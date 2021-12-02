Ожидаем визит Папы Римского Франциска в Украину, - глава УГКЦ Святослав. ВИДЕО

Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, глава УГКЦ сообщил во время Киевского форума безопасности.

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"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень обеспокоен судьбой простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны. Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается", – отметил Святослав.

Он сообщил, что вскоре может состояться визит в Украину Папы Римского.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсированное, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - добавил глава УГКЦ.

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