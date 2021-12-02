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Проект "Без цензуры": Действительно ли Байден может сдать Украину Путину? ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Как связана угроза вторжения России и "государственный переворот"? Чего хотят Соединенные Штаты и Россия от Украины? И где предел компромиссов?
Сообщение Госдепартамента США об угрозе российского вторжения на территорию Украины вызвало споры среди американских и европейских экспертов, а в Украине – дало повод поговорить о том, что означают такие упорные предупреждения, которые несутся уже не первую неделю.
Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует, о чем действительно речь – о вторжении России или о том, правда ли, что Соединенные Штаты хотят заставить Украину сдаться России?
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+11 Ksenia VB
показать весь комментарий02.12.2021 17:02
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да что уж там, они повторяют - ненавидим всех, просто журнаиствуем - и эту круто, а вы - иди как в игнор.
заколебали такие - ой, а вы за По, ой, а вы за Зе. ... "зла" нету!!
😄
ні, не заціпило, а от у рило б заїхав, шо ти мелеш, дурне?
Те що Ви вже :;@&#$_Я тут причому??
А погрожувати онан..ананімно може тіль БОЯГУЗ та ХАМ...
😀
Лікуйтеся і не хворійте меньше...
Бувайте....😄
Зеленский хочет закончить войну, а не капитулировать.
Ануж, розумне, скажи, яким чином можна припинити війну ?
Путло просто так віддасть Крим І Донбас ? Серйозно ?
Можете Лєроса не дивитися просто прерший кадр - це вова і усьо!!!
Украину "могут сдать" только сами украинцы!
Скатертью дорога.
......
И если да, то когда?
Україну здають українські гниди та малороси, а Байден наш друг та партнер, хоча трампісти так не вважають, бо ще й досі сумують за рудим додіком.
потім послухаю, поважаю зарослого пана і його подругу з писклявим голосом.
Он более пол года держал подписанные Сенатом санкции против СП2.
Его партия и сейчас за снятие санкций...
Не знаю як там Байден, а зеленський судячи по всьому хоче здати Україну і жити надалі в УРСР, загянувши путіну у гузно