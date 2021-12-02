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Окопная война: "У меня были хорошие учителя, которые учили: если к нам с оружием – мы должны отвечать аналогично", – боец ​​ВСУ Виталий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Напоминаю нашим читателям и зрителям, что в эти дни наша рубрика носит предпраздничный характер. Ведь скоро День Волонтера, День ВСУ и гости рубрики не просто рассказывают о себе, но и передают приветствие мирной части Украины.

Танкист по имени Виталий пошел в армию в 2014 году. Начинал воевать в 93-й бригаде Вооруженных сил Украины, рассказывает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

Несмотря на свой уже не юный возраст, мужчина не устал и продолжает защищать нашу страну от российских оккупантов.

Что говорят родственники и друзья Танкиста о войне? Откуда силы на борьбу?

Также смотрите: Окопная война: "Я из Одессы и там очень много патриотов Украины", – Давид, боец ВСУ. ВИДЕО

Кого он так увлекательно поздравляет с предстоящими праздниками? Обо всём этом и не только в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Автор: Анастасія Потіха
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Историческое фото, которое объясняет почему РФ хочет забрать Украину себе, но без Галичины и Волыни
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02.12.2021 15:58 Ответить
С головой дружишь, нет?
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02.12.2021 16:18 Ответить
На жаль, Зеленський примушує до іншого.
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02.12.2021 16:02 Ответить
Единственное правило войны: делай с врагом все, что сможешь, чтобы он не причинил тебе вреда. Только враг покажет где ты слаб. Лучший учитель, это враг.
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02.12.2021 16:18 Ответить
Верно боец.Защита родины ПРАВО и ОБЯЗАННОСТЬ граждан,требование Конституции и присяги.
Где там в присяге про Минск и Будапештский формат?
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02.12.2021 16:27 Ответить
Якби в Зелебенського були такі учителі як в Танкіста!
А то його вчили шукати мир в очах Капутіна!
Танкісту хвала!!!
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02.12.2021 16:32 Ответить
 
 