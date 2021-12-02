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Новости Видео Политика Украины Бюджет-2022
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госбюджет (1155) Минздрав (4828) врачи (1450) Ляшко Виктор (1318) заработная плата (81)

В проекте Бюджета-2022 учтено повышение зарплаты врачей до 20 тыс. грн, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В проекте Госбюджета-2022 учтено повышение заработной платы медицинским работникам, а также средства на развитие инфраструктуры системы здравоохранения.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство одобрило и направило в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2022 год. Бюджет предусматривает рыночную заработную плату для медицинских работников. Базовый уровень заработной платы для врачей установлен на уровне 20 тысяч гривен, для средних медицинских работников – 13,5 тысячи гривен", - рассказал глава Минздрава.

По словам Ляшко, правительство выполняет указ Президента Украины Владимира Зеленского, изданного ко Дню медицинского работника в Украине.

"Также в бюджете предусмотрены выплаты работникам учреждений здравоохранения в связи с их переездом на новое место работы или переквалификацию, которая будет необходима при формировании состоятельной сети больниц в госпитальных округах. Бюджет 2022 года предусматривает дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры. Это и средства на закупку нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий", - отметил министр.

1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал повышение заработной платы для врачей.

Также смотрите: С 1 января средняя зарплата врачей будет составлять 24 тыс. грн, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
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02.12.2021 12:14
+5
стопэ пассажир
зелебрежнев вчера сказал "средняя у врачей 24000" опять натрындел?
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02.12.2021 12:17
+3
Ты суслика видишь? А он есть!....Бла...бла...бла.....Как и уже 2 года по 300% врачам....ЛОЖЬ!
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02.12.2021 12:19
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вот почему я возненавидел переход сайта на наш язык. б*же, как же меня ХАРИТ это слово то((((
кстати специально искал, с важным видом пишут шо так правильно...
давайте уже к трипильцам возвратимся, или к неграм, или вообще к Святославу-антисемитскому(ненавижу антиарабов, Святослав просто не знал что их обижать низзя)
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02.12.2021 12:01 Ответить
Святослав не обижал ни арабов, ни семитов
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02.12.2021 12:25 Ответить
Хазары:
Вы:
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02.12.2021 12:27 Ответить
Они не семиты
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02.12.2021 12:29 Ответить
религия какая была?
или ее навязал народу там князек, без прикрытия?
ну тогда они терпилы, как и Киев..., ой, а вот это другое!!111
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02.12.2021 12:32 Ответить
Иудаизм. И вместе с тем, после этого они не стали семитами. Как и Владимир не стал ромеем, после принятия веры ромеев
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02.12.2021 12:51 Ответить
я про то шо каган вестимо не тупо взял веру, а кто-то его .... охранял от "благодарности" местного населения.
так же не бывает шо князек высрал: Вот! мы щас не перунисты, а яхвисты - и его не отправили на костер.
семитов там же присутствовала делегация, или нет? вна хазарщине то, как и в Киеве - не особо бы даже дружина хотела чтобы Перун-нах, Яхве - приди.
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02.12.2021 13:16 Ответить
1.это Анонсы и это грязными.
2. Руководители будут стоять перед выбором - повысить зп или закупить на учереждение, если смотреть что творится сейчас по финансированию - одно из двух будет в пролете.
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02.12.2021 12:03 Ответить
и мы все знаем что именно будет в пролете
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02.12.2021 12:22 Ответить
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02.12.2021 12:14 Ответить
Главное пообещать
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02.12.2021 12:17 Ответить
стопэ пассажир
зелебрежнев вчера сказал "средняя у врачей 24000" опять натрындел?
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02.12.2021 12:17 Ответить
Средняя, с учётом зарплаты в министерстве и управлениях...
От 200000 до 800000 грн, ну и медсестрам по 6000 - в среднем так и выходит +/- 20000.
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02.12.2021 12:28 Ответить
Врачам 20, среднему звену 13 а младшему звену я так понимаю оставят минималу. Да врачи и так неплохо имеют и без зарплаты.
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02.12.2021 12:19 Ответить
Неплохо, это сколько? Моя жена, семейный врач 1 категории, с двадцатилетним стажем работы, получает 15 000. Так же, как швея на фабрике
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02.12.2021 12:28 Ответить
Я прекрасно помню сколько пришлось платить в хирургии пока там лежал.
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02.12.2021 13:34 Ответить
Цим записом Ви засвідчили, що Ви підтримуєте корупцію. І навіть фінансуєте.
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02.12.2021 17:43 Ответить
Є вільні вакансії ЛІКАРІВ в усіх лікарнях ... і це найкращий доказ, що Ви пишете НЕ правду
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02.12.2021 13:00 Ответить
Ты суслика видишь? А он есть!....Бла...бла...бла.....Как и уже 2 года по 300% врачам....ЛОЖЬ!
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02.12.2021 12:19 Ответить
Дорогие медработники и не медработники, скажите:

