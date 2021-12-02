Подразделения из состава ООС укомплектованы "Джавелинами", - Павлюк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделения, выполняющие задачи в районе проведения ООС, укомплектованы переносными противотанковыми ракетными комплексами "Джавелин".
Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии.
"Мы укомплектованы "Джавелинами". Подразделения постоянно изучают варианты действий на наиболее угрожающих направлениях. В случае необходимости мы готовы их применить", - отметил Павлюк.
Генерал сообщил, что подразделения из состава ООС отрабатывают все варианты возможных действий: как наступление незаконных вооруженных формирований, усиленных российскими подразделениями, так и возможность вторжения российских регулярных войск со стороны северных границ Украины.
"Эти планы отработаны, люди тренируются. Постоянно совершенствуем свое мастерство в этом направлении", - резюмировал командующий ООС.
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Действовать по принципу - увидел кацапа, есть возможность, без палева - уничтожил.
На каждый гектар по взводу поставить - пупок у них развяжется...
Афган, Чечня и иже с ними всё давно доказали...
извините, но тогда кто то должен отправиться
на бутылкупод суд.
Был у меня как-то проект с погранцами давно, задолго до войны. То им в порядке обеспечения связью выдали модные спутниковые терминалы, чтоб типа по зелёнке скакать. А потом пояснили, что если *******, то некислая стоимость его будет вычтена из карманных денег. С того момента дальше сейфа начальника заставы те телефоны не уезжали. И вот получается связь по бумагам есть (и даже журналистам можно показать если чё), но её нифига нет.
вибачишся, нэ?
а, не переключилось на нашу, ну тим не менше - пошукай та скажи шо ти мене тупо ні за що обгадив. Марю, марю, марю знаєш ким? Aria Giovanni.
а то если я купил машину, а дилер заставлял ее хранить в гараже и ездить только до сортира))) это не круто
так что - было так шо Джавики надо было хранить на Зап. укр?
или нет?
а ночью - подтянуть расчет и достать пару танков - не, нельзя? **** тебе тот танк сделает за 2 км то? он тя просто не увидит. как то так
смешно. танки подъезжают и стреляют, а для вот тебя - они в 100500километрах, да да, перетрахиваются только для смены снарядов и якутов
там ракету надо вести, в танках может быть такая штука шо даже автоматически наводится на тя и .... ой, и вы в "раю".
а Джавелин - навелся, выстрелил - свалил. ракета сама знает куда и как лететь
а Джавелин - нашел - выстрелил, свалил.
поэтому Стугн не особо боятся боевики, а Джавелина - не особо шоб не боялись(пока их там нет)
что - луч лазера засесь и пушку повернуть это слишком сложно?
то еще в совке вроде сделали.
даже если тупо засечь - танк мона тупо спрятать за 15сек. за стену.
а Джавелин - запустил и свалил в туман. и получил премию
хм, я недавно читал шо имеет руснявый "**** превый", крейсер - так там реально серьезно.
правда к полякам или к литвинам зашел эсминец ракетный = вся руснявая флотилия (к параду готовилась) - тупо вышла в море.. это смешно ли? - ну да.
щас бы послушать - Маски на ... пароплаве шоле. то же самое - чуть шо - и все обосравшимсь
Потомственный Крышеватель
Танки не используются. И вообще, танк это если не вчерашний, то уже позавчерашний день.