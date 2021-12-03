РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7384 посетителя онлайн
Новости Видео Происшествия
8 412 15
авария (1264) ТЭС (240) экология (1582) ДТЭК (407)

Авария на Бурштынской ТЭС: жидкость с мышьяком могла попасть в Днестр, - "Схемы". ДТЭК опровергает (обновлено). ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Жидкость с мышьяком откачивали в расположенное рядом водохранилище, соединенное с рекой, впадающей в Днестр. Госэкоинспекцию на ТЭС не пустили.

Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" и "Центра противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

Авария произошла в ночь с 2 на 3 ноября, но известно о ней стало только через неделю. Когда журналисты обратились к ДТЭК, которой принадлежит станция, с просьбой дать разрешение на съемки, им отказали, а на сайте Нацполиции появилось сообщение о том, что станцию ​​якобы заминировали. Затем это сообщение стало ложным.

Проверку Государственной экологической инспекции на станцию ​​тоже не пустили.

Читайте также: На Бурштынской ТЭС произошел взрыв, пять человек госпитализированы, - ГСЧС

При этом независимая химическая экспертиза обнаружила в жидкости с места затопления превышение допустимой нормы токсического элемента – мышьяка. И как зафиксировали журналисты, эту жидкость откачивали прямо в водохранилище рядом, соединенное с местной рекой, которая дальше впадает в Днестр.


Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, приведенные в программе утверждения и предположения неправдивы и не соответствуют действительности.

"Бурштынская ТЭС информировала общественность о причинах и усилиях по ликвидации последствий порыва коллектора промывочных вод на территории бывшей пожарной части ВПЧ-12, случившегося в ночь со 2 на 3 ноября. Негативного влияния на окружающую среду в результате порыва обнаружено не было.

Ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынская ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она отвечала сырой воде водохранилища.

В своих ответах мы неоднократно отмечали, что порыв коллектора промывочных вод не имеет ничего общего с золошлакопроводами, которые не находятся на данном участке. Следовательно, загрязнение подтопленной воды отходами априори не могли иметь место", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
А кто из правительства был директором Бурштынской ТЭС?
показать весь комментарий
02.12.2021 21:17
+2
У Дністрі дохлу рибу бачили? Якщо не бачили, то і не потрібно крик підіймати. У місці стоку в річку візьміть проби води і проаналізуйте на важкі метали, наприклад, в інституті токсикології і екогігієни ім. Медведя в Києві.
показать весь комментарий
02.12.2021 23:00
+1
ви зробили це разом, схеми
показать весь комментарий
02.12.2021 21:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто из правительства был директором Бурштынской ТЭС?
показать весь комментарий
02.12.2021 21:17 Ответить
А она знает.

показать весь комментарий
02.12.2021 21:34 Ответить
ты дебил видел где Ивано франковск находится?????
показать весь комментарий
02.12.2021 21:46 Ответить
я не про эту новость с Бурштынской ТЭС пишу (а вообще об опасностях техногенных катастроф в местах особой безответственности), хотя может действительно не стоит писать о тех ужасах. которые еще не случились, все равно ничего сделать нельзя, пожалуй удалю комментарий!
показать весь комментарий
03.12.2021 00:56 Ответить
ви зробили це разом, схеми
показать весь комментарий
02.12.2021 21:26 Ответить
Ахметов заметает следы
показать весь комментарий
02.12.2021 21:46 Ответить
если хорошо заплатить там и холеру в воде найдут
показать весь комментарий
02.12.2021 22:04 Ответить
Террорист..Одним словом.
показать весь комментарий
02.12.2021 22:05 Ответить
У Дністрі дохлу рибу бачили? Якщо не бачили, то і не потрібно крик підіймати. У місці стоку в річку візьміть проби води і проаналізуйте на важкі метали, наприклад, в інституті токсикології і екогігієни ім. Медведя в Києві.
показать весь комментарий
02.12.2021 23:00 Ответить
******** полезно освежиться.
показать весь комментарий
02.12.2021 23:03 Ответить
причем тут ******?))..****** это дунай...))
показать весь комментарий
03.12.2021 01:34 Ответить
Ну пофігу Ахметову що миш як з його станції тече у річку - він же в України жити не планує,
він краще буде жити в Іспанії чи на островах в Атлантиці. Ідея всіх олігархів України посадити у в язницю не така вже і тупа
показать весь комментарий
05.12.2021 19:53 Ответить
 
 