- в чём и когда зелень не обманывала?!
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02.12.2021 12:19 Ответить
Судя по тебе - да.
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02.12.2021 12:45 Ответить
20 000 разделить на допустим 2.75 получается 727$ маловато будет
или у нас резко упадет курс доллара . скажем до 5
или кто то не выполняет свои обещания
такой себе мелкий говнюк из Кривого рога
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02.12.2021 12:21 Ответить
тож тепер лікарі вслід за вчителями стануть баригами! з чим я вас і вітаю! ібо хужє та нє будєт
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02.12.2021 12:21 Ответить
Головбрехло наобіцяв, Ляшко підхопив.
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02.12.2021 12:26 Ответить
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02.12.2021 12:28 Ответить
Кстати, если рассмотреть эту тему подробней, то это повышение касается только врачей, которые работают по программе медгарантий. Узкоспециализированная же медпомощь вообще идет отдельным пунктом в бюджете. Так что заявление о том, что врачам увеличат зарплату, является сильным преувеличением. Может быть и повысят, но далеко не всех врачей это коснется.
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02.12.2021 12:38 Ответить
20 - минимальная, 24 - средняя. Типа так.
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02.12.2021 12:57 Ответить
Повышать зарплату нищим медицинским работникам-это жизненно важно!
Если Зеленскому это удастся, то это будет прорыв!
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02.12.2021 12:59 Ответить
Вот никак не вериться что Зеленский и Ляшко под чем то.......может их просто обманывают их подчиненные? Или они про врачей Феофании все время говорят? Ну могут же проверить по налоговой, по банковской системе зарплату врачей, не среднюю между главврачом и остальными, а именно зарплату врачей?! Жена врач областной больницы с пятнадцатилетним стажем работая по суткам получает около 5 тысч гривен, а эти врут на всю страну про 10...20 тысяч?!!! Бессовестные БРЕХУНЫ!!!!!!
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02.12.2021 13:10 Ответить
-что это так сильно грохочет за окном?
- украинский печатный станок, сэр.
- а что он печатает?
- какие- то фантики, они их гривнями называют.
- скажите им что они дебилы((
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02.12.2021 13:50 Ответить
А яка у нас зарплата військовослужбовців? і яка заборгованість по виплаті зарплати медикам і військвослужбовцям?
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02.12.2021 15:45 Ответить
всё равно зрада.
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02.12.2021 19:51 Ответить
Во, пошла жара!))) Прошло-то всего ничего, два дня))) Мурчащий с трибуны про 24 тысячи распинался... Завтра коля-каклета ляпнет про 16, потом хламидия с третьяковой дружно пукнут- так и вернутся к :-ти тысячам)))
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03.12.2021 10:28 Ответить
На уже збирали і повідомили, що 20 тку яку анонсував президент це добре, але грошей немає, тому будете працювати на 0.5 за 10тку
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11.12.2021 21:00 Ответить
 
 