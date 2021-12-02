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ДТП (7441) Киев (24531) такси (209)

Таксист на бешеной скорости протаранил припаркованный автомобиль на проспекте Победы в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, произошедшего на проспекте Победы в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Київ Оперативний, на видео камер наблюдения видно, что автомобиль Hyundai на бешеной скорости, выезжает на тротуар, таранит припаркованный белый KIA и после невероятного кульбита падает на землю. От удара автомобиль белого цвета вытолкнуло на зеленую зону, а затем – в стену магазина. У черного авто - вырвало двигатель. Обоих водителей забрали медики для прохождения тестов у нарколога.

Позже выяснилось, что за рулем Hyundai находился водитель такси службы Uklon.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
Обох водіїв? А другого - кого? Того, що сидів у припаркованому авто? До нього теж э претензії?
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02.12.2021 16:44
+26
Низко шёл, к дождю
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02.12.2021 16:46
+25
Я зовсім там не бачу нікого в білому авто. Може він зовсім був в іншому місці, можливо навить забрали з хати)))
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02.12.2021 16:50
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Обох водіїв? А другого - кого? Того, що сидів у припаркованому авто? До нього теж э претензії?
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02.12.2021 16:44 Ответить
Я зовсім там не бачу нікого в білому авто. Може він зовсім був в іншому місці, можливо навить забрали з хати)))
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02.12.2021 16:50 Ответить
В случае с ДТП с пострадавшими освидетельствование проходят все участники. Вот так сел в машину пивка попить, прилетает к тебе Уклон, а потом доказывай что никуда не ехал. Хотя на видео я тоже никого не видел в белой машине.
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02.12.2021 16:53 Ответить
притомився тяжко працювати, домівка окупована кодлом "дайгрошей" - відкинув спинку, спав.

Наприклад.
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02.12.2021 22:42 Ответить
Зіткнення було до цього. Тих 2-х водіїв і забрали.
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03.12.2021 08:39 Ответить
что не ясно, за рулем сидело два человека
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02.12.2021 17:42 Ответить
Тоді треба було ще протестувати на наркотики того поліцая, який тих двох витягав з-за керма.
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02.12.2021 18:09 Ответить
Если место, где он "припарковался" - перекресток, есть.
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02.12.2021 18:12 Ответить
там сигналка после удара сработала, в белой машине никого не было. Надо на наркоту полицая проверить
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02.12.2021 22:14 Ответить
Карколомна аварія сталася на проспекті Перемоги у Києві. КІА та Хюндай рухались у напрямку центра. Попередньо, в якусь мить Хюндай зачепив КІА, внаслідок чого КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок, а Хюндай, втративши мотор вилетів на тратуар.
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03.12.2021 08:47 Ответить
за рулём такси было 2 водителя-один держал руль слева, другой справа
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03.12.2021 09:48 Ответить
Низко шёл, к дождю
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02.12.2021 16:46 Ответить
Добре що пішоходів в той час не було
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02.12.2021 16:53 Ответить
Київщина...
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02.12.2021 17:00 Ответить
Вирішив зрізати поворот. Справа житейська
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02.12.2021 16:53 Ответить
120 там точно було
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02.12.2021 17:00 Ответить
Группа "Спайс" - Волшебный полёт" 1983
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02.12.2021 17:02 Ответить
Если бы "Спейс"!... А то действительно -- "Спайс": находясь под спайсом, низко летел Уклон.
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03.12.2021 09:12 Ответить
"Бо дороги хороші" (с)
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02.12.2021 17:02 Ответить
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03.12.2021 09:10 Ответить
Раньше в Киеве к управлению такси допускали только водителей с 10-летним стажем после сдачи экзамена на знание города.
Теперь ездят чорножепые и вуйки на евробляхах, глядя не на дорогу, а в навигатор.
Результат на лицо.
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02.12.2021 17:02 Ответить
И в навигатор и в мобилу , где пришло сообщение о следующем жЫрном клинте.
