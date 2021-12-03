Де-факто состоялся аншлюс Беларуси Россией, – Резников. ВИДЕО
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Россия де-факто совершила аншлюс Беларуси. Украина понимает все риски и готовится.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде.
По словам главы Минобороны, после де-факто аншлюса Беларуси Россией у Украины появилось дополнительно более тысячи километров границы, которые нужно защищать, а особенно – в зимний период.
"Мы понимаем эти риски и уже готовимся. Под координацией СНБО уже отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур на случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси. Армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти", - отметил Резников.
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Пожалуйста, подождите...
Дивно йде підготовка. Я є резервістом. Ніяких зборів, та інших натяків не те, що всі готуються до маштабної війни не бачу.
Справжню війну не перемогти так само, як фейковий переворот.
Каждый день туда ходишь.
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(чёрная куртка).
то есть демократия - говно?
а "дерьмократы" = русаки так говорят.
Росія - ворог демократичної цивілізації, тюрма народів, в тому числі слов'янських.
Не квіти треба було носити на протести, а патрони. Тепер Лука готовий на все, включно до війни. Та й куди він тепер від Кремля дінеться?
Проте Україні від цього не легше - тепер є новий ворог, хоч і малочисленний, проте його територія може бути використана проти України в будь-який момент.
А лагідні білоруські бабки підноситимуть російським окупантам молоко в глечиках, і поливатимуть водичкою в їх закривавлені лапи...
Как жаль. Просто смешно ,шо они до сих пор в этих кабинетах так и сидят, а пипл хавает.
Но .....главный картошкан победил.....свою страну и свой народ. Он наверное считает себя счастливым ..переможцем??? Ох ...и...идиотина.
1 тур, за Лукашенко - 44%
2 тур, за Лукашенко - 80%....
Можна подумати, що білоруси вже тоді не бачили, що Лука - це проросійський шиЗік, повністю совкова людина....
Тому перестаньте вважати, що білоруси -це якісь браття українцям...
Є звичайно купка ЗМАГАРІВ(патріотично налаштованих білорусів, які за білоруську мову)...а все решту - манкурти, один великий...декларований і люмпенізований, русскаязичний Дамбас... Навіть Мінськ - це Данбас...
А згодом війна може перерости в третю світову, і яка вона буде ніхто не знає, але для багатьох сусідів Росії є претензії і не маленькі на теперішні російські території.
І якщо війною з Україною Росія ослабне, то скоріше всього їй кінець, та почнеться: Китай, Японія, Фінляндія, Грузія і там ще хтось схоче Калінінград, а ще Чечня, Татарстан... і пішло поїхало. Та і білоруси бачили ту Росію десь далеко, білоруси то не "Бульбафюрер".