед отечеством". А з конкретною метою. Це медаль присвячена 100-й річниці закінчення Першої Світової війни на ній написано: "Ніщо не втрачається з миром. Все можна втратити у війні". Що як би натякає навіщо це було зроблено понтифіком...
просто - є така штука - або труси, або хрестик.
ОК?
так і тут - або ти за мир і викидаєш путінське бабло, або ти трандабол і за мир нічо не в праві казатЪ
я найбільше ненавиджу дволикість. і лицемірство.
Це є - христоїдство наприклад - одною нотою - мізамір, другою - Пусін здєлаймір(шелестячи баблом у своєму банку, бабло на крові навіть тих же росіян) - нічого тобі не тисне? А совість? А як знайду?
Я просто прямо хочу шоб було - а не - то там небесня твердь, а то - ой, а може є іншопланетяни(проб.ють твердь шолі? )
є у нас таке слово - блюзнірство - ось тут доречне.
хотя, какой думец с тела, которое срав.нивает Гитлера и пусина? это как ты - и Эйнштейн - то есть несовместимо, за искл. того шо оба человеки. иди и не греши, заповеди же рабам для чего? вот и исполняй, раз-два. мутлер блин
просто подивись - ракета йде у небо =
а. пробиває "твердь?
б. це **** Яхве
в. ти йдеш молитись за мене та за Ілона та за НАСА та навіть за сроскосмос
если ты не понял за неб. твердию. б*же, откуда вы такие... ну я бы понял бы еще троллей то, то так тупо.... притчу сказать от Мафупендропия?
Возрадуйтесь!
Украинские буржуазные националисты ведут подрывную против сраной советской власти с времен президента Михаила Грушевского,Симона Петлюры и Гетьмана Павла Скоропадского...,а УГКЦ Украины потворствует распаду РАБссии...Акт Злукы УНР и ЗУНР состоявшийся 22 января 1919 года,окончательно развалил РАБссию
Все последующие деятели куплены фуйлом и работают в его интересах.
или тебе не хватает шпили-вили? да - отравили, ну и шо?
или в Бостоне - ой, а это просто пацаны, одного убили фбр, второй хз где.
ты просто не знаешь шо такое кгб
Ще цього антихриста тут не вистачало, який топить за Мацкву і цілує ії в дупу
вот и все еретики, а мы - правильные, мы, религия Мдалунгомумбисты! - верим что онивсеврут(рубли, не, тока баксы, ... а, евро, давай), так вот, наш Владыка - Мумчто там еще, ну и побоку - Мнумбус Первый, вот так(евро, давай евро, евро давай)
приглашали и принесло(а бабло за дороги дал бюджет)
паства - она и в Африке паства, стадо чо, а за дороги заплатят все, как и сейчас
чет с 10. да и то по просьбе Яхве.
а сколько Яхве убил?
читай
там тупо ПИШЕТ просто ссс, для слепых даже - просто почитай. я не сотонист какой то, но за не слишком виновного, а в данном случае - мифическую сотону - я горой - ибо Яхве против сотоны -как слон против даже не мыши, а блохи
эй, там написано