РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9911 посетитель онлайн
Новости Видео Общество
5 681 20
ветераны (1010) рекорд (240) Харьковщина (4120) Ян Осока (1501)

Ветеран АТО Кашпур, потерявший ногу на войне, протащил 16-тонный самолет и установил рекорд Украины. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Ветеран АТО установил новый рекорд Украины. Несмотря на ампутированную в результате ранения на Востоке Украины ногу, 24-летний Роман Кашпур сдвинул с места самолет Ан-26.

Об этом в Facebook сообщает воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

За 44 секунды Кашпур, весом 78 килограмм, смог протащить 16-тонное воздушное судно на 6 метров 40 сантиметров. Рекорд Украины зарегистрировал эксперт Национального реестра рекордов Украины.

Фиксировали рекорд на аэродроме "Чугуев" в Харьковской области.

Читайте также: Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
З такими людьми, в кацапів-
нема жодних шансів !
показать весь комментарий
02.12.2021 15:39
+15
ВІТАЄМО РОМАНА !!!!... 24-річний (!!!) ветеран АТО (з ампутацією).... от, які є козаки в Україні !!!

показать весь комментарий
02.12.2021 16:04
+9
Справжній козак з сильним духом!!!
показать весь комментарий
02.12.2021 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З такими людьми, в кацапів-
нема жодних шансів !
показать весь комментарий
02.12.2021 15:39 Ответить
Круто конечно, но не понятно зачем себе такими тяжестями сосуды рвать? Здоровье то оно одно.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:01 Ответить
мужик!
показать весь комментарий
02.12.2021 16:02 Ответить
ВІТАЄМО РОМАНА !!!!... 24-річний (!!!) ветеран АТО (з ампутацією).... от, які є козаки в Україні !!!

показать весь комментарий
02.12.2021 16:04 Ответить
Справжній козак з сильним духом!!!
показать весь комментарий
02.12.2021 16:04 Ответить
Крутяк! Тільки не показуйте владі бо паливо так і не закуплять.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:08 Ответить
Таких не здолати та не перемогти...
показать весь комментарий
02.12.2021 16:13 Ответить
Герою РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
02.12.2021 16:24 Ответить
Козарлюга !
показать весь комментарий
02.12.2021 17:03 Ответить
Яка-яка війна в Україні?
А ну повтори.
показать весь комментарий
02.12.2021 17:24 Ответить
Даже маленький ребенок может протащить 100-тонный самолет. Дело вообще не в весе, а в силе трения. Как только приложенная сила станет больше силы трения покоя - тело начнет двигаться. независимо от его веса. Физика 5 класс.
показать весь комментарий
02.12.2021 18:17 Ответить
Если сейчас в руских школах так преподают физику, то это очень хорошо. Это приближает окончательное решение руского вопроса.
показать весь комментарий
02.12.2021 19:38 Ответить
тупо. очень даже
показать весь комментарий
03.12.2021 00:59 Ответить
Ну для Шарикова самое то...
А так да, сферический самолет в вакууме (на колесах без трения) даже маленький ребенок может протащить.
показать весь комментарий
03.12.2021 04:14 Ответить
Так зарах "слугі" групу йому знімуть!
показать весь комментарий
02.12.2021 18:58 Ответить
Слава Богу за патріотів України
показать весь комментарий
02.12.2021 23:31 Ответить
Оце дивлюсь такі новини і думаю собі, невже рашковани дійсно вірять в те, що таких людей можна перемогти?
показать весь комментарий
03.12.2021 04:06 Ответить
Мощь! У воина огромная сила духа!
показать весь комментарий
03.12.2021 15:05 Ответить
 
 