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02.12.2021 17:30 Ответить
А ещё очень много ватников переселенцев с Донбасса
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02.12.2021 18:06 Ответить
а якщо водій білої машини п,яний спав в салоні, чекаючи дружину, сина, зятя чи тверезого водія? тоді що......?
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02.12.2021 17:07 Ответить
он там просто жил. Да квартирки сейчас такие же.
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02.12.2021 17:09 Ответить
Если бы водитель белой машины запарковался по правилам, то мог бы без последствий в машине хоть гей вечеринку устроить, т.к. его скорее бы не зацепило... Более того там буквально в 20 метрах большая парковка пицерии "Мамамия" , но он решил бросить машину на и без того узком заезде... Так что это своего рода карма.
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02.12.2021 17:50 Ответить
я зрозумів. винен ваділа білої машини.
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02.12.2021 19:05 Ответить
Якщо б зрозуміли, не писали б дурниць
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02.12.2021 19:30 Ответить
Просто НЛО какое-то. Наверно надо еще штрафы поднять.
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02.12.2021 17:16 Ответить
За таке траба забирати права водія пожиттєво і ставити на облік в психдиспансері!
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02.12.2021 21:38 Ответить
тезка, а розібратись у причинах для початку, НЕ ПОТРІБНО?
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02.12.2021 23:54 Ответить
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02.12.2021 17:27 Ответить
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02.12.2021 18:13 Ответить
А неопытный - с вопроса кудавам? Женщины обычно боятся змей и выходят...
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02.12.2021 18:16 Ответить
Дебил!
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02.12.2021 17:34 Ответить
Бывший наркоман рассказал, как спас свою жизнь
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02.12.2021 17:41 Ответить
Где очередные сопли про Харьков?
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02.12.2021 17:53 Ответить
тут дещо різні проблеми - безкарність мажорів і повне призирство до пішоходів у Харкові та понаєхавшіє довбодятли в Києві, що заробляють у таксі, бо ніде більше їх не беруть
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02.12.2021 20:21 Ответить
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02.12.2021 22:41 Ответить
Якщо хочеш натякнути, що в Києві ДТП більше ніж в Харкові - це так, бо в Києві, на хвилиночку, рівень автомобілезації вищий за Москву.
Але більшість ДТП - це всілякі подряпини та взагалі дрібні ДТП.
Про що каже і кількість загиблих:
Київ - 1 загиблий на 20,6 ДТП
Харків - 1 загиблий на 7,7 ДТП
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03.12.2021 09:38 Ответить
Якщо так важливо, хочу натякнути, що треба підсумовувати Київ та Київську область і порівнювати результати по областях. Дивитись статистику по інших областях. Хто там є лідер. Та й правильно перерахуй свої математичні висновки.
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03.12.2021 11:31 Ответить
Ну з врахуванням області визнаю, шо показник погіршився але все одно він кращий за Харківську область:
1 загиблий буде на 12,4 ДТП
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04.12.2021 18:27 Ответить
Таксисты ездят по своим одним им понятным правилам. Нормальному человеку их не понять.
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02.12.2021 17:54 Ответить
Это не таксисты - это "бомбилы"
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02.12.2021 17:59 Ответить
не нужно всех под одну гребёнку
у нас в Уклоне отличные ребята работают,сколько ездила, никаких нарушений ПДД
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02.12.2021 18:21 Ответить
Вам повезло.
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02.12.2021 19:09 Ответить
Та біла машина по факту спасла таксиста, помякшила удар ., якби в стіну то все.
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02.12.2021 18:26 Ответить
Спешил на заказ ?
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02.12.2021 18:44 Ответить
зрізав по прямій через мікрорайон
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02.12.2021 20:22 Ответить
причем сквозь дома
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04.12.2021 16:03 Ответить
Если смотреть, как по Киеву "гацают" так называемые "такси УКЛОН", то там работают одни УБЛЮДОЧНЫЕ ОБОСРАННЫЕ СОБАКИ!!!
