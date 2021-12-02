Окопная война: "У меня были хорошие учителя, которые учили: если к нам с оружием – мы должны отвечать аналогично", – боец ​​ВСУ Виталий. ВИДЕО

Напоминаю нашим читателям и зрителям, что в эти дни наша рубрика носит предпраздничный характер. Ведь скоро День Волонтера, День ВСУ и гости рубрики не просто рассказывают о себе, но и передают приветствие мирной части Украины.

Танкист по имени Виталий пошел в армию в 2014 году. Начинал воевать в 93-й бригаде Вооруженных сил Украины, рассказывает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Несмотря на свой уже не юный возраст, мужчина не устал и продолжает защищать нашу страну от российских оккупантов.

Что говорят родственники и друзья Танкиста о войне? Откуда силы на борьбу?

Также смотрите: Окопная война: "Я из Одессы и там очень много патриотов Украины", – Давид, боец ВСУ. ВИДЕО

Кого он так увлекательно поздравляет с предстоящими праздниками? Обо всём этом и не только в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.