Ветеран АТО Кашпур, потерявший ногу на войне, протащил 16-тонный самолет и установил рекорд Украины. ВIДЕО

Ветеран АТО установил новый рекорд Украины. Несмотря на ампутированную в результате ранения на Востоке Украины ногу, 24-летний Роман Кашпур сдвинул с места самолет Ан-26.

Об этом в Facebook сообщает воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

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За 44 секунды Кашпур, весом 78 килограмм, смог протащить 16-тонное воздушное судно на 6 метров 40 сантиметров. Рекорд Украины зарегистрировал эксперт Национального реестра рекордов Украины.

Фиксировали рекорд на аэродроме "Чугуев" в Харьковской области.

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