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02.12.2021 18:47 Ответить
схоже, що туди беруть всіх підряд
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02.12.2021 20:23 Ответить
Уберы еще хуже...
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02.12.2021 20:38 Ответить
Сколько езжу на Уклоне - проблем не было. Адекватные водилы.
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03.12.2021 09:23 Ответить
Уклон,Убер и Болт-таксисты зарабатывают бонусы.Если не гонять,как
@банутый-бонусов не видать.Я не снимаю вину с этого дятла,но и владельцы должны отвечать.Водители получаются,как под гипнозом.
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02.12.2021 19:16 Ответить
поясніть будь-ласка тим хто не в темі
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02.12.2021 20:24 Ответить
При выполнении определенного(большого)кол-ва заказов таксист полусает бонусы.В последнее время это сниженный процент комиссии,раньше просто платили деньгами.Скажем,80 заказов в неделю.Сделаешь 79,не получишь ничего.Вот они и выжимают.Это очень большое давление на психику,народ теряет адекватность.
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02.12.2021 21:18 Ответить
Світ клином не зійшовся на Uklon, не кажи що вони як в концтаборі бідолашні не мають вибору.
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02.12.2021 23:28 Ответить
тобто нічого? Зробив 79 замовлень і залишився без зарплати?
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03.12.2021 09:25 Ответить
Без премії.
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03.12.2021 09:37 Ответить
а премія скільки складає у відсотках від зарплати?
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03.12.2021 09:39 Ответить
В Уклоні колись було не відсотком, а певною цифрою. В 2016 році, якщо зробив 50 поїздок за тиждень, то 300 грн. на рахунок капало. Зараз вони ввели декілька рівнів (40, 50, 60 та 70 поїздок), а суми скажуть лише якщо будеш на них працювати, тому не в курсі.
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03.12.2021 09:48 Ответить
і що люди заради 300 грн ладні так ризикувати? Там що, заплата взагалі ніяка?
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03.12.2021 10:34 Ответить
Таксист получает деньги за каждую поездку,это и есть то,что вы называете зарплатой.
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03.12.2021 12:30 Ответить
і +300 грн за тиждень якщо зробить 70 замовлень? Я правильно зрозумів?
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04.12.2021 18:22 Ответить
Ну что, Харьков, как вам такое
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02.12.2021 20:02 Ответить
Киев принял эстафету)
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02.12.2021 20:27 Ответить
Читав цю новину раніше на іншому новинному сайті.... так там писали і виклали фото що у Hyundai Uklon в результаті цього тарану вирвало нафіг двигун і викинуло за 100 метрів, на виході був вже Hyundai без двигуна....
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02.12.2021 21:07 Ответить
Хто їздить навпрошки-той вдома не ночує.
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02.12.2021 21:42 Ответить
Звиняйте... може здохне ще один шаечник-перестроїтель... в дамки мабуть хотів, а не вишло. Таких придурків тільки лікарняне ліжко надовго виправе... не жаль такого козла! А якщо б люди там ... були б,а?
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02.12.2021 22:59 Ответить
Долбосєкамі не народжуються, за право так називатися деякі віддають своє життя
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02.12.2021 23:26 Ответить
Ви нє понімаєтє, он просто єхал под uklon і тормоза отказалі
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03.12.2021 08:28 Ответить
Таксо это вообще отдельная каста уе..нов. По моему личному рангу долба..сти они на первом месте. Особенно уклоны и болты (хотя других е так уж много). Видать набирают всех подряд. На втором маршрутчики. Но там контингент тот же в основном, просто они разогнаться не могут сильно.
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03.12.2021 11:03 Ответить
И да, большинство понаехов, которые не то что города не знаю, но даже знаки понимают с трудом. В знакомого буквально месяц назад вьехал такой же. Со второстепенной. Так до сих пор судиться. А все потом что долбень не хочет заплатить франшизу в полторы штуки чтоб страховая выплатили по автогражданке.
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03.12.2021 11:09 Ответить
главное, камер натыкать
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04.12.2021 16:06 Ответить
 
 