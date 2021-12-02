В проекте Бюджета-2022 учтено повышение зарплаты врачей до 20 тыс. грн, - Ляшко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В проекте Госбюджета-2022 учтено повышение заработной платы медицинским работникам, а также средства на развитие инфраструктуры системы здравоохранения.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство одобрило и направило в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2022 год. Бюджет предусматривает рыночную заработную плату для медицинских работников. Базовый уровень заработной платы для врачей установлен на уровне 20 тысяч гривен, для средних медицинских работников – 13,5 тысячи гривен", - рассказал глава Минздрава.
По словам Ляшко, правительство выполняет указ Президента Украины Владимира Зеленского, изданного ко Дню медицинского работника в Украине.
"Также в бюджете предусмотрены выплаты работникам учреждений здравоохранения в связи с их переездом на новое место работы или переквалификацию, которая будет необходима при формировании состоятельной сети больниц в госпитальных округах. Бюджет 2022 года предусматривает дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры. Это и средства на закупку нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий", - отметил министр.
1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал повышение заработной платы для врачей.
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вот почему я возненавидел переход сайта на наш язык. б*же, как же меня ХАРИТ это слово то((((
кстати специально искал, с важным видом пишут шо так правильно...
давайте уже к трипильцам возвратимся, или к неграм, или вообще к Святославу-антисемитскому(ненавижу антиарабов, Святослав просто не знал что их обижать низзя)
Вы:
или ее навязал народу там князек, без прикрытия?
ну тогда они терпилы,
как и Киев..., ой, а вот это другое!!111
так же не бывает шо князек высрал: Вот! мы щас не перунисты, а яхвисты - и его не отправили на костер.
семитов там же присутствовала делегация, или нет? вна хазарщине то, как и в Киеве - не особо бы даже дружина хотела чтобы Перун-нах, Яхве - приди.
2. Руководители будут стоять перед выбором - повысить зп или закупить на учереждение, если смотреть что творится сейчас по финансированию - одно из двух будет в пролете.
зелебрежнев вчера сказал "средняя у врачей 24000" опять натрындел?
От 200000 до 800000 грн, ну и медсестрам по 6000 - в среднем так и выходит +/- 20000.
- в чём и когда зелень не обманывала?!
или у нас резко упадет курс доллара . скажем до 5
или кто то не выполняет свои обещания
такой себе мелкий говнюк из Кривого рога
Если Зеленскому это удастся, то это будет прорыв!
- украинский печатный станок, сэр.
- а что он печатает?
- какие- то фантики, они их гривнями называют.
- скажите им что они дебилы((