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С защитником Украины Романом Стеценко простились в Чернигове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Состоялась церемония прощания с Романом Стеценко (позывной Пар), ветераном российско-украинской войны, военнослужащим Добровольческого Украинского Корпуса "Правый Сектор", 54-го разведывательного батальона и других подразделений, скончавшимся 29 ноября от рака желудка.

Об этом говорится на фейсбук-странице Оперативного командования "Север", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Чернигове простились с киборгом, ветераном русско-украинской войны, бойцом 54-го разведывательного батальона и других подразделений Романом Стеценко. Долгое время Роман боролся с тяжелой болезнью, но, к большому сожалению, она унесла его жизнь. Без отца остались две дочери", – сказано в сообщении.

Читайте также: Ветеран ДУК "Правый сектор" Роман Стеценко (Пар) скончался от онкологического заболевания: прощание с ним состоится 2 декабря в Чернигове, - Минветеранов. ФОТО

Роман отстаивал Украину в горячих точках Донбасса. Он сражался за Донецкий аэропорт в составе Добровольческого батальона, в Песках, Широкино и на Светлодарской дуге.

Похоронили киборга Романа Стеценко на местном кладбище "Яцево".
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Топ комментарии
+19
Світла пам"ять герою !!! Слава Україні! Смерть ворогам! !!!)))
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02.12.2021 18:57
+15
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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02.12.2021 19:19
+12
Царствие Небесное герою. Вечная память.
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02.12.2021 19:31
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02.12.2021 18:52 Ответить
Світла пам"ять герою !!! Слава Україні! Смерть ворогам! !!!)))
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02.12.2021 18:57 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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02.12.2021 19:19 Ответить
Царствие Небесное герою. Вечная память.
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02.12.2021 19:31 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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02.12.2021 19:44 Ответить
Таня Футорн

·

Помоліться за хлопців на Сході,
Йде зима..замітає дороги.
Дай їм Боже, щоби не голодні,
І не мерзли так сильно у ноги

Попросіть ви у Господа Бога..
Щоби кава гаряча в горнятку..
Щоби сильних морозів не було..
І здоров'я, хоч трішки, в порядку..

Ми у хаті..у спокої й в тиші,
Лиш тому..що солдати тримають!
Наше небо, все вище і вище!
Терпнуть руки, вони не впускають!

І шкарпетки не гріють тепленькі..
Та буває,що ніг вже не чують...
А вони ще такі, молоденькі...
Та державу так вірно пильнують!

Ми всі маєм синів і родину..
Як про них ми піклуємось вдома!
А там також чиясь, є дитина...
Що давно вже забула про втому...

Як же мокро в окопах..і страшно!
Та не знаєш..чи завтра настане,
Тільки фото батьків, в телефоні,
І болять зарубцьовані рани..

Поважайте ви, люди,солдатів,
Вони в пеклі страшнім побували..
І голодні..і спраглі..і хворі..
Але небо із рук не впускали!

Ми спокійно чекаємо свята..
А їм свято,щоби перебути!
Помоліться за них, українці,
І не треба , у небо....салютів.
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02.12.2021 19:54 Ответить
Господи, воював, пройшов бої, обстріли і помер від підступної хвороби у мирному житті.

Світла пам'ять Захиснику України.
Глибокі співчуття рідним.
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02.12.2021 20:07 Ответить
Стреси. Найближчими роками онкозахворюваність взагалі катастрофічно підвищиться.
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02.12.2021 20:23 Ответить
На жаль. Так боляче, молоді люди ...
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03.12.2021 03:27 Ответить
Выродок, это сын твоего отца, которым по-пъяне залетели
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02.12.2021 20:26 Ответить
Герої не вмирають
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02.12.2021 20:59 Ответить
Упокойся с миром,брат Пар.Рак -страшная болезнь, набирает силу ,когда ослаблен иммунитет.Процентов на 80 -от неправильного питания.Есть алгоритм здорового питания и жизни,позволяющий плевать на докторов.Я не впервые слышу этот диагноз среди наших защитнников.Наше воинское начальство должно внедрить здоровые рационы и правила для наших воинов.Это довольно несложно.Они даже в библии прописаны.Только осовременить.Хотя ,скажем Черчилль - первый победитель Гитлера пил и курил,но как пбедитель и мудрый англичанин перешагнул 90-летний возраст.Ни один гитлеровский солдат не ступил на британскую землю,хотя потуги Гитлера были сразу после капитуляции Франции.Были бомбардировки британских городов,но Гитлер очень быстро потерял более 1500 самолетов и летчиков над Британией.,Черчилль потопил гитлеровские корыта для высадки десанта.Гитлер впал в видчай!И нашел абсолютно легкую мишень для дальнейшей экспансии.СССР.За 4 месяца он разгромил неисчислимое количество сралинских маршалов победы,полонил и убил более 5 миллионов солдат и подступил к стенам Москвы.Назад Сралин добирался к стенам Берлина 4 года!
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02.12.2021 20:59 Ответить
И не добрался бы, если бы не помощь наших союзников.
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02.12.2021 21:31 Ответить
Войну выиграла американская тушенка,сахар,водка,крупы,сухпайки ,взрывчатка,алюминий ,спецстали и не счесть всего.Дед с войны привез даже американскию безопасную бритву.А Антибиотики? и другая фармация?Черчиль воевал в Ливии во время Сталинградской битвы и потопил Рейнскую промышленность,разбомбив дамбы водохранилищ( сталелитейная идр промышленность.) Во время Курской битвы в июле августе 43 Черчилль с американцами уничтожил Гамбург( 1,5млн жителей),устроив Огненный смерч.Столицу судовых верфей и многого другого для подводных лодок.Гитлер так и не смог его восстановить.Они бомбили Плоешти с первых дней войны,хотя из Крыма намного ближе и у Сталина было гораздо больше бомбардировщиков.Но наши Асы сбрасывали бомбы еще на подлете,тем не менее показывая красивые отчеты.Основное ПВО Гитлера именно было сосредоточено для отражения налетов Черчилля и РУзвельта на города Германии..Черчилль потерял за 5 лет 300 000 британцев,Рузвельт на 2 фронта 300 000 .Сралин со своими сотнями маршалов победы - 30 000 000.Ватутин только под Киевом утопил 300 000 наших солдат.За что его и шлепнули.А нам по ушам до сих пор сралинской историей по ушам ездят..Ни одной военной фамилии старше майора не должны носить украинские улицы Ни одного запоребрикового наименования в в Украине не должно быть! Одномоментно и вплоть до уголовки для каждого члена местных рад!
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02.12.2021 22:27 Ответить
Мне можешь это не рассказывать- мой отец прошел всю войну, от начала и до конца. И после войны продолжал служить до 63 г. Так что об этом я знал из рассказов папы почти с рождения.
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03.12.2021 10:11 Ответить
Спочивай з миром, Герой....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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02.12.2021 21:35 Ответить
 
 