С защитником Украины Романом Стеценко простились в Чернигове. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Состоялась церемония прощания с Романом Стеценко (позывной Пар), ветераном российско-украинской войны, военнослужащим Добровольческого Украинского Корпуса "Правый Сектор", 54-го разведывательного батальона и других подразделений, скончавшимся 29 ноября от рака желудка.
Об этом говорится на фейсбук-странице Оперативного командования "Север", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Чернигове простились с киборгом, ветераном русско-украинской войны, бойцом 54-го разведывательного батальона и других подразделений Романом Стеценко. Долгое время Роман боролся с тяжелой болезнью, но, к большому сожалению, она унесла его жизнь. Без отца остались две дочери", – сказано в сообщении.
Роман отстаивал Украину в горячих точках Донбасса. Он сражался за Донецкий аэропорт в составе Добровольческого батальона, в Песках, Широкино и на Светлодарской дуге.
Похоронили киборга Романа Стеценко на местном кладбище "Яцево".
Пожалуйста, подождите...
·
Помоліться за хлопців на Сході,
Йде зима..замітає дороги.
Дай їм Боже, щоби не голодні,
І не мерзли так сильно у ноги
Попросіть ви у Господа Бога..
Щоби кава гаряча в горнятку..
Щоби сильних морозів не було..
І здоров'я, хоч трішки, в порядку..
Ми у хаті..у спокої й в тиші,
Лиш тому..що солдати тримають!
Наше небо, все вище і вище!
Терпнуть руки, вони не впускають!
І шкарпетки не гріють тепленькі..
Та буває,що ніг вже не чують...
А вони ще такі, молоденькі...
Та державу так вірно пильнують!
Ми всі маєм синів і родину..
Як про них ми піклуємось вдома!
А там також чиясь, є дитина...
Що давно вже забула про втому...
Як же мокро в окопах..і страшно!
Та не знаєш..чи завтра настане,
Тільки фото батьків, в телефоні,
І болять зарубцьовані рани..
Поважайте ви, люди,солдатів,
Вони в пеклі страшнім побували..
І голодні..і спраглі..і хворі..
Але небо із рук не впускали!
Ми спокійно чекаємо свята..
А їм свято,щоби перебути!
Помоліться за них, українці,
І не треба , у небо....салютів.
Світла пам'ять Захиснику України.
Глибокі співчуття рідним.
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!