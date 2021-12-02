Таксист на бешеной скорости протаранил припаркованный автомобиль на проспекте Победы в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, произошедшего на проспекте Победы в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Київ Оперативний, на видео камер наблюдения видно, что автомобиль Hyundai на бешеной скорости, выезжает на тротуар, таранит припаркованный белый KIA и после невероятного кульбита падает на землю. От удара автомобиль белого цвета вытолкнуло на зеленую зону, а затем – в стену магазина. У черного авто - вырвало двигатель. Обоих водителей забрали медики для прохождения тестов у нарколога.
Позже выяснилось, что за рулем Hyundai находился водитель такси службы Uklon.
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+42 q4ma
показать весь комментарий02.12.2021 16:44
+26 Eugen Mk
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+25 KOV_AS
показать весь комментарий02.12.2021 16:50
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Наприклад.
Теперь ездят чорножепые и вуйки на евробляхах, глядя не на дорогу, а в навигатор.
Результат на лицо.
Але більшість ДТП - це всілякі подряпини та взагалі дрібні ДТП.
Про що каже і кількість загиблих:
Київ - 1 загиблий на 20,6 ДТП
Харків - 1 загиблий на 7,7 ДТП
1 загиблий буде на 12,4 ДТП
у нас в Уклоне отличные ребята работают,сколько ездила, никаких нарушений ПДД
@банутый-бонусов не видать.Я не снимаю вину с этого дятла,но и владельцы должны отвечать.Водители получаются,как под гипнозом.